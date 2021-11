Efemérides del 12 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial contra la Neumonía. El 12 de noviembre se celebra el “Día Mundial contra la Neumonía” con el objetivo de sensibilizar a la población mundial sobre el problema de salud que constituye esta enfermedad y de intentar promover las intervenciones necesarias para prevenirla y tratarla adecuada y oportunamente.

Día Mundial de la Prevención Contra la Obesidad. Debido principalmente a los malos hábitos dietéticos un tercio de la población del mundo padece la enfermedad de la obesidad, número que aumenta cada día y se asocia a importantes complicaciones de salud, vejez y muerte prematuras.

En 1863 asesinaban a Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza. Fue un caudillo y militar federal argentino, uno de los últimos líderes de esa corriente en alzarse en armas contra el centralismo de Buenos Aires. Fue educado en sus primeros pasos por un tío abuelo, el sacerdote Pedro Vicente Peñaloza, que le puso de apodo "Chacho" (apócope de muchacho). Fue en los primeros años de su vida, ya que consta que el cura falleció en 1801, es decir cuando él tenía solamente cinco años. Desde joven fue oficial de milicias, bajo el mando de Juan Facundo Quiroga. En 1826 combatió con el grado de capitán en la batalla de El Tala, en la que fue seriamente herido por el ejército unitario. Tras esta batalla fue ascendido a capitán de milicias. Desde su regreso a La Rioja fue comandante del Departamento de Los Llanos. Tras el asesinato de Quiroga, en 1836, colaboró en la invasión a La Rioja. Desde 1854 fue comandante de armas de la provincia, y al año siguiente fue ascendido a general por el presidente Urquiza. Era muy prestigioso entre los gauchos humildes de La Rioja y las provincias vecinas. Se comportaba como uno más de ellos, salvo cuando mandaba en el ejército. Lo consideraban, también, su protector, su abogado, quien solucionaba los problemas de cada uno. En enero de 1860 derrocó al gobernador Bustos, que se acercaba cada vez más a los unitarios de Buenos Aires. Fue nombrado interventor federal de su provincia. Después de Pavón, en 1861, el interior del país quedó abierto a los unitarios. Fueron enviadas varias expediciones contra La Rioja. Peñaloza ofreció mediar en la guerra entre los federales y unitarios del norte, pero a pedido del gobernador tucumano Celedonio Gutiérrez, se unió al mismo, siendo derrotados por los unitarios. Regresó a La Rioja, perseguido por sus enemigos, siendo derrotado con sus tropas en varias batallas. Los oficiales prisioneros eran fusilados, mientras muchos soldados eran torturados y degollados, en una feroz represión. Fue derrotado en repetidas ocasiones por las tropas mitristas, que estaban mejor armadas. Tras sitiar a la ciudad de San Luis, logró firmar un tratado de paz a principios de 1862. En el mismo le ofrecían garantías. Al momento de intercambiar prisioneros, se dice que entregó a los del bando contrario, pero no recibió ni uno sólo. Todos sus hombres habían sido asesinados. Esto lo llenó de indignación, ya que quienes lo acusaban de "asesino" y "ladrón", violaron todos los códigos militares, asesinando ellos a prisioneros rendidos. En 1863, el gobernador puntano, repelió una nueva invasión de tropas leales a Peñaloza. Los militares que debían hacer cumplir el tratado continuaron con la persecución a sus aliados, por lo que volvió a levantarse en armas en marzo de 1863. Ganó varias batallas en San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza, e incluso depuso al gobernador riojano. Le escribió a Mitre: (...) los gobernadores de estos pueblos, convertidos en verdugos de las provincias... destierran y mandan a matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables sin más crimen que haber pertenecido al partido federal... Los hombres todos, no teniendo ya más que perder que sus existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla. Sarmiento, designado Director de la Guerra contra Peñaloza, le escribió al presidente Bartolomé Mitre: (...) no economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. El caudillo riojano huyó a los Llanos, de allí fue al norte, hacia la Cordillera, y por el oeste de la provincia, nuevamente retornó a los Llanos, en donde reorganizó su montonera, reclutando a dos mil gauchos. Luego invadió San Juan. Un coronel, Irrazábal, lo derrotó en Los Gigantes. En noviembre de 1863 dicho militar lo persiguió hasta Los Llanos. Se rindió ante un subalterno de éste. Le entregó su puñal. Era la última arma que tenía. Una hora más tarde llegó Irrazábal, quien lo asesinó con su lanza. A continuación hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Fue decapitado, y su cabeza expuesta, en presencia de su familia, en la punta de un poste en la plaza de Olta. Se dice que una de sus orejas recorrió reuniones de la denominada "clase civilizada" de San Juan. Su esposa, por su parte, fue obligada a barrer la plaza mayor de dicha ciudad, atada con cadenas. Al conocer la noticia de su asesinato, Sarmiento le escribió a Mitre: No sé que pensarán de la ejecución del Chacho, yo inspirado en los hombres pacíficos y honrados he aplaudido la medida precisamente por su forma, sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses. Semanas más tarde, el poeta José Hernández publicó en un periódico "Vida del Chacho", un folleto en su defensa. A mediados del siglo XX, la provincia de La Rioja lo convertía oficialmente en un héroe. En su facón, que se exhibe en el Museo de Historia de La Rioja, puede leerse la inscripción que definía su carácter: "Naides, más que naides, y menos que naides". En 2013 fue descubierto en La Rioja un monumento con su figura al cumplirse 150 años de su asesinato. Señala el sitio El Historiador: El 12 de noviembre de 1863 moría asesinado el caudillo riojano general Ángel “Chacho” Peñaloza luchando contra el centralismo del entonces presidente Bartolomé Mitre, quién había desarrollado una política de alianzas con los sectores conservadores del interior a fin de subordinar las provincias a los intereses porteños. Esto provocó numerosos levantamientos armados. Uno de ellos, fue el del "Chacho" Peñaloza.

