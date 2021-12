Efemérides del 14 de diciembre en Argentina y el mundo

Entre otras efmérides, un 14 de diciembre nacían Michel de Nostradamus, el pintor argentino Xul Solar, y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En 1993 moría la escritora Silvina Ocampo.

En 1503 nacía Michel de Nostradamus. Michel de Nôtre-Dame, también llamado Michel Nostradame, usualmente latinizado como Nostradamus, fue un boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro Les Prophéties, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555.

En 1799 moría George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797​​​ y comandante en jefe del Ejército Continental revolucionario en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En esa nación se lo considera el "Padre de la Patria".​​ La capital de dicho país lleva su apellido.

En 1887 nacía Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari. Más conocido como Xul Solar fue un pintor, escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista argentino. Fue una persona de carácter polifacético, versado en astrología, ciencias ocultas, idiomas y mitologías. Su amigo Jorge Luis Borges contribuyó a que se lo conociera, exaltando su figura singular, antes que su obra. Según Borges, Xul había creado varias cosmogonías en una sola tarde. Conocedor de aproximadamente veinte idiomas, como el francés, el italiano, el inglés, el japonés, el sánscrito, el arameo, el guaraní, el alemán, el ruso, entre otros, logró crear dos lenguas construidas: la panlengua y el neocriollo. También creó el panajedrez, en el que las casillas convencionales eran más y se relacionaban con las constelaciones y los signos zodiacales. Inventó un teclado de piano conformado por tres filas de teclas con colores y relieves con una escala musical de seis notas. Sus intereses abarcaban temas como matemática, biología, metafísica, arquitectura, música, escrituras persas y árabes, religiones musulmanas, el Sufismo de Rumi, los Upanishad del hinduismo, el Zend Avesta, la alquimia, San Francisco de Asís, el budismo zen, I Ching y la astrología. Su biblioteca estaba compuesta por más de tres mil títulos. En 1925, participaba en la muestra colectiva “Primer Salón de Artistas Independientes”, exponiendo Kiosco, Hierodanza, Cabeza de inglés y Figura. En 1927 pintaba "Drago", una de sus obras más emblemáticas. Su pintura es fantástica, antes que surrealista, como en ocasiones se la definió.

En 1911 el explorador noruego Roald Amundsen llegaba al Polo Sur. La primera expedición al Polo Sur fue el miércoles 14 de diciembre de 1911. El llamado "último de los vikingos" y cuatro aventureros más llegaban al Polo Sur. Lo hacían cinco semanas antes que el grupo liderado por su "rival", el británico Robert Falcon Scott, de la expedición "Terra Nova". El grupo de Amundsen regresó a su base sano y salvo. Más tarde conocieron la noticia de que Scott y sus otros cuatro hombres habían muerto en el viaje de vuelta.

En 1939 la Liga de Las Naciones expulsaba a la Unión Soviética. La única medida de firmeza que ejecutó la Sociedad de Naciones, considerada "un cadáver político" tras la crisis de Múnich de 1938, fue la enérgica expulsión de la URSS, el 14 de diciembre de 1939, por su agresión a Finlandia.

En 1947 nacía Dilma Rousseff. Es una economista y política brasileña que ocupó la presidencia de su país desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016.​ El 12 de mayo de 2016, el Senado abrió un proceso de destitución en su contra, por lo que se encontraba desde entonces, y hasta el final del proceso, suspendida de sus funciones como Jefa de Estado y de gobierno. Parte de una familia de clase media alta, se instruyó en un colegio público. Mientras estudiaba en el secundario, se producía el Golpe de Estado de 1964. Desde ese momento comenzaba a militar en el movimiento de resistencia contra la dictadura. Detenida en 1970, un tribunal militar la torturó y luego condenó, permaneciendo detenida por tres años. Ya en libertad se radicó en el Estado de Río Grande del Sur. Allí estudió la carrera de Economía, recibiendo la licenciatura en la Universidad Federal de Río Grande del Sur en el año 1977. Con la apertura gradual hacia la democracia, en los ochenta, iniciaba su actuación política en el Partido Democrático Laborista (PDT), llegando a ser secretaría de Minas y Energía del estado en los noventa. En 2001 rompió con el PDT para ingresar en el Partido de los Trabajadores (PT), encabezado a nivel nacional por Luis Ignacio "Lula" da Silva quien, al asumir la presidencia en 2002, la nombró Ministra de Minas y Energía. Tras el denominado "escándalo de las mensualidades" (mensalão), el Jefe del Gabinete José Dirceu renunciaba y era reemplazado por Rousseff como Jefa de Gabinete. Renunció a ese cargo el 31 de marzo de 2010 para presentarse a la presidencia de Brasil, resultando electa en segunda vuelta con el 56 % de los votos. Asumió el 1 de enero de 2011 siendo la primera mujer en ocupar la presidencia de Brasil. Su plan de gobierno siguió básicamente los mismos pasos que el de Lula en áreas internacionales, económicas y sociales, encaminando su acción hacia el objetivo de terminar con la pobreza extrema. Tuvo a su cargo la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, realizada durante su mandato. Fue destituida por el Senado de Brasil el día 31 de agosto de 2016, declarada culpable del delito de responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso por 61 votos contra 20. Michel Temer asumió como presidente en su reemplazo. La destitución de Rousseff es considerada por diferentes analistas como uno de los "golpes blandos" que se produjeron en Latinoamérica, que terminó, luego de ser detenido, se determinó con el tiempo, "arbitrariamente" Lula, con la victoria del utraderechista, Jair Bolsonaro, el que asumió como presidente del país más grande de Latinoamérica.

En 1982 era declarado el centro histórico de La Habana Vieja (Cuba) como Patrimonio de la Humanidad. La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana. En 1982, ese sector de la ciudad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la actualidad, La Habana Vieja es una de las zonas más turísticas de la capital cubana debido a la restauración de iglesias, fortalezas y otros edificios históricos.

En 1989 Patricio Aylwin era elegido presidente de Chile. El 2 de enero de 1988 Patricio Aylwin, junto a varios dirigentes, creaba la "Concertación de Partidos por el No", siendo él mismo su vocero ante la opinión pública. En octubre de ese mismo año la opción "No" en contra de Pinochet obtenía la victoria con el 54,6% de los votos logrando la convocatoria a elecciones presidenciales. El 14 de diciembre de 1989, se presentaba como candidato a la presidencia, obteniendo la mayoría de la votación con un 55, 2%. El 11 de marzo de 1990, asumía como presidente de Chile al recibir del dictador Augusto Pinochet la banda presidencial.

En 1991 el grupo Soda Stereo se presentaba ante 250 mil personas. La presentación de la banda se producía en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, superando su propio récord en un recital callejero. En 1986, también en la misma avenida, el grupo de rock argentino había convocado a 100 mil espectadores.

En 1993 moría Silvina Ocampo. Fue una escritora, cuentista y poeta argentina. Su primer libro fue Viaje olvidado (1937) y el último Las repeticiones, publicado póstumamente en 2006. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista plástica.​ Estudió pintura y dibujo en París. Allí conoció, en 1920, a Fernand Léger y Giorgio De Chirico, precursores del surrealismo. Se la considera una de las escritoras más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Recibió el Premio Municipal de Literatura en 1954, el Premio Nacional de Poesía en 1962, el Gran Premio de Honor de la SADE en 1992 y el Premio Konex en 1984. Sus antepasados pertenecían a la aristocracia argentina y eran dueños de extensas tierras. Su familia vivía en una quinta en San Isidro, un inmueble moderno que en su época contaba con electricidad y agua corriente. Actualmente dicha casa (Villa Ocampo) es un sitio UNESCO y reconocido como monumento histórico. En 1908 viajó por primera vez a Europa con su familia. Entre sus amigos se encontraba el escritor italiano Italo Calvino, quien prologó sus cuentos. Trabajó la pintura junto a Norah Borges y a María Rosa Oliver, y realizó varias exposiciones, tanto individuales como colectivas. La revista Sur publicaba artículos y textos de muchos de los más importantes escritores, filósofos e intelectuales del siglo XX. Formaba parte del grupo fundador de esa publicación, aunque, al igual que Jorge Luis Borges y Bioy Casares, no tenía un lugar preponderante en las decisiones sobre los contenidos a publicar, tarea que desempeñaban su hermana Victoria y José Bianco. En 1932 fue cuando conoció a Adolfo Bioy Casares, con quien se casó en 1940, y estaría juntos hasta la muerte del escritor. La publicación de sus dos últimos libros, Y así sucesivamente (1987) y Cornelia frente al espejo (1988), coincidió con la aparición del Alzheimer, que fue mermando sus facultades hasta dejarla postrada durante sus tres últimos años. Falleció en Buenos Aires a los 90 años. Póstumamente aparecieron volúmenes que recogían textos inéditos, desde poesías hasta novelas cortas. Así, en 2006 se publicaron Invenciones del recuerdo (una autobiografía escrita en verso libre) y Las repeticiones, una colección de cuentos inéditos que incluye dos novelas cortas, El vidente y Lo mejor de la familia. En 2007 se publicó por primera vez en Argentina la novela La torre sin fin, y en 2008 apareció Ejércitos de la oscuridad, volumen que recoge textos varios. Todo el material fue editado por Sudamericana, que también reeditó algunas de sus colecciones de cuentos. En 2010 se publicó La promesa, una novela que Ocampo empezó alrededor de 1963 y que, con largas interrupciones y reescrituras, terminó entre 1988 y 1989, apremiada por su enfermedad. Debido a que pocas veces opinó directamente sobre cuestiones de género, no se sabe con certeza si se consideraba o no una feminista. Los críticos han tomado sus posiciones dependiendo de su interpretación de sus obras. Debido a su asociación con Simone de Beauvoir a través de su hermana Victoria, se deduce que Ocampo fue una feminista de la tradición francesa e inglesa.

En 2004 Venezuela y Cuba fundaban el ALBA. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es una organización de ámbito regional, formada por países de América Latina y el Caribe con énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. Su fundación fue llevada a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2004, por parte de los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, como alternativa al ALCA, promovida desde los EE. UU.

En 2013 China se convertía en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje. La sonda china no tripulada, Chang’e 3, aterrizaba en el cráter lunar Sinus Iridum (Bahía de los Arcoiris), convirtiéndose así en el tercer país del mundo en lograr un aterrizaje controlado en la Luna, tras los estadounidenses y los rusos.

En 2013 moría Peter O’Toole. Fue un actor irlandés, célebre sobre todo a partir de su interpretación como protagonista en la película Lawrence de Arabia.