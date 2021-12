"Que un trabajador sea reincorporado, a nosotros nos llena de orgullo", señaló el presidente del directorio de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, Iván Durigón. Lo dijo luego de anunciar que en breve será reincorporado más personal despedido durante la anterior gestión en la Fábrica Militar Río Tercero.

Fueron 100 las personas despedidas de la planta estatal entre finales de 2017 y 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. Durigón si bien no precisó la cantidad de operarios y la fecha, aseguró: "Habrá más reincorporaciones en Fábrica Militar Río Tercero".

Recordó que, hasta ahora y desde que asumió la actual gestión, de 44 personas dispuestas a retornar a la industria, ya lo hicieron más de 20. El secretario general de ATE Río Tercero, Damián Albornoz, había adelantado a este sitio de noticias que tenía conocimiento de más reincorporaciones con el inicio de 2022.

Durigón reiteró lo señalado en otras entrevistas: se retomará al personal en la medida en que se reactive la industria, algo que -dijo- a pesar de la pandemia, vino sucediendo durante estos dos años. El funcionario se encuentra recorriendo por estos días las plantas de Fabricaciones, para compartir el cierre de año.

Luego de Villa María, estaba prevista la visita a Río Tercero. Ya había estado en Fray Luis Beltrán, Santa Fe.

" No dudo de la capacidad de quienes hoy están dirigiendo Fábrica Militar Río Tercero y que están poniendo mucho esfuerzo en ese tema", expresó Durigón con respecto a la reincorporación del personal despedido.

El director de la planta en la ciudad es el empresario riotercerense, José María López, que se convirtió al asumir en el primer civil titular en hacerse cargo de la dirección del establecimiento. En la historia de la industria, hasta la llegada de López, habían sido siempre militares quienes ocuparon ese cargo.

Indicó el director de FMSE que aguarda que 2022 sea mejor que los dos últimos años, por la pandemia "que tanto dolor le ha causado al mundo y al país". "Y nos permita trabajar para colocar a la Fábrica Militar, en el lugar del que nunca debió haber salido", agregó el funcionario, en diálogo con la radio Mestiza Rock.

Durigón, expresó que si bien son en muchos de los casos personas jóvenes las que fueron reincorporadas, no es un detalle que sea excluyente. "Deben tener la capacidad, ser idóneos y no estamos mirando la edad, pero sí la prioridad (para ingresar) la tienen los trabajadores que fueron despedidos, No es la edad un condicionante", expresó.