Efemérides del 29 de diciembre en Argentina y el mundo

Un 29 de diciembre moría Adolfo Alsina, creador de la conocida como "zanja de Alsina". Nacía Saúl Ubaldini, uno de los sindicalistas que marcó el siglo 20 en la Argentina, y en 2002, moría otro gremialista también que marcó una etapa como secretario histórico de la UOM, Lorenzo Miguel.

En 1800 nacía Charles Goodyear. Fue un inventor estadounidense que descubrió la vulcanización del caucho tras endeudarse y dedicar cinco años a la prueba e investigación autodidacta a esta empresa. Este proceso daría lugar a un nuevo material, el caucho vulcanizado, con el que actualmente se fabrica una gran cantidad de objetos como neumáticos o preservativos. Goodyear comenzó sus actividades en 1821 en Estados Unidos, se asoció con su padre en un negocio de maquinarias que fracasó. Este último dato dio origen a historias que indican que "Debido a su situación financiera precaria, tuvo que vender su descubrimiento a una compañía liderada por Frank Seiberling, quien, teniendo gran capital y viendo el potencial de dicho descubrimiento, fundó la compañía Goodyear", sin embargo The Goodyear Tire & Rubber Company fue fundada en el año 1898, 38 años después de que muriera Charles Goodyear, y no existe una evidencia clara respecto a que Charles Goodyear realizara una venta de su patente a Frank Seiberling. La empresa The Goodyear Tire & Rubber Company oficialmente indica que su fundador, Frank Seiberling, nombró a su compañía como "Goodyear" en honor a Charles Goodyear, dando así notoriedad y crédito al descubridor de la vulcanización.

En 1845 Estados Unidos se anexaba el hasta entonces Estado mexicano de Texas. La anexión de Texas de 1845 fue la anexión de la República de Texas a los Estados Unidos de América como el estado número 28.

En 1877 moría Adolfo Alsina. Fue un jurisconsulto y político argentino, fundador del Partido Autonomista en 1862, gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1866 y 1868, vicepresidente de la República Argentina durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento en el período 1868 y 1874, miembro fundador del Partido Autonomista Nacional en ese año, además de Ministro de Guerra y Marina durante la presidencia de Nicolás Avellaneda también desde ese año, hasta su fallecimiento. Alsina incorporó el telégrafo a las comunicaciones militares. Siendo gobernador de Buenos Aires fundó una quincena de pueblos en el interior de dicha provincia. Su gobierno mantuvo la paz en la frontera con los pueblos originarios. Estableció una alianza con Domingo Faustino Sarmiento, integrando la fórmula -como está señalado- para la presidencia y vicepresidencia de la República, que triunfó en las elecciones de 1868. Buena parte de los votos de Sarmiento fueron, en la práctica, aportados por partidarios de Alsina. Sarmiento, ya como presidente, no lo consultó en las decisiones importantes y ni siquiera lo dejó como presidente provisional en sus viajes al interior del país. Cuando se avanzaba en contra de los pueblos originarios, y éstos reaccionaron, como ministro, fue partidario de una política defensiva y no ofensiva, afirmando que emprendería una campaña contra el "desierto" y no contra el indio: El plan del Poder ejecutivo es contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos. Entonces se firmó un tratado de paz con el cacique Juan José Catriel, solo para ser roto corto tiempo después cuando éste atacó junto al cacique Manuel Namuncurá, las localidades bonaerenses de Tres Arroyos, Tandil, y Azul. En 1876 inició la construcción de la llamada "zanja de Alsina". Se trataba de una trinchera de dos metros de profundidad y tres de ancho con un parapeto de un metro de alto por 4,5 de ancho. La misma estaba guarnecida gracias a la edificación de una serie de fortines a lo largo de toda la frontera, para mantenerla vigilada. Previo a lo que fue la construcción de la misma, las posiciones militares habían avanzado profundamente en territorios hasta entonces controlados por los sus dueños originarios. La línea tenía como fin impedir que éstos ingresaran nuevamente en el territorio que se les había arrebatado. La posición defensiva organizada por Alsina fue duramente criticada, siendo acusados sus promotores de no resolver el problema de la incorporación efectiva de esas tierras. Los continuos enfrentamientos con los aborígenes lo llevaron a estudiar la situación de la línea de fortines, pero en una de esas visitas, cerca de Carhué, contrajo una intoxicación que afectó a sus riñones. Falleció allí el 29 de diciembre de 1877. Se indica que Alsina fue además, en los inicios del Partido Autonomista, padre político y maestro de Leandro N. Alem, a pesar de que su padre había sido uno de los que condenaron a muerte al padre de Alem, por los crímenes cometidos por La Mazorca, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La unión entre Alsina y Alem se afirmó en el posicionamiento opositor que ambos tenían frente al Partido Nacional de Bartolomé Mitre, integrado en su mayoría por gente de la alta sociedad y elite porteña. Los partidarios de ambos se denominaban "cocidos" por la fracción de Mitre y "crudos" por la de Alsina y Alem. Finalmente, se terminaron distanciando.

