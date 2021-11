Efemérides del 26 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Nacional del Humorista. Se celebra el Día Nacional del Humorista desde el 2015, cuando se promulgó la Ley N° 27.100. La fecha fue elegida por el natalicio del humorista gráfico y escritor, Roberto Fontanarrosa.

Día del Químico. Se conmemora el Día del Químico para recordar a Enrique Herrero Ducloux, primer doctor en Química en la Argentina, quien obtuvo su título en 1901 en la Universidad de Buenos Aires.

En 1504 moría Isabel I "La Católica". Fue reina de Castilla​ desde 1474 hasta 1504, reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479,​ por su matrimonio con Fernando de Aragón. También ejerció como señora de Vizcaya. Se la conoce también como Isabel la Católica, título que le fue otorgado a ella y a su marido por el papa Alejandro VI mediante la bula Si convenit, el 19 de diciembre de 1496. Es por lo que se conoce a la pareja real con el nombre de Reyes Católicos, título que usarían en adelante prácticamente todos los reyes de España. Apoyó a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales, llegando a América.​ Dicho hecho tendría como consecuencia la conquista y genocidio de los pueblos originarios y la creación del Imperio español.

En 1810 nacía William Amstrong. Ingeniero e industrial británico, que fundó la empresa mecánica Armstrong Whitworth en Tyneside. También fue un eminente inventor. En colaboración con el arquitecto Richard Norman Shaw, construyó en Northumberland Cragside, la primera casa del mundo iluminada por hidroelectricidad.

En 1876 nacía Willis Haviland Carrier. Ingeniero estadounidense, que inventó el acondicionador de aire. Es considerado al menos parcialmente responsable del auge económico del sudoeste de su país, ya que su invención significó que la gente pudiera moverse en áreas previamente consideradas inhabitables en verano.

En 1903 nacía Sebastián Piana. Fue un músico, compositor, director de orquesta y pianista argentino. Compuso, entre muchas otras obras: Milonga del 900, Milonga sentimental, Milonga triste, los tangos Viejo ciego, El pescante, (con letras de Homero Manzi), Tinta roja (con letra de Cátulo Castillo), Sobre el pucho (con letra y colaborando en la música, de José González Castillo), y de las milonga-candombes Aleluya (de 1940, con letra de Cátulo Castillo), Pena mulata (con letra de Homero Manzi) entre muchas otras y siendo el creador de este género. Y también de candombes puros, y pregones del Buenos Aires colonial, con letras del poeta Dr. León Benarós: Cara de negro - 12 candombes y pregones de Buenos Aires (de 1790 a 1916). Compuso también las bandas musicales de varias películas como Sombras porteñas (1936), Carnaval de antaño, He nacido en Buenos Aires, Nobleza gaucha, Las de barranco, El último payador y Derecho viejo.

En 1918 nacía Patricio Aylwin. Miguel Patricio Aylwin Azócar ​ fue un abogado, jurista y político demócrata cristiano chileno. Fue senador, siendo presidente del Senado desde enero de 1971 hasta mayo de 1972 y posteriormente presidente de la República durante el período comprendido entre 1990 y 1994.​

En 1922 era descubierta la momia del faraón Tutankamón. En 1907, los egiptólogos William Garstin y Gaston Maspero habían invitado al arqueólogo británico Howard Carter a excavar en el valle para George Herbert, conde de Carnarvon. Lord Carnarvon y Carter deseaban conseguir la concesión de excavación cuando expirara la de Davis, pero tuvieron que conformarse con excavar en otros lugares durante los siguientes siete años. En 1915 iniciaron una búsqueda y en 1922 Carter descubrió la tumba de Tutankamón.

En 1931 nacía Adolfo Pérez Esquivel. Activista, escultor y arquitecto argentino. Describe el Ministerio de Cultura de la Nación, al cumplirse 40 años del Nobel, en 2020: El 13 de octubre de 1980 la cúpula de la dictadura cívico-militar argentina se negaba a asumir la noticia que les llegaba desde la Embajada de Noruega en Buenos Aires, en la que se les notificaba la distinción de Adolfo Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz. Hasta ese momento, era un hombre desconocido para gran parte del pueblo argentino. Arquitecto, escultor y docente, a principios de los años 70 se comienza a involucrar en movimientos que luchan por la paz. Participa activamente en la fundación del “Servicio de Paz y Justicia” -un movimiento en defensa de los Derechos Humanos en latinoamericana-; en el nacimiento del “Movimiento Ecuménico Paz y Justicia” conformado junto a diversos grupos cristianos. Y, pocos años más tarde, en la creación de la “Asamblea Permanente por los Derechos Humanos” (1975). Por su tarea junto al Servicio Paz y Justicia -que continúa en actividad en Costa Rica, Chile, Brasil, Nicaragua, México, El Salvador- es que Pérez Esquivel fue distinguido con el Nobel de la Paz, que recibió en nombre de los pueblos de América.

En 1939 nacía Tina Turner. Anna Mae Bullock, su nombre real, más conocida como Tina Turner, es una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock siendo considerada como la "Reina del Rock". Se retiró del escenario y la música en 2013 a la edad de setenta y tres años después de una carrera musical de 54 años.

En 1942 se estrenaba la película Casablanca. Película dramática de romance, fue protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Nominada a ocho Oscar, ganaba los de mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.

En 1944 nacía Roberto Fontanarrosa. Roberto Alfredo "el Negro" Fontanarrosa nació en Rosario. Escritor, humorista gráfico e hincha de Rosario Central, entre sus muchas catalogaciones -señala la web del Ministerio de Cultura de la Nación- es uno de los autores más entrañables de la literatura argentina. Un autor que, además de acercar los libros al público más futbolero, aproximó el fútbol a quienes menos les interesaba ese deporte. Antes de cumplir 20 años ya había comenzado a trabajar en la agencia de publicidad de Roberto Reyna, donde conoció al dibujante Alberto Mirtuono, quien fue su jefe durante la creación del inolvidable Boogie, el aceitoso. En 1968, publicó su primer chiste gráfico en el número uno de la revista Boom de Rosario. Dos años después creó a Boogie. Se trataba de una parodia del agente secreto James Bond, en la que contaba las aventuras de un prófugo de la justicia y veterano de la Guerra de Vietnam, transformado en un asesino a sueldo, frío y despiadado. Algunos de aquellos capítulos se publicaron en la revista Tinta. "Sé que Boogie me despreciaría mucho, por sudamericano de un país periférico. No entraría dentro de sus amistades", dijo una vez el propio Fontanarrosa sobre su personaje. En 1972 junto con Caloi, Ian y Lolo Amengual, colaboró en las revistas Hortensias y Satiricón. Ese año es cuando creó al famosísimo gaucho Inodoro Pereyra y a su perro parlante, Mendieta. Con ellos y otros tantos personajes, narró historias que fueron cristalizando la figura gauchesca y la idiosincrasia de la pampa argentina. Luego, con la fundación de la revista Mengano, comenzó a trabajar allí y, a partir de 1976, Inodoro Pereyra se publicó en el diario Clarín. Además de su carrera de dibujante y humorista, en 1981 publicó su primera novela, Best Seller. Hoy es considerada por muchos como un clásico de la literatura de humor. Al año siguiente editó su primer libro de cuentos, El mundo ha vivido equivocado. Conservando su enorme estilo humorístico, demostró una vez más su dotes de narrador. En 1984 comenzó a trabajar en la revista Fierro, una de las más prestigiosas de la historieta argentina, donde publicó la serie Cuatro hombres en la cabaña. En 2004 fue uno de los expositores en el III Congreso Internacional de Lengua Española, donde participó con su ponencia sobre “Las malas palabras”. El rosarino dijo con enorme ironía y humor: “¿Por qué son malas las palabras? ¿Les pegan a las otras? ¿Son malas porque son de mala calidad?”. A partir de ahí comenzó a reflexionar acerca de la intención y sentido que le damos a determinados términos y logró aplausos y carcajadas del auditorio. fue distinguido con múltiples premios, entre ellos: Premio Konex en 1992, Premio Konex de Platino en 1994 y, en 2006, el Senado le otorgó la Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento” por su aporte a la cultura argentina. Con 62 años, falleció en su ciudad natal, el 19 de julio de 2007. Ciudadanos, escritores, actores y distintas personalidades de la cultura argentina lo acompañaron en una emotiva despedida. En su recuerdo, en el Día Nacional del Humorista.

En 1964 moría Julio Sosa. Julio María Sosa Venturini era su nombre real, más conocido como Julio Sosa. Apodado El Varón del Tango,​ fue un cantante uruguayo de tango que alcanzó la fama en Buenos Aires y Uruguay en las décadas de 1950 y 1960, siendo uno de los mayores íconos de la historia del género. Camino de Villa del Parque, al volante de un DKW Fissore rojo,​ chocó a considerable velocidad contra un semáforo de Avenida Figueroa Alcorta y Mariscal Castilla en la ciudad de Buenos Aires. Fue internado en el hospital Fernández y trasladado al sanatorio Anchorena, siendo operado y falleciendo por la noche. Su esposa, Susana Merighi, afirmó tiempo después que el coche de su marido había sido embestido por otro vehículo antes de chocar con el semáforo, dicha declaración tuvo como base un peritaje mecánico y dio lugar a un nuevo sumario caratulado como "Homicidio Culposo".

En 2006 Rafael Correa era electo presidente de Ecuador. Fue elegido presidente de Ecuador, por primera vez, en las elecciones presidenciales de 2006. En la segunda vuelta electoral el 26 de noviembre de 2006 se imponía al candidato Álvaro Noboa, con el 56,67 % de los votos.

En 2018 moría Bernardo Bertolucci. Fue un director de cine y guionista italiano, entre cuyas películas se incluyen El conformista, El último tango en París, Novecento, El último emperador, con la que ganó el Oscar al mejor director y el Oscar al mejor guion adaptado, The Sheltering Sky, Belleza robada y Soñadores.