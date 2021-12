Peña Festivalera de ATE en Río Tercero para cerrar 2021

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), seccional Río Tercero, organizó una peña para el domingo desde las 12. En la misma, además del tradicional locro y empanadas, se previó la presentación de distintos números artísticos.

El gremio de los estatales en la ciudad y zona, cierra así 2021 y se prepara en breve apertura de temporada del predio recreativo que posee.

Por la inestabilidad del tiempo, se lleva a cabo en el Salón del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas ubicado en el barrio El Portal, en la banda norte del río.

La grilla completa y el reencuentro

Durante toda la jornada del domingo, se previó una variada grilla artística:

Andrés Eguillor y Germán Binda, Estimados, Ricky Albornoz, Teko Pora, Academia La Candelaria, Los Charis, Cristian Colman, Giulina Fuzzero, Grupo Vocal Caillamanta, Centro Juventudes de ATE, Los musiqueros de Fábrica, y Academia Verónica Freytes.

El secretario general de ATE Río Tercero, Damián Albornoz, señaló: "Es una peña para cerrar el año, pero también para cerrar este ciclo, en donde la pandemia no nos permitió realizar actividades sociales, por lo que son dos años en realidad, por eso surgió esta idea de armar una peña festivalera".

El secretario del gremio de los estatales, indicó que si bien no tienen "experiencia " en el armado de este tipo de eventos, dispusieron que se realizara para cerrar el año, apostando, además, el reencuentro necesario.

"En términos generales ATE cierra bien el año"

Consultado sobre el cierre de año para el gremio, manifestó: "En términos generales cerramos bien 2021; tenemos tres paritarias que son la nacional, provincial y municipal; hemos crecido en este año con más de 100 afiliaciones, que es importante, luego de la resistencia de los estatales a las políticas del macrismo".

Agregó, como dato positivo que habrá "más reincorporaciones durante los próximos días en Fabricaciones Militares". Debe recordarse que en la planta de Río Tercero, entre 2017 y 2018, se registraron 100 despidos.

"Cerramos 2021, no sólo pudiendo reencontrarnos con esta peña festivalera, sino que como gremio hemos crecido, lo que es importante", señaló el secretario general de ATE Río Tercero.

En tanto, destacó que se produjo un crecimiento "importante" en el ámbito municipal. "Eso sucedió fundamentalmente en Río Tercero (el mayor municipio de Tercero Arriba y Calamuchita), con hechos concretos", indicó. ATE tiene representación gremial en el municipio de la ciudad más habitada de la región con el SUOEM Río Tercero y Zona.

"Descansar y recrearse es también un derecho"

Albornoz indicó que en breve se abre la temporada del predio recreativo con pileta que el gremio posee en el sector oeste de la ciudad. Allí estaba prevista en primera instancia le peña, pero ante posibles tormentas se realiza en el salón de los Químicos y Petroquímicos.

"Descansar, recrearse, también es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, por eso contamos con ese predio, para que nuestros afiliados, afiliadas, y quienes deseen concurrir, puedan tener un lugar para hacerlo", señaló Albornoz.

"Estamos convencidos que a ese lugar, siempre, cada temporada debemos ponerlo en funcionamiento, porque de alguna manera iguala a los trabajadores, no solamente del Estado, sino al resto que, al hacer nuestro gremio convenios con sindicatos hermanos, tengan la posibilidad, al no tener una pileta o no poder viajar, de compartir un momento con la familia muy lindo en nuestro predio", indicó el dirigente gremial.

Destacó que mantener ese predio con pileta no es sencillo, con costos elevados. "Pero con la ayuda siempre de nuestros proveedores que tenemos en el sindicato durante todo el año, lo podemos hacer, porque se trata de un proyecto que es una iniciativa importante y colectiva; y es por ello que la implementamos", dijo.