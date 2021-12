Efemérides del 23 de diciembre en Argentina y el mundo

Un 23 de diciembre moría el autor de Cambalache, entre otras obras, Enrique Santos Discépolo. Eran rescatados los sobrevivientes de la denominada Tragedia de los Andes tras 72 días. En 2001, era elegido como presidente interino de Argentina, Adolfo Rodríguez Saa, cuyo mandato duró sólo una semana.

En 1805 nacía Joseph Smith. Líder religioso estadounidense, fundador del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, incluyendo a su principal denominación, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

En 1831 nacía Lucio Mansilla. Fue un general de división del Ejército Argentino, que también se destacó como periodista, escritor, político y diplomático. Fue gobernador del Territorio Nacional del Gran Chaco entre 1878 y 1879. Su obra literaria más conocida es Una excursión a los indios ranqueles, fruto de una recorrida que emprendió en 1870 por los toldos de estos pueblos originarios.

En 1951 moría Enrique Santos Discépolo. Fue un compositor, músico, dramaturgo y actor argentino. También era conocido como Discepolín. Es recordado especialmente por componer varios de los llamados "tangos fundamentales",​ o "tangos de oro",​ entre los que destacan Yira, yira (1929), Cambalache (1934), Uno (1943), y Cafetín de Buenos Aires (1948).​ Norberto Galasso, uno de los más reconocidos biógrafos de Discépolo, expresó que su vida "fue un permanente desgarrarse en una sociedad injusta (...) solo comprensible en el marco de la sufrida Argentina del siglo XX". En 1928 compuso el tango "Esta noche me emborracho", popularizado por Azucena Maizani. Entre 1928 y 1929, escribió Chorra, Malevaje, Soy un arlequín y Yira, yira, entre otros. Entre 1931 y 1934 escribió varias obras musicales, entre ellas, Wunderbar y Tres esperanzas. En 1935 viajó a Europa y a su regreso se vinculó al mundo del cine como actor, guionista y director. Simultáneamente escribió y compuso sus tangos más notables. Allí llegaron Cambalache (1934), Desencanto (1937), Alma de bandoneón (1935), Uno (con música de Mariano Mores, 1943), y Canción desesperada (1944). A partir de 1943 en el marco de una campaña iniciada por el gobierno militar que obligaba a suprimir el lunfardo, como así también cualquier referencia a la embriaguez, la prostitución y el proxenetismo o expresiones que en forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma o para el país, incluyó al tango "Uno" dentro de los censurados para su difusión en las radios. Las restricciones continuaron al asumir el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. En 1949 directivos de Sadaic le solicitaron al administrador de Correos y Telecomunicaciones que dejara sin efecto esas restricciones, pero sin resultado. Obtuvieron una audiencia con Perón, que se realizó el 25 de marzo de ese mismo año. Afirmó que ignoraba la existencia de esas directivas y las anuló. De esa manera Uno, al igual que muchos tangos, pudieron volver a las radios. En 1947, después de una gira por México y Cuba, compuso Cafetín de Buenos Aires (1948). Durante los siguientes años continuó produciendo películas, obras teatrales y tangos. De ideología peronista, desde la radio, identificaba con el apodo de "Mordisquito" a los que consideraba "carneros" de la oligarquía o cipayos. Su participación en ese programa y la defensa del peronismo, generó el odio de muchos, al punto de comprarle todas las entradas de sus espectáculos a fin de que cuando saliese a escena se encontrara con el teatro vacío. Esto, de gente a la que consideraba amiga lo llenó de profunda tristeza, lo que sumado a un cáncer que padecía, precipitó su fallecimiento en 1951.

En 1951 moría Benito Lynch. Fue un escritor argentino de literatura gauchesca. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, se lo considera un escritor platense por haber vivido muchos años en la capital bonaerense. Sus vivencias durante los primeros años determinaron su literatura, y lo ayudaron a posicionarse como uno de los principales escritores del nacionalismo argentino.

