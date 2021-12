Efemérides del 17 de diciembre en Argentina y el mundo

Día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Desde 2003 se conmemora este día. La fecha que surgió luego de que un estadounidense asesinara al menos a 48 mujeres que se desempeñaban como tal.

Día del Contador. El Día del Contador Público es celebrado en Argentina cada 17 de diciembre porque en esa misma fecha del año 1494 fue publicado el libro Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad, en donde Luca Pacioli describe el método de la partida doble que es la base de la Contabilidad.

En 1790 era hallado el "Calendario Azteca" o "Piedra del Sol". Se descubría el Calendario Azteca o Piedra del Sol. Según testimonios orales recopilados por Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de Nueva España, 42 años antes de la caída de Tenochtitlan, se había empezado a tallar el mismo.

En 1830 moría Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco había nacido en Caracas, Venezuela. Fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Con el argentino, José de San Martín, son considerados los máximos libertadores de América del Sur. Fue enviado a educarse en el extranjero a una edad temprana. Llegó a España cuando tenía 16 años y luego se mudó a Francia. Mientras estuvo en Europa, conoció las ideas de la Ilustración, lo que más tarde lo motivó a derrocar a los españoles reinantes en la América del Sur colonial. Aprovechando el desorden en España provocado por la Guerra de la Independencia, Bolívar inició su campaña en 1808. La campaña por la independencia de Colombia (Gran Colombia, más tarde Nueva Granada) se consolidó con la victoria en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Estableció un congreso nacional organizado en tres años. A pesar de una serie de obstáculos, incluida la llegada de una fuerza expedicionaria española sin precedentes, los revolucionarios finalmente prevalecieron, culminando con la victoria en la Batalla de Carabobo en 1821, que efectivamente convirtió a Venezuela en un país independiente. Tras este triunfo sobre la monarquía española, Bolívar participó en la fundación de la primera unión de naciones independientes de América Latina, la Gran Colombia, de la que fue presidente de 1819 a 1830. Mediante nuevas campañas militares, expulsó a los gobernantes españoles de Ecuador, Perú. y Bolivia, el último de los cuales lleva su nombre. Fue simultáneamente presidente de Gran Colombia (hoy Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador), Perú y Bolivia, pero poco después, su segundo al mando, Antonio José de Sucre, fue nombrado presidente de Bolivia. El 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, se llevó a cabo un atentado contra su vida, conocido como la Conspiración Septembrina, de la cual resultó ileso gracias a la ayuda de su amante, Manuela Sáenz, quiteña que recibió en 1821 la orden de Caballeresa del Sol del general José de San Martín y que a raíz del suceso con Bolívar fue llamada por él «La Libertadora del Libertador». El 1 de julio de 1830 el general Mariano Montilla informó a Bolívar del asesinato de Antonio José de Sucre, noticia que lo afectó. A fines de ese mes vio publicada en la prensa la resolución del Congreso venezolano de romper relaciones con Colombia mientras Bolívar permaneciera en suelo de ese país, pero sus seguidores lo convencieron de no partir. Luego de su renuncia y de recibir la noticia del asesinato de Sucre, solo y desengañado, Bolívar había decidido dirigirse a Europa. Llegó a Santa Marta en estado de postración el 1 de diciembre de 1830, tras una penosa travesía por el río Magdalena desde Bogotá. Momentos de lucidez le permitieron dictar su testamento y su última proclama, en donde gravemente enfermo clamaba porque su muerte, por lo menos, permitiera la consolidación de la unión y la desaparición de los partidos. Finalmente, se dijo que falleció de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830. Tenía 47 años. La historia oficial sobre la muerte de Bolívar generó dudas en algunos historiadores. En particular la actuación del médico Alejandro Próspero Révérend y la tuberculosis a la que se atribuyó la causa de su muerte. También generó dudas la ausencia de otros médicos, la razón de la presencia del buque de guerra estadounidense USS Grampus y el papel jugado por el médico militar del buque, de apellido Night. En 2007 el historiador venezolano Jorge Mier Hoffman, descendiente de Joaquín de Mier y Benítez, el español en cuya casa Bolívar murió, publicó un libro titulado La carta que cambiará la historia, en donde formula dudas en torno a la versión oficial de la causa y las circunstancias de la muerte de Simón Bolívar. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informó públicamente que había leído el libro y que consideraba necesario exhumar los restos de Bolívar para establecer si se trataban realmente de sus restos y si era cierto que había muerto de tuberculosis. El 28 de enero de 2008 se creó una comisión científica, presidida por el genetista español José Antonio Lorente, con la misión central de exhumar los restos de Bolívar, establecer la identidad de los mismos y verificar si la tuberculosis fue efectivamente la causa de su muerte, y en caso negativo buscar indicios de la causa efectiva de su muerte, especialmente trazas de presencia de arsénico, que pudieran indicar un posible envenenamiento. Dos años después, fueron exhumados los restos atribuidos a Simón Bolívar que se encontraban en el Panteón Nacional de Venezuela ubicado en Caracas. El 25 de julio de 2011 el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua leyó por cadena nacional los resultados del informe preliminar de la Comisión Presidencial y varios de sus miembros expusieron tanto los resultados, como los métodos científicos y técnicos utilizados. De acuerdo a esas declaraciones, los restos estudiados pertenecían a Bolívar y no había padecido tuberculosis, no siendo esa la causa de su muerte.

En 1853 nacía Emilio Roux. Médico y bacteriólogo francés, colaborador de Pasteur y pionero del estudio y tratamiento de las enfermedades infecciosas.

