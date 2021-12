Efemérides del 11 de diciembre en Argentina y el mundo

Día Nacional del Tango. Se celebra el 11 de diciembre en homenaje a Carlos Gardel y Julio De Caro de Caro, dos iconos de una de las mayores expresiones de la cultura argentina. Una noche de 1965, el compositor y productor artístico Ben Molar estaba en camino a la casa del director de orquesta y compositor de tango Julio De Caro, para festejar su cumpleaños, cuando se le ocurrió una idea. Se dio cuenta de que el 11 de diciembre coincidían los cumpleaños de De Caro y de Gardel, los mayores exponentes de dos vertientes del tango, símbolo de la cultura nacional. Julio De Caro era la música. Gardel, la voz. Así es que tomó la iniciativa: ese mismo año, Molar presentó la propuesta de declarar el 11 de diciembre Día Nacional del Tango.

Día Internacional de las Montañas. El 20 de diciembre de 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 57/245 decidía "declarar el 11 de diciembre Día Internacional de las Montañas", alentando a la comunidad internacional a que "organice actos a todos los niveles ese día para resaltar la importancia del desarrollo sostenible de las montañas".

Día del Masón en Argentina. La masonería argentina tuvo su origen en la constitución de la Gran Logia el 11 de diciembre de 1857. En una lucha de intereses entre los masones unitarios de la época, agrupados bajo el ala de Miguel Valencia, y los federales, influenciados por José Roque Pérez, terminó prevaleciendo esta última fuerza a base de consenso y liderazgo. De esta manera, surgió la Gran Logia de la Argentina.

En 1890 nacía Carlos Gardel. Fue un cantante, compositor y actor. Es el más conocido representante (del género) en la historia del tango. Iniciador y máximo exponente del tango canción,​ fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX,​ por la calidad de su voz, la cantidad de discos vendidos (como cantante y como compositor), sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. No hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. La hipótesis uruguayista sostiene que nació en Tacuarembó (Uruguay), un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. La francesista sostiene que nació en Toulouse (Francia) el 11 de diciembre de 1890. Hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923. Ambas hipótesis coinciden en el hecho de que Gardel fue abandonado por su padre y que vivió en Buenos Aires al menos desde 1893 en habitaciones de conventillos que compartía con su madre,​ aunque con intermitencias que varían según el historiador. Recién en 1927 compraba una casa en el barrio del Abasto, adonde se mudaba con su madre. Durante su infancia y adolescencia, vivió en paupérrimas casas de inquilinato o conventillos. Con sus primeros ingresos como músico profesional en 1914 se mudó, siempre con su madre, a un departamento modesto. Su amigo y chofer ha contado que cuando ya era una estrella solía pedirle que lo llevara a los conventillos en los que había vivido de niño. En uno de ellos se bajaba y permanecía mirando la fachada. El barrio en el que creció es la zona de los teatros porteños que tiene su eje en la calle Corrientes. Eso le permitió estar en contacto con el mundo teatral. Siendo adolescente, comenzó a frecuentar el barrio del Abasto y a cantar en un café. En esa época el canto popular estaba dominado por la payada. De ese tiempo viene su relación con la payada, en especial con José Betinotti, a quien se le atribuye haberle puesto el apodo del "Zorzalito" o "Zorzal Criollo". En 1922, el dúo Gardel-Razzano, grabaría la obra más famosa de De Nava, "El carretero", que se convirtió en el principal éxito de su primera gira a Francia (1928/1929) y que luego fue incluida entre los famosos cortos cinematográficos musicales realizados en 1930, en donde aparece hablando con un payador. Uno de los primeros temas que grabó fue "Pobre mi madre querida". Durante toda esa primera década, nunca cantó un tango, aunque lo bailaba. Construyó su estilo de canto a partir de la payada y las canciones camperas, pero también de la canzonetta napolitana y la ópera. A comienzos de la segunda década del siglo XX se encontraron Carlos Gardel y el uruguayo José Razzano, El Oriental. La expresión "estilo" es la que se utilizaba en la época para referirse a los ritmos camperos y rurales. Por esa razón los cantores como Gardel eran llamados "estilistas". Algunas décadas después, en Argentina comenzó a usarse la expresión "folclore" para denominar a esos géneros musicales. Protagonizó en 1917 la película muda Flor de durazno. Es uno de los primeros largometrajes del cine latinoamericano. Cantó y grabó un tango por primera vez ese año: "Mi noche triste". La interpretación es considerada la fecha de nacimiento del tango canción. "Mi noche triste", con su letra lunfarda y su temática sobre el hombre de pueblo abandonado por su mujer ("Percanta que me amuraste..."), fue recibido por el público sin ningún entusiasmo desbordante. En 1919 solo una de las 13 canciones que grabó fue un tango. En 1920 ya eran seis sobre 24 y en 1921, ocho sobre 22. En 1922 los tangos superaron la mitad. sin embargo nunca dejaría de cantar los ritmos populares más variados. Consolidado en su dominio del tango canción y con su dúo con Razzano en el punto más alto de celebridad en la Argentina, Gardel ya estaba en condiciones de apuntar a Europa y al mercado musical internacional creado por el disco, mercado que en el futuro inmediato se vería amplificado por el cine y la radio. Los años 1926 y 1927 fueron los periodos en que más discos grabó, superando en ambos las 100 canciones. De los éxitos de esa época se destacan "Bajo Belgrano" y "Siga el corso". El 7 de noviembre de 1933 salió nuevamente de gira. Fue la última vez que estuvo en Argentina. Primero fue a Barcelona y París, y luego viajó a los Estados Unidos. Allí debutó en la radio de la NBC de Nueva York. Gardel convocó a Le Pera para que actuara como su representante en las negociaciones con la Paramount. Inicialmente fueron dos películas: Cuesta abajo y El tango en Broadway. En las canciones principales de la película ("Cuesta abajo", "Mi Buenos Aires querido", "Amores de estudiante" y "Criollita decí que sí"), Gardel está acompañado por un notable quinteto dirigido por Alberto Castellanos en el piano. En Nueva York miles de personas desbordaron el cine. Paradójicamente, solo en los medios de Buenos Aires se elevaron críticas a la película, especialmente en la clase alta. Mientras que el público desbordaba los cines y exigía que se repitieran las canciones, los diarios La Nación y La Prensa, cuestionaban la película por la mala imagen que daba de la Argentina. Luego de ir a Francia por poco tiempo, a fines de 1934 volvió Nueva York, actuando en la NBC y filmando el musical Cazadores de estrellas. El día que me quieras se filmó en enero de 1935. Actúa en una breve escena, por pedido de Gardel, el niño Ástor Piazzolla. En la misma interpreta El día que me quieras; Sus ojos se cerraron; y Volver. Tango Bar, la última película de Gardel, se filmó en febrero de 1935. Las películas estadounidenses terminaron por consolidar un fenómeno de idolatría popular en el público de habla hispana, completamente inusual para la época. La gardelmanía produjo también el extraño encuentro entre Gardel y Ástor Piazzola, los dos máximos referentes de la historia del tango, cuando este último tenía apenas 12 años. El padre de Piazzolla era un inmigrante argentino en Estados Unidos, que trabajaba de peluquero en Manhattan. Cuando se enteró que Gardel se había instalado en Nueva York, Piazzolla padre talló una figura especialmente para el Zorzal y lo envió a su hijo a que se la entregara. La picardía del niño, que trataba a Gardel de Charlie y sabía tocar el bandoneón, generó la simpatía inmediata del cantor, y se estableció entre los dos una inusual amistad, en la que Ástor ofició muchas veces como traductor. Como resultado de esa relación invitó al niño Piazzolla a aparecer como canillita en El día que me quieras y luego fue más allá, invitándolo a formar parte de la comitiva que lo acompañaría en su gira latinoamericana, pero su padre pensó que era todavía muy joven para ello. Le salvó la vida. Gardel falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. La persona y la imagen de Gardel han sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y Uruguay, colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que aún mantiene su vigencia. En 2003 su voz fue registrada por la Unesco en el programa Memoria del Mundo, para preservar los documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos. Se hace alusión a su voz y su recuerdo con la frase "cada día, canta mejor".

