Efemérides del 13 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Pensamiento Nacional. Es en recuerdo del nacimiento de Arturo Jauretche, intelectural, militante y ensayista que dedicó su vida a reflexionar sobre la política y la sociedad argentina.

En 1850 nacía Robert Louis Stevenson. Fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Su legado es una vasta obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras e históricas, así como lírica y ensayos. Se lo conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura como La isla del tesoro, la novela de aventuras Secuestrado, la novela histórica La flecha negra y la popular novela de horror El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, dedicada al tema de los fenómenos de la personalidad escindida y que puede ser clasificada como novela psicológica de horror.

En 1901 nacía Arturo Jauretche. Fue un pensador, escritor y político argentino. Figura relevante de la Unión Cívica Radical y del peronismo a partir del "Día de la Lealtad", el 17 de octubre de 1945. Simpatizó con el nuevo modelo de integración social promovido por la UCR, afiliándose al partido en el bando de Hipólito Yrigoyen. Fue importante en esa decisión la influencia del poeta y compositor Homero Manzi, que veía en ello una nueva y beneficiosa política de inserción de las clases trabajadoras. De chico su lema había sido ayudar a los pobres y a los barrios de clase baja para que pudieran formar parte de la política del país. En 1928, cuando Yrigoyen asumió su segundo mandato tras el interludio del gobierno de Marcelo T. de Alvear, fue nombrado funcionario. Dos años más tarde, el ejército promovería el primer golpe de estado de la época constitucional en Argentina, dando inicio a la llamada Década Infame. Combatió con las armas a los insurrectos, y luego desarrolló una intensa actividad política contra estos. El conflicto con la línea del radicalismo, encabezada por Alvear, no tardó en profundizarse, cuando este último decidió en 1939 levantar la decisión de no presentarse a elecciones para mostrar el desacuerdo del partido con el régimen imperante. Un importante grupo del radicalismo decidió formar una agrupación disidente. Junto con Homero Manzi, Luis Dellepiane, Gabriel del Mazo, Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ortiz Pereyra y otros fundaba FORJA (acrónimo de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). Marginados de la esfera política partidaria, los actos de FORJA se realizaban a través de manifestaciones callejeras y publicaciones de edición propia. Hacia 1940 rompía con Dellepiane y del Mazo, que se reincorporaban a la línea oficial de la UCR. Raúl Scalabrini Ortiz, siempre próximo al ideario del movimiento, se afiliaba a FORJA, formando junto con Jauretche la dupla dirigente. Aunque siempre crítico, adhirió al peronismo desde el 17 de octubre de 1945. Apoyado por Domingo Mercante, gobernador de Buenos Aires, y próximo al programa económico de Miguel Miranda, que promovía un proyecto de industrialización acelerada fomentado por el estado fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo desde el cual desarrolló una política crediticia generosa con los proyectos de industrialización y que ocupó hasta 1950. No volvió a aparecer públicamente hasta que en 1955 la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora" derrocó a Perón. Exento de las persecuciones políticas por haber estado apartado del gobierno en los últimos años, fundaba el semanario El '45 para defender lo que consideraba los 10 años de gobierno popular, criticando duramente la acción política, económica y social del régimen de facto, pero fue clausurado en el tercer número. En 1956 publicaba el ensayo El Plan Prebisch: retorno al coloniaje, criticando el informe que Raúl Prebisch, secretario de la Comisión Económica para América Latina (C.E.P.A.L.), había hecho a pedido del régimen de Pedro Eugenio Aramburu. La dureza de su oposición le valdría la persecución política y el exilio en Montevideo. Publicaba en 1957 "Los profetas del odio", un estudio sobre las relaciones de clase en Argentina a partir del surgimiento y ascenso del peronismo. En 1959 publicó "Política Nacional y Revisionismo Histórico". Siguió la línea de Perón, en el marco del acuerdo general con la Unión Cívica Radical Intransigente, al propiciar el voto a Arturo Frondizi. Durante la presidencia de Frondizi fue, sin embargo, sumamente crítico con su programa desarrollista y con su impulso a la inversión extranjera (especialmente petrolífera); conjuntamente con la ruptura del acuerdo hecho con Perón, por el cual bajo su gobierno se garantizaría el levantamiento de la proscripción, algo que no sucedió. Retornaba a la escritura. En 1962 aparecía "Forja y la Década Infame", dos años más tarde "Filo, contrafilo y punta", y en 1966 "El medio pelo en la sociedad argentina". En 1968 publicaba su "Manual de zonceras argentinas", un listado de ideas negativas sobre su propio país que generalmente tienen los habitantes. Las mismas, afirmaba, habrían sido introducidas en la conciencia de los ciudadanos desde la educación primaria y sostenidas posteriormente por medio de la prensa. Sobre su capacidad de crear o adaptar términos para definir actitudes políticas, él mismo escribió sobre las palabras "cipayo", "oligarca" y "vendepatria": “Creo haber sido el inventor de la palabra ‘vendepatria’ o por lo menos de su divulgación inicial, desde el semanario Señales. El uso de la expresión ‘oligarquía’ en la acepción hoy popular, así como las expresiones vendepatria y cipayo, las popularicé desde el periódico Señales y en otros de vida efímera en los años posteriores a la revolución de 1930.” Falleció el 25 de mayo de 1974. Por la fecha de su nacimiento es el "Día del Pensamiento Nacional".

En 1955 nacía Whoopi Goldberg. Caryn Elaine Johnson, más conocida por su seudónimo Whoopi Goldberg, es una actriz, comediante, productora, guionista, presentadora de televisión, cantante y escritora estadounidense. También ha dedicado parte de su vida al activismo político.

En 2004 moría Domingo Cura. Fue un músico y bombista, considerado como el percusionista más destacado de la historia de la música folklórica de Argentina. Mantuvo una estrecha relación artística con Ariel Ramírez, con Litto Nebbia, y con el intérprete de armónica Víctor Hugo Díaz, quien además era su cuñado.

En 2015 se producían una serie de atentados en Francia. Los atentados en París de noviembre de 2015 fueron varios ataques terroristas cometidos en la noche del 13 de noviembre de 2015 en la capital francesa​ y su suburbio de Saint-Denis, perpetrados por atacantes suicidas islamistas en los que murieron 130 personas (más 1 reconocida posteriormente) y otras 415 resultaron heridas. Los ataques consistieron en tiroteos contra terrazas de cinco bares y restaurantes, tiroteo y toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclan y en explosiones suicidas alrededor del Estadio de Francia y en otro restaurante cerca de la Plaza de la Nación. La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización yihadista Estado Islámico.​ Es considerada la peor masacre ocurrida en territorio continental francés desde el final de la Segunda Guerra Mundial.