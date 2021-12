Vacunación en Río Tercero: alta concurrencia y ampliación horaria

La imagen del lunes en el vacunatorio en Río Tercero, se reiteró en la jornada del martes: una extensa fila de personas esperando para recibir la aplicación las diferentes dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Por dicho motivo, desde el municipio se decidió extender el horario de inoculación en el vacunatorio ubicado en calle Uruguay.

Se informa que el horario del Vacunatorio que funciona en el Salón 1929 (Uruguay 447) se amplia hasta las 15:00 para descomprimir la atención al vecino, se informó oficialmente desde el municipio.

Razones de la mayor afluencia

Esta semana, al reducirse a cuatro meses la aplicación de tercera dosis para las personas mayores de 60 años y en los equipos de salud, además de quienes ya cumplieron los cinco meses, se percibió que se incrementó la afluencia en el vacunatorio.

Consultada la secretaria de Salud Municipal, Silvina Cisneros, que ese es el principal motivo. "Ocurre disminuyó el tiempo para las terceras dosis y, además, en el Salón 1929, tenemos una capacidad para 70 personas esperando sentadas, a diferencia del Polideportivo (en donde se vacunaba hasta no hace mucho) por lo que se se observa a más gente en el exterior", señaló la funcionaria.

La semana anterior, en tanto, fueron más de 200 las personas que iniciaron el esquema de vacunación con primeras dosis y muchas concurrieron a recibir las segundas dosis.

"Vacunas hay, por lo que pueden concurrir a recibir sus dosis. Todos los días estaremos vacunando esta semana hasta las 15", expresó la secretaria de Salud de Río Tercero a este sitio de noticias.

Testeos y aumento de casos

Otra imagen que se reitera es la gran cantidad de personas aguardando en la Plaza San Martín para ser hisopadas con el test por antígenos.

En la jornada del lunes, fueron 148 los contagios confirmados en la ciudad, marcando la jornada con mayor cantidad de resultados detectables del virus Sars Cov 2 desde que se inició la pandemia.

El día que más cantidad de diagnósticos se había registrado, fue en octubre, cuando se estaba en el pico de la primera ola con 118 contagios en un día.

Un dato no menor, es que con más de 400 "casos activos", personas que transcurren la enfermedad, el lunes por la noche no se reportaron internaciones en centros de salud locales. Una sola persona, que se encontraba internada en el Hospital Juan B. Bustos, ya había sido dada de alta, y no había presentado complicaciones respiratorias. La internación fue para estabilizarla por una patología de base que posee.

Indican los organismos de salud y especialistas, que esto es por la acción de las vacunas, que pueden no evitar los contagios, pero sí el cuadro severo o grave de la enfermedad. Es por ello que se llama a quienes deben completar esquemas, aplicarse terceras dosis, y recibir la primera, especialmente, que se vacunen.

Río Tercero, hace dos semanas contaba con el 85 por ciento de su población que había recibido al menos una dosis de la vacuna; más de un 70 tenía ambas dosis; y se estaba llegando a un 10 por ciento con terceras. Seguramente, esos porcentajes cuando se actualicen los datos de vacunación, serán más elevados.