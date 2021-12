Efemérides del 9 de diciembre en Argentina y el mundo

Día Internacional contra la Corrupción. Este día tiene como propósito crear conciencia y promover mensajes que resalten la importancia de prevenir y luchar contra esta transgresión al desarrollo a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 9 de diciembre Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. "El objetivo de la jornada es crear conciencia sobre la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y su papel en la lucha y prevención del crimen de genocidio, según se define en la Convención, y para conmemorar y honrar a sus víctimas". La fecha escogida corresponde al día de adopción, en 1948, de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Día Mundial de la Informática. Es en honor a Grace Hopper, una pionera en el mundo de la computación, quien nació un 9 de diciembre de 1906 en Nueva York, y fue quien desarrolló el lenguaje de programación COBOL. Se desarrolló con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal para que pudiera ser utilizado en cualquier computadora. Hopper fue una pieza clave para la creación de esta herramienta.

En 1824 Sucre triunfaba en Ayacucho y ponía fin a la dominación española en Perú y en el continente sudamericano. Simón Bolívar y su gran aliado, José Antonio de Sucre, se debatían sobre cómo resistir los embates realistas, cuyas tropas buscaban cortar los caminos de los patriotas y disponerlos a combatir. Luego de algunos pocos encontronazos, las filas comandadas por el mariscal Sucre llegaron el 9 de diciembre a la pampa de Ayacucho, al sur del Perú, donde se detuvieron y tomaron posiciones. Eran unos seis mil hombres, los que esperaban hacer frente a unos diez mil, comandados por el virrey del Perú, José de la Serna, que componían el último ejército realista en América del Sur. En el campo de batalla, desde el inicio de las operaciones, los patriotas desbarataron los planes del ejército realista. Pasado el mediodía, el virrey había caído prisionero y la bandera de Colombia flameaba sobre las faldas del cerro Condorkanqui. La acción había terminado y la independencia de América del Sur quedaba asegurada. Al conocerse el rumbo de la batalla, las guarniciones realistas que quedaban en el territorio entregaron sus armas y solo una, en El Callao, debió ser abatida, tiempo después. La victoria de Ayacucho fue el éxito del “plan sanmartiniano”.

En 1899 nacía Julio Payró. Pintor, ensayista y crítico de arte. Fue hijo del gran narrador, dramaturgo y periodista Roberto Jorge Payró. Destacó por sus constantes preocupaciones por la educación artística de los jóvenes, a los que proporcionó, desde los diferentes cargos públicos que ocupó, numerosos medios para el desarrollo de su formación. Así, organizó y sistematizó la enseñanza de artes plásticas mediante la fundación del Fondo Nacional de las Artes, y estableció por vez primera en una facultad universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, una titulación específica en Historia de las Artes.

En 1916 nacía Kirk Douglas. Issur Danielovitch Demsky, conocido profesionalmente como Kirk Douglas, ​ fue un actor y productor de cine estadounidense. Entre sus papeles, destacaron su interpretación del pintor Vincent van Gogh en Lust for Life, y su papel protagonista en Espartaco.

En 1931 se proclamaba la República en España. El 9 de diciembre de 1931, se adoptó una nueva constitución española por la que se estableció la libertad de expresión y de reunión, se instauró el sufragio femenino, se legalizó el divorcio y se anularon los privilegios nobiliarios.

En 1953 nacía John Malkovich. John Gavin Malkovich, conocido como John Malkovich, es un actor, productor y director de cine y diseñador de modas estadounidense.

En 1956 nacía Ernesto Sanz. Es un abogado y dirigente político argentino, Senador Nacional y dos veces presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Se desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2015 su segundo mandato como Senador Nacional por la Provincia de Mendoza.

En 1976 nacía Dante Spinetta. Es un cantante y compositor argentino que forma parte de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas. Hijo de Luis Alberto Spinetta, fue considerado en la posición Nº 20 entre los 100 mejores guitarristas de la historia de rock argentino en la encuesta realizada por la revista Rolling Stone.

En 1978 nacía Gastón Gaudio. Es un extenista profesional. Entre sus logros, se destaca haberse coronado campeón de Roland Garros en 2004. Se convirtió en profesional de la mano de Juan Andrushow.

