Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día de la Soberanía Nacional Argentina. La batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un hito por el cual, cada 20 de noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional. Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios de la Argentina.

Día Universal del Niño. Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo, señala en su web UNICEF. Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 .

En 1845 se producía el combate de la Vuelta de Obligado. El 20 de noviembre de 1845 se producía la batalla de la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná, en la zona de San Pedro. Fue un enfrentamiento entre la Confederación Argentina, comandada por Juan Manuel de Rosas, y una escuadra anglofrancesa que pretendía controlar la navegación de los ríos. El conflicto se desencadenó en paralelo a la tensión que existía en la Banda Oriental desde 1838 entre las dos facciones políticas dominantes: los blancos, comandados por Manuel Oribe, aliado de Rosas, y los colorados, seguidores de Fructuoso Rivera, apoyados por los unitarios, el Imperio de Brasil, Inglaterra y Francia. Desde hacía varios años, los conflictos diplomáticos con Francia e Inglaterra y Buenos Aires estaban a la orden del día. El primer gran conflicto contra Francia ocurrió en 1838. En ese año una escuadra francesa llegó a bloquear el puerto de Buenos Aires y todo el litoral del Río de la Plata ocupando inclusive la Isla Martín García. Todos estos enfrentamientos, a los que sumana la guerra de Buenos Aires contra Montevideo y Corrientes, se producían, además, en el contexto de la guerra civil entre unitarios y rosistas. En octubre de 1840, las negociaciones llegaban a buen puerto con la firma de una convención entre la nación europea y el gobierno de Rosas, pero se mantenía la guerra con el Uruguay de Fructuoso Rivera. No tardaría Rosas en recibir un ultimátum para que pusiera fin a la guerra con Uruguay y permitiera la libre navegación de los ríos. Ante la negativa, comenzaba el bloqueo anglo-francés. Ocurrió en noviembre de 1845. Las fuerzas enemigas se disponían a remontar el río Paraná. Rosas dispuso que se cortara el paso a las naves extranjeras y, dando cumplimiento a la orden, el 20 de dicho mes, Lucio N. Mansilla preparó el escenario. La batalla tuvo lugar en la Vuelta de Obligado del Río Paraná. Al intentar avanzar varios buques de guerra y mercantes europeos, las fuerzas argentinas, que habían tendido gruesas cadenas a lo ancho del río, procedieron al ataque. Aunque las bajas de las tropas nacionales fueron diez veces mayores y los agresores lograron avanzar, fue vano su intento de vender las mercaderías y recibieron nuevos embestidas río arriba. El saldo final fue frustrante para los europeos. Los tratados de paz recién se alcanzarían en 1849 y 1850. Aquella jornada, que desde entonces se recuerda como un acto de defensa de la integridad territorial, fue declarada por Ley 20.770 de septiembre de 1974 Día de la Soberanía Nacional. Existieron dos cartas escritas por José de San Martín muy poco tiempo después de iniciarse el conflicto. En la primera, respondía a una consulta de Federico Dickson, cónsul general de la Confederación Argentina en Londres, en donde intentaba desalentar la continuación de hostilidades por parte de Gran Bretaña y Francia; en la segunda, escrita pocos días más tarde, se dirigía a Rosas calificando la intervención de “injustísima agresión y abuso de la fuerza de la Inglaterra y Francia” y manifiestaba su apoyo al gobernador de Buenos Aires, lamentando ya no poder ofrecer sus servicios por su deteriorado estado de salud.

En 1860 nacía José Figueroa Alcorta. Nacido en Córdoba, fue un abogado y político, única persona en ejercer la titularidad de los tres poderes del Estado: fue vicepresidente, desde el 12 de octubre de 1904 hasta el 12 de marzo de 1906, y presidente desde esa fecha (al fallecer el entonces presidente electo Manuel Quintana) hasta el 12 de octubre de 1910 y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde el 19 de octubre de 1929 hasta su fallecimiento, el 27 de diciembre de 1931.

