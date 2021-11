Efemérides del 15 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial sin Alcohol. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo.

Día de la Educación Técnica. Se celebra cada 15 de noviembre en conmemoración a la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) en la Argentina, hecho ocurrido en el año 1959.

En 1573 era fundada la ciudad de Santa Fe. Juan de Garay había partido desde Asunción con la intención de establecer un punto medio entre dicha ciudad y el mar. Avanzando por el río de los Quiloazas, hoy llamado río San Javier, desembarcaba sobre la orilla sudoeste y establecía un asentamiento con el nombre de Santa Fe, el 15 de noviembre de 1573, al que le da la categoría de ciudad. Este poblado, actualmente es conocido como las ruinas de Santa Fe la Vieja. La ciudad se edificaba en torno a la Plaza de Armas, con su Cabildo y su Iglesia. Tenía 11 manzanas de norte a sur y seis de este a oeste. Por 80 años permaneció la ciudad en este sitio, pero, debido a diversos problemas, fue trasladada al Rincón de la Estancia de Juan de Lencinas, en el "Pago de la Vera Cruz". Es la capital de la provincia homónima y la octava ciudad en cantidad de habitantes de Argentina.

En 1886 nacía Baldomero Fernández Moreno. Fue un poeta y médico rural argentino, académico de número de la Academia Argentina de Letras. Su poesía, universal y hondamente nacional al mismo tiempo, ha inmortalizado la estética de los barrios porteños y la cálida placidez de las provincias y sus características rurales. Fue llamado «el poeta caminante» con rasgos de flâneur, figura que recorre la ciudad poetizando. Su poema más recordado es «Setenta balcones y ninguna flor». Se destacan también «Una estrella», «El poeta y la calle», «Soneto de tus vísceras» y «La vaca muerta», y sus libros de poemas Versos de Negrita, Intermedio provinciano y Ciudad. En el frente sur del Obelisco de Buenos Aires, se encuentra inscripto el soneto que dedicó a este reconocido símbolo de la ciudad y del país.

En 1936 nacía Haydée Padilla. Es una actriz y ex vedette argentina. Trabajó con figuras importantes del espectáculo como Federico Luppi, Nelly Beltrán, Beatriz Taibo, Santiago Gómez Cou, Carlos Carella, y Alfredo Alcón, entre otros. Su personaje más conocido es «La Chona», con el cual tuvo presencia en televisión durante más de una década.

En 1942 nacía Daniel Barenboim. Pianista y director de orquesta argentino nacionalizado español, israelí y palestino. Debutó en Buenos Aires a los siete años y fue posteriormente invitado por el Mozarteum de Salzburgo a continuar sus estudios en esa ciudad, en cuyo festival participó tres años después. El 12 de enero de 2008, después de un concierto en Ramala, Barenboim aceptó también la ciudadanía palestina honoraria. Se convirtió así en el primer ciudadano del mundo con ciudadanía israelí y palestina, y dijo que la había aceptado con la esperanza de que sirviera como señal de paz entre ambos países.

En 1944 moría Santos Godino, conocido como "El petiso orejudo". Fue asesino en serie y uno de los mayores sociópatas de la historia argentina. A principios del siglo XX fue responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de homicidio y el incendio de siete edificios. En noviembre de 1914 el juez en lo penal de sentencia Dr. Ramos Mejía absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al Juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido y se lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a dos pacientes: uno inválido en una cama y el otro en silla de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado (mientras no hubiera asilos adecuados) en una penitenciaría por tiempo indeterminado. en 1923, se le trasladó al Penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la Cárcel del Fin del Mundo. Las circunstancias de su muerte, ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, siguen siendo confusas.

