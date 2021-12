Efemérides del 25 de diciembre en Argentina y el mundo

Navidad. La Navidad (en latín: nativitas ‘nacimiento’) es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas. En algunas de estas tradiciones también el 24, la Nochebuena (inglés: Christmas Eve, alemán: Heiligabend o Heiliger Abend) y el 26 (Second day of Christmas, zweiter Weihnachtsfeiertag o Stephanstag) son partes importantes de la fiesta de Navidad. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras Iglesias ortodoxas como la rusa o la Iglesia ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, el papa Gregorio XIII. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países celebrado por millones de personas en todo el mundo y también por un gran número de no cristianos.Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es ‘misa (mass) de Cristo’. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa ‘noche(s) consagrada(s)’. Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la Natividad (es decir, el nacimiento) de Jesús de Nazaret. La Navidad inicia un periodo llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del Bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con la Epifanía del Señor también se le conoce como pascuas.Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús.

En 1223 San Francisco de Asís armaba el primer pesebre navideño. La representación del nacimiento de Cristo es una tradición de la Iglesia que tiene más de ocho siglo de historia. Comenzó con el Belén de San Francisco de Asís en 1223, situado en Greccio (Italia). San Francisco era devoto de la Natividad de Cristo y en la Navidad de 1223, encontrándose en la ermita de Greccio, sintió la necesidad de reproducir el misterio del nacimiento, solicitando la autorización del Papa Honorio III. San Buenaventura (Juan de Fidanza 1217 – 1274), un teólogo y Cardenal italiano, es quien narró este acontecimiento de San Francisco de Asís: "Tres años antes de su muerte, él (Francisco) quiso celebrar en Greccio el recuerdo del nacimiento del Niño Jesús, y deseó hacerlo con toda posible solemnidad, a fin de aumentar mayormente la devoción de los fieles. Para que la cosa no fuese adjudicada a manía de novedad, primero pidió y obtuvo el permiso del Sumo Pontífice".

En 1758 reaparecía el cometa Halley. El astrónomo inglés Edmund Halley, había predicho en 1705 su regreso para el año 1757, un año antes de lo esperado, pero no pudo comprobar su predicción ya que había fallecido en 1742.

En 1935 nacía Susana Rinaldi. Es una actriz y cantante de tango argentina. Trabajó como actriz profesional tanto en radio, como en televisión, cine y teatro, participando en obras como Vidas privadas de Noel Coward, Fuenteovejuna de Lope de Vega, "Los Físicos" de Friedrich Dürrenmatt, El jardín de los cerezos de Antón Chéjov, "Orfeo Desciende" de Tennessee Williams y Locos de verano de Gregorio de Laferrère. Obtuvo reconocimiento y varios premios por sus trabajos, tanto de la prensa como del público. En 1969 debutó como cantante de tangos en el mítico reducto La botica del ángel del barrio de San Telmo capitaneada por Eduardo Bergara Leumann, iniciando así una carrera paralela que fue consagratoria. Su repertorio incluye temas de Eladia Blázquez, Héctor Negro, Astor Piazzolla, María Elena Walsh y Chico Novarro entre otros.

En 1977 moría Charles Spencer Chaplin. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlot.​ Se lo considera un símbolo del humorismo y del cine mudo.​

En 1983 moría Joan Miró. Fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español. En sus obras reflejó su interés en el subconsciente, en lo «infantil» y en la cultura y tradiciones de Cataluña.

En 1989 era ejecutado Nicolae Ceausescu. Fue un político comunista rumano, presidente de Rumania y del Consejo de Estado de Rumanía, dictador​ de la República Socialista de Rumania desde 1967 hasta su ejecución en 1989, y secretario general del Partido Comunista Rumano en el periodo 1965-1989. en diciembre de 1989 Ceaușescu fue derrocado tras una sublevación popular. Capturado cuando intentaba huir del país junto a su esposa Elena, ambos fueron juzgados por un tribunal militar bajo los cargos de genocidio, subversión del Estado mediante acción armada contra el pueblo, destrucción de la economía y del patrimonio nacional y desfalco.2​4​ Considerados culpables, fueron ejecutados en forma sumaria tras una mediática sesión en los tribunales de dos horas televisada para todo el país.

En 1991 renunciaba Mijail Gorbachov y desaparecía la Unión Soviética. Ese día se puso fin a un proceso de reformas que comenzó en 1985, con el ascenso de Gorbachov a la secretaría general del PCUS, y que finalizó con la ruptura del gran Estado comunista fundado por Lenin en 1922.

En 2006 moría James Brown. James Joseph Brown fue un cantante de soul y funk estadounidense. Progenitor de la música funk y una figura importante de la música y la danza del siglo XX, a menudo se le refiere por los apodos honoríficos Padrino del Soul, "Sr. Dinamita" y "Hermano Soul No. 1".

En 2016 moría George Michael. Fue un cantante y compositor británico de origen chipriota. Ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluidos tres Premios Brit, cuatro MTV Video Music Awards, cuatro premios Ivor Novello, tres American Music Awards, y dos veces el Premio Grammy.

En 2016 moría Eliseo Subiela. Fue un director de cine y guionista argentino. Es reconocido por sus películas Hombre mirando al sudeste, Últimas imágenes del naufragio y El lado oscuro del corazón, entre otras.