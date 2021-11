Efemérides del 28 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Un 28 de noviembre, nacía uno de los militares independentistas argentinos, Gregorio Aráoz de La Madrid. Fallecía Roberto Gómez Bolaño, creador del Chavo del Ocho, entre otros entrañables personajes. En 2016 casi la totalidad del equipo brasileño de fútbol Chapecoense, perdía la vida en un accidente aéreo.

En 1795 nacía Gregorio Aráoz de La Madrid. Fue un militar argentino, guerrero de la Independencia, de las guerras civiles y líder del partido unitario. Fue gobernador de la provincia de Tucumán, y por poco tiempo de las provincias de Mendoza y La Rioja. Luchador permanente, tuvo reputación de ser un general valiente hasta el grado de temerario. Domingo Faustino Sarmiento le llama en su célebre Facundo, el más "valiente de los valientes". Señala en su sitio El Historiador, Felipe Pigna, que fue uno de los personajes más literalmente extraordinarios, es decir fuera de lo común, y más olvidados de nuestra historia (...) En 1811 se incorporó a las milicias que comandaba Belgrano, que tendría en Lamadrid a uno de sus hombres más cercanos y confiables. En 817 al mando de 150 hombres sitió y ocupó la ciudad de Tarija tomando prisioneros a tres tenientes coroneles y diecisiete oficiales y un gran parque de artillería. Siguió aquella temeraria campaña batallando sin parar y llegando a Tucumán con 386 soldados, más del doble del número original porque se le fueron sumando voluntarios en el camino. Belgrano lo ascendió a coronel. Para entonces las batallas por la independencia ya se mezclaban con las guerras civiles y Lamadrid optaba por el bando unitario. En 1853 Lamadrid escribió sus Memorias, un documento valioso para el estudio de la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX, cuya primera impresión fuera realizada por el gobierno de la Provincia de Tucumán. murió en Buenos Aires, en 1857, a los 61 años. Sus restos fueron trasladados en 1895 a la Catedral de San Miguel de Tucumán.

En 1820 nacía Friedrich Engels. Se trata de un filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario y teórico comunista y socialista alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. De él Engels dijo: "Al lado de Marx siempre toqué el segundo violín".

En 1942 morían casi 500 personas por un incendio en los Estados Unidos. Se trató del incendio del Cocoanut Grove. Era un club nocturno de primer nivel durante los años 1930 y 1940 posteriores a la Prohibición en Boston, Massachusetts. El 28 de noviembre de 1942, fue el escenario del incendio en un club nocturno más mortífero en la historia de los Estados Unidos, con un total de 492 personas muertas (32 más que la capacidad autorizada del edificio) e hiriendo a cientos más. La magnitud de la tragedia conmocionó a la nación y reemplazó brevemente los eventos de la Segunda Guerra Mundial en los titulares de los periódicos. Condujo a una reforma de los estándares y códigos de seguridad en todo Estados Unidos y a cambios importantes en el tratamiento y rehabilitación de las víctimas de quemaduras a nivel internacional.

En 1954 moría Enrico Fermi. Fue un físico Italiano naturalizado estadounidense conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, y la mecánica estadística.

En 1971 era asesinado en El Cairo el primer ministro de Jordania. Wasfi el-Tell, había sido el Primer Ministro de Jordania en tres periodos distintos. El 28 de noviembre de 1971, mientras asistía a una reunión de la Liga Árabe en El Cairo, fue tiroteado y muerto a la entrada del hotel donde se alojaba por tres palestinos en la que fue la primera acción del grupo Septiembre Negro.

En 2008 Juan Gelman era galardonado con el Premio Cervantes. Escritor desde su niñez, se desempeñó como periodista, traductor y militante. Exiliado durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, retornó a la Argentina en 1988 aunque se radicó en México. Buena parte de su vida y obra literaria se vieron signadas por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Fue el cuarto argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares. Se lo considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana, y un "expresionista del dolor".​

En 2014 moría Roberto Gómez Bolaños. Conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. Es ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y el entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. También es uno de los comediantes más queridos y respetados de América Latina. Es reconocido en todo el planeta por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión Chespirito (1970-1973, 1980-1995), El Chavo del Ocho (1973-1980) y El Chapulín Colorado (1973-1979). El personaje de El Chavo es uno de los más icónicos en la historia de la televisión latinoamericana, y El Chavo del Ocho sigue siendo inmensamente popular, con una audiencia mundial diaria con un promedio de 91 millones de espectadores. Creó personajes que entretuvieron no solo a varias generaciones de mexicanos sino también a millones de personas en unos 50 países. Ganó notoriedad internacional por haber sido el creador y protagonista de las series de televisión El Chavo del Ocho , ("Chaves", en Brasil ) y El Chapulín Colorado , ("Chapolin", en Brasil) y con el Programa Chespirito que ganó el título del programa número 1 en la televisión de comedia, lo que le valió un gran prestigio y le valió el reconocimiento como uno de los escritores cómicos más respetados de todos los tiempos.​ Estudió ingeniería, pero su verdadero talento lo encontró en el medio artístico, razón por la cual nunca ejerció formalmente la profesión de ingeniero.

En 2016 se producía la tragedia aérea del equipo brasileño de fútbol Chapecoense. El vuelo 2933 de LaMia (LMI2933) fue un vuelo chárter internacional de pasajeros operado por un Avro RJ85. Había partido desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru (Bolivia) hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Colombia) con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Se estrellaba el 28 de noviembre de 2016 a las 21:58 aproximadamente hora local. Entre los pasajeros se encontraban los jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, quienes estaban en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional. Seis personas sobrevivieron al accidente. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil colombiana investigó el accidente con apoyo de la Air Accidents Investigation Branch Británica. El informe preliminar indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vásquez Cobo de Leticia o El Dorado de Bogotá. Además, no informaron al control aéreo de la escasez de combustible hasta el último momento. No cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias. El accidente aéreo del equipo brasileño sacudió al mundo del fútbol e impidió la realización de la final de la Copa Sudamericana. Vestidos de blanco, los hinchas del equipo colombiano rindieron el primer homenaje al club brasileño. Luego, le pedirían a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se declarara al Chapecoense campeón del torneo. Los cuerpos de las 71 víctimas llegaron el 3 de diciembre a Chapecó y fueron velados ante miles de personas en el estadio Arena Condá del club. Chapecó es un polo agroindustrial, ubicado al Sur de Brasil en la frontera con el estado de Río Grande do Sul separado por el Río Uruguay. Considerado un equipo "humilde", no de los más renombrados de Brasil, Chapecoense representa a esa ciudad. Había llegado a una instancia decisiva en lo deportivo.