En 1985 se dictaba la sentencia en el juicio a las Juntas Militares de la dictadura. Dos años después del retorno de la democracia, el 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia en el juicio a las Juntas Militares en la denominada "Causa 13", que puso fin al proceso penal contra los jerarcas que llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico militar desde el 24 de marzo de 1976. Este juicio histórico llevó al banquillo de los acusados a los integrantes de las tres primeras juntas militares, la que comandó la dictadura entre 1976 y 1980 (Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y y Orlando Ramón Agosti); la junta de 1980 y 1981 (Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna); y quienes integraron la tercera junta entre 1981 y 1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo. La Cámara Federal dictó sentencia por 709 casos presentados durante el juicio donde condenaron a Videla y Massera a reclusión perpetua; a Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Viola a 17 años de prisión; y a Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. En tanto, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos. Los testigos, familiares y sobrevivientes del Juicio a las Juntas Militares fueron el principal sostén y la columna vertebral del proceso judicial. La mayoría declaraba por primera vez ante un tribunal. Muchos viajaron desde diferentes puntos del país, sin garantías de protección y sin saber qué iba a pasar al finalizar el juicio. “Los testimonios sacudían día a día a los millones de argentinos que de una u otra manera se estremecían al saber queé cerca de ellos había transcurrido el horror”, relató Pablo Llonto en el libro “El juicio que no se vio”. La primera víctima en dar testimonio fue Adriana Calvo, unas de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Para muchos, el juicio empezó con su declaración. “Tenía que ser la voz de nuestros compañeros desaparecidos”, recordó años después. La condena a cinco de los nueve ex comandantes fue una marca histórica. Una victoria de la democracia contra la impunidad del terrorismo de Estado. Una de las frases más recordadas del proceso fue también la del fiscal Julio César Strassera, quien en su alegato expresó: "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más". Dicho juicio y posterior sentencia puso a la vanguardia a la Argentina en materia de derechos humanos en el mundo, además de ser relevante en la región se Sudamérica, en donde las dictaduras habían implementado el Plan Cóndor.

En 1990 Lech Walesa es elegido presidente de Polonia. Cofundador de Solidaridad, el primer sindicato libre en el Bloque del Este, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983, y fue presidente de Polonia de 1990 a 1995, siendo sucedido por Aleksander Kwaśniewski.

En 2003 moría Raúl Savoy. Raúl Armando Savoy fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de delantero y su primer club fue Chacarita Juniors. Logró consagrarse campeón con Independiente de Avellaneda y Boca Juniors. Se retiró en el fútbol estadounidense en el año 1973.

En 2018 River Plate le ganaba la final de la Copa Libertadores de América a Boca Juniors. Fue la fase culminante de la competición que determinó al campeón de la 59.º edición, en la que se enfrentaron el Club Atlético Boca Juniors y el Club Atlético River Plate, con triunfo de River por un global de 5 goles contra 3. Fue la primera vez en la historia que el Superclásico del fútbol argentino definió una final continental. En un principio, estaba previsto que se jugara el 7 y 28 de noviembre, pero luego de que los dos equipos más populares de Argentina fueran los finalistas se decidió que se jugara el 10 y el 24 de noviembre, pero por variados motivos la Conmebol los programó finalmente para el 11 de noviembre la ida y el 9 de diciembre la vuelta. El primer partido de la llave, programado para el 10 de noviembre a las 17 en La Bombonera, se suspendió horas antes debido a las condiciones meteorológicas, tras una jornada de intensas lluvias en Buenos Aires y se reprogramó para el día siguiente. El segundo partido, programado para el 24 de noviembre a las 17 horas, fue suspendido por la agresión de hinchas y barrabravas del Club Atlético River Plate hacia los jugadores del Club Atlético Boca Juniors que llegaban en autobús al estadio Monumental. suspendido el partido hasta nuevo aviso. Fue suspendido y el 29 de noviembre, la Conmebol informó que el partido se jugaría el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, siendo la primera vez en la historia que un encuentro de la Copa Libertadores se disputaría fuera del continente americano.