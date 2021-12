Río Tercero: vecinos que apoyan a JxC se expresaron sobre Brouwer de Koning

Un grupo de vecinos de Río Tercero, que apoyaron en las últimas elecciones legislativas a Juntos por el Cambio, y que inclusive, pudo conocer este medio, fiscalizaron para dicho espacio, se pronunciaron en un comunicado sobre la situación de la Diputada Nacional, Gabriela Brouwer de Koning.

En el texto solicitan que renuncie a su banca, luego que estuviera ausente por encontrarse en el exterior, cuando se debatió el proyecto de bienes personales, en el que el oficialismo impuso su proyecto por tres votos. Debe recordarse, que a la sesión especial, precisamente la promovió el propio espacio opositor.

La diputada nacional, en un escrito enviado a su espacio, como así también en declaraciones a diferentes medios de prensa, señaló que había postergado su viaje, y consideraba que el año legislativo había finalizado con el tratamiento del presupuesto. Solicitó disculpas y argumentó que al estar su familia en dicho viaje, la "emocionalidad le ganó a la racionalidad".

El comunicado

El comunicado enviado a los medios por este grupo de vecinos de Río Tercero, en cuyo pie lleva la firma de quienes lo elaboraron, indica en su encabezado: Nosotros, Ciudadanos de Río Tercero, que, sin embanderarnos en ninguna línea política, más que los de los intereses de nuestra ciudad, nos reunimos para elevar a nivel nacional nuestro rotundo rechazo por el proceder de la ciudadana Gabriela Brouwer de Koning, que, gracias a nuestro apoyo en contra de las políticas oficialistas, la llevamos mediante un arduo trabajo y de los votos de todos; para que ella pudiera acceder a esa 6ª banca tan necesitada por nuestro País Federal.

En punto 1 del comunicado, indican, y en línea con lo que fue el argumento de campaña opositor de aludir no al Frente de Todos, sino al kirchnerismo, que "sobre Su VOLUNTAD desde la asunción del cargo debió ser la conjunción de voluntades expuestas en el voto de repudio y hartazgo a las políticas K, que la llevaron a ocupar ese lugar, y la de defender los intereses del país y de su provincia".

Y agregan: Pero si estuvo en su VOLUNTAD TOTAL romper del bloque de JxC, que así figuraba usted en lista, para armar un espacio de oportunismo y de beneficio personal al cual denominaron Evolución RADICAL.

Prosiguen: No importaba si había o no agenda, su RESPONSABILIDAD era estar presente. Y se dirigen en el escrito a la legisladora: Usted está en la función política desde su juventud y no tiene justificación de inocencia en su actuar.

El el comunicado, cuestionan: No fue la única que se privó de algo en los años 2019 - 2020 y ni hablar en el presente año, muchos no pudimos realizar actividades básicas, ni despedir seres queridos, o el simple hecho de poder compartir una mesa con sus afectos.

Y continúan: Lo previsto en el 2019 es algo totalmente irrelevante, usted no fue al encuentro de su familia tocando la fibra intima humana, usted coordinó ese viaje y su modalidad. Y esto solo sigue confirmando que, como política desde los 20 años, ha aprendido solamente a poner SUS INTERESES particulares e INDIVIDUALES por encima de los intereses de quienes trabajamos para su banca y que seguimos trabajando sin privilegios a diferencia de su CASTA SOCIAL.

Se preguntan en el texto: Si usted ya sabía que no siempre se le iba a ganar al oficialismo, para que ASUMIÓ SEMEJANTE COMPROMISO? . Por eso tampoco justificamos que su presencia hubiera inclinado la balanza de la votación, así se hubiera perdido o empatado, el mensaje era otro los que debía desempatar era ellos. Por eso repetimos hasta el cansancio SU RESPONSABILIDAD era ESTAR PRESENTE.

Sobre las declaraciones en los medios, indican: En relación a sus declaraciones a medios radiales y televisivos, enmarcadas en una postura de “inocencia” o falta de información, trasladando su IRRESPPONSABILIDAD a su propio bloque evolución radical y también al bloque Juntos por el Cambio. Esto no hace más que reflejar nuevamente su ardid guionado, al cual decimos que usted nuevamente MIENTE CATEGÓRICANENTE.

Agregan que Registros de cámaras visualizan a vuestro brazo en alto aprobando la moción de adelantamiento de tratamiento de bienes personales para el día martes. Ratificada dicha moción aprobada a través de un escrito presentada el mismo día 17/12, horas después de la votación; en el cual figura su RÚBRICA acompañada además por la firma del sr De Loredo de vuestro bloque.

Y concluyen solicitando la dimisión de la legisladora: Por lo expuesto solicitamos que dignamente de un paso al costado y posibilite a otra persona idónea y con ideales ocupar su banca, la cual ha sido deshonrada, poniendo además en voz nacional a nuestra amada CIUDAD, la cual se ve manchada.

Nos merecemos representantes responsables y que salgamos visualizados o reconocidos por la grandeza de nuestros logros, nuestras industrias, nuestro campo, nuestros trabajadores, y no por el egoísmo de una ciudadana que solo trabajo y trabaja para ella y para su grupo disidente en post de réditos individuales y beneficios infinitos.

Como firmantes de la nota, indican que son Ciudadanos de Río Tercero que confiaron... trabajaron y votaron a los candidatos de Juntos por el Cambio.

Quienes acompañan el comunicado son: Stella Maris Garello DNI 12.119.524; Noemi Viñola DNI 6.268.908; Edgar Daniel Gallo DNI 12.119.530; Marcos Daniel Sparacino DNI 25.309.606; Angel Pretini DNI 6.603.728; Myriam Claudia Silvestro DNI 16.070.832; Andrea Selene Pereyra DNI 43.367.244; Angel Facundo Pereyra DNI 4.276.074; Jorge Luis Romero DNI 12.812.852; Mirta Norma Bono LC 5.431.366; Carlos Taborda DNI 13.520.117; Victor Hugo Russo DNI 12.145.479, entre otros.