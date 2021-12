Efemérides del 20 de diciembre en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Solidaridad Humana. Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana.

En 1922 nacía María Rosa Gallo. Primera actriz de teatro, cine y televisión. Una de las más notables actrices de la escena argentina, obtuvo popularidad internacional por sus personajes en telenovelas.

En 1930 nacía Nicolas «Pipo» Mancera. José Nicolás Mancera fue un presentador de televisión, pionero en el medio e introductor del formato "ómnibus". Fue llamado el "Señor Televisión" gracias a su programa Sábados Circulares, el más famoso de la TV en el país durante la década de 1960.

En 1945 a instancias de Juan Domingo Perón se creaba la obligatoriedad en el pago del aguinaldo. El 20 de diciembre de 1945 a instancias de Perón, el Presidente Farrell dictaba el Decreto 33.302. El mismo señalaba que se creaba el Instituto Nacional de Remuneraciones, cuya función era, entre otras, fijar el salario mínimo y se instituía el sueldo anual complementario o "aguinaldo”. De origen español, el aguinaldo llegó junto con los inmigrantes y sus costumbres, entre otras, sindicalistas. El aguinaldo es una gratificación. Nació con el fin de ser un regalo de Navidad, sin embargo hoy se convirtió en un derecho adquirido. El primer aguinaldo en Argentina se promulgó en Jujuy en 1924, aunque para el sector público. La ley no incluía a todos los trabajadores en el cobro del aguinaldo, sino a todo el personal del servicio y ordenanzas públicos. Lo que sucedió en 1945 fue que se extendió ese beneficio a todos los trabajadores del país, públicos y privados.

En 1967 moría Arturo Capdevila. Fue un poeta, dramaturgo, narrador, ensayista, abogado, juez, profesor de filosofía y sociología e historiador argentino. En 1913 se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, desempeñándose posteriormente allí como catedrático de Filosofía y Sociología y siendo al mismo tiempo magistrado, hasta 1922. Se trasladó entonces a la ciudad de Buenos Aires, donde prosiguió su labor docente y continuó su obra literaria. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en los años 1920, 1923 y 1931. La Sociedad Argentina de Escritores le otorgó el Gran Premio de Honor en 1949, en reconocimiento al libro de poemas "El Libro del Bosque".

En 1980 nacía Martín Demichelis. Exfutbolista y entrenador argentino. Actualmente dirige el Bayern de Múnich II. Nacido en Justiniano Posse, se inició en el fútbol en el club de su pueblo Complejo Deportivo Teniente Origone y luego pasó por Club Renato Cesarini, de Rosario, luego jugó en River, fue transferido al Bayern de Múnich, en donde conquistó cuatro Bundesligas, y otros importantes trofeos alemanes. Además, fue subcampeón de la Champions League 2009-10. Posteriormente pasó al Málaga. Firmó por una temporada con el Atlético de Madrid. En 2013 fue fichado por el Manchester City. Debutó en la selección en el amistoso frente a Inglaterra el 12 de noviembre de 2005. Formó parte del equipo nacional dirigido por Diego Armando Maradona y fue titular en el Mundial de Sudáfrica del 2010. Debutó en el Mundial de Brasil 2014, en el partido por cuartos de final con la selección de Bélgica.

En 1989 tropas estadounidenses invadían Panamá. Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos. Diversas fuentes indican que la invasión se dio en violación del tratado constitutivo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. El 29 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaba la intervención como una flagrante violación del derecho internacional, con 75 votos a favor, 20 en contra y 40 abstenciones.

En 1994 México devaluaba su moneda y se desataba el "Efecto Tequila". Fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano. La crisis se propagó rápidamente por el contexto latinoamericano.

En 1996 moría Carl Sagan. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell. Carl Sagan ganó gran popularidad gracias a la galardonada serie documental de TV Cosmos: Un viaje personal, producida en 1980, de la que fue narrador y coautor.

En 1998 nacía Kylian Mbappé. Es un futbolista francés de ascendencia argelina y camerunesa que juega como delantero en el Paris Saint-Germain Football Club de la Ligue 1 de Francia.

En 2001 renunciaba Fernando de la Rúa bajo la presión popular y tras una represión que causaba decenas de muertes. Las protestas como la violencia estatal se extendieron hasta la tarde del 20 de diciembre. Se calcula que durante la extensa jornada unas 38 personas fueron asesinadas en todo el país. Durante la madrugada, una multitud se concentró frente a la casa del ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien a las tres de la madrugada anunciaba su renuncia y que dejaba el país junto a su familia. En simultáneo, otro masivo grupo seguía en Plaza de Mayo, donde la Policía Federal reprimía a las personas con gases lacrimógenos. A media mañana, las Madres de Plaza de Mayo fueron junto a militantes de derechos humanos y el grupo Quebracho, a la Plaza de Mayo, en donde fueron reprimidos por la Policía Montada. Los periodistas y fotógrafos que se encontraban en el lugar intentaron hacer un escudo humano para evitar que las Madres salieran heridas. Las imágenes fueron transmitidas por televisión y difundidas por todos los medios. Eso hizo que más manifestantes se acercaran. Al mediodía, el lugar estaba lleno de oficinistas de la City, familias, incluso niños, pero con el correr de los minutos, la plaza quedó rodeada por carros hidrantes y agentes de infantería de la Policía Federal, que reprimieron a la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma. Los incidentes fueron creciendo y se extendieron a lo largo de la Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires, en donde grupos de militantes de izquierda se enfrentaban con las fuerzas de seguridad. Y lo mismo se producía en las principales ciudades del país. Eran asesinadas en la jornada decenas de personas. A las 16, De la Rúa anunciaba por cadena nacional que no dejaría la Presidencia. En el mensaje que duró 11 minutos, convocaba a un acuerdo para reformar la Constitución. Se indica que fue una "última jugada" para recomponer la situación de su Gobierno. Poco después, recibía la llamada de los líderes del PJ, los que consideraban que “ya era tarde” para probar con algo así. Luego de no recibir apoyo ni por parte del radicalismo, ni del poder económico, redactó su renuncia de puño y letra. La misma estaba dirigida al presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. "Confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República", escribía. Luego de las 19, cuando ya la policía usaba balas de verdad en contra de los manifestantes, De la Rúa dejaba la Casa Rosada y su gobierno, en el helicóptero presidencial. La imagen se convertía en un símbolo de la caída de esa gestión. La crisis de había comenzado a gestar en las semanas previas. Un alto porcentaje de pobres, desocupación y otros indicadores sociales alarmantes, produjeron las primeras expresiones populares en rechazo a las políticas económicas que se habían adoptado. Previamente había renunciado a su cargo el vicepresidente Carlos Álvarez, denunciando corrupción en la administración de De la Rúa y en el Senado nacional, escándalo conocido el de las coimas en la cámara alta. Sectores de la denominada "clase media" habían comenzado a reclamar por la decisión anunciada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, de restringir la extracción de fondos en los bancos con el denominado "corralito". Se producían estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes. La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001. Lo sucedieron cinco presidentes en una semana. Eduardo Duhalde fue mandatario provisional hasta 2003, cuando asumía Néstor Kirchner.

En 2013 moría Nelly Omar. Fue una cantante, actriz y compositora argentina de tango y folclore. A pesar de que inició su carrera artística en 1924, su período de esplendor ocurrió en los años 1930 y 1940, en los que se destacó por sus versiones de «Callecita mía», «Solo para ti», «Latido tras latido» e «Intriga y pasión».