En 1899 nacía Julio de Caro. Fue un violinista, director de orquesta y compositor de tango argentino. En 1917 un grupo de amigos que acompañaba a Julio en el salón Palais de Glace se unieron para reclamarle que subiera al escenario, por lo que el requerido se vio compelido a ocupar en la orquesta de Firpo el lugar del violinista, quien le prestó su instrumento, para ejecutar un tango con ella, recibiendo al terminar las felicitaciones del director y de Eduardo Arolas que se encontraba presente. Días después Arolas, que en ese momento tenía un éxito clamoroso, visitó al padre de Julio para proponerle su incorporación a su orquesta y la respuesta fue negativa (el padre había resuelto que estudiara medicina) pero un poco más adelante Julio debutaba a los 18 años y sin conocimiento de su padre, en el conjunto del bandoneonista Ricardo Luis Brignolo reemplazando temporalmente al violinista titular. Esas dos semanas de actuación mostraron a Julio lo que seguramente ya vislumbraba, esto es su vocación tanguera, y lo decidieron a aceptar el pedido de Arolas y fue así que pocas semanas después quedaba estructurado un quinteto con Roberto Goyeneche al piano, Rafael Tuegols y De Caro en violín, y Manuel Pizarro y el mismo Arolas en bandoneón. Con este conjunto estrenó Julio Mon beguin, su primer tango. Al no aceptar su padre que Julio abandonara sus estudios y se dedicara a la música popular, fue echado de su casa y Francisco siguió el mismo camino sin esperar que lo echaran. El conjunto de Arolas hacía exitosas presentaciones en cabarés y cafés céntricos y en la temporada de verano viajaron al Uruguay para actuar en los hoteles municipales de Montevideo culminando las actuaciones en el Teatro Solís donde animaron los bailes de Carnaval. Al terminar el verano de 1923 Julio vuelve a Buenos Aires y se incorpora a la orquesta que estaba organizando el prestigioso pianista y compositor Juan Carlos Cobián, conjunto que quedó para la historia pues significó el antecedente directo del movimiento de transformación instrumental más importante del tango. Paul Whiteman, el famoso músico de jazz era artista de la RCA Victor, al igual que Julio de Caro y le gustaba mucho el tango que había tenido ocasión de escuchar cuando Juan Carlos Cobián estuvo en Estados Unidos. Al oír a De Caro en ocasión de que el mismo fuera a realizar grabaciones a los estudios de la Víctor le sugirió a la grabadora que le dejaran el violín-corneta con el que grababan concertistas clásicos que estaban reparando porque según su criterio tenía un concepto nuevo, moderno. Julio De Caro y su orquesta se embarcaron el 4 de marzo de 1931 rumbo a Europa e iniciaron sus actuaciones en el Palais de la Méditerranée de Niza. Siguieron luego las presentaciones en Montecarlo, Cannes, Turín, Génova y Roma. En Buenos Aires con el advenimiento del cine sonoro las orquestas comenzaban a ser desplazadas de los cines. reestructura su orquesta y durante 1932 actúa en el escenario del cine Astor y luego en el interior del país en una extensa gira. En 1935 De Caro formó una orquesta de cuarenta profesores para los bailes de Carnaval que organizó la Municipalidad de Buenos Aires en el Teatro Colón alternando el escenario con la jazz de Eduardo Armani. En 1937 se presentó en Viña del Mar (Chile), dirigiendo su Orquesta Internacional Melódica con la cantante Paloma Efrón "Blackie" y el cantor Edmundo Rivero. La obra de Julio De Caro como compositor fue muy importante, destacándose temas como El Monito, Boedo, Mala Junta, entre otros.