En 1864 comenzaba la guerra de la "Triple Alianza". La guerra de la Triple Alianza o guerra del Paraguay, llamada en dicho país guerra Grande, guerra contra la Triple Alianza o guerra Guasú, y por los brasileños guerra do Paraguai, fue el conflicto militar en el cual una coalición formada por Brasil, Uruguay, y Argentina, se enfrentó a Paraguay entre 1864 y 1870. El revisionismo argentino y la visión tradicional paraguaya atribuyen el origen de la guerra a intereses británicos. La historiografía oficial pone el acento en la agresiva postura que habría tenido el mariscal Francisco Solano López sobre los asuntos rioplatenses. La llamada también "Guerra de la Triple Infamia", destruyó a Paraguay, una nación que en ese momento mostraba un avance importante en todo sentido, inclusive con industria pesada y ferrocarril. Su población de hombres, tras la guerra, quedó diezmada. El conflicto se desencadenó a fines de 1864, cuando el mariscal Solano López, presidente paraguayo, decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco del Uruguay, concretamente ir en ayuda de la defensa de Paysandú, en guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado este militarmente por el Brasil. López advirtió a los gobiernos de Brasil y la Argentina que consideraría cualquier agresión al Uruguay «como atentatorio del equilibrio de los Estados del Plata», pero tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. El 12 de noviembre de 1864, en represalia por la invasión brasileña a Uruguay, el gobierno paraguayo tomó un buque mercante brasileño, iniciándose la Guerra, siendo declarada al día siguiente. Solano López solicitó autorización al presidente Bartolomé Mitre para atravesar territorio argentino rumbo al Uruguay con sus tropas, solicitud que fue rechazada. De haber permitido que tropas beligerantes atravesaran por su territorio hubiese constituido un abandono de la posición hasta entonces públicamente "neutral" de la Argentina. Además, Mitre simpatizaba con el Partido Colorado del Uruguay. En respuesta, tropas paraguayas ocuparon la ciudad de Corrientes en abril de 1865, forzando a la Argentina a entrar en la guerra, aliada con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo. A partir de ese momento ya puede hablarse de "Guerra de la Triple Alianza". Fuera de Buenos Aires y Rosario (en donde la prensa hacía fuerte propaganda política a favor de Brasil), la entrada argentina en el conflicto fue impopular, hasta el punto de que gran parte de las tropas enviadas lo fueron forzadamente. La guerra terminó en 1870 con una derrota de Paraguay y una tragedia humanitaria. Según distintas fuentes, el país perdió entre el 50 % y el 85 % de su población y se estima que más del 90 % de su población masculina adulta.

