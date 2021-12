Efemérides del 7 de diciembre en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Aviación Civil. El Día Internacional de la aviación civil se celebra mundialmente el 7 de diciembre. En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente.

En 1885 se inauguraba oficialmente la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es la mayor bolsa de valores y principal centro de negocios y finanzas de la Argentina. Sus transacciones son básicamente acciones de importantes multinacionales extranjeras y nacionales, bonos, divisas y contratos de futuros.

En 1914 nacía Alberto Castillo. Fue un cantante de tango y actor argentino. Médico ginecólogo de profesión, dejó de ejercerla para dedicarse a su carrera artística. Alberto Salvador De Luca, su nombre real, hizo su debut profesional en la década del '30, comenzando una exitosa carrera en 1941 con la destacada interpretación del tango de Alfredo Pelala, Recuerdo. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió de médico ginecólogo. Dejó el ejercicio definitivo de la profesión cuando su consultorio comenzó a llenarse de pacientes que sabían que el Dr. De Luca era "Alberto Castillo". Con su innato sentido del ritmo y su tendencia a engolar la voz , Castillo se hace un nombre de principal intérprete de los géneros musicales como el candombe afro-rioplatense y de la milonga. Uno de sus más exitosos registros fue Cien Barrios Porteños, a tal punto que los presentadores lo anunciaban como el "Cantor de los cien barrios porteños". Como letrista le pertenecen los tangos “Yo soy de la vieja ola”, “Muchachos escuchen”, “Cucusita”, “Así canta Buenos Aires”, “Un regalo del cielo”, “A Chirolita”, “Dónde me quieren llevar”, “Castañuelas” y “Cada día canta más”; y las marchas “La perinola” y “Año nuevo”. Desde 1946, apareció en muchos filmes. Uno de ellos, fue La barra de la esquina (1950). Ya retirado, tuvo una breve incursión para grabar nuevamente Siga el baile de Carlos Warren y Edgardo Donato, con la banda Los Auténticos Decadentes en el álbum de duetos Fiesta monstruo en el año 1993. En 1995 recibió el una Mención Especial de los Premios Konex por su trayectoria. Antes, en 1985 había recibido el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los mejores cantantes de tango de la historia en Argentina. Falleció en 2002.

En 1928 nacía Noam Chomsky. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. El New York Times lo ha señalado como «el más importante de los pensadores contemporáneos». Chomsky, que desvincula completamente su actividad científica de su activismo político, se describe a sí mismo como simpatizante del anarcosindicalismo. En 1957, con solo 29 años, revolucionó el campo de la lingüística teórica con la publicación de la obra Estructuras sintácticas, basada en su tesis doctoral, que no se publicaría hasta 1975. Su efecto sobre las teorías lingüísticas y psicológicas entonces en boga fue demoledor, ya que atacaba los presupuestos centrales tanto del estructuralismo como de la psicología conductista. Hasta entonces, se creía que la adquisición del lenguaje, como cualquier otra destreza humana, se producía por medio del aprendizaje y de la asociación. Sin embargo, postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato (el «órgano del lenguaje»), que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una gramática universal. Se interesó por la política a muy temprana edad, estimulado por las lecturas en las librerías de los anarquistas españoles exiliados en Nueva York. Su activismo político arranca de la movilización popular contra la guerra del Vietnam. Junto a José Saramago o Leonardo Boff, entre otros, es uno de los principales intelectuales de la izquierda en el mundo. Nunca se ha considerado un teórico en política, sino simplemente un ciudadano informado que mantiene una actitud muy crítica hacia la ideología dominante. Cree que para la actividad de crítica política basta una cierta apertura de espíritu. Su denuncia de la política exterior de Estados Unidos, de las deficiencias democráticas de su maquinaria política, y de los engaños de los grandes medios de comunicación en este país, supone poner en duda tres de los pilares del nacionalismo estadounidense. Por otro lado, su visión sobre la política del estado israelí en Oriente Medio es parte de su crítica a la política exterior de Estados Unidos. Chomsky ha pedido a EE. UU. y a Canadá levantar sanciones económicas impuestas a Venezuela. es uno de los detractores de la globalización, y esto se debe a su forma de entender la hegemonía del capitalismo moderno. Para Chomsky, Estados Unidos no cree en el libre comercio, sino que lo utiliza como un método mediante el cual los países más fuertes imponen a los países pobres la obligación de cumplir unas normas coercitivas y rígidas. El objetivo básico de la globalización económica es globalizar toda la economía mundial, y Estados Unidos controlaría la economía mundial con el apoyo de los organismos satélites (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio). Se le ha preguntado a Chomsky si tiene una postura religiosa o es ateo. En alguna ocasión respondió: Soy lo que aquí se llama un «ateo secular», excepto que ni siquiera puedo decir que soy un «ateo» porque no está del todo claro lo que se me pide negar. Ha dejado claro que su postura no es antirreligiosa, pues como analista social, ha reconocido que hay una diferenciación radical entre el cristianismo de los evangelios en contraste con el de la mayor parte de los gobiernos y organizaciones religiosas. Ha hablado favorablemente de la teología de la liberación y ha reconocido la labor de movimientos que han tratado de restaurar y rescatar los principios del cristianismo primitivo.

