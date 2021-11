Luego de una semana ya funciona el 100 de Bomberos de Almafuerte

Luego de una semana sin que funcionara el 100 de emergencias de Almafuerte, en la tarde del miércoles, fue reparada dicha línea que no podían utilizar los servidores públicos.

Finalmente y luego de una semana con el número 100 de emergencias de los Bomberos Voluntarios de Almafuerte sin funcionar, la empresa telefónica concurrió a solucionar el problema en la tarde del miércoles.

En horas de la mañana de dicha jornada el jefe del cuerpo activo de los servidores públicos, Hugo Delgado, en una nota con este medio, había reclamado no sólo por la demora en subsanar el inconveniente, ajeno a la central telefónica de la institución. No funcionaba el 100 de emergencias ni tampoco el 471391.

También había cuestionado por tener que solicitar la reparación en el número habitual de reparaciones, sin considerar que se trata de una entidad como bomberos, y no una línea particular. "El 100 es muy importante, porque es el número de emergencias de bomberos, como lo es el 101 de la policía", recordaba.

Con asistencia más rápida

Según se informó a este medio, ahora, de tener el mismo problema, podrán solicitar asistencia técnica por otro medio, más rápido. Era lo que planteaba Delgado: "Nos atienden en lo que debe ser un call center (112), nos dicen que el reclamo está tomado y que lo solucionarán, pero acá estamos, todavía esperando", señalaba el jefe de bomberos.

El jefe del cuerpo activo, agregaba que no era la primera ocasión que tenían el mismo problema con el 100 de emergencias, y no por problemas de la central del cuartel, aunque en esta ocasión se había extendido por siete días, desde el pasado miércoles 3 de noviembre hasta la misma jornada de esta semana.

"Esto no es nuevo, y lo llamativo, reitero, es que no tengamos la posibilidad de tener otra opción para que el trámite y la asistencia técnica sea más rápida. Debe comprenderse que no se trata de una casa de familia, sino de un cuartel de bomberos", planteaba.

Como está señalado, el 100 de emergencias como el 471391, que es el teléfono con el que figura Bomberos de Almafuerte en cualquier buscador, funciona nuevamente. Y la asistencia técnica, desde ahora, será más ágil.