Bomberos de Almafuerte: "Todavía esperamos una solución para al 100 de emergencias"

El sábado en horas de la madrugada se produjo un accidente entre dos vehículos sobre la autovía que une a Almafuerte con Río Tercero. El número 100 de emergencias, explicaron desde Bomberos Voluntarios de la primera ciudad, sonaba y sonaba, aunque al atender no se escuchaba. Finalmente, fue la policía quien les informó a los bomberos almafuertenses.

"No es la primera vez que pasa y todavía estamos esperando una solución para el 100 de emergencias", reclamó el jefe del cuerpo activo, Hugo Delgado. "Nosotros, como en otras oportunidades, revisamos que no sea un problema de nuestra central, y la conclusión es que no es nuestro el inconveniente, sino de la empresa de telefonía", agregó.

Precisamente, como no es la primera ocasión que tienen el mismo problema, siempre tienen dispuesto un número alternativo. Desde el miércoles 3 de noviembre el 100 de emergencias está sin funcionar. Hasta la mañana del miércoles 10 el problema persistía. El número alternativo que están utilizando para las emergencias es el 472366. Pero eso es para Almafuerte y ocasionalmente para alguien de la zona que se haya informado.

La ciudad es un nudo vial, en donde interceden dos autovías y se asciende por otra ruta al Valle de Calamuchita. El tránsito de paso es intenso y no todos conocen ese número, ni quien pueda sufrir una contingencia, ni quien pueda detenerse para ayudar.

"Hacemos el reclamo pero seguimos esperando"

"Inmediatamente hicimos el reclamo a Telecom, nos dijeron que llegarían para solucionar el problema, pero hasta ahora (por el miércoles), eso no sucedió. El 100 es muy importante, porque es el número de emergencias de bomberos, como lo es el 101 de la policía", recordó.

"Llamamos y nos atienden en lo que debe ser un call center que tienen, nos dicen que el reclamo está tomado y que lo solucionarán, pero acá estamos, todavía esperando", reiteró.

"Como cualquier vecino"

Consultado si por tratarse de un número de emergencias y por ser quién efectúa el reclamo una entidad que atiende emergencias, como es el caso de bomberos, respondió que no tienen otra vía más ágil para realizarlo. Amplía, en ese sentido, que deben contactarse "como cualquier vecino que tenga un problema en su línea telefónica".

"Esto no es nuevo, y lo llamativo, reitero, es que no tengamos la posibilidad de tener otra opción para que el trámite y la asistencia técnica sea más rápida. Debe comprenderse que no se trata de una casa de familia, sino de un cuartel de bomberos", planteó Delgado.