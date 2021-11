Efemérides del 30 de noviembre en Argentina y el mundo

Día Nacional del Teatro. "Por una iniciativa del Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET), instituida por el Decreto N° 1586 del Poder Ejecutivo Nacional del 3 de julio de 1979, se conmemora cada 30 de noviembre el Día del Teatro Nacional. La elección de ese día responde a que en esa fecha, de 1783, se inauguró el Teatro de la Ranchería, en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú, el primer espacio donde se representaron piezas dramáticas en el Buenos Aires colonial", explica Laura Mogliani, directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, según lo refleja el sitio oficial del Ministerio de Cultura de la Nación en Argentina.

Día Internacional de la Seguridad Informática. El 30 de noviembre se celebra cada año el Día de la Seguridad Informática. Es un día en el que se pretende que la población tome conciencia de la práctica de estas medidas para mayor seguridad personal.

Día Internacional de Lucha contra las Patologías Alimentarias. El 30 de noviembre se celebra el día Internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que se identifica bajo el símbolo de un lazo azul. Esta propuesta, que tiene lugar de forma anual desde hace años, pretende visibilizar la importancia de la prevención y detección precoz de este tipo de alteraciones alimentarias y huir de la estigmatización y el exceso de juicios sociales que, de forma frecuente, rodean a este tipo de enfermedades.

Día Nacional del Mate. Es una celebración que se realiza el 30 de noviembre en Argentina. Se realizó por primera vez en 2015 para rendir homenaje al mate nacional y así reconocer su importancia para el país.​​

En 1835 nacía Samuel Clemens "Mark Twain". Fue un escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito como El príncipe y el mendigo o Un yanqui en la corte del Rey Arturo, pero es conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn.

En 1874 nacía Winston Churchill. Político, militar, y escritor británico que se desempeñó como Primer Ministro del Reino Unido de 1940 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y de 1951 a 1955 por parte del Partido Conservador. Más conocido por su liderazgo en la guerra como Primer Ministro, Churchill también sirvió como soldado tras haber estudiado en Sandhurst, fue un escritor e historiador ganador del Premio Nobel, un pintor prolífico y uno de los políticos con más años de servicio en la historia británica.

En 1900 moría Oscar Wilde. Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde​, conocido como Oscar Wilde, fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés.​ Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío; además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio.

En 1913 moría Gregorio de Laferrere. Fue un político y dramaturgo argentino. En 1889 viajó con su familia al país de origen de su padre, Francia, que celebraba el centenario de la toma de la Bastilla con una gran Exposición Internacional en París y allí su padre se enfermó y murió. Regresó a Buenos Aires en 1890 y se dedicó a la actividad política en las filas del autonomismo porteño, junto a su amigo José María Miró, autor de la novela La Bolsa con el seudónimo de Julián Martel. Desde su juventud Laferrère cultivó las letras en el género de la novela pero como no lo hacía públicamente la aparición de su primera obra fue una sorpresa en el ambiente de la aristocracia porteña a la que pertenecía. Su primera obra teatral fue ¡Jettatore!

En 1937 nacía Ridley Scott. Director de cine, productor y guionista británico. Su filmografía va desde su despegue comercial con la película de terror y ciencia ficción Alien (1979), hasta otros trabajos como el filme distópico neo-noir Blade Runner (1982), la road movie Thelma y Louise (1991), el péplum y drama histórico ganador del Oscar a la mejor película Gladiator (2000) o el film de ciencia ficción The Martian (2015).

En 1978 nacía Gael García Bernal. Actor, productor y director mexicano. Ha protagonizado películas en México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil. Seis llegaron a ser nominadas al Premio Oscar. En Diarios de Motocicleta, personificó a Ernesto Guevara de la Serna, conocido luego como el "Che".

En 1985 se firmaba la Declaración de Iguazú. Fue un acuerdo de integración firmado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, por el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, y por su par, el presidente de Brasil, José Sarney, que sentó las bases de lo que seis años después sería el Mercosur. En un ámbito latinoamericano marcado por una deuda externa cada vez más protagonista, el incremento de políticas proteccionistas en el comercio internacional, la imposibilidad de contraer créditos en el exterior y un progresivo deterioro en los términos de intercambio comercial, la firma de la Declaración de Iguazú implicó como aspecto clave la creación de una “Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración entre Argentina y Brasil.” Ambos países acababan de salir de periodos dictatoriales y enfrentaban la necesidad de reorientar sus economías. Un año más tarde, el 29 de julio de 1986 se firmaría el “Programa para la Integración Argentino-Brasileña”.Este acuerdo bilateral tenía por objetivo propiciar un espacio económico común, con la apertura de los respectivos mercados y el estímulo a la complementación progresiva de los sectores empresariales de cada país a las nuevas condiciones de competitividad. En 1988 se consolidó la idea de integración con el objetivo de construir un espacio económico común por medio de la liberalización comercial. De esta manera, se firmó el “Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo”, que tenía por objetivo la eliminación de todos los obstáculos tarifarios y no tarifarios al comercio de bienes y servicios y a la armonización de políticas macroeconómicas. En el ámbito de la cooperación científica y tecnológica ambos presidentes expresaron su convicción de que la ciencia y la tecnología desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y social y señalaron la importancia del acuerdo básico como marco adecuado para la cooperación bilateral. El proceso de democratización paraguayo facilitó las cosas y así lo que había sido un acuerdo bilaterial argentino-brasilero luego ampliado con la participación uruguaya, dio lugar al Mercosur mediante el “Tratado de Asunción” firmado el 26 de marzo de 1991.

En 2013 moría Paul Walker. Fue un actor, modelo, piloto y biólogo marino estadounidense,​ conocido por su papel de Brian O'Conner en la película de acción The Fast and the Furious, repitiéndolo en cinco ocasiones de las siguientes películas de la franquicia. También actuó en otras películas como Bajo cero (2006), Timeline (2003), Inmersión letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La prueba del crimen (2006). Falleció en California, tras colisionar su vehículo, el que tomó fuego, a causa de la excesiva de velocidad.

En 2015 se iniciaba en París la XXI Conferencia sobre Cambio Climático. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015, XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o 21.ª Conferencia de las Partes y la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (COP21/CMP11) se celebró en París (Francia). Se llevó a cabo desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015.1​ Fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En ella se alcanzó el renombrado Acuerdo de París.