Efemérides del 17 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial del Niño Prematuro. Pretende concienciar sobre el parto prematuro y su impacto biopsicosocial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prematuridad es la principal causa de defunción en los niños menores de cinco años, y provocó en 2013 cerca de un millón de muertes.

Día de la Militancia. Se recuerda del 17 de noviembre de 1972, fecha en el que Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como "Revolución Libertadora" que tuvo lugar en septiembre de 1955. Era la primera vuelta, mas no la definitiva del líder justicialista, que se instalaría finalmente en el país desde el 20 de junio de 1973, cuando Héctor J. Cámpora ya había asumido la presidencia.

Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Es en honor a la escultora argentina Lola Mora, quien fue conocida principalmente por su obra La Fuente de Las Nereidas, entre muchas otras.

En 1796 moría Catalina la Grande. Catalina II de Rusia, fue emperatriz reinante de Rusia durante 34 años, desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte, a los 67 años. Catalina recogió el legado de Pedro I de Rusia, «una ventana hacia Occidente en la costa del Báltico», ​ y lo engrandeció, abriéndola en el mar Negro.

En 1866 nacía Lola Mora. ¿Nació en 1866 o un año después? ¿En abril o en noviembre? ¿En Tucumán o en Salta? Si bien ambas provincias se disputan el lugar de nacimiento y se duda de su fecha, Pablo Mariano Solá (sobrino bisnieto y biógrafo), confirma que Dolores Candelaria Mora Vega, más conocida como Lola Mora, llegó al mundo en abril de 1867, en la provincia de Tucumán. Luego se cuenta que fue bautizada en la localidad salteña de El Tala, y que por disposición de sus padres -si bien no pertenecían a las grandes familias del norte argentino y conservaban un modesto nivel de vida- se mudaron al jardín de la república. Conoció al pintor italiano Santiago Falcucci. Con él, Lola Mora tomó varias clases en las que profundizó sus conocimientos de pintura y dibujo. Sobre todo, las técnicas que venían del neoclasicismo y el romanticismo europeos. A partir de ahí, y algo bastante peculiar en la historia de una mujer de aquella época, la joven Lola comenzó a retratar a distintas personalidades de la alta cuna tucumana. De este modo, ingresó a cierto círculo del poder de aquella provincia y los diversos encargos no se hicieron esperar. n 1894, exhibió por primera vez una gran colección de todos aquellos retratos de los gobernadores tucumanos que produjo hasta el momento. La muestra recibió muy buenas críticas y de alguna manera la puso en el mapa del escenario pictórico como una destacada artista. Más tarde, donó esta misma colección íntegramente a esa provincia del norte. Su maestro Falcucci expresó una vez: “Era la copia de una fotografía, pero tenía todo de propio, de individual en la factura”. Aprovechando ese éxito, viajó a Buenos Aires para solicitar una beca y perfeccionar sus estudios en Roma. La ganó y allí se fue a estudiar con el pintor Francesco Paolo Michetti y con el escultor Giulio Monteverde. Realizó los bustos de varias personalidades de la política y la aristocracia argentina, como Juan Bautista Alberdi, Facundo Zuviría, Aristóbulo del Valle, Carlos María de Alvear y Nicolás Avellaneda. También trabajó con las alegorías: las estatuas de La Justicia, El Progreso, La Paz y La Libertad, en las cercanías a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Jujuy, y algunas esculturas en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, en la ciudad santafesina de Rosario. Fue quien realizó la emblemática Fuente Monumental de las Nereidas, que representa a estos seres mitológicos que asisten al nacimiento de la diosa Venus, para ser dispuesta en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, justo frente a la Catedral. Otras de sus notables obras son los altorrelieves que le encargó el Gobierno Nacional, con motivo de la remodelación que estaba en marcha en la Casa Histórica de Tucumán. Allí, representó el 25 de mayo de 1810, en los balcones del Cabildo de Buenos Aires. En su memoria y a modo de homenaje, se instituyó el 17 de noviembre (supuesta fecha de su natalicio), el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas.

