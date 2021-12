Vuelven las terceras dosis sin notificación en Río Tercero

Fue solamente un día. El martes no se aplicaron terceras dosis de vacunas contra el Covid-19 sin notificación. El miércoles, el municipio informó que se retomaba la aplicación de esa manera desde este miércoles.

Según lo había explicado la secretaria de Salud Municipal, Silvina Cisneros, la decisión de suspender las aplicaciones en terceras dosis sin turno previo, respondía a una cuestión logística. Se había demorado el arribo de más vacunas y hasta que éstas llegaran se aseguró el stock para primeras y segundas dosis.

El comunicado oficial

El municipio, el martes en horas de la tarde, envió un comunicado a los medios, indicando que se habilitaba nuevamente el acceso a terceras dosis sin turno previo ni notificación:

A partir de mañana (por el miércoles) se normaliza la colocación de vacunas en el Vacunatorio Municipal que funciona en el Salón 1929 (Uruguay 447) de lunes a Viernes de 8 a 13 hs. Concurrir con DNI y cartilla de vacunas.

Alta demanda por terceras dosis

El lunes, habilitada la semana anterior la posibilidad de de recibir la dosis de refuerzo sin notificación ni turno previo, fueron más de 600 las personas que concurrieron al vacunatorio ubicado en calle Uruguay.

Cisneros, recordó que eso no sucedía desde hacía bastante tiempo. En realidad, acotaba, en las últimas semanas eran pocas las aplicaciones de terceras dosis, algo que cambió con la vacunación espontánea.

La médica a cargo del área de Salud Municipal, en diálogo con la emisora Mestiza Rock, en tanto, llamó a quienes no completaron el esquema (primera y segunda dosis), a concurrir a hacerlo, al igual que las personas que no recibieron ninguna dosis de algunas de las vacunas contra el Covid-19.

"La vacuna salva vidas"

La funcionaria de Salud, recordó, en tanto, que está demostrado que las vacunas salvan vidas y es necesario contar con dicha protección ante las nuevas variantes del Covid-19. De hecho, en los últimos meses no solamente disminuyeron los contagios, sino que no hay personas hospitalizadas en la ciudad.

Cisneros consideró, además, que en base a evidencia científica, de no existir una mutación del virus que pueda eludir la protección de las vacunas específicamente para evitar casos graves o severos de la enfermedad, inocularse, además de los cuidados básicos, es la mejor protección que tiene la sociedad.

Casi el 70 por ciento con esquema completo

En la entrevista del martes por la mañana, indicó que se está muy cerca del 70 por ciento de la población de Río Tercero que tiene el esquema completo (ambas dosis). Indicó que ya supera el 67 por ciento.

Con la variante Ómicron, detectada en Córdoba, se insiste en el país, la provincia y la ciudad, no sólo en que las personas que cumplieron un intervalode al menos cinco meses de la colocación de la segunda dosis, que acudan a aplicarse la tercera; que completen el esquema quienes no lo hicieron. Y que se vacunen quienes no recibieron ninguna.

Los primeros contagios luego de un mes

Hace dos semanas, luego de un mes sin contagios, en el reporte de los viernes se informaba de dos personas que habían resultado con resultado detectable del virus Sars Cov 2. Siete días después eran seis los casos activos, sumándose cuatro en el lapso informado.

No obstante, no se informó, al menos hasta el cierre de la semana anterior, de personas internadas, lo que, en el caso de quienes están vacunados, se atribuye a esa inmunización.