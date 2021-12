ARA San Juan: Macri procesado por presunto espionaje ilegal

El juez federal interino de Dolores, Buenos Aires, Martín Bava, dictó en la jornada del miércoles, el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de quienes eran tripulantes del submarino ARA San Juan.

El magistrado, además, le trabó un embargo por 100 millones de pesos al exmandatario y le prohibió salir del país, medida que deberá cumplir cuando regrese de Chile, adonde viajó recientemente.

Párrafos de la resolución

Tras analizar la prueba y llamarlo a indagatoria, medida que se cumplió el pasado 3 de noviembre, Bava consideró que a "prima facie" Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

El juez indicó que entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputó haber posibilitado numerosas de ellas encaminadas a obtener datos personales e información de personas familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”.

Recuerda el juez en su resolución: Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional.

Se realizaron con el único objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año,que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba.

En la resolución que fue publicada en el portal de Télam, entre otros medios, el juez recordó que entre ese espionaje prohibido por ley, se le imputa particularmente que numerosas de ellas se realizaron, en principio, con el fin de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Prosigue: Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes. Puntualmente,en lo que respecta a los familiares y allegados de los tripulantes (...)

En la resolución de 171 páginas, además de dictar el auto de procesamiento en contra del expresidente y trabarle un embargo por 100 millones de pesos, el juez concluye señalando que no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal; que deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogado defensor de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país.

Una causa con varios procesados

Además del expresidente, en la causa por presunto espionaje ilegal se encuentran procesadas otras 11 personas, incluyendo a los exjefes de la AFI en la administración de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los últimos en ser incluidos en el proceso judicial, acción que se conoció el martes 30 de noviembre, fueron los dos exdirectores operacionales de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue encontrado en la madrugada del 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad, y a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, cerca de la zona donde había dado señales por última vez.

Referentes de Juntos por el Cambio defendieron a Macri

Distintos referentes de Juntos por el Cambio, conocida la resolución del juez Bava, salieron a defender al expresidente. Fue el caso del jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, quien publicó en su cuenta de Twitter: Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política.

Por su parte, el radical Alfredo Cornejo, tuiteó: Esperamos que las instancias superiores resuelvan el procesamiento del ex presidente Macri con independencia. Todo lo contrario a lo que hizo el Juez Bava.

María Eugenia Vidal, publicó: Mi solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y, jueces como Bava, nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos BASTA.

Por su parte, el cordobés Mario Negri, publicó en su cuenta de Twitter: ¿Alguien tenía dudas de que el juez Bava iba a procesar a Mauricio Macri? Ya lo dijo el ex presidente cuando fue al juzgado: la decisión estaba tomada de antemano. Así es la Justicia K. La misma que hace lo imposible para que la Vicepresidenta jamás se siente en el banquillo.

Los familiares

Los familiares de los subamarinistas, que llegaron a encadenarse en las rejas que estaban dispuestas en torno a la Casa Rosada reclamando que se continuara con la búsqueda de sus seres queridos, también se expresaron luego del procesamiento.

“Es un gran paso el que se dio. Faltó la prisión preventiva, pero era de esperar. El problema acá es la escala penal: el mínimo de la pena es tres años y es excarcelable. El problema es la calificación legal”, sostuvo Luis Tagliapietra, abogado, padre de uno de los tripulantes del submarino y representante de una parte de las querellas en la causa, según publicó TN.

Cuando fue la convocatoria a indagatoria del exmandatario en Dolores, y se organizó un acto en su apoyo, los familiares habían solicitado que no se realizara y optaron por no concurrir en esa jornada al Juzgado.

Según explicaba la abogada Valeria Carreras, que patrocina a un grupo de los familiares, sus representados no habían concurrido al Juzgado Federal de Dolores para la audiencia porque no querían “exponerse a agresiones de la horda” que lo apoyó. “Hicimos que vaya Macri, pero procesalmente no podemos ingresar a la audiencia”, había manifestado la letrada en declaraciones a Sin Relato (La 990).

Y remarcaba: “No voy a dejar que se re victimice a los familiares a manos del desprecio de parte de Mauricio Macri y su espacio político”. Agregaba que la gestión macrista “hizo espionaje sobre la intimidad del dolor”.