Efemérides del 1 de diciembre en Argentina y el mundo

Día mundial de la lucha contra el SIDA. Cada año, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el Sida. La humanidad se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. Cada Día Mundial, gira en torno a un tema diferente. Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el primer día dedicado a la salud. Desde entonces las agencias de las Naciones Unidas, los Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. En todo el planeta se llevan a cabo actividades de concientización. El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) infecta las células del sistema inmunitario causándole un deterioro progresivo que reduce la capacidad del organismo para combatir algunas enfermedades. En etapas avanzadas de esta infección, sobreviene el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) que se define por la aparición de una o varias infecciones oportunistas o cánceres relacionados. El VIH es un problema de salud que reproduce una lógica de desigualdad e inequidades en el mundo: los millones de personas que viven en los países que no garantizan el acceso al medicamento se mueren por esta enfermedad. Se puede transmitir de diferentes maneras, por relaciones sexuales o contacto buco genital sin protección con una persona infectada; transfusiones de sangre contaminada; intercambio de jeringas u otros objetos punzo-cortantes contaminados; transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, parto o amamantamiento. El tratamiento con una combinación de antirretrovíricos evitan que el VIH se multiplique en el organismo, cuando se detiene esta reproducción, las células del sistema inmunitario pueden vivir más tiempo. Por otra parte, si una persona está bajo este tipo de tratamiento, la posibilidad de transmisión del virus a su pareja sexual disminuye. Para prevenir la transmisión del VIH, es importante no correr riesgos al tener relaciones sexuales utilizando preservativos; someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual; si es necesario inyectarse, debe hacerse siempre con agujas desechables y nuevas y asegurarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite haya pasado por pruebas de detección del VIH.

Día del Ama de Casa. Cada 1° de diciembre se homenajea a aquellas personas que realizan las labores diarias del hogar, un trabajo no remunerado y al que se dedican cerca de dos millones de mujeres en el mundo.

Día Panamericano del Farmacéutico. En el Primer Congreso Panamericano de Farmacia en La Habana, Cuba, en el año 1948, se firmó la resolución que consagra el 1° de diciembre como Día Panamericano de la Farmacia, en conmemoración de aquel Congreso y en homenaje a los farmacéuticos de las tres Américas.

En 1913 se inauguraba la primera línea de subterráneos en Buenos Aires. La primera línea de subterráneos fue inaugurada el 1 de diciembre de 1913, y fue construida por la Compañía de Tranvías Anglo Argentina, que había recibido la concesión en 1909. Esa línea unía las estaciones de Plaza de Mayo y Plaza Miserere.

En 1935 nacía Woody Allen. Allan Stewart Konigsberg, su verdadero nombre, es un director de cine, guionista, actor y músico estadounidense. Su prolífica carrera abarca más de seis décadas durante las cuales ha filmado en torno a medio centenar de películas. Comenzó su carrera como escritor de comedia en la década de 1950 escribiendo chistes y guiones para televisión y publicando varios libros de historias cortas de humor. Allen a menudo protagoniza sus películas. Algunos de los más conocidas de sus más de cincuenta películas son Annie Hall (1977), Manhattan (1979), Hannah y sus hermanas (1986), Crímenes y delitos menores (1989) y Medianoche en París (2011).

En 1945 nacía Bette Midler. Es una actriz, cantante, comediante y productora estadounidense. Inició su carrera artística actuando en teatros pequeños de Nueva York antes de debutar en Broadway con obras como El violinista en el tejado y Salvación en la década de los sesenta.

En 1955 en Alabama, Estados Unidos, se iniciaba a la lucha por los derechos civiles. Ocurrió cuando Rosa Parks, una costurera negra y activista por los derechos de los negros en Estados Unidos, se negaba a ceder el asiento en un autobús público a un blanco, dando inicios a la lucha por los derechos civiles en ese país.

En 1959 se firmaba el Tratado Antártico. Como resultado de las experiencias del Año Geofísico Internacional -iniciativa multilateral que imprimió un fuerte énfasis a la ciencia y la cooperación antárticas- el 1 de diciembre de 1959 Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica y la entonces Unión Soviética firmaron en Washington el Tratado Antártico, con el objeto de asegurar la libertad de investigación científica y la promoción de la cooperación internacional con fines científicos en la Antártida, y para garantizar que el sexto continente tuviera usos exclusivamente pacíficos. El Tratado Antártico entró en vigor el 23 de junio de 1961, al obtener la ratificación parlamentaria de todos sus signatarios originales. Para asegurar un efectivo sistema de consulta mutua, el Tratado resolvió que sus miembros se reunieran a intervalos regulares (al inicio fue una vez cada dos años, y luego, a partir de 1991, se decidió acortar el período a un año), en sedes rotativas, en lo que se conocería como las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA). El Tratado establece también la prohibición de realizar explosiones nucleares –disposición propuesta originalmente por Argentina-, así como de eliminar desechos radiactivos en la Antártida. Asimismo, el Tratado prohíbe cualquier actividad de carácter militar en el continente, con excepción del apoyo logístico a investigaciones científicas u a otras actividades con fines pacíficos realizado por personal militar. En sus primeros treinta años de existencia, hasta 1991, el Tratado Antártico funcionó en base a una secretaría no permanente, que rotaba en forma paralela a la organización de las Reuniones Consultivas (RCTA). Durante la XXIV RCTA (San Petersburgo, 2001), y tras casi 10 años de arduas negociaciones, se obtuvo finalmente un Acuerdo de Sede para la instalación de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico en Buenos Aires, la cual fue inaugurada el 7 de septiembre de 2004.

En 1961 nacía Lito Vitale. Es un compositor, multinstrumentista, productor y arreglista argentino. Talentoso pianista, a corta edad comenzó a tocar el piano que estaba en su casa, aprendiendo de su padre Rubens Vitale, también músico. Junto con otros colegas músicos vecinos del partido de San Isidro en el Gran Buenos Aires, formaron la cooperativa de música «MIA» (iniciales de «Músicos Independientes Asociados») cuando contaba sólo 12 años. «MIA» se hizo popular en los ambientes de rock progresivo a fines de los años 1970.

En 2001 Domingo Cavallo anunciaba el Corralito. En Argentina se denominó corralito a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa el 1 de diciembre de 2001. El corralito desencadenó pocos días después la llamada crisis de 2001 que llevó a la renuncia del propio Cavallo, del presidente Fernando De la Rúa, y a una situación de disolución e inestabilidad social y política que se extendería con el tiempo. El decreto 1570/2001, que establecía prohibiciones para las entidades financieras y para el público. Marcaba restricciones para las entidades financieras, pero además, también, para las personas en general. Se marcaba un tope para los retiros en efectivo. No podían superar los doscientos cincuenta pesos ($ 250) o doscientos cincuenta dólares estadounidenses (US$ 250) por semana, por parte del titular, o de los titulares que actuaran en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera. Al restringir bruscamente la liquidez monetaria estas medidas ahogaron todo movimiento económico, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la “economía informal o no formal” de la cual depende la subsistencia cotidiana de una porción significativa de la población. La tensión social se incrementó con la medida, que resultó ser sumamente impopular para los ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la denominada "clase media". El corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el Ministro de Economía Roberto Lavagna del gobierno provisional de Eduardo Duhalde, anunciaba la liberación de los depósitos retenidos por alrededor de 21 mil millones de pesos. La medida era acompañada por controles cambiarios, por los cuales no se permitía a ninguna persona o empresa adquirir más de 100 mil dólares por mes.