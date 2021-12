Organizaciones de DDHH y políticas presentaron el pronunciamiento "Derechos Humanos Siempre". De la región, se suman al mismo, la APDH Regional Río Tercero y la Agrupación por la Memoria de Almafuerte.

Además proponen difundir en redes sociales la ilustración oficial de la campaña “Derechos Humanos Siempre”, realizada por Ro Ferrer, Ilustradora feminista que realizó el trabajo y que ilustra esta nota.

El pronunciamiento

"Derechos Humanos Siempre". No hay DDHH con gobiernos y políticas neoliberales - Hacia el 10 de diciembre 2021 - Día de los Derechos Humanos, señala el pronunciamiento.

Agrega: Las y los abajo firmantes, organizaciones de DDHH, organizaciones políticas, movimientos sociales, ambientales, feministas, gremios, partidos políticos y ciudadanía decimos:

El presente 10 de diciembre 2021 nos encuentra en un momento muy particular de nuestra historia, estamos atravesados por una pandemia a nivel mundial, donde la salud pública ha sido clave para sortearla. En nuestro país, luego de la pandemia macrista y de sus socios, el actual gobierno nacional con aciertos y errores implementó políticas de estado que transcurrieron al calor de las demandas populares que no siempre fueron del todo atendidas como se debió: en particular acabar con el hambre y la desigualdad, esencialidades de los DDHH.

Prosigue: Vale resaltar la implementación del plan nacional de vacunación llevado adelante, la aprobación de la ley IVE, las políticas públicas de inclusión y diversidad, salvarle la vida a Evo Morales.

El gobierno nacional debe - aún está a tiempo - de responder a las demandas populares insatisfechas, por eso no concebimos que bajo un gobierno que se jacta de ser nacional y popular existan lxs presxs políticos, la falta de políticas de fondo en materia de soberanía ambiental, alimentaria, marítima, fluvial y de reforma judicial. Sin ellas no habrá plena vigencias de los DDHH.

Continúa: Es crucial en este momento de la Argentina, a 38 años de la recuperación de la democracia, qué el gobierno nacional no negocie el pago de la deuda externa fraudulenta contraída por Macri sin auditarla, dejando de lado todo condicionamiento para el desarrollo socio productivo del país, su soberanía y la vida de lxs trabajadores argentinxs.

En Córdoba

Sobre la provincia, el escrito señala: En Córdoba, nuestra provincia, el Gobierno de Juan Schiaretti - hay que señalarlo con nombre y apellido - continua con la sistemática política de represión y de violencia institucional estatal al orden del día y endurece el control policíaco sobre las manifestaciones populares, es un gobierno neoliberal maquillado con políticas simbólicas de DDHH que cuenta con la complicidad y el silencio de organismos, organizaciones, sectores políticos y económicos.

"No olvidamos, no abandonamos y acompañamos..."

El texto, recuerda: No olvidamos, no abandonamos y acompañamos por justicia a: Lucas González, Delia Gerónimo, Tehuel , Facundo Rivera Alegre, Rodrigo Agustín Burgos, Sol Anahí Viñolo, Fernanda Guardia, Cecilia Basaldúa, Yamila Cuello, Jorge Reyna, Joaquín Paredes, Luciano Arruga, Rodrigo Sanchez, estudiantes procesadxs por luchar, Facundo Molares, todas las victimas de femicidios y de violencia de género, todas las víctimas de la violencia institucional y asesinato estatal, Milagro Sala y todxs lxs presxs politicos, Facundo Castro, lxs tripulantes del Ara San Juan, Flavia Saganias y sus hijes, Elias Garay, Blas Correa, Lichita, Lilian Mariana Villalba , María Villalba, Carmen Villalba, Laura Villalba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Kosteki, Santillán, Carlos Fuentealba, los muertos por la represión en la crisis del 2001, David Moreno, Sergio Ferreyra, Sergio Pedernera, Marcos Soria, Rodolfo Orellana, lxs desaperecidos en democracia, Guadalupe, Julio Lopez, lxs 30000 compañerxs desaperecidxs, las Abuelas de Plaza de Mayo, Lxs nietxs por encontrar, las Madres de Plaza de Mayo, a lxs deposeidos, lxs caídos, lxs que luchan.

