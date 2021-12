Ya se pidió el pase sanitario en un evento de Río Tercero

El martes por la noche se pidió el pase sanitario por la vacunación contra el Covid-19 en el primer evento realizado en Río Tercero. Se trata de la Navidad Criolla que se desarrolla en el predio del Instituto Ceferino Namuncurá.

Así se informó desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad. Unas 35 personas, que no lo tenían, porque se lo habían olvidado o porque no fueron vacunadas, no pudieron ingresar, se detalló.

"Alrededor de 35 personas tuvieron que regresar, sin poder entrar al evento por no contar con el pase sanitario; algunas por no tener la vacunación y otras por no haber llevado el carnet con el esquema, en algunos casos retornando a sus domicilios para buscarlo, o por no haberlo bajado a través de la aplicación", indicó el secretario de Seguridad, Miguel Canuto, en diálogo con este sitio de noticias.

"Destacamos el compromiso de la organización"

El funcionario que había anticipado que estarían con personal municipal controlando los sitios en donde se reunieran personas y consideraran que pudiera ser un lugar de riesgo o contagios, tanto sea al aire libre como en espacios cerrados, sin importar la cantidad de asistentes, destacó el compromiso de la organización.

"Debe destacarse la buena predisposición de los organizadores, que son los encargados de solicitar el esquema de vacunación. Estuvimos presentes con el personal de 'Espectáculos Públicos'. Algunas personas debieron volverse, como lo dije, y es importante recordarlo para que se tenga como antecedente para otros eventos", manifestó Canuto.

Indicó que las personas no tenían el pase sanitario, ya sea la cartilla de vacunación o el que se baja por la aplicación, "lo entendieron".

"Esto le brinda tranquilidad a los organizadores del evento y a la propia gente que asiste y ha hecho las cosas como corresponde, confiando en la vacuna. Tenemos como contralor la obligación de cuidarlos y de cuidarnos entre todos", expresó el responsable de Seguridad.

Concluyó señalando que tanto en ese como otros sentidos, la primera noche del evento "fue un éxito".