En 1903 era el primer vuelo de un avion impulsado a motor de combustion. Los Hermanos Wright, realizaban su primer vuelo en Kitty Hawk, a bordo del Flyer I. Su gran aporte al vuelo fue el control de viaje mediante el balanceo. Hasta entonces los aviones existentes tenían diseños que los hacían dificultosos de controlar por no haberse considerado la necesidad de inclinar las alas para cambiar de dirección.

En 1934 se constituía Argentores. La Sociedad General de Autores de la Argentina -ARGENTORES- es una Asociación Civil de carácter profesional y mutual, constituida el 17 de diciembre de 1934. Es la responsable de la protección legal, tutela jurídica y administración de los derechos de autor y, a través de estas acciones, el enaltecimiento de la producción del autor destinada al teatro, cine, radio y televisión.

En 1939 en el Río de la Plata se hundía el acorazado alemán Graf Spee. El Admiral Graf Spee fue un crucero que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el 13 de diciembre se enfrentó a tres cruceros británicos en la batalla del Río de la Plata. Le causó graves daños a las otras naves pero sufrió desperfectos que obligaron a que recalara en el puerto de Montevideo, Uruguay. Convencido por falsos informes sobre la aproximación a su nave de numerosas fuerzas británicas, el comandante del crucero, Hans Langsdorff, ordenó echarlo a pique el 17 de diciembre de 1939. Unos 125 tripulantes del buque, en su mayoría los marineros pertenecían al staff técnico del barco, se afincaban en Villa General Belgrano. Si bien estaban asentados en complejo vacacional cercano, Capilla Vieja, los marineros lograron integrarse a la pequeña comunidad que ya contaba con inmigrantes alemanes.

En 1941 nacía Thelma Biral. Es una actriz argentina de teatro y televisión que ha incursionado también en cine. En la televisión argentina entre 1969 y 1971 fue una de las recordadas protagonistas del teleatro El amor tiene cara de mujer.

En 1953 nacía Bill Pullman. Es un actor de cine y televisión estadounidense. Conocido por sus intervenciones en películas como La loca historia de las galaxias, Mientras dormías, Casper, Día de la Independencia, entre otras películas y series.

En 1989, Brasil tenía sus primeras elecciones libres después de 29 años de dictadura. Las elecciones presidenciales se celebraron en Brasil el miércoles 15 de noviembre de 1989 y la segunda vuelta el domingo 17 de diciembre de ese mismo año. Fueron las primeras elecciones presidenciales directas desde 1960, la primera que se realizó con un sistema de balotaje y el primero que tuvo lugar bajo la Constitución Federal de 1988, que siguió a dos décadas de gobierno autoritario después del golpe de Estado de 1964.

En 1992 México, Canada y Estados Unidos firmaban el Tratado de Libre Comercio. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acordaron establecer un tratado de libre comercio. En 1991 iniciaron las negociaciones; por lo que el Acuerdo Comercial fue firmado por el presidente estadounidense George H. W. Bush, el 8 de diciembre de 1992; por el primer ministro canadiense Brian Mulroney, el 11 de diciembre de 1992; y por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el 14 de diciembre de 1992. Los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 en forma conjunta y entró en vigor el 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió.

En 1996 era tomada la embajada japonesa en Lima. La toma de la residencia del embajador japonés en Lima fue un secuestro masivo que comenzó el 17 de diciembre de 1996, cuando 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios que asistían a una celebración por un aniversario del nacimiento del Emperador de Japón Akihito. Gran parte de los rehenes fueron liberados a las pocas horas. Todas las mujeres fueron puestas en libertad la misma noche del 17 de diciembre, incluyendo a la madre del presidente Alberto Fujimori que se encontraba en el evento, hecho que pasó desapercibido para los secuestradores. Tras ser retenidos como rehenes por 126 días, 71 de los 72 rehenes que quedaban fueron liberados el 22 de abril de 1997 en una incursión armada de las Fuerzas Armadas de Perú. El operativo dejó como resultado un rehén muerto, dos comandos y los 14 militantes del MRTA que participaron de la toma.

En 2011 moría Kim Jong-il en Corea del Norte. La muerte de Kim Jong-il, líder de Corea del Norte desde 1994, fue informada por la televisión estatal de noticias el 19 de diciembre de 2011. Su hijo, Kim Jong-un, fue anunciado como el próximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC, nombre oficial de Corea del Norte) con el título de "El Gran Sucesor" durante el mismo noticiero.

En 2014 Barack Obama anunciaba que Estados Unidos moderaba el bloqueo a Cuba. El presidente norteamericano lo informaba luego del intercambio humanitario de presos. "No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar obtener un resultado diferente", señaló el mandatario. Comunicaba, además, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Tanto Obama como el presidente cubano, Raúl Castro, agradecían al papa Francisco por haber intermediado entre ambos para que terminaran con las relaciones frías y fomentaran el diálogo. El 16 de junio de 2017, en un discurso pronunciado en Miami, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba un cambio de la política estadounidense hacía Cuba "con efecto inmediato", dando así marcha atrás al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y haciendo énfasis en mantener el embargo económico contra la isla.

En 2017, Sebastián Piñera, era elegido nuevamente presidente de Chile. La elección para el período 2018-2022 se realizaba el 19 de noviembre de 2017, en conjunto con las elecciones de diputados y senadores y las elecciones de consejeros regionales. La segunda vuelta electoral tuvo lugar el 17 de diciembre.