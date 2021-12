La distinción mundial en Paris para "Pechito", y por aquí...

Debe quedar en claro: quien escribe no es periodista especializado en deportes. Por consiguiente, quienes sí lo son, pueden cuestionar, si lo desean, lo que aquí se escribe.

Debe aclararse, además, que esta columna no alude a quienes recibieron sus premios, deportistas, ellos y ellas, y menos cuestiona que los reciban, sino la vara de medición de quienes los otorgan. Es subjetiva. Sin dudas.

Sin embargo, no es el único, quien escribe, que observó dos detalles al cierre de año en los premios que se otorgan a los deportistas argentinos, primero en la provincia de Córdoba; luego a nivel nacional.

Para lo primero inclusive consultó a uno de los periodistas que más conocen de deportes en la provincia (de todos los deportes); para lo segundo, se tomó el trabajo de recorrer distintas opiniones por obra y arte de las redes que en la actualidad se pueden encontrar con facilidad, rápidamente. En uno de los posteos, pudo leerse sobre "Pechito": "Perdón maestro..."

En los Córdoba Cuna de Campeones, se olvidó el Círculo de Periodistas de Córdoba (sólo, al parecer, de la capital provincial) todo indica, del embalseño Nahuel Molina. Ni siquiera estuvo en el fútbol. Nahuel tiene su cuna en Córdoba, excepto que Embalse se encuentre en otra provincia. Nació allí. Y fue campeón de América con la selección en Brasil.

"Pechito", galardonado en el mundo, y por aquí...

En la semana la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tuvo la Gala de la Premiación de la temporada 2021 en París con la presencia del riotercerense “Pechito” López, campeón mundial del WEC.

"Pechito" ingresó en el Toyota con el que fue campeón junto a Kamui Kobayashi y Mike Conway. También recibieron su distinción Max Verstappen (Fórmula 1), Nyck de Vries (Fórmula E), Sébastien Ogier y Julien Ingrassia (Rally Mundial), Johan Kristoffersson (World Rallycross), Oscar Piastri (Fórmula 2); y Dennis Hauger (Fórmula 3).

Por segundo año consecutivo, el argentino compartió con los máximos pilotos del planeta la Gala de la FIA. En 2020 se había realizado de manera virtual por la pandemia. Ahora, venía en la semana de recibir en su país, Argentina, el Olimpia de Plata en automovilismo, entregado en un lujoso hotel de Buenos Aires.

Si alguien suponía que el por segunda ocasión campeón del mundo del WEC, quíntuple campeón del mundo en dos categorías diferentes (también WTCC, en tres oportunidades) tenía chances del Olimpia de Oro, estaba equivocado. No. No fue así. Si se quedó en con el de Plata, por... octava ocasión. Sí. Octava.

Ahora se entregaron los Olimpias de Oro de 2021 y 2020. Los del año anterior, no se habían entregado por la pandemia. Lionel Messi, se llevó el de este año, y el tenista Diego Schwartzmann, el de 2020.

El mejor jugador del mundo en fútbol, reiteró lo que dijo cuando recibió el balón de oro: “Les agradezco a todos en Argentina y le dedico este premio al cuerpo técnico y a los compañeros de la selección”. Fue la segunda ocasión en que lo recibió el rosarino, y que agradeció por pantalla. La anterior fue en 2011.

Puede no haber sido su mejor año, y la consagración postergada en América, sin dudas fue un juego de equipo, en donde, y de paso, debe recordarse, el embalseño Nahuel, fue también campeón, algo que en el Cuna de Campeones cordobés, ¿no fue considerado?

Schwarztmann, que en 2020 finalizó noveno en el ránking ATP, su mejor posición histórica, y que ya había obtenido el Olimpia de Plata en 2019, cuando fue decimocuarto, sostuvo que ganar el de Oro fue “un sueño cumplido”. Señaló que ahora quiere “ir por más para el año próximo”.

Ni siquiera candidato

Mientras en París lo esperaban para distinguirlo, una vez más, como uno de los campeones del mundo y mejores del planeta, en Buenos Aires, se conocían los candidatos a recibir el Olimpia de Oro de 2020 y 2021.