En 1945 Gabriela Mistral era distinguida con el premio Nobel de Literatura. Lucila de María Godoy Alcayaga, su nombre real, fue una poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo, fue reconocida con el premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana en ser distinguida con el mismo​ y la segunda persona latinoamericana en recibirlo. Nacida en una familia de recursos modestos, se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública, llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano.​ A partir de la década de 1920, tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y Europa. Como poetisa, es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lagar. La noticia de que había ganado el Nobel la recibió en 1945 en Petrópolis, la ciudad brasileña en donde desempeñaba la labor de cónsul desde 1941. La motivación para entregarle esta distinción fue "su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano". Recibió el Premio Nobel, que otorga la Academia Sueca, el 10 de diciembre de 1945, en un discurso en que manifestó: "Por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias". Desolación, considerada su primera obra maestra, apareció en Nueva York en 1922. El 23 de junio de ese año, había viajado a México, invitada por el entonces ministro de Educación José Vasconcelos. Allí permaneció casi dos años, trabajando con los intelectuales más destacados del mundo hispanohablante. Tras una gira por Estados Unidos y Europa, retornaba a Chile, en donde la situación política era tan tensa que se vio obligada a partir de nuevo, esta vez para desempeñarse en Europa como secretaria de una de las secciones de la Liga de Naciones en 1926. En el mismo año ocupó la secretaría del Instituto de Cooperación Internacional, de la Sociedad de las Naciones, en Ginebra. En diciembre de 1925 el cónsul general de Chile en Suecia, Ambrosio Merino Carvallo, había propuesto al gobierno la candidatura de Mistral al Premio Nobel de Literatura de 1926, el que finalmente obtendría 19 años después. Vivió entre América y Europa. Así, viajó a Puerto Rico en 1931, como parte de un tour del Caribe y de América del Sur. En esa gira fue nombrada "Benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional" en Nicaragua el general Augusto Sandino, a quien había dado su apoyo en numerosos escritos. Además, dio discursos en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, en Santo Domingo, en Cuba, y en todos los otros países de América Central. A partir de 1933, y durante veinte años, trabajó como cónsul de su país en ciudades de Europa y América. Su poesía fue traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, y fue influyente en la obra de muchos latinoamericanos, como Pablo Neruda y Octavio Paz. En 1936 recorrió Uruguay y Argentina. Permaneció por un tiempo en Buenos Aires, invitada por su amiga Victoria Ocampo. Luego de 13 años sin pisar suelo chileno regresaba a su país, en donde era recibida calurosamente y homenajeada por las principales instituciones y por la intelectualidad. Regresaba a Estados Unidos por cuarta ocasión, entonces como cónsul en Los Ángeles y, con el dinero ganado con el premio, compraba una casa en Santa Bárbara. Fue nombrada cónsul en Nueva York en 1953. En 1954, fue recibida con honores tras la invitación del gobierno de Chile encabezado por Carlos Ibáñez del Campo. Volvió a Estados Unidos, "país sin nombre", señalaba. Murió en el Hospital de Hempstead en Nueva York en 1957. Tenía 67 años.

En 1959 comenzaba a funcionar el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). A mediados del siglo XX ante el inminente desarrollo de la industria argentina, comenzaban a surgir demandas de enseñanza práctica de distintos sectores que exigían al entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación crear escuelas técnicas y de formación en oficios, paralelamente a la creación de organismos especializados de conducción y supervisión de todas las escuelas. Así, por Decreto N° 14538/44, se creaba la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) que, posteriormente, ante la necesidad de uniformar y agilizar lo relacionado con la enseñanza técnica y profesional, determinaba que ésta se fusionara con la Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, dando origen al Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), creado como organismo autárquico mediante la Ley Nº 15.240 sancionada en el año 1959.

En 1963 el presidente Arturo Illia anulaba los contratos con las empresas petroleras extranjeras. En la noche del viernes 15 de noviembre, el mandatario y sus ministros firmaban los documentos para cancelar los acuerdos de locación de obra que permitían la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de empresas extranjeras. El gobierno estadounidense había enviado en los primeros días de noviembre a Averell Harriman para intentar convencer al presidente Illia de la inconveniencia de avanzar con la anulación de los contratos. Señalaba que ello provocaría problemas en las ayudas económicas que la Argentina recibía de Estados Unidos. Al día siguiente del anuncio de la anulación de los contratos petroleros, el embajador estadounidense McClintock solicitaba una reunión con Illia en donde le anunciaba que Estados Unidos suspendía toda ayuda económica al país por la medida adoptada. La respuesta fue que era una decisión irreversible del Estado argentino. “Decláranse nulos de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el período 1º de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963”, señalaba el decreto. La decisión, también tuvo rechazos en el ámbito argentino y no sólo en los Estados Unidos. En los medios eso se reflejaba. Roberto Noble desde las páginas de Clarín afirmaba que la política que se dejaba atrás había logrado éxitos desconocidos en los años anteriores. Julio Gottheil en Primera Plana sostenía que la política seguida adelante por la administración de Illia generaría que no ingresaran nuevos capitales al país. Se indica que la política petrolera fue una de las causas del golpe a Illia, aunque no la única, en 1966. Se recuerda cuando Álvaro Alsogaray viajó a Londres como representante del gobierno de facto anunciando que se terminaría el monopolio estatal del petróleo, algo que se plasmó en la nueva Ley de Hidrocarburos sancionada en junio de 1967, un año después del golpe.

