Reporte semanal por el Covid-19 en Río Tercero

La Municipalidad de Río Tercero brindó el viernes por la noche su reporte semanal por el Covid-19 en la ciudad. Luego más de un mes sin contagios, se informaron dos. Se trata de los confirmados el pasado lunes por el área de salud.

El municipio había difundido un comunicado a mediados de semana, detallando que se trata de un matrimonio. Luego de ser enviadas las muestras al Laboratorio Central de la Provincia, se determinó que se trata de la variante Delta, hoy predominante en Córdoba.

El reporte corresponde al periodo comprendido entre los viernes 26 de noviembre y 3 de diciembre. Los denominados "casos positivos activos", quienes transitan la enfermedad, son estas dos personas.

Sin contactos estrechos contagiados

Hasta mediados de semana, ninguno de los contactos estrechos de estas dos personas resultaron con contagios luego de ser realizados los hisopados.

El miércoles, la secretaria de Salud Municipal, Silvina Cisneros, informó a este sitio de noticias que estaban tratando de determinar si existían más contactos estrechos. No obstante, de acuerdo al reporte del viernes, hasta el momento son sólo las dos personas contagiadas.

En el informe semanal del cierre de semana, no se informa que haya personas internadas. Desde Salud Municipal se sigue insistiendo para que quienes no concurrieron a vacunarse lo hagan, y aquellos que aún no completaron el esquema, que vayan a aplicarse la segunda dosis en el Salón 1929 de calle Uruguay.

Desde el inicio de la pandemia

Desde iniciada la pandemia y desde que se confirmaron los primeros contagios en julio de 2020, el total de diagnósticos de coronavirus es de 7.214. El total de altas es de 7.060.

Son 152 las personas fallecidas con resultado detectable del virus Sars Cov 2, que provoca la enfermedad Covid-19, y por las complicaciones que la misma genera.