En 1936 nacía Saúl Ubaldini. Fue un sindicalista argentino, secretario general de la CGT entre 1986 y 1990. Durante la dictadura, Ubaldini lideró el ala sindical más dura de resistencia. Integró la Comisión de los 25 (sindicatos de perfil combativo) que fue reconocida por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres como la central representativa del movimiento obrero argentino. Impulsó la primera huelga general contra la dictadura, el 27 de abril de 1979, motivo por el cual fue detenido, junto a todos los demás miembros de la Comisión de los 25. El 15 de noviembre el gobierno militar sancionó una nueva ley sindical (N.º 22.105) prohibiendo que los sindicatos formaran confederaciones y centrales sindicales. Desafiando la ley, al año siguiente la Comisión de los 25 impulsó la recreación de la CGT, a pesar de su ilegalización explícita, bajo el nombre de CGT Brasil, eligiendo a Ubaldini como secretario general. El 22 de julio de 1981 la CGT Brasil realizó la segunda huelga general y el 7 de agosto de 1981 organizó una importante movilización a la iglesia de San Cayetano, bajo el lema "Paz y trabajo", que se constituyó en el primer reclamo masivo para terminar con la dictadura militar. El 30 de marzo de 1982 lidera la histórica manifestación a Plaza de Mayo, duramente reprimida, considerada como uno de los hitos de la resistencia civil contra la dictadura. Ubaldini lideró la oposición a la ley del alfonsinismo conocida como "Mucci" y en febrero de 1984, apenas dos meses después del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, la CGT convocó a una masiva movilización a la Plaza del Congreso. El proyecto era aprobado por la Cámara de Diputados, pero rechazado por la Cámara de Senadores. al realizarse el Congreso Normalizador de la CGT y reunificarse la Central, fue elegido secretario general en el año 1986. Ubaldini se opuso a la política económica luego de la renuncia del ministro Bernardo Grinspun, implementada por Alfonsín bajo presión del Fondo Monetario Internacional. La CGT bajo su conducción realizó 13 paros generales contra la política económica. Ubaldini apoyó la candidatura de Menem y participó activamente en su campaña electoral durante la que el candidato peronista se comprometió a realizar un "salariazo" que diera inicio a una "revolución productiva". Cuando asumió realizó una alianza con el principal partido de la derecha antiperonista, la UCD, dirigida por Álvaro Alsogaray, e inició una política económica siguiendo la línea neoliberal del Consenso de Washington y el FMI, centrado en las privatizaciones y la desregulación de los mercados (incluyendo el mercado de trabajo), de signo opuesto al que establecía el programa partidario. Ubaldini adoptó entonces una postura fuertemente crítica al "menemismo", razón por la cual en 1990 el gobierno presionó con éxito para que fuera desplazado de la Secretaría General de la CGT. En 1991 se presentó como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, siendo derrotado por Eduardo Duhalde. En 1997 fue elegido diputado nacional por el Partido Justicialista, cumpliendo mandato hasta 2001, resultando reelecto ese año hasta 2005. Falleció en noviembre de 2006.​ Sus restos fueron velados en el Congreso de la Nación.

