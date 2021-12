Efemérides del 27 de diciembre en Argentina y el mundo

Nacía Luis Pasteur, científico francés, que descubrió la vacuna contra la rabia. En 1943 nacía Joan Manuel Serrat, cantautor catalán, entre otras efemérides.

En 1571 nacía Johannes Kepler. Figura clave en la revolución científica. Fue un astrónomo y matemático alemán; conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II.

En 1822 nacía Luis Pasteur. Fue un químico, físico​, matemático​ y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia. A él se debe la técnica conocida como pasteurización (eliminar parte o todos los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo) que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. A través de experimentos, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. En 1880, se encontraba realizando experimentos con pollos para determinar los mecanismos de transmisión de la bacteria responsable del cólera aviar. Junto con su ayudante, Charles Chamberland, inoculaba la bacteria (Pasteurella multocida) a pollos y evaluaba el proceso de la enfermedad. La historia cuenta que encargó a Chamberland que inoculase a un grupo de pollos un cultivo de la bacteria, pero éste olvidó hacerlo, y se marchó. Luego de unos días, cuando ambos volvieron, los pollos estaban sin infectar y el cultivo de bacterias continuaba donde lo dejaron, pero muy debilitado. Chamberland inoculó a los pollos de todos modos y los animales no murieron. Desarrollaron algunos síntomas, y una versión leve de la enfermedad, pero sobrevivieron. El ayudante, iba a matar a los animales y empezar de nuevo, cuando Pasteur lo detuvo: la idea de una versión débil de la enfermedad causante de la inmunidad a su símil virulenta era conocida gracias a Edward Jenner y Pasteur estaba al tanto. Expuso a los pollos una vez más al cólera y nuevamente sobrevivieron pues habían desarrollado respuesta inmune. Llamó a esta técnica vacunación en su honor, quien descubrió la vacuna para combatir la viruela. La diferencia entre la vacuna de Jenner y la de ántrax y cólera aviar, es que estas fueron las primeras vacunas de patógenos artificialmente debilitados. A partir de ese momento no hacía falta encontrar bacterias adecuadas para las vacunas. Las propias bacterias de la enfermedad podían ser debilitadas y vacunadas. En sus estudios contra la rabia, utilizaba conejos infectados con la enfermedad, y cuando estos morían secaba su tejido nervioso para debilitar el agente patógeno que la produce, que hoy sabemos que es un virus. En 1885 un niño fue mordido por un perro rabioso cuando la vacuna de Pasteur solo se había probado con unos cuantos canes. El niño iba a morir sin ninguna duda cuando desarrollase la enfermedad, pero Pasteur no era médico, de modo que si lo trataba con una vacuna sin probar suficientemente podía acarrear un problema legal. Sin embargo, tras consultar con sus colegas, el químico se decidió a inocular la vacuna al muchacho. El tratamiento tuvo un éxito absoluto. El niño nunca desarrolló la rabia. Uno de los científicos que trabajó en su laboratorio, fue el ruso Nikolai Gamaleya. El Centro que desarrolló la primera vacuna contra el Covid-19, en Moscú, Rusia, la Sputnik V, lleva su nombre. En ese país, precisamente abrió el segundo punto de vacunación contra la rabia en el mundo.

En 1901 nacía Marlene Dietrich. Fue una actriz y cantante alemana que también adoptó la nacionalidad estadounidense. Es considerada como uno de los más eminentes mitos del séptimo arte, y también como la novena mejor estrella femenina de todos los tiempos según el American Film Institute.

En 1906 moría Bernardo de Irigoyen. Fue un abogado, diplomático y político argentino. Dos veces ministro de Relaciones Exteriores, en 1874 y 1882 y una vez ministro del Interior en 1877. En 1898 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue dos veces candidato a presidente de la Nación, en 1886 y en 1892, y dos veces senador nacional en 1895.

En 1909 Jorge Newbery emprendía vuelo hacia Brasil en su globo Huracán. Luego de la partida, el 28 de diciembre batía el récord sudamericano de duración y distancia al recorrer 550 kilómetros en 13 horas, uniendo Argentina, Uruguay y Brasil, y colocándose en el cuarto lugar mundial de tiempo de suspensión y en sexto lugar en recorrido. Este globo "el Huracán" dio el nombre a uno de los clubes populares de fútbol de Buenos Aires, el Club Atlético Huracán, fundado el 1 de noviembre de 1908 y apodado El Globo", del cual Newbery fue presidente honorario.

En 1931 moría José Figueroa Alcorta. Abogado y político argentino, única persona en ejercer la titularidad de los tres poderes del Estado: fue vicepresidente de la Nación desde el 12 de octubre de 1904 hasta el 12 de marzo de 1906, presidente de la Nación desde esa fecha (al fallecer el entonces presidente electo Manuel Quintana) hasta el 12 de octubre de 1910 y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde el 19 de octubre de 1929 hasta su fallecimiento, el 27 de diciembre de 1931.