En 1910 fallecía Leon Tolstoi. Lev Nikoláievich Tolstói, fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial.​ Sus dos obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor Dostoyevski.​

1951 nacía León Gieco. Raúl Alberto Antonio Gieco, conocido popularmente como León Gieco, nació en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Músico y cantante popular argentino, considerado uno de los más importantes no sólo del país. Se caracteriza por mezclar el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones. Las mismas son a favor de los derechos humanos, los campesinos y pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados. El reconocimiento a su trayectoria se extiende mucho más allá de las fronteras argentinas. se presenta frente a audiencias internacionales regularmente y es, a menudo, descrito en breve como "el Bob Dylan de Argentina". Su álbum debut, "León Gieco" salió en 1973. En 1978 presentó "Sólo le pido a Dios", canción reconocida internacionalmente y que recorrió el mundo. Con el sello Music Hall grabó varios álbumes a mediados de los setenta, todos ellos populares, hasta que no pudo soportar más la presión del gobierno argentino para censurarlo. Partió al exilio, llegando a los Estados Unidos. Se reunió allí con Gustavo Santaolalla, quien había producido su álbum debut, grabando ambos canciones para Pensar en nada (1981), un álbum regreso triunfal que anunció la vuelta de Gieco a la Argentina. Ha grabado más de 40 trabajos discográficos. Entre ellos se encuentran álbumes en vivo, colaboraciones con otros artistas, recopilaciones, versiones de sus propias canciones y de otros compositores, además de haber publicado varios volúmenes de canciones inéditas. Con más de cuatro décadas de carrera artística, ha editado 14 álbumes de estudio con canciones de su autoría. No se ha limitado a experimentar con otros estilos musicales, como la cumbia villera, la murga, el pop, el candombe, el heavy metal o el chamamé. El tema Pensar en Nada, por ejemplo, ha sido reversionado en una amplia gama de géneros musicales. Empezó a trabajar cuando tenía siete años. Compró una guitarra con su propio dinero, y pronto comenzó a utilizarla en los actos escolares. Formó un grupo de folclore, pero a su vez comenzó a tocar en una banda de rock, Los Moscos. El mismo pronto adquirió cierta popularidad en los pueblos vecinos de Cañada Rosquín. Interpretaron canciones de los Beatles, los Rolling Stones y del Spencer Davis Group, hasta que ganaron un concurso para estar en el Canal 5 de Rosario en 1965. Se recuerda que su apodo, se originó en un episodio sucedido cuando recién comenzaba a dar sus primeros pasos en la música. En una ocasión cuando preparaban los instrumentos para una prueba de sonido. junto a los integrantes del primer grupo del que formó parte al realizar la conexión e instalación de unos aparatos de amplificación, lo hizo en forma incorrecta por lo cual dicho equipo resultó dañado y se quemó. Uno de los integrantes del grupo lo increpó: "¿Qué hacés? ¡Este sí que es rey de las bestias!" Años más tarde Gieco decidió adoptar el sobrenombre de León, el rey de las bestias. A los 18 años en Buenos Aires, conoció a Litto Nebbia y a Gustavo Santaolalla, quien le dio la oportunidad de tocar al comienzo de los espectáculos de artistas más reconocidos. Consiguió tocar con diferentes músicos, entre los que estaban, por ejemplo, David Lebón, y en el Buenos Aires Rock Festival en 1971, 1972 y 1973. Entre sus temas, se encuentran, entre tantos, "Hombres de hierro", que se basa en las sensaciones experimentadas por él a partir de los sucesos conocidos como "El Mendozazo", o "En el país de la libertad", con el que logró bastante reconocimiento. Con el disco "La banda de los caballos cansados", mantuvo el mismo estilo de tratar de "entender el destino de los pueblos, el porqué de las injusticias". Entre otras presentaciones se encuentra Porsuigieco, grupo formado con Raúl Porchetto, Charly García, Nito Mestre y María Rosa Yorio. En 1976, lanzó El fantasma de Canterville. El disco sufrió la censura de la dictadura, por lo que se vio obligado a cambiar la letra de seis canciones y eliminar otras tres. Emigró al exterior, y a su retorno en 1981 dio un concierto en Buenos Aires acompañado por su guitarra, su armónica, y su charango. Ese mismo año comenzó una serie de conciertos independientes a lo largo de 110 mil km, durante tres años. De allí surgió De Ushuaia a La Quiaca en 1985. En ese año fue a Moscú para el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes junto a Juan Carlos