En 1972 moría Charles Atlas. Fue un conocido fisiculturista italiano. Nació con el nombre de Angelo Siciliano en Acri, Calabria, Italia, el 30 de octubre de 1892 y a los once años se mudó a Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

En 1972 eran rescatados los 16 sobrevivientes de la tragedia de Los Andes. El viernes 13 de octubre de 1972, cinco tripulantes y 40 pasajeros, en su mayoría rugbiers del club Old Christians y excompañeros del colegio Stella Maris, emprendieron vuelo desde Montevideo rumbo al aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile. Una tormenta de nieve los hizo descender en el aeropuerto argentino El Plumerillo de la ciudad de Mendoza, para luego continuar viaje al país trasandino. Pero a una hora del segundo despegue, el avión se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Tras 10 días de búsqueda y sin haber encontrado ningún rastro del avión, los dieron por muertos. Gracias a la expedición que iniciaron Fernando "Nando" Parrado y el "médico" (en aquel entonces, estudiante de medicina) Roberto Canessa dieron con Sergio Catalán Martínez, un arriero que se cruzaron en el décimo día de travesía. Finalmente, una patrulla de dos helicópteros llegó hasta el lugar en helicópteros, luego de 72 días, entre el 22 y 23 de diciembre se produjo eran rescatados los 16 sobrevivientes del accidente.

En 2001 asumía Adolfo Rodríguez Saa como presidente en Argentina. Luego de la renuncia de Fernando de la Rúa y de que se impusiera su candidatura por 169 votos contra 138 de los partidos de oposición en el Congreso en Asamblea Legislativa, prestaba juramento en la misma jornada como presidente interino de la Nación. Su mandato sería solo por 60 a 90 días, debiendo realizarse elecciones presidenciales adelantadas el domingo 3 de marzo de 2002. En su discurso inaugural, el nuevo presidente se comprometió a gobernar "para los más humildes y lo que sufren", que en su gobierno tendría prioridad "la gente, no la deuda externa", y anunció la ruptura definitiva del peronismo con las políticas del menemismo, declarando la suspensión del pago de la deuda externa con los acreedores privados, una medida que nunca se concretó. A pesar de haber aceptado inicialmente la duración corta de su interinato, desde un principio demostró su intención de permanecer en el poder, ya fuera compitiendo en las elecciones adelantadas o completando el mandato de De la Rúa. La noche del 28 de diciembre, estallaron nuevos cacerolazos en el país, viéndose sacudida la residencia presidencial de Olivos, mientras que la Casa Rosada estuvo a punto de ser invadida por manifestantes, que exigían renuncias y el final del corralito. Ante esta situación, todo el gabinete presentó su renuncia. El 29 de diciembre, convocó a una reunión a los catorce gobernadores justicialistas en la Residencia Presidencial de Chapadmalal para buscar un entendimiento que le permitiera continuar en la presidencia. Mientras se producía la reunión, entró el entonces jefe de la custodia presidencial, e informó a Rodríguez Saá de que una multitud de manifestantes se estaba reuniendo afuera del edificio y que estaban intentando forzar la puerta mientras venía cada vez más gente. Bohn aseguró que "no se podía garantizar" la seguridad del presidente. Ordenó que prepararan un vehículo para que pudiera retirarse al aeropuerto, y afirmando que la situación era insostenible y que se retiraba a San Luis, subió al primer piso de la residencia. El automóvil que llevaba a Adolfo Rodríguez Saá salió del complejo de Chapadmalal por la puerta trasera, donde no había nadie y lo trasladó hasta el Aeropuerto de Mar del Plata, donde lo esperaba el avión presidencial a cargo de llevarlo a San Luis. Una vez allí, concedió una conferencia de prensa en la que presentó su renuncia indeclinable a la presidencia.

En 2016 moría Andrés Rivera. Fue un escritor y periodista argentino. Trabajó en la redacción de la revista Plática (1953-1957) y debutó en la ficción con la novela El precio (1956), muy cercana a la estética del realismo social, al igual que la siguiente, Los que no mueren, y tres libros de cuentos, Sol de sábado, Cita y El yugo y la marcha. En 1982 publica el volumen de cuentos Una lectura de la historia y la novela Nada que perder. Dos años después aparece En esta dulce tierra, con la que obtendrá su primer premio, al que posteriormente le seguirán importantes distinciones entre las que cabe destacar el Nacional de Literatura y el Konex. Su obra considerada más notable es La Revolución es un Sueño Eterno.