En 1941 los japoneses atacaban a la flota norteamericana en Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor (Hawái) en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el Sureste Asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. El ataque comenzó a las 7:48 a. m., hora local, y fue llevado a cabo por 353 aeronaves japonesas que despegaron de seis portaaviones. Resultaron dañados los ocho acorazados estadounidenses atracados en el puerto, y cuatro de ellos se hundieron. De estos ocho, dos fueron reflotados y cuatro reparados, por lo que seis pudieron volver a entrar en servicio más tarde, durante la guerra. El ataque japonés también hundió o dañó tres cruceros, tres destructores, un buque escuela y un minador. Los estadounidenses perdieron 188 aeronaves, murieron 2403 estadounidenses3​ y otros 1178 resultaron heridos de diversa consideración. Los nipones perdieron 29 aeronaves y cinco minisubmarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. El ataque llevó directamente a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en el Pacífico. El 8 de diciembre dicho país le declaraba la guerra a Japón.

En 1942 nacía Gogó Rojo. Gladys del Valle Rojo Castro, más conocida bajo su nombre artístico de Gogó Rojo, fue una vedette, actriz y bailarina argentina. Fue la hermana menor de la actriz Ethel Rojo.

En 1956 nacía Larry Bird. Es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 13 temporadas en la NBA, todas ellas con los Boston Celtics, con los que consiguió tres campeonatos: 1981, 1984 y 1986.

En 1982 por primera vez se utilizaba la inyección para ejecutar la pena de muerte. Charles Brooks, Jr. fue la primera persona ejecutada en EE UU con una inyección letal y el primero en el estado de Texas desde 1964.

En 1988 un terremoto provocaba unos 50 mil muertos en Armenia. El Terremoto de Spitak, también llamado Terremoto de Gyumri o Leninakan, como era conocida la ciudad en esa época, fue un terremoto con magnitud de 7.2, que ocurrió el miércoles 7 de diciembre. Las estimaciones indican que cerca de 50 mil personas murieron en el que fue uno de los terremotos más letales de la historia.

En 1996 moría Jose Donoso. José Manuel Donoso Yáñez​, fue un escritor, periodista y profesor chileno. Formó parte del llamado «boom latinoamericano» de las décadas de 1960 y de 1970.

En 2004 moría María Rosa Gallo. Primera actriz de teatro, cine y televisión. Una de las más notables actrices de la escena argentina, obtuvo popularidad internacional por sus personajes en telenovelas.

En 2010 moría Federico Vairo. Fue un futbolista en la década de los 50. Sus inicios fueron en Rosario Central. Comprado su pase por River Plate en 1955, integró el team millonario con Amadeo Carrizo y su compañero El Gallego Alfredo Pérez, al igual que Juan José Prado, De Burgouing, Mantegari, Ángel Labruna, Vernazza, Zárate, Solá, entre otros.