Baglietto y Litto Nebbia en representación de Argentina. También dio conciertos en Alemania con su amiga Mercedes Sosa, y al regresar dio otra gira por el país en 1986. En 1987 volvió a Alemania para dar siete recitales. Cuando volvió, dio dos recitales gratuitos; uno ante 40 mil espectadores en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, y otro para 35 mil en Buenos Aires. En el estadio de Boca Juniors dio un recital junto a Pablo Milanés y Chico Buarque, y músicos invitados como Mercedes Sosa, Fito Páez, Nito Mestre, Juan Carlos Baglietto y Sixto Palavecino. A fines de ese año, realizó una gira mundial que incluyó países tales como México, Perú, Brasil, Suecia, Alemania y Dinamarca. En 1988 participó del último concierto del Amnesty International tour en el estadio Monumental de River Plate, con Charly García, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Sting, entre otros. en 1989 el disco Semillas del corazón marcó su regreso a los estudios. Este nuevo trabajo tuvo la particularidad de compartir una canción a dúo con uno de los máximos ídolos de América: Sandro. En 1992, tocó con Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Os Paralamas do Sucesso, Gilberto Gil y Rubén Rada en la inauguración del Latin American Parliament en la ciudad de San Pablo. También lanzó Mensajes del alma. En 1994 editó Desenchufado y en ese mismo año junto con varios grupos y músicos chilenos, participó en el concierto homenaje al legendario cantautor chileno Víctor Jara, torturado y asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet. En 1997 apareció el álbum Orozco. Participó en el recital por los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo, junto a bandas como Divididos, Las Pelotas, La Renga, Los Piojos y Attaque 77. También en 1997, se editó Juntos por Chiapas, disco editado en Argentina en el que participaron diversos artistas latinoamericanos como León Gieco, Mercedes Sosa, Charly García (con Serú Girán), Fito Páez, Paralamas, Divididos, Café Tacuba, Illya Kuryaki and the Valderramas, Los Tres, Andrés Calamaro, entre otros, con el fin de recaudar fondos destinados a las comunidades indígenas del estado mexicano de Chiapas, y en apoyo también del EZLN. En 2001 editó el álbum Bandidos rurales. Editaba luego Por favor, perdón y gracias. El primer tema "Yo Soy Juan" alude a la historia de Juan Cabandié, nieto recuperado 77 por las Abuelas de Plaza de Mayo en 2003. Su corte de difusión fue El ángel de la bicicleta, tema dedicado a Claudio Pocho Lepratti, un joven de 35 años que vivía en el barrio Ludueña de Rosario (provincia de Santa Fe), trabajaba en una escuelita de bajos recursos del empobrecido sur de la ciudad, colaborando con un comedor infantil. En 2001, en medio de la gravísima situación social, varios policías tirotearon el comedor, y Lepratti se asomó por la terraza para avisar que había niños en el establecimiento y fue asesinado de un balazo. Después de aquel asesinato, por las calles de Rosario se ven las pintadas con una bicicleta alada. Esta situación inspiraría la canción. En su prolífica carrera con un fuerte contenido social, hubo muchos más trabajos. En 2009, se estrenó la película Mundo alas. Allí debuta como director. Se trata de un documental que cuenta la historia de un grupo de artistas discapacitados, que llevan a cabo una gira junto al santafesino por distintas provincias del país. Es considerado por muchos uno de los pilares del rock argentino, junto a Charly García y Luis Alberto Spinetta. Es uno de los máximos exponentes de la música argentina, reconocido en todo el mundo.

En 1975 moría Francisco Franco. Fue un militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la guerra civil española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, y ejerció como caudillo de España, jefe de Estado, desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975, y como presidente del Gobierno entre los años 1938 y 1973.

En 2011 se celebraban las elecciones en España, ganándolas el Partido Popular. Fueron las undécimas desde la Transición y sirvieron para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 de los 266 escaños del Senado. Dieron paso a la X Legislatura del actual período democrático en España. Las elecciones se celebraron cuatro meses antes de lo previsto debido a la decisión por parte del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de efectuar un adelanto electoral. La fecha originalmente prevista era el 8 de abril de 2012. El vencedor de las elecciones fue el Partido Popular (PP), presidido y liderado por Mariano Rajoy Brey.