Efemérides del 8 de diciembre en Argentina y el mundo

Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia católica decretado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de dos mil años de tradición cristiana. Se celebra el 8 de diciembre, nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre. En Argentina es feriado nacional; además de ser patrona en Diócesis y comunidades del país. En la jornada la tradición es el armado del árbol navideño.

En 1886 nacía Diego Rivera. Fue un pintor realista, cubista y muralista mexicano, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. La obra de Diego y de su esposa, la pintora Frida Kahlo, se influyeron mutuamente.

En 1931 se patentaba el cable coaxial. La patente al cable coaxial moderno fue otorgada a Lloyd Espenschied y Herman A. Affel, asignada al American Telephone & Telegraph Co. el 8 de diciembre de 1931. Inició el camino a las comunicaciones transatlánticas, la TV por cable y el internet de alta velocidad. Cinco años después de su patente, en 1936, se hicieron primeras transmisiones de TV usando cables coaxiales para las Olimpiadas de 1936.

En 1936 nacía David Carradine. John Arthur Carradine, conocido en el cine como David Carradine, fue un actor estadounidense, célebre por su trabajo en la serie de televisión Kung fu y la película Kill Bill.​​ Fue miembro de la familia de actores Carradine la cual se inició con su padre, John Carradine.

En 1943 nacía Jim Morrison. Cantautor y poeta estadounidense, célebre por ser el vocalista de la mítica banda de rock The Doors.​ Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock, y, debido a las circunstancias dramáticas que rodean su vida y muerte, en la última parte del siglo XX, fue uno de los iconos de rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Fue también muy conocido por improvisar pasajes de poesía de palabra hablada mientras la banda tocaba en vivo. Murió a la edad de 27 años en París; se alega que su deceso pudo ser por una sobredosis de heroína, pero como no se realizó autopsia, se discute la causa exacta de su fallecimiento.

En 1953 nacía Kim Basinger. Kimila Ann Basinger, más conocida como Kim Basinger, es una actriz, productora y modelo estadounidense, ​ varias veces galardonada por su desempeño actoral y por su carrera como modelo.​

En 1980 moría asesinado John Lennon. Fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda The Beatles. Nació en Liverpool. Siendo adolescente formó la banda The Quarrymen en 1956, la que posteriormente, en 1960, se convertía en The Beatles. Cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista. Publicó varios álbumes como John Lennon/Plastic Ono Band e Imagine, y canciones como "Give Peace a Chance" e "Imagine". En la mayoría de ellas se expresan sus ideas liberales y pacifistas. Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969 cambió su nombre a John Ono Lennon. Antes, en Inglaterra, se había casado con Cynthia Powell, quien quedó embarazada de Julian, quien nació en 1963. La relación de Lennon con su primer hijo estuvo siempre fracturada, y después de que Lennon y Ono se mudaran a Nueva York en 1971, Julian no volvería a ver a su padre hasta 1973. Lennon se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su otro hijo, Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado tres semanas después de su lanzamiento. Alrededor de las 10:50 p. m. del 8 de diciembre de 1980, luego de que Lennon y Ono volvieran al departamento de Nueva York en donde vivían, Mark David Chapman, a la entrada del edificio, disparó contra Lennon por la espalda en cinco oportunidades. Impactaron cuatro disparos en su espalda y el hombro izquierdo. Fue llevado a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11:00 p. m. Al día siguiente, Ono emitió una declaración: "No hay funeral para John". Concluía: "John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él". Su cuerpo fue incinerado en un cementerio de Nueva York. Ono esparció sus cenizas en el Central Park, en donde luego se creó un monumento conmemorativo.

En 1991 se producía la disolución de la Unión Soviética. El Tratado de Belavezha, fue un acuerdo internacional firmado por los presidentes de Rusia, Borís Yeltsin; de Ucrania, Leonid Kravchuk; y de Bielorrusia, Stanislav Shushkévich. Se declaraba de esa manera la disolución oficial de la URSS poniendo fin a la vigencia del Tratado de su Creación y el establecimiento de Estados en las antiguas Repúblicas. La disolución del Estado socialista más grande del mundo también marcó el fin de la Guerra Fría.

En 2002 las Leonas eran campeonas del mundo de Hockey sobre césped. Las "Leonas", selección femenina argentina de Hockey sobre césped, se coronaban campeonas mundiales al imponerse a Holanda en una larga definición por tiros penales. Dos años después del nacimiento de Las Leonas y nuevamente bajo la dirección técnica de Sergio Vigil, el combinado capitaneado por Karina Masotta hacía realidad un sueño que años antes parecía muy difícil de concretar. Aquel fue un torneo que quedó en manos nacionales gracias a una superioridad registrada en el juego y en las estadísticas, porque Argentina disputó ocho encuentros de los cuales ganó siete y empató uno. Aunque esa igualdad, el 1 a 1 frente a Holanda en la gran final, quedó en el recuerdo como la octava victoria debido al 4 a 3 en los penales. Con ocho ejecuciones por lado y con una Mariela Antoniska imbatible debajo de los tres palos, la Copa del Mundo finalmente se pintó de celeste y blanco. Tras el empate en el tiempo reglamentario y extra, los penales resolvieron el pleito y la portera argentina se convirtió en figura al contener el 50 por ciento de las ejecuciones europeas. Ageeth Boomgaardt estampó el primer disparo de Holanda en el travesaño y posteriormente Mijntje Donners, Minke Smabers, Chantal De Bruijn y Fatima Moreira De Melo sucumbieron ante los reflejos argentinos. La delantera cordobesa, Soledad García, era la máxima artillera del equipo con ocho anotaciones y la que más goles de jugada marcaba en el certamen. La rosarina, Luciana Aymar, era elegida como la mejor jugadora del certamen. Durante sus ocho presentaciones, nunca arrancaron abajo en el marcador ni se marcharon al descanso con un resultado adverso. Las campeonas del mundo fueron: Karina Masotta, Luciana Aymar, Mariela Antoniska, Soledad García, Magdalena Aicega, María Paz Ferrari, Ayelén Stepnik, Vanina Oneto, Mariana González Oliva, Mercedes Margalot, María de la Paz Hernández, Cecilia Rognoni, María Inés Parodi, Paola Vukojicic, Mariné Russo, Inés Arrondo, Natlai Doreski y Claudia Burkart. El camino al título, fue el siguiente: Grupo A: 1-0 vs Nueva Zelanda, 5-1 vs Ucrania, 1-0 vs Alemania, 2-0 vs China, 5-0 vs Escocia, 2-1 vs Corea del Sur y 1-0 vs Rusia. Semifinales: 1-0 vs Australia. Final: 1-1 vs Holanda en tiempo reglamentario y extra. Victoria 4-3 en los penales. El torneo fue en Perth, Australia. Aquella fue la primera consagración para el hockey argentino, tras los segundos lugares en Francia 1974, Alemania 1976 e Irlanda 1994.

En 2004 se creaba la Comunidad Sudamericana de Naciones. Estaba integrada por los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), más Chile, Guyana y Surinam. En su acta fundacional, se propone integrar a largo plazo la economía, el comercio, la diplomacia, el sistema financiero y la infraestructura en el subcontinente.

En 2006 moría Tamara Castro. Reconocida cantante folclórica. Tenía previsto participar del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) y del 47° Festival de Cosquín en 2007. El 8 de diciembre de 2006, cerca de las 10.30, en un accidente automovilístico, perdía la vida. Tamara se trasladaba con su banda a la localidad de Chivilcoy luego de participar, la noche anterior, del festival folclórico que se desarrolló en la Comuna de Humberto Primo, Provincia de Santa Fe. El accidente ocurrió en la Ruta Provincial RP 13 cuatro kilómetros al sur de Humberto Primo. Cuatro días antes había cumplido 34 años.

En 2020 moría Alejandro Sabella. Futbolista y entrenador argentino. Durante mucho tiempo fue ayudante de campo del por entonces entrenador Daniel Passarella, con quien conformó el cuerpo técnico de diversos equipos, como la selección argentina de fútbol, en Perugia Calcio, Fiorentina, el Parma Football Club, Udinese, el Monterrey mexicano, el Corinthians brasilero y River Plate. En el año 2009 asumía como director técnico de Estudiantes de La Plata​ en lo que sería su primera experiencia como director técnico. Al mando del equipo consiguió la Copa Libertadores de ese año y el Torneo Apertura al año siguiente. Dichos logros lo llevaban a la Selección Argentina de Fútbol,​ luego de la salida de Sergio Batista. Al mando de la selección, logró el primer lugar en las Eliminatorias Sudamericanas​ y llegó a la final del Mundial 2014, instancia que no se alcanzaba desde el Mundial de Italia 1990. Sabella había sido internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires por “una descompensación” que sufrió el mismo día que murió Maradona. Se dice que al parecer el fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino afectó a "Pachorra", como era conocido. Si bien en un principio mejoró y estaba por recibir el alta, contrajo luego un virus intrahospitalario que complicó su cuadro. La AFA facilitó sus instalaciones del predio de Ezeiza para las exequias del futbolista.