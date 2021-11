Lionel Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro (Videos)

Lionel Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro. Fue en la ceremonia organizada por France Football en París. De esta manera escribió un nuevo capítulo en su rica historia y trayectoria como futbolista.

En la compulsa con el polaco Robert Lewandowski, se había convertido en el máximo favorito para quedarse con el galardón. Al mismo ya lo ganó enlos años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

De los 30 elegidos

Eran 30 los futbolistas que habían sido seleccionados por France Football para disputar la distinción. El argentino fue el elegido entre quienes son hoy considerados los mejores jugadores del mundo.

Además de Messi, estaban postulados: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Jorginho, Lautaro Martínez, Luis Suárez, Neymar, César Azpilicueta, Pedri, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi Donnarumma, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad Mahrez y Luka Modric.

El mejor futbolista se eligió a través de una votación en la que participaron 180 periodistas especializados (un representante por país). Cada uno otorgó un ranking de cinco jugadores. El primero de la lista recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto uno.

Si bien siempre pongo por delante lo colectivo, no puedo ocultar mi alegría por haber podido conseguir otro Balón de Oro. Quiero agradecerle y dedicarle a todos mis compañeros y staff de la @argentina por el año tan lindo que vivimos. pic.twitter.com/SNyXIUoKpq — Leo Messi (@Ieomessiok) November 30, 2021

Dedicado a la selección

Además de agradecer a sus compañeros de equipo del Barcelona y al PSG, en donde juega actualmente, hizo un paréntesis especial para la celeste y blanca: "Muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañeros de la selección Argentina".

Agregó que en varias oportunidades le tocó ganar el premio aunque aclaró que "tenía la sensación de que me faltaba algo, que me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario".

Calificó a la Copa América obtenida en Brasil como "el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido tantos tropezones". "Al final llegó y creo que este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América". Indicó que comparte el premio con sus compañeros de la selección.

"Mi mayor premio lo conseguí en junio; era lo que deseaba desde que empecé a jugar en la selección, el conseguir algo con esa camiseta, con mi país, mi gente", señaló. Y agregó: "Por eso quiero disfrutarlo con ellos, quiero dedicárselo (el balón de oro) a ellos en especial, porque fue algo grandioso lo que vivimos en la Copa América

Un homenaje a Diego

En la ceremonia, se proyectó un video homenaje recordando a Diego Armando Maradona, quien fue técnico de Lionel Messi con la selección en el Mundial de Sudáfrica.

El pasado 25 de noviembre se cumplió un año del fallecimiento de quien es considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

El video cuenta con la intervención de Lionel, quien recordó que fue su padre quien le informó que Diego había fallecido.

"Cuando me enteré del fallecimiento de él estaba en mi casa. Antes de que empiecen a salir las noticias, mi padre me escribe y me pregunta '¿viste lo de Diego?'. Yo no sabía de qué estaba hablando y me dijo que había fallecido. Sabía que no estaba bien pero no para llegar al punto de que termine falleciendo así que fue una noticia terrible", señaló.

"Conocí a Diego cuando fui al programa de él, La Noche del Diez, vino antes de arrancar, me saludó y estuvimos hablando un ratito. Fue un momento espectacular. Para mí Diego, como para todos los argentinos, era lo máximo", indicó.

La Torre Eiffel iluminada por Messi

Al cierre de la ceremonia, se le solicitó a Lionel que presionara un botón en el escenario tras haber recibido su séptimo balón de oro.

Se encendió una pantalla con el jugador argentino en una mitad, mientras en la otra se observaba como la mítica Torre Eiffel se iluminaba especialmente por él.