En 1929 nacía Grace Patricia Kelly. Fue una actriz de cine estadounidense ganadora de un Oscar, y posteriormente princesa consorte de Mónaco como la esposa del príncipe Raniero III. Tras comenzar su carrera de actriz en 1948, tres años después debutó en el cine con la película Catorce horas y al cabo de dos años, en 1953, con el estreno de Mogambo, se convirtió en una estrella de Hollywood y llegó a participar en un total de 11 filmes. Con sus interpretaciones, reunió varias nominaciones a los Globos de Oro y los Premios de la Academia, ganando el Óscar a la mejor actriz por su papel en la película The Country Girl. Cuando se encontraba en la cima de su carrera, se retiró del mundo del cine, a los 26 años, para casarse con el príncipe soberano de Mónaco, con quien tuvo tres hijos: Carolina, Alberto y Estefanía.

En 1953 nacía Jaime Roos. Cantante, músico, compositor y productor uruguayo. Los tambores que recorren el Barrio Sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados del carnaval, los Beatles y el rock han sido algunas de las influencias que asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio que le ha valido el éxito con el que cuenta en su país, y que se extendió a nivel internacional. Estas características hacen que sea uno de los cantantes uruguayos más populares, con gran venta de discos.

En 1954 moría Luis Agote. Fue un médico e investigador argentino y el primer profesional en el mundo que realizó transfusiones de sangre indirectas sin que se coagulara en el recipiente que la contenía al utilizar citrato sódico.​ Asimismo tuvo actuación en la política de la Provincia de Buenos Aires entre 1910 y 1920.

En 1961 nacía Enzo Francescoli. Exfutbolista uruguayo. Es conocido por el apodo de "el Príncipe", por su estilo clásico y elegante. Es el único uruguayo incluido por Pelé en la FIFA 100, y fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol como el sexto jugador más grande de su país y el 24º de América del Sur en el Siglo XX. Se desempeñaba como delantero. Jugó en dos ediciones de la Copa Mundial (1986 y 1990) en las cuales la selección de Uruguay llegó a los octavos de final​ y perdió contra Argentina y contra Italia, respectivamente. Se destacó rápidamente River Plate,​ siendo uno de los mayores ídolos y el máximo goleador extranjero de este club, al cual condujo a su segunda conquista de la Copa Libertadores de América y de la Supercopa Sudamericana, y ayudando a que River consiguiera cinco títulos argentinos más en los seis años que jugó para el equipo.

En 1961 nacía Nadia Comaneci. Exgimnasta rumana, nacionalizada estadounidense. Fue una de las primeras gimnastas entrenadas por Béla Károlyi.​​ Deportivamente, conquistó nueve medallas olímpicas de las cuales cinco fueron de oro.

En 1963 moría José María Gatica. Conocido como El Mono Gatica, fue un boxeador argentino de peso ligero. En su carrera deportiva realizó 96 combates, de los que ganó 86 (72 por nocaut). Alcanzó una gran popularidad. Al producirse el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, bajo la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora", su último combate fue contra Alfredo Prada, el 16 de septiembre de 1955. Gatica era peronista. La dictadura le quitó la licencia y lo obligó a pelear clandestinamente en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, siempre a estadio lleno. Sin rédito alguno de las ganancias obtenidas, y al estar prohibido, dejó de tener ingresos y trabajo. Vivió en una villa miseria de la localidad de Villa Dominico. El 12 de noviembre de 1963, a los 38 años, cuando retornaba de un partido de fútbol en la cancha de Independiente, al que había concurrido a vender muñequitos de colores, fue arrollado por un colectivo, cuando estaba intentando subir al mismo. Fallecía a raíz de las graves heridas recibidas.

En 2001 un avión de pasajeros se estrellaba en un barrio de Nueva York. El vuelo 587 de American Airlines era un vuelo regular desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, República Dominicana. El 12 de noviembre de 2001 se estrelló en el área de Queens a un minuto de despegar del aeropuerto. Murieron 260 ocupantes, además de cinco personas que se encontraban en tierra. Fue el segundo peor accidente aéreo de la historia de Estados Unidos, sólo superado por el vuelo 191 de la misma aerolínea en donde murieron 273 personas.