En 1946 se creaba el UNICEF. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York y que provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Originalmente fue creado en 1946 con el nombre Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1953, Unicef se convierte en organismo permanente dentro del sistema de la ONU, encargado de ayudar a los niños y a las familias y sus derechos. Su nombre fue reducido al nombre actual, pero se mantuvo el acrónimo original.

En 1981 nacía Javier Saviola. Conocido popularmente como el "Conejito", es un exfutbolista argentino nacionalizado español en 2004. Actualmente es entrenador del FC Ordino de Andorra​ y jugador de Fútbol sala del FC Encamp, con el que ha ganado cuatro ligas consecutivas.​

En 1997 entraba en vigencia el protocolo de Kioto. En el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 %, de las emisiones de estos gases en 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Estados Unidos que, al momento de la firma del protocolo el mayor emisor de gases de invernadero, nunca lo ratificó.

En 2004 moría José Luis Cuciuffo. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de lateral izquierdo. Iniciado futbolísticamente en Huracán de Córdoba, fue cedido tempranamente a Club Atlético Chaco For Ever. En 1982 llegó a Vélez Sársfield, en donde se mantuvo durante 5 años, para emigrar finalmente al Club Atlético Boca Juniors, en 1987. Integró las filas del conjunto durante tres temporadas, para continuar con su carrera en el Nîmes Olympique y posteriormente en el Stade de Reims de la Ligue 1 francesa. Se destacó principalmente en la Selección Argentina, con la cual logró consagrarse campeón del mundo en el Mundial 1986 disputando un total de 6 partidos, prácticamente casi todos los encuentros de la selección en dicho torneo. Disputó un total de 21 partidos en el seleccionado entre 1985 y 1989. A nivel de clubes, logró consagrarse campeón del a Supercopa Sudamericana 1989 y la Recopa Sudamericana 1990, ambos con el Club Atlético Boca Juniors. Volvió al país en 1993 para jugar con Belgrano de Córdoba, su último club, retirándose ese mismo año. Falleció trágicamente en el año 2004 al dispararse la escopeta que llevaba en una camioneta durante una excursión de caza.

En 2020 moría Carlos Calvo. más conocido como Carlín Calvo, fue un actor argentino. Su primera incursión en la televisión fue en 1978 en La familia Superstar, de Canal 9. Al año siguiente participó en Somos nosotros y luego en Un ángel en la ciudad. En 1980 logró su primer protagónico al lado de Alberto de Mendoza y Alicia Bruzzo en la telenovela, El Rafa. En 1982 protagonizó Juan sin nombre, junto a Luisina Brando. En 1983 protagonizó junto a Federico Luppi y Luisina Brando la telenovela, Los días contados, de ATC. En 1984 trabajó por primera vez con Ricardo Darín en la exitosa obra de teatro, Extraña pareja, que permaneció dos temporadas en escena. En 1989 comenzó a formar parte de un proyecto de Canal 11, Edgar Queta, una comedia que no llegó a estrenarse. Sin embargo, el proyecto fue retomado y reformulado en 1990 tras la privatización del canal y terminó siendo la exitosa comedia, Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago.