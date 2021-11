Efemérides del 24 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Vino Argentino. Se celebra el Día del Vino Argentino como bebida nacional. Una fecha icónica que permite revalorizar un producto que es reconocido a nivel mundial. En 2013 se sancionó la Ley N.º 26.870 que declaró al Vino Argentino Bebida Nacional.

En 1859 Charles Darwin publicaba "El origen de las especies". Dicha obra Inmediatamente generó diversas objeciones y críticas provenientes de muy diversos ámbitos, desde el campo científico al religioso, pasando por la política y la sociología, entre otros. Para responder a las mismas, Darwin reeditó hasta en cinco ocasiones su obra. La sexta y última fue en 1872. En esas nuevas ediciones fue modificando determinadas partes y conceptos que habían sido colocados en entredicho.

En 1908 nacía Libertad Lamarque. Actriz y cantante argentina. Nacida en Rosario, se inició en la actuación ocurrieron a los siete años. Eran obras vinculadas a la militancia anarquista de su padre. En 1924, instalada en Buenos Aires, fue contratada para actuar en el Teatro El Nacional y grabar discos con la compañía RCA Víctor, convirtiéndose en una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de 1920 que crearon la modalidad vocal femenina en el rubro. Su debut en cine ocurrió en 1930 cuando protagonizó un filme mudo, Adiós, Argentina, de Mario Parpagnoli, mientras que en 1933 intervino en la primera película sonora argentina, ¡Tango!, junto a Tita Merello. Calificada como «la reina del tango», al año siguiente fue elegida «Miss Radio» por votación popular en la revista Sintonía. Su consagración como actriz melodramática ocurrió luego de que protagonizara El alma del bandoneón (1935), tras la cual fue contratada por José A. Ferreyra para encabezar Ayúdame a vivir (1936) , La ley que olvidaron (1937) y Besos brujos (1938), que le dieron popularidad en Argentina y el resto de América Latina. Su labor en Puerta cerrada (1939) le mereció el premio a la mejor actriz extranjera en Croacia. Se recuerda que mantuvo un altercado con Eva Duarte, también actriz, que luego se convirtió en "primera dama", durante el rodaje de La cabalgata del circo (1945), por lo que emigró a México, en donde residió hasta su muerte. Participó en casi 50 películas como Otra primavera (1949), Ansiedad (1952), Escuela de música (1955) y El pecado de una madre (1960). Durante los años de 1960, protagonizó un filme en España, Así era mi madre, y encabezó un espectáculo teatral en Argentina, Hello Dolly! Considerada como la actriz argentina con mayor trayectoria en el ámbito internacional, filmó La sonrisa de mamá (1972) y se retiró del cine en 1978. El resto de su carrera estuvo ligada al tango y televisión. Hacia el final de su vida, obtuvo importantes premios y reconocimientos en diversos países. Al momento de su muerte en 2000, grababa la telenovela infantil Carita de ángel (2000).

En 1954 nacía Emir Kusturica. Emir Nemanja Kusturica es un director de cine, guionista y músico serbio.​ Con una serie de largometrajes internacionalmente aclamados, se convirtió en un director de cine muy conocido durante las décadas de 1980 y de 1990.

En 1963 daban muerte a Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato de John F. Kennedy. El exmarine que presuntamente asesinó a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963. El homicidio se produjo -según investigaciones y lo informado oficialmente- por disparos efectuados por Oswald. Luego asesinó a un policía de Dallas J.D. Tippit en una calle y entró en una sala de cine, en donde fue arrestado por dicho homicidio. Finalmente fue acusado del asesinato del presidente estadounidense Kennedy. Negó las acusaciones, afirmando que "era un idiota". Dos días después, él mismo fue asesinado a tiros por el dueño de un club local de burlesque nocturno, Jack Ruby, en el sótano de la sede de la policía de Dallas, cuando era trasladado a declarar a los tribunales. El asesinato se produjo en vivo y fue observado por la televisión en todo el país sorprendiendo a los alguaciles texanos que nada pudieron hacer por evitarlo. En 1979, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos concluyó que, si bien Oswald fue el autor de los disparos, el asesinato de Kennedy podría tratarse de una conspiración, aunque no fue capaz de identificar individuos u organizaciones que pudiesen estar involucradas. Sin embargo, tiempo después, James Files confesó haber sido el asesino del presidente en The murder of JFK: confession of an assassin (1996), y es el único autor confeso del crimen, ya que Oswald negó, hasta su muerte, haberlo cometido.

En 1970 nacía Julieta Venegas. Es una cantautora, multinstrumentista, productora, actriz y activista estadounidense de origen en mexicano. Fue integrante de la banda mexicana de ska y reggae Tijuana No!, en la que compuso la canción más exitosa de la agrupación: «Pobre de ti», junto a Álex Zúñiga. En 1996 comenzó su carrera como solista cuando viajó a la Ciudad de México apoyada por la banda Café Tacvba.

En 1991 moría Freddie Mercury. Farrokh Bulsara, su nombre real, nació en Zanzíbar, entonces protectorado británico. Cantante, compositor, pianista, guitarrista, diseñador gráfico​ y músico británico de origen parsi e indio,​ reconocido por haber sido el vocalista principal de la banda Queen. Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de la banda. Además de la actividad con la banda, en los años ochenta lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, uno de ellos con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Murió de una bronconeumonía complicada por el Sida el 24 de noviembre de 1991, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía la última enfermedad. En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos,​ mientras que Classic Rock, al año siguiente, lo consideró el mejor cantante de rock de la historia. Una película biográfica sobre Freddie Mercury y Queen con el título Bohemian Rhapsody fue estrenada en 2018. Fue galardonada con cuatro Óscars, dos Globos de Oro y dos BAFTA, entre otros premios. La misma recrea la actuación en el estadio de Queen en Live Aid en 1985. Es considerada como una de las actuaciones en vivo más memorables de todos los tiempos. Ocurrió en el Estadio de Wembley, Inglaterra, ante una multitud y duró apenas 21 minutos.

En 1995 luego del atentado en Río Tercero se producían las denominadas "segundas explosiones". Sucedió un viernes 24 de noviembre, también como el de hacía tres semanas, pero en horas de la tarde. El efecto de aquellas detonaciones, en cuanto a los daños materiales, fue menor a las que habían sacudido a la ciudad el 3 de noviembre, cuando se produjo el atentado en la Fábrica Militar Río Tercero, pero en lo emocional impactó en la comunidad que aún no se recomponía de lo sucedido. Luego de aquella mañana del viernes 3 se habían recolectado los proyectiles que se encontraban en inmediaciones de la Fábrica Militar y en el interior de la misma. Algunos eran destruidos con explosiones en el predio fabril. El reclamo de los vecinos, que no soportaban escuchar ningún estallido, hizo que la Justicia Federal determinara que se detuviera esa tarea. Finalmente, la brigada de explosivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, la realizaba, pero haciéndolos estallar en cárcavas de canteras ubicadas al oeste, alejadas de la ciudad. Por aquellos días, en un programa de la televisión local, el entonces director de la industria, Jorge Cornejo Torino (condenado con otros exmilitares en 2014 por "estrago doloso agravado por la muerte de personas"), aseguraba que en el interior del predio no quedaba nada que representara un peligro para la comunidad. Lo que muy pocos conocían, era que gran parte de los proyectiles recolectados se acumulaban en la parte posterior de la industria, junto al río Ctalamochita, al norte, en el Polígono de Tiro del establecimiento. Por el temor que los estallidos, producto de la destrucción de proyectiles, generaba en la comunidad, se informaba por la radio y distintos medios, en qué horarios se escucharían las detonaciones. De esa manera, se conocía que era lo previsto, alejado, en las canteras. Sin embargo en aquella tarde del viernes 24 las detonaciones no respetaban los horarios establecidos y se escuchaban cercanas. Una columna de humo comenzaba a elevarse en el sector de la industria. Por la radio se informaba que era un incendio en la misma. Efectivamente, se trataba de los proyectiles que se encontraban apilados en el Polígono de Tiro. Según se indicaba luego, ese sector había quedado al resguardo y custodia de Gendarmería. El incendio se hizo incontrolable y las explosiones más seguidas y más potentes. Miles de personas, como había ocurrido hacía tres semanas, escapaban de la ciudad, pero en esa jornada conociendo qué era lo que podía suceder. Un nuevo hongo de humo (Imagen principal - captura video exCanal 4 de Río Tercero) como en la mañana del viernes 3, se elevaba sobre la fábrica. Las rutas de ingreso, las poblaciones vecinas y los campos cercanos, una vez más, se encontraban atestados de personas que escapaban de Río Tercero. Si bien los efectos de aquellas explosiones, una muy potente y otras menores, de los proyectiles que quedaban en el lugar, no tuvieron el efecto destructivo como las sucedidas el viernes 3 de noviembre en horas de la mañana, el impacto emocional en la sociedad fue devastador. En primer lugar porque no se conocía que guardaba aún en su interior la industria. Y, en segundo lugar, porque se descreía de las versiones oficiales. En la noche llovía en la ciudad. El agua, garantizaba, que se apagarían algunos incendios de elementos en el interior de la fábrica y, además, enfriaría los proyectiles que aún podían estallar. Algunas familias retornaban . Otras decidían trasladarse y permanecer por algunos días en casas de familiares o amigos en otras comunidades. Esa noche era relevado de su cargo quien revestía como director de la industria, Jorge Cornejo Torino. Llegaba para reemplazarlo, Edberto Gonzáles de la Vega, quien ocupaba un lugar jerárquico en la ex DGFM (también condenado en el juicio de 2014 en Córdoba). En las jornadas siguientes comenzaba la limpieza. Los proyectiles eran trasladados a un predio militar en José de la Quintana. Allí quedaban almacenados. Las explosiones "programadas" que realizaba la policía de Córdoba se dejaban de efectuar para destruir los proyectiles en las cárcavas. Antes de las fiestas de fin de año, se anunciaba que nada peligroso ya quedaba. En la ciudad se colocaban carteles advirtiendo que ante la presencia de un proyectil, no debía ser tocado y menos manipulado. Había que denunciarlo. No era extraño que aparecieran en algún sitio. De hecho, algunos continúan surgiendo, enterrados o semienterrados, ya oxidados por el paso del tiempo, inertes o con su carga activa. El consejo continúa siendo el mismo: denunciarlos de inmediato. Es por ello que la policía local cuenta con especialistas en explosivos. Lo ocurrido el 24 de noviembre se recuerda como "las segundas explosiones". La Justicia, si bien determinó que no se trató de un hecho intencional, sino el resultado del atentado del viernes 3, no fueron pocos quienes consideraron que tampoco fue fortuito. En 2014, el Tribunal Oral Número 2, en sus fundamentos sostuvo que el atentado en la Fábrica Militar Río Tercero tuvo como móvil disimular el faltante de proyectiles por el contrabando de armas de guerra a Croacia y Ecuador, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

En 2011 moría Antonio Domingo Bussi. Fue un militar y exgobernador de Tucumán. Resultó destituido. Durante la dictadura se desempeñó como interventor de la provincia durante 1976 y 1978. Al regreso de la democracia, fue objeto de juicio y se lo encontró culpable de secuestro, asesinato y peculado por las actuaciones realizadas, pero se benefició de la Ley de Punto Final que impidió su procesamiento. A partir de 1987 comenzó una carrera política, reflotando el partido Defensa Provincial-Bandera Blanca, pero posteriormente se separó de él para fundar Fuerza Republicana, partido por el que, hacia 1995, lograría ser electo gobernador. Al fin de su mandato, aunque votado para diputado, la Cámara rechazó su nombramiento. Poco después, quedó detenido por varios centenares de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Fue juzgado y condenado en la provincia de Tucumán, con prisión domiciliaria perpetua.

En 2016 se firmaba en Colombia un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el ex-presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), también conocidas como "proceso de paz en Colombia", fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de ese país (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC-EP para poner fin al conflicto armado interno de Colombia iniciado en 1960. Estos diálogos, que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, devinieron en la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá.