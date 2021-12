Efemérides del 18 de diciembre en Argentina y el mundo

Día Internacional del Migrante. Fue proclamado el 4 de diciembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 55/93 "teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes".

Día Mundial de la Lengua Árabe. El Consejo Ejecutivo de la Unesco invita a la Directora General a promover la celebración del Día Mundial de la Lengua Árabe el 18 de diciembre de cada año, día en que en 1973 la Asamblea General declaró al idioma árabe como una lengua oficial de la Organización de Naciones Unidas.

En 1737 moría Antonio Stradivarius. Antonio Stradivari, lutier italiano, más conocido por la forma latinizada de su nombre, Stradivarius, es sin duda el más célebre constructor de instrumentos de cuerda de la historia de la música. En 1683 se instaló por su cuenta en la Piazza San Domenico de Cremona, en el mismo edificio que su maestro, y pronto adquirió fama como creador de instrumentos musicales. Comenzó a mostrar originalidad y a hacer alteraciones en los modelos de violín de Amati. El arco fue mejorado, los espesores de la madera calculados más exactamente, el barniz más coloreado y la construcción del mástil mejorada. Sus instrumentos se reconocen por la inscripción en latín: Antonius Stradivarius Cremonensis anno... («Antonio Stradivari, de Cremona, hecho en el año...»). Se considera en general que sus mejores violines fueron construidos entre 1683 y 1715, superando en calidad a los construidos entre 1725 y 1730. Después de 1730, muchos violines fueron firmados Sotto la Desciplina d'Antonio Stradivarius F. in Cremona, y fueron probablemente hechos por sus hijos, Omobono y Francesco. Además de violines, Stradivari construyó arpas, guitarras, violas y violoncellos, entre mil y mil cien instrumentos en total,1​2​ según estimaciones recientes, de los cuales se conservan cerca de seiscientos cincuenta. Antonio Stradivari murió en Cremona el 18 de diciembre de 1737.

En 1777 nacía Juan Martín de Pueyrredón. Nació en Buenos Aires. Fue un militar y político argentino que se desempeñó como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No pudo terminar sus estudios y en 1795 fue enviado a Cádiz, España, para asumir las responsabilidades del negocio de la familia después de la muerte de su padre. Pasó los años siguientes viajando por Francia y España. Regresó a su ciudad natal en 1805. Al producirse la primera de las Invasiones Inglesas al Río de la Plata en 1806, se dirigió al campo y reunió un ejército voluntario que entrenó para recobrar la ciudad, junto a otros oficiales. Se unió al ejército que trajo de Montevideo Santiago de Liniers y participó con él en la llamada Reconquista de Buenos Aires, el 12 de agosto. Luego de estar en Europa, en junio de 1810 Juan Martín de Pueyrredón llegó a Buenos Aires —donde ya había estallado la Revolución de Mayo— y se puso a disposición del nuevo gobierno. Poco después, el 3 de agosto del mismo año, fue nombrado gobernador intendente de Córdoba. En septiembre de 1814 Pueyrredón recibió la visita de José de San Martín. San Martín convenció a Pueyrredón de organizar una campaña naval al Perú desde Chile. El 29 de julio de 1816 asumió en el Directorio, nombrando como ministros a Vicente López y Planes en Gobierno y Relaciones Exteriores, a Domingo Trillo en Hacienda y a Juan Florencio Terrada en Guerra y Marina. Envió al Ejército de los Andes, comandado por San Martín, todo el armamento y las tropas que pudo, además de algunos oficiales destacados. Juan Martín de Pueyrredón fue reemplazado como Director Supremo por José Rondeau.

En 1939 nacía Hugo Sofovich. Fue un productor, director y libretista argentino. Era hijo del periodista Manuel Sofovich y hermano menor del productor y guionista Gerardo Sofovich, descendiente de inmigrantes rusos.

En 1943 nacía Keith Richards. Es un guitarrista, cantante, compositor, productor y actor británico. Reconocido mundialmente por ser fundador de la banda de rock The Rolling Stones parte ininterrumpidamente de la misma.

En 1946 nacía Steven Spielberg. Es un director, guionista y productor de cine estadounidense.​ Se lo considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica. En sus películas, Spielberg ha tratado temas y géneros muy diversos. Sus primeros filmes de ciencia ficción y aventuras, como Tiburón (1975), Close Encounters of the Third Kind (1977), la franquicia de Indiana Jones y E.T., el extraterrestre (1982), son considerados arquetipos del cine de evasión del Hollywood moderno. En años posteriores comenzó a abordar temas humanistas como el Holocausto, el comercio atlántico de esclavos, los derechos civiles y políticos, la guerra y el terrorismo en películas como El color púrpura (1985), El imperio del sol (1987), La lista de Schindler (1993), Amistad (1997), Saving Private Ryan (1998), Múnich (2005), War Horse (2011), Lincoln (2012) o El puente de los espías (2015).

En 1963 nacía Brad Pitt. William Bradley Pitt es un actor, modelo y productor de cine de origen estadounidense. Además, por su trabajo interpretativo, ha sido nominado cuatro veces a los Premios Óscar, como productor en 2013 y como mejor actor de reparto en 2003​ y dos Premios Globo de Oro, como mejor actor de reparto en 1995 y 2020.

En 2005 Evo Morales ganaba las elecciones de Bolivia. En las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, resultaba ganador al obtener el 53,74 % de los votos, frente al 28,59 % de su principal opositor, Jorge Quiroga. Fue también el cuarto mandatario en la historia de Bolivia en ser elegido por mayoría absoluta. El vicepresidente de la fórmula fue Álvaro García Linera. En sus primeros discursos declaró la necesidad de la estatalización de los hidrocarburos, cuya propiedad en boca de pozo se encontraba en poder de empresas petroleras transnacionales, a través de concesiones que catalogó como nulas de pleno derecho. El 21 de enero de 2006 Morales asistió a una ceremonia religiosa en las antiguas ruinas de Tiahuanaco, donde fue coronado Apu Mallku o "líder supremo" por varios pueblos indígenas de Los Andes, y recibió regalos de representantes de nacionalidades indígenas de América Latina y del mundo. Ésta fue la primera vez desde la coronación de Túpac Amaru en que se otorgó este título.

En 2017 se producía una masiva protesta de oposición a la Reforma jubilatoria. La reforma previsional en Argentina de 2017 fue una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri. Fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2017 a través de la ley 27.426. Desde las últimas horas del 18 de diciembre y en la madrugada siguiente, mientras se debatía por segunda vez el proyecto, se produjeron masivos cacerolazos en oposición al proyecto. En algunos casos, los manifestantes portaban carteles con diferentes consignas entre ellas "Qué futuro puedo tener si me quitan mis derechos" y "Macri: no le robes a mis abuelos". El miércoles 13 de diciembre, militantes de organizaciones sociales y diputados nacionales de la oposición que participaban de la vigilia contra la reforma previsional, habían sido reprimidos por una formación de la Gendarmería Nacional que avanzó contra los manifestantes con golpes y camiones hidrantes. En el operativo fue atacada una diputada nacional, quien recibió una patada del jefe del operativo. En tanto un diputado recibió una mordida de un perro de Gendarmería en el torso. La prensa informó que varios gendarmes forcejearon y empujaron a diputados nacionales. Organizaciones sociales, legisladores de la oposición y dirigentes sindicales se instalaron frente al Congreso para hacer una vigilia, repudiando el tratamiento de la ley de Reforma Previsional. Cuando la marcha llegaba al Congreso Nacional, un operativo de Gendarmería impedía violentamente su paso.