En 1980 era descubierto en China el cráneo de un homínido de hace ocho millones de años. Científicos chinos encontraban el cráneo de un homínido que databa de hace ocho millones de años, en una mina de carbón. El descubrimiento aportó material valioso para fijar el origen de este homínido en el tiempo, y también su posición en la escala evolutiva.

En 1992 renunciaba Fernando Collor de Mello a la presidencia brasileña. La destitución de Fernando Collor se desarrolló alrededor del proceso de juicio político contra el entonces presidente brasileño Fernando Collor de Mello. El empresario Paulo César Farias fue tesorero de la campaña de Fernando Collor de Mello e Itamar Franco en las elecciones presidenciales brasileñas de 1989. Fue la personalidad clave que causó el segundo proceso de impeachment de América Latina, en 1992. El proceso, antes de ser aprobado, hizo que el presidente renunciara al cargo en 29 de diciembre de 1992, pasando a su vice Itamar Franco.

En 2002 moría Lorenzo Miguel. Fue un dirigente sindical argentino, del sector metalúrgico, que condujo entre 1970 y 2002 la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los más poderosos del país. Luego del derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, en 1956, fue despedido de su trabajo por haber adherido a una huelga. Cuando Vandor ganó las elecciones de la UOM en 1958, lo llevó como tesorero del sindicato. En 1959 fue detenido por orden del presidente Arturo Frondizi, y encarcelado en el Penal de La Pampa y el buque prisión Bahía Tethis, nuevamente por haber participado en una huelga. En 1970 se realizaron elecciones en la UOM, en las que la lista encabezada por Lorenzo Miguel, venció. Su ascenso coincidió con la caída del dictador Juan Carlos Onganía, debido a las presiones originadas por la sucesión de puebladas iniciadas en 1969 y la actividad guerrillera iniciada en 1968. Tras la victoria electoral del peronismo en 1973, Miguel fue uno de los líderes del "peronismo ortodoxo" que enfrentó a Montoneros y la Juventud Peronista. Luego de la muerte de Perón, Miguel encabezó la ofensiva contra el sector neoliberal del gobierno, sostenido por el ministro y hombre fuerte del gobierno de María Estela Martínez de Perón, José López Rega, que a través el ministro de Economía Celestino Rodrigo, implementó el primer plan de ajuste de la historia argentina, frenando a su vez los acuerdos alcanzados en los convenios colectivos de trabajo. El 7 y 8 de julio de 1975, la CGT declaró la primera huelga general contra un gobierno peronista, con una adhesión masiva. Lorenzo Miguel fue detenido por la dictadura durante cuatro años. Luego de la caía de la dictadura, logró ser reelecto secretario nacional de la UOM. En 1983, con el regreso a la democracia, apoyó la candidatura de Ítalo Luder, quién perdió las elecciones frente al candidato radical Raúl Alfonsín, y en 1989, la de Carlos Saúl Menem, quién resultó elegido presidente, a quién apoyó también en su reelección.

En 2020 moría Pierre Cardin. Fue un diseñador de moda francés de origen italiano. Su nombre real era Pietro Costante Cardin. Se trasladó a París por problemas económicos en 1945. Allí, estudió arquitectura y trabajó con Jeanne Paquin al terminar la guerra y luego con Elsa Schiaparelli hasta que se convirtió en jefe del atelier de Christian Dior en 1947. Cuando le denegaron trabajar en Balenciaga, decidió fundar su propia casa en 1950. Es así como Cardin se inició en la alta costura en 1953.