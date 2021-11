Efemérides del 9 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. En conmemoración de la primera transfusión de sangre realizada en el país, el 9 de noviembre de 1914, en el Instituto Modelo del Hospital Rawson de la Capital Federal, por el Dr. Luis Agote, se estableció en el año 2004, esa fecha, como el “Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre” (Ley N° 25.936).

Día Nacional de la Animación. En 1917 se estrenó la película argentina “El Apóstol”, de Quirino Cristiani, el primer largometraje animado de la historia. Por Ley Nº 27326 se estableció esa fecha como el “Día nacional de la animación argentina”.

En 1881 moría Félix Frías. Político y periodista argentino, representante del romanticismo católico en la segunda mitad del siglo XIX. Honran su memoria la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, y el lago Frías, en el parque nacional Nahuel Huapi, además de múltiples calles de poblaciones argentinas. En la provincia de Santa Cruz también se encuentran el glaciar y cerro Frías, nombrados así por Francisco Moreno.

En 1934 nacía Carl Sagan. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell. En esta última, fue el primer científico en ocupar la Cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio, creada en 1976, y además director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria. ganó gran popularidad gracias a la galardonada serie documental de TV Cosmos: Un viaje personal, producida en 1980, de la que fue narrador y coautor. También publicó numerosos artículos científicos,​ y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de libros de divulgación científica, siendo los más populares sus libros Cosmos, publicados como complemento de la serie, y Contacto, en el que se basa la película homónima de 1997. En 1978 ganó el Premio Pulitzer de Literatura General de No Ficción por su libro Los dragones del Edén. A lo largo de su vida, Sagan recibió numerosos premios y condecoraciones por su labor como comunicador de la ciencia y la cultura. Hoy es considerado uno de los divulgadores de la ciencia más carismáticos e influyentes, gracias a su capacidad de transmitir las ideas científicas y los aspectos culturales al público no especializado con sencillez no exenta de rigor.

En 1948 nacía Carlos Loiseau «Caloi». Fue un dibujante e historietista argentino, creador del personaje Clemente y del programa de televisión Caloi en su tinta, al que conducía. Caloi publicó sus primeros trabajos como profesional en 1966 en la revista Tía Vicenta. Un año después publicó una serie llamada «Artista, Flor, Ejecutivo» en María Belén. Entre 1968 y 1971 fue dibujante de la revista Análisis en las secciones humorística y política. También en 1968 empezó a trabajar para el diario Clarín. Durante los años setenta realizó varias campañas publicitarias para los cigarrillos Parliament. En 1970, realizó un cortometraje de dibujos: Las invasiones inglesas, conocido hoy, pero que en su momento pasó desapercibido. Aparecieron desde 1973 las tiras diarias de Clemente y Bartolo. Llevó a su personaje Clemente a la televisión en 1982. Caloi era el guionista y director del programa hecho con muñecos que se transmitió diariamente por varias emisoras de la Argentina. En 1987, se realizó una muestra de su obra, denominada 20 años no es nada, visitada por 110 000 personas.1​ En 1990, creó el ciclo Caloi en su tinta, dedicado a la difusión del cine de animación de autor. Fue premiado en numerosas oportunidades y se emitió por Canal 7 (canal público de Argentina). Falleció el 8 de mayo de 2012. Tenía 63 años.

En 1962 nacía Sergio Batista. Exfutbolista y actual director técnico argentino. Jugaba como mediocampista. Surgido de Argentinos Juniors, fue campeón y subcampeón del mundo con la Selección Argentina en los mundiales de fútbol de México 1986 y de Italia 1990, respectivamente. Debutó como profesional en Primera División con Argentinos Juniors el 14 de junio de 1981 en un partido contra Estudiantes.

En 1985 Gari Kasparov era campeón mundial de ajedrez. Gran Maestro de ajedrez, político y escritor ruso, que obtuvo la nacionalidad croata en 2014. Fue Campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 1993, y campeón mundial versión PCA de 1993 a 2000. Es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

En 1989 caía el muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derribaba el Muro de Berlín, que había dividido por casi tres décadas la capital alemana conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. El 9 de octubre de 1989, una multitud sin precedentes, estimada en 60 mil personas, se manifestaba en el centro de Leipzig exigiendo libertad de paso. Por primera vez se atrevían a pasar por la temida sede de la Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana. "¡Wir sind das Volk!", iban cantando: "¡Somos el pueblo!". Una semana después, más de 100 mil personas abarrotaban de nuevo el centro de Leipzig, y las protestas pronto se extendía por toda Alemania Oriental. El 4 de noviembre, otras cientos de miles de personas se manifestaban en Alexanderplatz, Berlín oriental, pidiendo una reforma democrática. Fue una de las movilizaciones más importantes en la RDA. Finalmente, cinco días después, el 9 de noviembre, un militar de alta graduación anunciaba que se darían pases para cruzar hacia la república Federal de Alemania. “La gente puede ir, no hay problema”, declaraba. Cuando un periodista le preguntó: “¿A partir de cuándo, señor?”, su respuesta fue: “A partir de ahora”. En poco menos de dos horas, una multitud se volcó hacia el muro. Los guardias. superados, simplemente, no hicieron nada. Un año más tarde, el 3 de octubre del año 1990 se hizo efectiva la Reunificación de Alemania, poniendo fin a un país dividido por la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Unificación que hizo que las cuatro potencias (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética) renunciaran a sus derechos, logrando la reunificación definitiva y la constitución de una sola nación. A raíz de este acontecimiento, cada 3 de octubre se celebra en el país el Día de la Unidad Alemana. La Caída del Muro de Berlín, es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial.

En 1991 moría Yves Montand. Fue un actor y cantante italo-francés. Montand actuó en numerosas películas europeas y estadounidenses, así como en Broadway. Entre sus filmes destacan: El salario del miedo (premiado con la Palma de Oro en Cannes), La ley (donde actuó con Gina Lollobrigida), Z de Costa Gavras... Fue nominado para un Premio César para "Mejor Actor" en 1980 por I comme Icare y nuevamente en 1984 por Garçon!

En 2000 moría Roberto Galán. Locutor de radio, presentador, publicitario y cantante, fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de locutores. En los años 1930, viajó a París y Brasil donde cantó tangos, vendió películas argentinas en Argelia y fue dueño de una boite en Río de Janeiro, Brasil. En Caracas, conoció a Juan Domingo Perón, de quien se hizo amigo.