Calamuchita: aumentaron los contagios y hay casos de Ómicron

Los números hablan elocuentemente: la semana pasada tuvimos 3 casos nuevos y ésta, 55. Los activos eran 8 y hoy son 57, señala el reporte semanal brindado el domingo por el Hospital Eva Perón de Santa Rosa sobre la situación epidemiológica por el Covid-19 en el departamento Calamuchita.

Por otra parte, desde el nosocomio de Santa Rosa se informó que hay al menos cuatro personas de Calamuchita en las que se ha identificado la variante Ómicron, más todos sus contactos estrechos que han dado positivo, que seguramente lo son también (...)

Desde el hospital cabecera del departamento Calamuchita, en tanto, señalan que el aumento de casos, podría ser por la aparición de la nueva variante, además de los relajamientos en las medidas de cuidado.

Esto explicaría en parte el gran aumento de los casos en apenas siete días, de más del 600%. La otra explicación está dada por el relajamiento general de las medidas de protección y la multiplicidad de reuniones sociales en esta época del año, se indicó desde el nosocomio.

La situación epidemiológica

En la semana se confirmaron 55 nuevos contagios de coronavirus. Los denominados "casos activos", quienes cursan la enfermedad, son 57. No se registraron fallecimientos por las complicaciones que genera la enfermedad.

Desde el inicio de la pandemia, son 10.071 los contagios notificados. Quienes se recuperaron, en tanto, son 9.903. Son 111 las personas fallecidas con resultado detectable del virus Sars Cov 2, que provoca la enfermedad Covid-19.

Poblaciones con contagios y casos activos

Las poblaciones de Calamuchita en donde se confirmaron nuevos contagios en los últimos siete días, son seis:

Embalse: 2 contagios y 2 casos activos

Santa Rosa: 36 contagios y 36 casos activos

Villa Ciudad Parque: 5 contagios y 5 casos activos

Villa del Dique: 3 contagios y 3 casos activos

Villa General Belgrano: 8 contagios y 10 casos activos

Villa Rumipal: 1 contagio y 1 caso activo

Santa Rosa, como ejemplo del incremento de contagios, que es la ciudad con más habitantes del departamento, al domingo de la semana anterior, no registraba contagios ni casos activos, tuvo 36 contagios en el lapso de siete días.

Por otra parte, seis visitantes al departamento Calamuchita fueron positivos en los hisopados para Covid-19. Un contagios estuvo vinculado a establecimientos educativos.

Recomendaciones

Desde el nosocomio calamuchitano se señaló en el reporte, que corresponde al lapso comprendido entre el domingo 12 y sábado 18 de diciembre, sobre la importancia en los cuidados para prevenir contagios.

Como decimos siempre, la solución está en nuestras manos. Recuperar los sencillos protocolos de cuidado, para no tener que lamentarlo más tarde, se indica desde el Hospital de Santa Rosa. Y se agrega: ¡Seamos solidarios, con el equipo de salud y con los más vulnerables a este virus!

¡Nos cuidemos entre todos!

Para las fiestas se reiteraron recomendaciones:

➡️ Programar reuniones al aire libre y no demasiado numerosas. O si son en lugares cerrados, que tengan buena ventilación. El aire acondicionado no cumple la función de ventilar los ambientes.

➡️ Mantener el barbijo puesto el mayor tiempo posible.

➡️ No compartir vasos ni cubiertos.

➡️ Testearnos antes y después de reuniones numerosas.

➡️ Vacunarnos, especialmente niños y adolescentes, que pueden ser vehículo del virus para los mayores.

Vacunación

Al domingo, cuando fue difundido el informe, según lo señalado por el hospital de Calamuchita, se llevan aplicadas en en el departamento 107.146 vacunas, entre primeras, segundas, y terceras dosis, además de las de refuerzo.

Con el esquema completo son 47.608 las personas que recibieron ambas dosis de la vacuna.