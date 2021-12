"Lo importante es que la gente se siga vacunando y cuidando"

"Lo importante es que la gente concurra a vacunarse si no lo hizo, que complete los esquemas con las segundas dosis o se aplique la tercera si la necesita y que mantenga los cuidados básicos", dijo la secretaria de Salud Municipal de Río Tercero, Silvina Cisneros.

Las declaraciones de la funcionaria y médica fueron realizadas en diálogo con la emisora Mestiza Rock el miércoles luego de conocerse que luego de 37 días sin contagios, se confirmaron otros dos de coronavirus.

Las muestras enviadas al Laboratorio Central de la Provincia, determinaron que es la variante Delta, ya predominante en Córdoba. Se trata de una cepa de alta contagiosidad. Es un matrimonio hisopado el pasado lunes. "Están transitando la enfermedad con síntomas leves y con un seguimiento permanente", dijo Cisneros.

Hasta el momento -explicó la funcionaria- las personas que son "contactos estrechos" no resultaron contagiadas con el virus Sars Cov 2. "No obstante, estamos tratando de determinar si hay más contactos para realizar la prueba correspondiente", dijo Cisneros, recordando que la vacunación es fundamental.

Llamado a vacunarse

Cisneros recordó que la vacunación es fundamental en este momento "cuando no se está lejos en la ciudad de alcanzar la inmunidad de rebaño" considerando el porcentaje de población inoculada contra el coronavirus, que superó ya el 60 por ciento completando el esquema.

En este momento, señaló, se están aplicando terceras dosis a los mayores de 70 años e inmunodeprimidos que hayan recibido la segunda dosis de cualquiera de las vacunas, transcurridos los seis meses, sin notificación, al igual que a los mayores de 50 años que recibieron la vacuna Sinopharm.

"Está claro y todas las estadísticas lo evidencian: la vacunación salva vidas, porque puede evitar el contagio, pero sobre todo evita las hospitalizaciones al no transitar las personas contagiadas la forma severa o grave de la enfermedad", indicó la secretaria de Salud de Río Tercero.

"Es necesario que la gente se vacune y se cuide"

Cisneros reiteró la necesidad de que las personas que no lo hicieron concurran a vacunarse, no sólo por la protección personal, sino por el resto de la sociedad. No obstante, destacó que en la ciudad la mayoría de las personas han concurrido a recibir las aplicaciones.

La secretaria de Salud Municipal, recordó que, a diferencia del Covid-19, con otras vacunas nadie se interroga qué laboratorio las desarrolla ni sobre otros detalles. "Un ejemplo práctico, se puede encontrar cuando éramos chicos y nos llevaban a vacunarnos; nuestras madres o padres no estaban preguntando de dónde venían las vacunas, pero las mismas salvaron millones de vidas", graficó Cisneros.

"Vacunarse es una acción solidaria, porque estamos hablando de una cuestión de salud pública. Terminar y salir de esta pandemia, sólo es posible de manera colectiva", señaló la funcionaria.

En tanto, recordó que "aún la pandemia no terminó". "Es por ello que se hace necesario, que se mantengan los cuidados básicos, especialmente en espacios cerrados, usando los barbijos y guardando el distanciamiento social y con ambientes ventilados", indicó.

El vacunatorio, escuelas y geriátricos

El vacunatorio en Río Tercero funciona en el Salón de eventos 1929. En tanto se está concluyendo con la inoculación en las escuelas de acuerdo al cronograma previsto desde el municipio.

"Una vez que concluyamos la semana que viene con las escuelas, comenzaremos a aplicar las terceras dosis en los geriátricos de la ciudad", concluyó la responsable de Salud de la Municipalidad.