En 1943 nacía Joan Manuel Serrat. Cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español de origen Catalán. Su obra tiene influencias de otros poetas, como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat-Papasseit y León Felipe entre otros; así como de diversos géneros, como el folklore catalán, la copla española, el tango, el bolero y del cancionero popular de Latinoamérica, pues ha versionado canciones de Violeta Parra y de Víctor Jara. Es uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la Nova Cançó catalana. Joan Manuel Serrat es conocido también con los sobrenombres de El noi del Poble-sec (‘el chico del Pueblo Seco’, su barrio natal) y el Nano. Ha sido reconocido con numerosos doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura española, además del Grammy Latino “Persona del Año” en 2014, entre otros importantes galardones. En 1971 editó definitivamente Mediterráneo, uno de sus álbumes más importantes. A este disco pertenece la canción «Aquellas pequeñas cosas», que contiene una de sus letras más personales y evocativas. Logra estar, casi un año, en forma continua, en la lista de los 10 discos más vendidos de España, y varias semanas como el número 1 absoluto, a pesar de la estricta censura en su contra. También, participa por segunda vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, actuando gratis en apoyo al gobierno de Salvador Allende. Al año siguiente, rinde tributo a otro de los grandes poetas españoles: Miguel Hernández, en su disco de homenaje homónimo. Su posición crítica con el franquismo en público hizo que el 2 de julio de 1973 fuera detenido en Pamplona por recordar durante un recital, la reciente huelga de Motor Ibérica que había desembocado en un paro general provincial en solidaridad. En 1975, acusados del asesinato de varios policías, se condenó a muerte, en consejo de guerra, a 11 militantes del FRAP y ETA, a seis de los cuales más tarde se les conmutó la pena por prisión. Cuando se llevó a cabo la ejecución de los cinco restantes, Serrat estaba en México y en rueda de prensa condenó al régimen franquista y las medidas represivas. se solidarizó con la postura del presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, que había mantenido la postura de reconocer solo al gobierno de la Segunda República Española, en el exilio. A raíz de estas declaraciones tuvo que exiliarse durante un año en México, por la orden de búsqueda y captura que se emitió contra él. En 1983 salió a la luz Cada loco con su tema. Realizó una gran gira por Sudamérica, excepto Chile, pues su entrada a este país fue impedida a través de un decreto emanado del Ministerio del Interior del dictador Pinochet. En Argentina, con la retirada inminente de la dictadura militar, su recital en el Luna Park constituyó un acontecimiento histórico que simbolizó la victoria de la democracia. Luego de una dilata carrera con decenas de trabajos y presentaciones, en noviembre de 2021, anunciaba su próxima retirada del escenario después de una gira de despedida prevista en 2022 y titulada "El vicio de cantar".

En 1945 se creaba el Fondo Monetario Internacional. Es una organización financiera internacional con sede en Washington D. C., Estados Unidos. Nació en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, principalmente de las ideas de Harry Dexter White y John Maynard Keynes,​ en una reunión de 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial, entrando en vigor oficialmente el 27 de diciembre de 1945 con 29 países miembros con el objetivo de reconstruir el sistema monetario internacional.

En 1948 nacía Gerard Depardieu. Es un actor francés nacionalizado ruso en enero de 2013. Su carrera como actor comenzó en una década de los setenta y al inicio de los ochenta ya era uno de los actores franceses de mayor prestigio, el cual ganó por su papel junto a Fanny Ardant, en la película dirigida por François Truffaut, La Femme d'à côté (La mujer de al lado).

En 1996 moría Cristina Lemercier. Fue una actriz y presentadora de televisión argentina. Nació en 1951 con el nombre de Cristina Noemí Perone en José C. Paz, en los suburbios de Buenos Aires.​ Desde su infancia estuvo vinculada con el peronismo. Su madre militaba en el Partido Justicialista.

En 2007 era asesinada la exprimera ministra pakistaní Benazir Bhutto. Fue la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán y dirigió Pakistán en dos ocasiones entre los años 1988-90 y 1993-96 por el Partido Popular de Pakistán. En su primer mandato fue destituida de su cargo 20 meses después de su toma de posesión por orden del entonces presidente Ghulam Ishaq Khan, bajo cargos de corrupción. En 1993 fue reelegida, pero en 1996 fue destituida de su cargo bajo la misma acusación, esta vez por el Presidente Farooq Leghari. Bhutto se autoexilió en Dubái en 1999, en​ donde permaneció hasta su regreso a Pakistán el 18 de octubre de 2007, después de un acuerdo con el presidente de ese entonces, Pervez Musharraf, quien le garantizó su amnistía eliminando todos los cargos de corrupción. Fue asesinada el 27 de diciembre de 2007, después de una manifestación del PPP en la ciudad pakistaní de Rawalpindi, dos semanas antes de la fecha de elecciones donde lideraba la candidatura de la oposición.