En 1989 se realizaban elecciones en Brasil después de 29 años para elegir presidente. El candidato ganador, Fernando Collor de Mello, validaba el triunfo en la segunda vuelta, el 17 de diciembre de ese año. Fueron las primeras elecciones presidenciales directas desde 1960, la primera que se realizó con un sistema de balotaje y el primer comicio que tuvo lugar bajo la Constitución Federal de 1988, que siguió a dos décadas de gobierno autoritario después del golpe de Estado de 1964.

En 1990 Adolfo Bioy Casares recibía el Premio Cervantes de Literatura. El escritor argentino, de 76 años, ganaba en Madrid el Premio Cervantes de Literatura, considerado el más importante del mundo hispanoparlante. La estatua casera, Seis problemas para don Isidoro Parodi, Plan de evasión, El lado de la sombra, Dormir al sol o Máscaras venecianas son algunas de las obras del escritor que con el tiempo ha introducido con una visión cada vez más irónica de la realidad. "Increíble, increíble", exclamaba Bioy Casares al conocer el fallo del jurado. "Es un premio consagratorio, aunque espero que nada cambie en mi existencia, porque yo he trabajado toda mi vida la literatura sin la finalidad de recibir premios", agregaba. Bioy Casares fue uno de los artífices de la literatura fantástica argentina, novelista, cuentista y autor teatral.

En 2003 moría Antonio Tormo. Cantante argentino que en la década de 1930 integró La Tropilla de Huachi Pampa, en donde cantaba a dúo con Diego Canales. Con los Huachi Pampa cantó en El fogón de los arrieros, el primer programa radial de música folklórica de alcance nacional. En 1950 grabó el simple "El rancho 'e la Cambicha" que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical de la Argentina, vendiendo cinco millones de discos. En 1955 fue prohibido por la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.