En 1875 moría Hilario Ascasubi. Fue un poeta, diplomático y político argentino, inscripto en la corriente de la literatura gauchesca. Fue uno de los primeros poetas gauchescos, discípulo del uruguayo Bartolomé Hidalgo. En Salta, entre 1824 y 1825, fue el primer responsable de la Imprenta de la Patria, donde publicó parte de su obra temprana. Autor de Trobas de Paulino Lucero y sobre todo del poema gauchesco Santos Vega o Los mellizos de La Flor (1872), su obra maestra.

En 1942 nacía Martin Scorsese. Director, guionista y productor de cine estadounidense.1​ Con una trayectoria que abarca más de cincuenta años, las películas de Scorsese abordan temáticas relacionadas con el catolicismo, la identidad italoestadounidense o la criminalidad,2​ caracterizándose por su violencia, uso del lenguaje vulgar, estar ambientadas en la ciudad de Nueva York y la inclusión de canciones pop, rock y clásicas en la banda sonora.3​ El origen italiano y católico de su familia, su infancia en Little Italy y su afición por el cine italiano y estadounidense de las décadas de 1940 y 1950 influirían en su obra.

En 1972 Juan Domingo Perón regresaba al país tras años de exilio. Retornaba al país definitivamente tras casi 18 años de exilio. El presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, había dicho: "no voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: porque no quiere; pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir". El 15 de agosto, desde Madrid, el delegado personal de Perón, Héctor Cámpora, anunció que Perón volvería a la Argentina antes de fin de año. El 16 de noviembre, el gobierno de Lanusse tomó medidas extremas de seguridad rodeando el aeropuerto Ezeiza con fuerzas militares para evitar que los militantes se acercaran a recibir a Perón, pero a pesar de ello miles de peronistas se lanzaban a las calles bajo una fuerte llovizna y algunos lograron cruzar el río Matanza. En el avión, 154 hombres y mujeres, entre ellos 22 presidentes provinciales del Partido Justicialista y del distrito capital, miembros retirados de las Fuerzas Armadas, de la CGT, de las 62 Organizaciones, del empresariado, ex funcionarios, ex legisladores, científicos, artistas, profesionales, sacerdotes y deportistas, acompañaban a Perón en su regreso. A las 11.20, el DC-8 de Alitalia aterrizó en suelo argentino y Perón fue retenido en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente, cuando decidieron liberarlo y pudo dirigirse a la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López.

En 2004 se inauguraba el III Congreso Internacional de la Lengua, en Rosario. La tercera edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, convocado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, se celebró del 17 al 20 de noviembre de 2004 en la ciudad de Rosario (Argentina) bajo el título "Identidad lingüística y globalización". El congreso se estructuró en tres secciones, desarrolladas en sesiones plenarias y en varios paneles: Aspectos ideológicos y culturales de la identidad lingüística, Identidad y lengua en la creación literaria y Español internacional e internacionalización del español.

En 2018 la Armada Argentina confirmaba el hallazgo del Submarino ARA San Juan. El 15 de noviembre de 2017 había desaparecido con 44 personas a bordo (43 hombres y una mujer). Al año siguiente, el gobierno contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición. En la madrugada, la Armada Argentina confirmaba que había hallado los restos. En noviembre de 2020, el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada argentina, quien además es uno de los imputados en la causa por el hundimiento del Ara San Juan, revelaba ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que el gobierno argentino habría conocido la ubicación del submarino desaparecido al menos 20 días después de su desaparición. La posición, dijo, la había revelado el buque chileno Cabo de Hornos.​ La información era ratificada por el capitán en retiro de la Armada chilena, César Miranda, quien era comandante de la nave en noviembre de 2017. La investigación en etapa preliminar, no descartaba ninguna hipótesis, incluyendo la de un ataque; algo contrario a lo afirmado por las autoridades de la Armada. Un grupo de familiares de los marinos desaparecidos, se constituyeron como querellantes. El 29 de noviembre de 2018 cuatro funcionarios del gobierno eran procesados por presuntos delitos de corrupción en el proceso de contratación de la empresa a cargo la búsqueda. Luego de más de 50 días de acampe y protestas, cuando el gobierno había cancelado la búsqueda, finalmente anunciaba la contratación por un plazo mínimo de dos meses y máximo de cuatro meses,​ de la empresa Ocean Infinity, de probable propiedad británica,​ con base en Houston, Estados Unidos.