Las y los que subscribimos este pronunciamiento militamos la Memoria, levantamos el Nunca Más para siempre y sostenemos que no daremos un paso atrás en defensa de los Derechos Humanos Universales. Reconocemos y reafirmamos que la calle y los territorios son los lugares de lucha que no hay abandonar. La calle y la memoria son nuestras, no hay ni hubo excusas.

Por todo lo expuesto afirmamos y exigimos: DDHH es Más Democracia para Siempre.

DDHH es Libertad a lxs Presxs Politicxs.

DDHH es Soberanía fluvial y Marítima.

DDHH es Defensa del Medio Ambiente.

DDHH es Aparición con Vida de Todxs Lxs Pibes que nos faltan, Ni un Pibe Menos.

DDHH es Más Verdad, Memoria y Justicia.

DDHH es una Ley Anti Negacionista Ya

DDHH es NI Una Menos.

DDHH es Nunca Más Femicidios.

DDHH es Reforma Judicial Ya

DDHH es Más Inclusión y Diversidad.

DDHH es Más Salud y Más Educación.

DDHH es No Persecución ni Judialización a lxs que Luchan.

DDHH es No a la Violencia Institucional Estatal.

DDHH es No Pagar la Deuda Externa.

DDHH es Ningún Ajuste.

DDHH es Trabajo y Salarios Digno.

DDHH es Jubilaciones Dignas

DDHH es Comida en la Mesa de Todxs lxs Argetinxs.

DDHH es Devolver la Tierra a los Pueblos Indígenas

DDHH es Más comunicación Democrática y Plena Vigencia de la Ley de Medios.

DDHH es Responsabilidad de Expresión.

DDHH es Nunca más Lawfare.

DDHH es basta de Posibilismo, Cordobesismo, Macrismo y Derecha Autoritaria.

DDHH es basta de Neoliberalismo, Fascismo y Autoritarismo.

Adhesiones y firmas

El pronunciamiento está acompañado por firmas de organizaciones de DDHH, políticas y sociales, además de particulares.

Organizaciones de Derechos Humanos:

Foro por la Democracia, la Libertad y los DDHH Córdoba – HIJOS Punilla - Córdoba, Familiares y Amigos de Facundo Rivera Alegre, Comité por la libertad de Milagro Sala Córdoba, Colectivo Paravachasca x la Memoria, APDH Regional Rio Tercero, Agrupación por la Memoria de Almafuerte, Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, Organización Civil Sobreviviente Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Mesa Presos Políticos Bragado, Colectivo por la memoria, Familiares de Detenidos Desaparecidos Mar del Plata, Agrupación Sobrevivientes Comp. Familiares Campo de Mayo, Nosotras Ex P. Políticas, Verdad, Memoria y Justicia (San Martin).

Organizaciones:

Sindicato de Luz y Fuerza, Colectivo Más Democracia, Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana Córdoba, Peronistas Autoconvocados, Espacio Político y de Participación Tinku, Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, La Simón Bolivar, Asamblea de Tortuguitas, Cultura Indígena, Encuentro por Santa Fe, Tiempos de Memoria, La CFK Tandil, OLP. Resistir y Luchar. Punilla Sur, Cool C.V.A. de Trabajo Lda, Frente Grande San Miguel, Frente por la Soberanía Nacional, Ong. Energía, Ambiente y Hábitat (EAH), Tynku arte, PolitiK, El Rito Prohibido-Teatro, Colectivo La Cañada en CUMPA, Fundación Caminos de Esperanza, La 27 de octubre, CEyL Comunidad Encuentro y Liberación, Radio Sur – Cecopal, Partido de la Liberación PL, IFICOTRA, Peronismo de Punilla, Mov. Blanco Eduardo Requena. CTA, UEPC, Radio Comunitaria Encuentro 95.7, Encuentro Ciudadano Santa Rosa, Maivé, Peronismo SXXI, Comisión de Salud Mesa Provincial por DDHH, Centro de Estudios Osvaldo Bayer, Las Nomeolvides, Red Latino Americana de Mujeres por los Derechos Sociales y Ambientales, Revista Callejera El Viento, As. Civil GETAL, Lista Proyectar FCC UNC. Organizaciones Libres del pueblo. ODMACOR, Partido Humanista Córdoba, Feministas Humanistas de Córdoba, Feministas Humanistas Argentina.

Ciudadanía:

Gabriel Suárez, Gabriela Del Bosque, Horacio Barri, Chuzo González Quintana, Tri Heredia, periodista, Zaida Charafedin, Elena Schneider, Ex presa Política Córdoba, Nahuel Cornejo, Rodolfo Novillo, Luis Alberto Aubrit, Fernando Adrián Schüle, Lucía Casafuz Capponi, Stella Príncipe, Norma Toloza, Sylvia Peñaloza, Abogada, Mario Alberto Diaz, Mario Oyola, Rodolfo Novillo, Emma Ignazi, Guillermina Tissera, Judith Gerbaldo, comunicadora, Rosa Pobor, Manuel Alejo Perez, Cristina Vergara, Marta Inés Salinas, Oscar Motta, Letizia Raggiotti, Zaida Charafedin, Alexis Darío Oliva, Carlos Torino, Lic. Mariana Fernanda Dasso, Comunicadora Social UNR, Waldarico Flórez, Gustavo Forte, Juan Quintana, Nidia Edith Ojeda, Guillermo Lopez, Martin Cochero, Elda Mazas, Stella Maris Mamani, Roberto Landaburu, Nélida Carbognani , Antonio Mario Duarte, Sergio Pedrosa, Óscar Fernández, Aldo Daniel Barbich, Carlos Settembrini, Marta Vassallo,periodista, Raquel Villares, Silenia Castellanos, Amelia Montes, Carlos Fernando Díaz, Miguel Angel Moretti ,Mauricio Javier Salas, Alejandra Izarriaga, Marcelo Nicolás Agra, Key Massaccesi, Alicia Martignoni, Néstor Edgardo Anglada, Fernando Allú, María Magdalena Abinet, Mercedes Fernández, Rodrigo Savoretti, periodista, Abinet, María Magdalena, M. Cristna Pagano, Estefania Ceroni, Emanuel Fernández Suarez, María Zambruno, Jose luis Taricco, Clara Adriana Castro, Ibis Perla Logarzo, Adriana Morino, Patricia Trigueros, Daniel Oscar Pérez Graciela Regueira, Agustín Zamora, Maria Monserrat Fernández, Lolita Suárez, Laura Vilte, Angel Guillermo Villanueva, integrarte de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Paulo Padrós Garzón, Claudia Adach, Miguel Cabrera, Oscar Comba, Guadalupe Herrera, Alberto Vanden Panhuysen, Realdo Santiago Gastaldi, Juan Pesarini, Pedro Juez, Emiliano Baum, Mónica Traico, Sergio Ortiz, Irina Santesteban, Monserrat Velez, Santiago Gómez, Jorge Laureano Reartes, Atilio Eduardo Lopez, Carolina Bibby, Ricardo Rubini, Beatriz Prato, Juan Manuel Bustos, docente, Claudio Adrián Cretari, Norma Toloza, Jorge Alejandro José Cuello, Elisabeth Barrionuevo, Margarita Ciammaichella , Juana Carlavan, Laura Ortiz, Graciela Ruiz, José Hugo Cañal, Jorge Ignacio Salgado, Ana Maria Rascon, Laura Valdemarca, Valdir Peyceré, Vilma Miriam Posada, Waldina Moreau, María Inés Schneiter, Daniela Contursi, Maivé Baigorria, Graciela Machado, Psicóloga y Magister en DDHH, Lidia Casimir, Silvia Lacreu, Gabriela Álvarez , Juan Pablo Melto, Ricardo F. Paez , Mirta Elena Bustos, Marta Fourcade, Peri Labeyrie, Irma Ortiz Alarcón, Maria Isabel Chacon, Roberto Juan Clark, Mónica Raquel Del Buono, Juana koslay, Mónica Raquel Del Buono, Isabel Cometto, Nora Sanchez, Jery Chavez Hermosa, Susana Morales, Comunicadora, Agustina Bilbao, Abogado, Silvia González Maldonado, Senón Sosa, De Carlo Sibila, Adriana Lescano, Noelia Silva, Hugo A. Cammarata, Paula fages, Verónica Cabana Alberti, Raquel Kogan, Tania Ferreira, siguen firmas.

Fuente: Sures Noticias

Imagen: Ro Ferrer