Para el primer año eran Carlos Tevez; Facundo Campazzo; Nadia Podoroska; Nicolás Sánchez; y Diego Schwartzman. En el que se cierra, eran Lionel Messi; Facundo Campazzo; Facundo Conte y Nadia Podoroska, integrantes de las respectivas ternas de sus especialidades: fútbol, básquetbol, voleybol y tenis.

En 2020 y 2021, "Pechito" ni siquiera estuvo entre los candidatos, a pesar de haber logrado lo mismo que Juan Manuel Fangio, cinco campeonatos de la FIA. Y hay más logros, claro.

Eso sí, como buen cumplidor que es, estuvo presencialmente recibiendo su Olimpia de Plata que ganó en la terna que compartió con Mariano Werner (campeón del Turismo Carretera por segundo año consecutivo); y Agustín Canapino (campeón del Súper TC2000). La Plata del Olimpia, no es extraña para el cordobés de Río Tercero. La ganó en ocho oportunidades: 2003, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2021.

El Oro del Olimpia para "Pechito", al parecer, según la especial vara de quienes deciden, deberá esperar. Es que, como está señalado, ni siquiera estuvo entre los candidatos. Y no sólo ahora. Tampoco en el de 2020.

Fueron dos Olimpias de Oro: uno para Messi (que viene de ganar otro Balón de Oro), y es el mejor del mundo. Nada para discutir. "Nada contra Schwartzmann, pero ¿y Pechito?", se preguntó un consultado. "En 2020 también compitió y fue campeón del mundo", analizó.

"Otra cosa, en la Gala de París, hubo un merecido homenaje a Reuteman, y en Buenos Aires, de Maradona, que se merecía un recuerdo, nada", agregó, en un detalle que no muchos repararon.

Méritos de sobra

Dicen quienes conocen, que el riotercerense había hecho méritos suficientes para recibir su Oro, pero...

Se coronó campeón del Mundial de Resistencia en 2020 y 2021. Logró de esa manera conseguir cinco máximos trofeos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), si se suman los tres del WTCC. Cinco títulos mundiales. Sí, al igual que Juan Manuel Fangio.

Tres fueron en el Turismo Internacional (WTCC) compitiendo con Citroën. Los consiguió en una seguidilla de tres campeonatos consecutivos. En el WEC no sólo logró por segunda ocasión, también consecutiva, coronarse campeón del mundo, sino que se convirtió en uno de los tres del planeta en hacerlo en dos categorías diferentes en la historia de la FIA, sumándose de esta manera a un selecto grupo de pilotos que lo lograron.

"Pechito" es el único piloto en la historia del automovilismo mundial con dos campeonatos en dos categorías diferentes de la FIA: tres consecutivos, no dos, por si acaso, en el WTCC, y dos ya consecutivos en el WEC.

Y eso no es todo

Pero como si no bastara, en su legajo de logros que con 38 años superó al de pilotos históricos, deben sumarse los títulos en el automovilismo nacional, que no son pocos.

Como si eso no fuera suficiente, después de medio siglo para la Argentina, en 2021 se impuso con Toyota en las míticas 24 Horas de Le Mans. Hasta ahora el único piloto nacional en lograrlo había sido José Froilan. Ni siquiera había podido imponerse en esa prueba el histórico Juan Manuel Fangio.

Luego de dos títulos en la Fórmula Renault (2002 en la FR2000 y 2003 en la FRV6), ya en Argentina, obtuvo dos títulos en el Turismo Competición 2000 (2008 y 2009), uno de Top Race V6 (2009), uno en Súper TC 2000 (2012). Uno de los más reconocidos pilotos del país, cuando "Pechito" competía en las pistas argentinas, no dudó en señalarle a quien escribe en una nota para un medio cordobés: "Pecho está dos escalones más arriba acá que el resto".

