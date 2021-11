Río Tercero: habrá una Protesta contra la "Impunidad y Violencia Institucional"

Este viernes, a las 9:30, en la intersección de Avenida Amado Nervo y Peñaloza, frente a los Tribunales de Río Tercero, se desarrollará una jornada de protesta promovida por la Comisión Federal contra la Violencia Institucional (Córdoba), bajo la consigna "#12N Yo marcho contra la Impunidad".

El reclamo de este viernes, forma parte, se detalló "de las actividades desplegadas por la Delegación Regional de Familiares y Amigos de Víctimas de Violencia Institucional del Departamento Tercero Arriba".

Se indica, en un texto enviado a los medios, que esta protesta, se producirá "a tres años del asesinato de Yamil Malizia (16). Sin imputados; a 7 años del asesinato de Mirta (52) y Alejandro Villalón (21). Sin Imputados; a 9 años del asesinato de Lucas Funes. Sin imputados". Se agrega, además, que "es casi 8 meses de la embestida contra Gerardo Gómez y Julieta Dolman Coppari; sin imputados". Indica que en todos los casos "las pruebas y evidencias resultan contundentes pero la justicia mira para otro lado".

"Es un hecho inédito"

El comunicado , indica que la organización a cargo de familiares, amigos y víctimas destaca la transcendencia del hecho inédito en la ciudad por sus características y objetivos en un paraíso donde "NADIE DICE NADA" y "NINGÚN PODEROSO VA PRESO".

Agregan que "detrás de nuestros casos, la justicia de Río Tercero, esconde y archiva miles de denuncias anuales por abuso de autoridad y violencia institucional contra jóvenes adolescentes atropellados y golpeados por la policía bajo cualquier circunstancia que sirva de excusa, lo cual venimos denunciando como parte de nuestra actividad contra un plan sistemático de control poblacional que los gobiernos corruptos necesitan desplegar mediante la propagación del miedo para someter y adoctrinar a sectores mas débiles o matar cuando no funciona".

Manifiestan, en tanto, que "esta maquinaria represiva no sería posible sin la anuencia del poder judicial y la complicidad de los medios desinformativos que contribuyen a confundir la opinión y operar en favor de los sectores de poder para silenciar la opinión y neutralizar los reclamos cuando quienes pisan el banquillo de acusados portan traje y uniforme".

Continúa el escrito señalando: Desde la COPROVIIN (Comisión contra la Violencia Institucional) rechazamos fuertemente los privilegios en el trato hacia las fuerzas y la vara elitista a la hora de distribuir justicia fluctuando en detrimento de los sectores menos pudientes. Decimos basta de connivencia política y judicial a la hora de proteger uniformados, políticos y millonarios, en una ciudad donde NINGÚN ASESINO DE "ALTO RANGO" VA PRESO.

Prosigue: Nacimos como Comisión para luchar por los casos desatendidos en franca respuesta al ardid judicial que promueve la bronca, el dolor de la incertidumbre, el agotamiento de la eterna e infructuosa espera, la desolación y el olvido necesario para cerrar las páginas de espanto que ocultan en sus libros sangrientos sin afectar intereses políticos ni económicos del sistema.

Y concluye: Aunque conozcamos el tenor de la lucha, la capacidad logística del enemigo y la monstruosidad de sus actos, no vamos a ceder ni resignar nuestro derecho al reclamo, no vamos hacerles el favor del silencio, la humillación gratuita, la injuria y el agravio. No vamos a dejarlos en paz ni les vamos a facilitar el trabajo de limpiar su falso honor a costa de la sangre de nuestros hijos, familiares y amigos.

En tanto, en la página de Facebook de la COPROVIIN, se recuerda: Desde el asesinato, nunca resuelto, de Tania Soledad Bruno, sigue rigiendo total impunidad en los oscuros pasillos de tribunales. La justicia de Río Tercero no ha logrado esclarecer ningún hecho donde la trama criminal implique sectores de poder. Desde el año 2006 un total de 13 asesinatos han sido relevados por esta Comisión, los cuales permanecen impunes.