En 2017 desaparecía el submarino de la Armada Argentina ARA San Juan. El ARA San Juan (S-42) fue un submarino tipo TR-1700 de fabricación alemana, que desde 1985 sirvió en la Armada Argentina, hasta su hundimiento a finales de 2017. Este tipo de submarino tiene propulsión diésel-eléctrica convencional con sistema snorkel, concebido para ataques contra fuerzas de superficie, submarinos, tráfico mercante y operaciones de minado. El 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar Argentino con 44 personas a bordo (43 hombres y una mujer). La Armada Argentina perdió contacto con el submarino cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge, posiblemente a causa de su hundimiento como consecuencia de una implosión. Dieciocho países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate (SAR), durante 15 días, sin resultados. Al año siguiente, el gobierno contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición, a 907 metros de profundidad. En la madrugada, la Armada Argentina confirmaba que había hallado los restos. En noviembre de 2020, el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada argentina, quien además es uno de los imputados en la causa por el hundimiento del Ara San Juan, revelaba ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que el gobierno argentino habría conocido la ubicación del submarino desaparecido al menos 20 días después de su desaparición. La posición, dijo, la había revelado el buque chileno Cabo de Hornos.​ La información era ratificada por el capitán en retiro de la Armada chilena, César Miranda, quien era comandante de la nave en noviembre de 2017. Luego de la guerra de las Malvinas (1982) el vicealmirante Carlos Castro Madero, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) elaboraba un plan secreto para dotar al ARA San Juan de propulsión nuclear. Los estudios y cálculos realizados sirvieron para desarrollar el prototipo de reactor nuclear de baja potencia Carem.​ En junio de 2010, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, anunciaba que se habían iniciado en INVAP los estudios técnicos para dotar a la Armada de naves a propulsión nuclear, sobre la base del reactor Carem, mencionándose al ARA San Juan como una de las que podían utilizarlo. Luego de la desaparición y cuando el Gobierno había considerado como fallecidos a los tripulantes, Luis Tagliapietra, familiar de uno de los 44 submarinistas, culpó al presidente Mauricio Macri por el mal manejo de la información respecto de la desaparición de la nave: "Nos ocultaron información y nos estuvieron mintiendo todo el tiempo. Pero yo no responsabilizo a ninguno de los que nos comunicaron esa información, el que tiene la responsabilidad máxima es el presidente Mauricio Macri, como jefe de las Fuerzas Armadas". Respecto del manejo de la información expresó que "uno o dos errores, uno puede llegar a comprenderlos, pero son muchos los errores y nunca hubo un reconocimiento, un pedido de disculpas del ministro (Oscar) Aguad o de los responsables de los informes. Durante 15 días consecutivos, siempre hubo algún error, alguna mentira". En abril de 2018, un informe del Laboratorio de Seguridad en las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) confirmaba el espionaje a familiares de los tripulantes, quienes reclamaban, hasta llegando a encadenarse en las rejas de la Casa Rosada. También confirmaba que el celular de la mujer de un tripulante del submarino ARA San Juan estaba “intervenido” por una computadora especializada en interceptación de celulares. La abogada de los familiares aseguraba que aún se aguardan pericias en una docena de aparatos y líneas que han venido sufriendo sospechosas alteraciones en sus configuraciones. Días después de que los familiares realizaran críticas en los medios, comenzó una campaña de hostigamiento después de los cuestionamientos al presidente Macri por abandonar la búsqueda de sus seres queridos. Padres, hermanos y hermanas de los tripulantes, sufrieron todo tipo de insultos y acusaciones en la red social Twitter. Según diferentes medios, los ataques fueron realizados por un grupo de "troles" que tenía el gobierno en las redes sociales. Se iniciaba una causa judicial por "averiguación de ilícito", una denominación genérica sobre un caso en el que no se tienen mayores datos. Según la primera jueza que atendió la causa, Eva Parcio de Seleme, quien tiene competencia federal, la carátula responde a que "así ocurre cuando no se tienen noticias de una persona. Acá hay 44 personas que no se sabe donde están, con la característica especial que se trasladan en una nave de guerra". En sus primeras declaraciones, la jueza comentó que la misión que tenía encomendada la nave era un secreto de Estado, lo que generó suspicacias entre el periodismo y la sociedad acerca de la motivación en la movilización del submarino. La investigación en etapa preliminar, no descartaba ninguna hipótesis, incluyendo la de un ataque; algo contrario a lo afirmado por las autoridades de la Armada. Un grupo de familiares de los marinos desaparecidos, se constituyeron como querellantes. La diputada de Cambiemos Elisa Carrió, denunciaba a los ministros de defensa del gobierno de Cristina Kirchner y también a las autoridades de los astilleros encargados de las reparaciones y de la propia Armada. La causa quedó en manos del juez federal Sergio Torres. Ordenaba allanamientos. Una comisión investigadora descartaba que las causas del hundimiento fueran fallas de mantenimiento o en la reparación de media vida. Según los expertos no presentaba ninguna falla ni en la navegación de julio ni en los 20 días de iniciada la misión hasta el 15 de noviembre. El 29 de noviembre de 2018 cuatro funcionarios del gobierno eran procesados por presuntos delitos de corrupción en el proceso de contratación de la empresa a cargo la búsqueda. Luego de más de 50 días de acampe y protestas, cuando el gobierno había cancelado la búsqueda, finalmente anunciaba la contratación por un plazo mínimo de dos meses y máximo de cuatro meses,​ de la empresa Ocean Infinity, de probable propiedad británica,​ con base en Houston, Estados Unidos. En 2021, el juez de Dolores, a cargo de la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan, Martín Bava, citaba a indagatoria al expresidente Macri. Es la primera instancia de defensa que brinda la Justicia. Lo citó en cuatro oportunidades. Se presentó en dos. En la primera, acompañado de algunos dirigentes del PRO y con un poco concurrido acto político, una falla técnica impidió la indagatoria. En la segunda, negaba haber cometido tareas de espionaje ilegal sobre familiares de víctimas o haberlas ordenado. Recusaba al juez. A diferencia de las manifestaciones que se desarrollaron en el país, cuando se produjo la desaparición del submarino, en donde se elevaron banderas y se honró a los submarinistas que eran buscados, ya con líneas investigativas, esas expresiones sociales no se reiteraron, exigiendo Verdad y Justicia por lo sucedido con los submarinistas y sus familiares.