Luego de haber ganado varias carreras y campeonatos nacionales en las pistas argentinas, en 2013 corrió el Top Race. En un Ford Mondeo, fue subcampeón detrás de Canapino de manera polémica luego de ser penalizado en la última carrera. "Pechito" se fue nuevamente a Europa. Allí ingresó como tercer piloto de Citroën, siendo compañero de Yvan Muller y Sébastien Loeb, para competir en el Mundial de Turismos (WTCC). Obtuvo el título en 2014 con tres fechas de antelación, con 10 victorias y 17 podios en 23 carreras.

La bandera celeste y blanca, se levantó en una pista internacional celebrando un campeonato mundial en una categoría de la FIA. En 2015, repitió el título mundial por segunda ocasión consecutiva. Por su desempeño en la temporada fue premiado por la FIA Americas Awards con el Volante de Oro.

En 2016, otra vez la bandera argentina con "Pechito" se levantó en un campeonato mundial. Revalidó el título consagrándose campeón en la novena fecha de 12, en el Circuito de Motegi, Japón, con 7 victorias.

Había tenido la chance de estar en la Fórmula 1, y fue piloto de pruebas de Renault. En las categorías que le preceden, a quienes luego se coronaron campeones, en ocasiones, como en la GP2, el escalón previo, no sólo con un auto que no estaba en las primeras filas, le disputaba posiciones, sino que solía ganarle. De hecho tuvo tres podios y en dos campeonatos estuvo entre los primeros 10 de la temporada.

En 2010, fue confirmado como uno de los pilotos de la nueva escudería US F1 Team de Fórmula 1, capitaneada por el periodista Peter Windsor. Recibió la noticia de que el equipo US F1 no podría competir en la máxima categoría, ya que los tiempos de armado de los coches se habían retrasado y el apoyo económico que iba a ser refrendado por el cofundador del sitio de videos YouTube, Chad Hurley, había sido retirado. El mismo propietario de la escudería, Peter Windsor, le informó la situación a sus representantes.

Hubo negociaciones con otras escuderías que no prosperaron, siempre por motivos económicos y no por falta de habilidad conductiva del riotercerense. No son pocos quienes señalan: "Qué piloto que se perdió el país para la Fórmula 1". Como en las pistas, no se quedó esperando, sino que siguió, llegando a obtener, hasta ahora, como está señalado, nada menos que cinco títulos mundiales en dos categorías diferentes de la FIA.

En la historia de los OIimpia, que comenzaron a entregarse en 1954, sólo dos pilotos recibieron el Oro. Uno fue Fangio luego de obtener el segundo de los cinco títulos mundiales que consiguió en la Fórmula 1. El segundo fue Canapino en la temporada 2019, cuando fue tricampeón del Turismo Carretera.

"Pechito", en tanto, es el que más Olimpias de Plata consiguió, como está señalado, en ocho oportunidades. Lo sigue Carlos Reutemann con seis (1974, 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981), Guillermo Ortelli (1998, 2000, 2002 y 2011) y Canapino (2010, 2017, 2018 y 2019) con cuatro cada uno.

Puede que...

Al concluir este texto, quien escribe, que se reitera y se aclara, no es periodista especializado en deportes, seguía con la duda, no por lo estrictamente deportivo, sino por lo que es justo e injusto. Y se conoce, las subjetividades son las que imperan al momento de opinar sobre cualquier tema, claro está.

Pero también en el periodismo lo que no se puede obviar es la verdad: el cielo está despejado o nublado. Es lo que es. Luego se podrá analizar si es mejor un día nublado o un día despejado, pero está nublado o despejado. Y en eso no hay discusión. En esto, y en el caso de "Pechito", tampoco la hay. Méritos existen. Y de sobra, por supuesto. El reconocimiento que no tiene en su país, lo tiene sí en el mundo, aunque suene paradójico.

Gala de la FIA en París y el reconocimiento para "Pechito" como campeón del mundo

Como quien escribe, seguía con la duda, además por ser alguien de la misma ciudad quien es aludido en este texto y que se le viene negando el Oro, pero sí tiene el reconocimiento internacional, consultó a otro periodista especializado. Sin más vueltas, como en el automovilismo cuando se baja la bandera a cuadros, respondió:

"Quedáte tranquilo, que yo opino exactamente como vos".