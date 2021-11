Efemérides del 8 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial del Urbanismo. Se celebra en más de 30 países de cuatro continentes cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento regional al que pertenecen.

Día Mundial de la Dislexia. Uno de los trastornos de aprendizaje más comunes que afecta a los niños en edad escolar es la Dislexia. Es por ello que el 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, para concientizar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial.

Día Mundial de la Radiología. Se celebra el 8 de noviembre de cada año, con motivo del aniversario del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Roentgen en 1895.

Día del Técnico Radiólogo. Fue instituido en Argentina también como Día de la Radiología por el Ministerio de Bienestar y Acción Social en 1973, por solicitud de la Asociación Argentina de Técnicos en Rayos X y Fisioterapia. Se celebra a nivel mundial y hace referencia a la fecha en que se descubrieron los Rayos X, en 1895.

Día del Empleado y Obrero Municipal. Es el día que recuerda la creación en 1959 de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), siendo su impulsor el dirigente de Avellaneda, Gerónimo Izetta. La COEMA nació en el seno de la revolución sindical durante la presidencia de Arturo Frondizi y con las 62 Organizaciones como base, teniendo como fin organizar y unificar a todas las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina.

Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Fue instituido por la Ley 26.852, sancionada en 2013, la cual establece esta efeméride en homenaje a María Remedios del Valle, a quien Belgrano le confiriera el título de Capitana del Ejército por su arrojo y valor en el campo de batalla.

En 1656 nacía Edmond Halley. Fue un astrónomo, matemático y físico inglés, conocido por el cálculo de la órbita del cometa Halley. Fue amigo de Isaac Newton y miembro de la Royal Society.

En 1793 se abría al público el museo de Louvre, en París. Es el museo nacional de Francia consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología y las artes decorativas anteriores al Impresionismo. Sus extensas colecciones son el resultado del coleccionismo desarrollado por la monarquía francesa a lo largo de varios siglos, al que se sumó el esfuerzo de varias personalidades de La Ilustración, la labor desamortizadora de la Revolución francesa, las victorias militares durante las guerras napoleónicas, y las campañas arqueológicas y compras impulsadas durante el siglo XIX. En sus 210 mil metros cuadrados se exponen unas 487 mil obras.

En 1847 moría María Remedios del Valle. "La Madre de la Patria", así la llamaron. Era una argentina de origen africano que nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata. Ella no fue ama de casa, ni periodista, ni esposa de un político. Su vocación de servicio la llevó a realizar trabajos de enfermería para auxiliar a quienes defendieron la ciudad porteña durante la segunda invasión inglesa, en 1807. Su espíritu patriótico la hizo ir más allá, incluso, para tomar las armas. Así lo hizo. Estuvo enlistada en distintas batallas y fue Manuel Belgrano quien, deslumbrado por su compromiso, disciplina y lealtad, la nombró capitana de su ejército. Participó en la batalla de Ayohúma, Vilcapugio y Tucumán, así como también en el Éxodo jujeño. Perdió a su marido y a sus dos hijos en combate y en los diferentes enfrentamientos recibió incontables heridas de bala y sable en su cuerpo. En 1813 fue tomada prisionera por los españoles, quienes la azotaron por nueve días por haber ayudado a huir a oficiales patriotas en el campo de prisioneros. Esas cicatrices le duraron por el resto de su vida. Finalmente, pudo escapar e incorporarse a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, para otra vez cumplir una doble función, la de combatiente y enfermera. Siete veces estuvo "en capilla", a punto de ser ejecutada por el enemigo. Una vez terminada la guerra regresó a la ciudad de Buenos Aires donde se encontró con la indigencia. El escritor Carlos Ibarguren afirma que vivía en un rancho en la zona de quintas en las afueras de la ciudad, y frecuentaba los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio, así como la Plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo) ofreciendo pasteles y tortas fritas para poder sobrevivir, o mendigando y recibiendo sobras de alimentos provistas por los conventos de la zona. Su suerte cambió en agosto de 1827 cuando el general Juan José Viamonte la reconoció pidiendo limosna en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, ya hundida en una extrema pobreza. Viamonte -una vez elegido diputado- solicitó ante la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires que se le otorgase a María Remedios una pensión por los servicios prestados a la patria. El 11 de octubre de 1827, los diputados de la Junta dijeron de ella: “Es una heroína”, “una infeliz que si no fuese por su condición se habría hecho célebre en todo el mundo”, “una mujer de mérito que no merece que olviden sus servicios”. Al finalizar la sesión se aprobó unánimemente su reconocimiento como capitana de infantería y la pensión correspondiente, a lo cual se le sumaron confeccionar una biografía y mandar a hacer un monumento. Sin embargo, estas propuestas no hallaron su curso. Más tarde fue ascendida a sargenta mayor de caballería y a comienzos de 1830, fue incluida en la Plana Mayor del Cuerpo de Inválidos con el sueldo íntegro de su clase. El reciente gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, fue quien decretó su jerarquía de sargento mayor. Le aumentó su pensión de 30 pesos, un aumento sustancial para la época, y en gratitud hacia quien la sacó de la miseria, cambió su nombre a Remedios Rosas. Murió el 8 de noviembre de 1847 sin haber recibido en vida el reconocimiento por su colaboración en la Guerra de la Independencia argentina. La narrativa histórica tampoco le había dado -hasta ahora- el lugar que se merece junto aquellos héroes y heroínas comprometidos, valientes y generosos que han puesto su vida entera al servicio de la Patria. En abril del 2013 se sancionaba la Ley Nro. 26.852, que conmemora el "Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro", instituyéndose como el primer reconocimiento legislativo de carácter nacional hacia los y las afrodescendientes. La sanción se dio en el marco del reconocimiento a la comunidad afroargentina y a la cultura afro, como un modo de lucha contra la estigmatización y el racismo, y como parte de un proceso de construcción de una nueva identidad nacional. La fecha rinde homenaje a María Remedios Valle y se convirtió en un hito histórico en el camino de la visibilidad de los aportes de la comunidad afro en la construcción de la Argentina.

En 1870 se fundaba la ciudad de Posadas. Un 8 de noviembre, aún bajo la jurisdicción de Corrientes, se fundaba la ciudad de Posadas, la que 12 años después pasaba a formar parte de la provincia de Misiones. La historia de esta ciudad tiene un vaivén de matices, en un proceso en que el gobierno de ese entonces Corrientes promulgaba la ley de creación del Departamento de Candelaria, designando a Trinchera de San José como sede de sus autoridades (donde en la actualidad se ubica Posadas), encargándose la tarea al Agrimensor Francisco Lezcano.

En 1928 se fundaba la Sociedad Argentina de Escritores. El día 8 de noviembre, un grupo de escritores agasajó a los miembros de la Junta Ejecutiva de la Primera Feria Nacional del Libro, celebrada en el Teatro Cervantes. Don Rómulo Zavala, responsable del comisariato general de dicha junta, exaltó el brillante resultado obtenido por la referida Feria y señaló que el acontecimiento anunciaba el devenir de un organismo permanente que integrara las distintas expresiones literarias y velara por los intereses legales y económicos de sus integrantes. Para dirigir ese organismo y proponer que su gestión fuese aclamada, Rómulo Zavala estructuró y presentó una lista de escritores pertenecientes a diversos grupos literarios, que se habían destacado en esa primera exposición nacional del libro.

En 1935 nacía Alain Delon. Es un actor de cine francés. También es productor a través de su empresa Adel Productions y también ha dirigido dos películas. Su carrera comenzó en 1957. Actor entre los más conocidos del cine francés, apareció en películas que atrajeron a un total de 134 millones de espectadores, lo que lo convirtió en un campeón de taquilla como Louis de Funès y Jean-Paul Belmondo al mismo tiempo. Habiendo compartido cartel con grandes actores como Jean Gabin, Simone Signoret, Romy Schneider o Lino Ventura, un gran número de películas en las que interpretó se han convertido en clásicos del cine, entre los que destacan: Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Insubordinado, El Samurái, La Piscina, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo, Borsalino, Monsieur Klein o Nuestra Historia.

En 1960 ganaba las elecciones en EEUU John F. Kennedy. Político y diplomático estadounidense que se desempeñó como el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt. Derrotó a Nixon por 49,7 % contra 49,5 %, mientras que en el colegio electoral ganó con 303 votos contra los 219 obtenidos por Nixon (se necesitaban 269 para ganar). Ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato en 1963.

En 2007 moría Mario Sánchez. Fue un actor, imitador y humorista argentino. Además de trabajar en radio, en televisión participó en los programas Polémica en el Bar, Operación Ja-Já, El show de la vida, RRDT, el programa folclórico Argentinísima y muchos otros. Participó también en cine. Falleció en Villa Carlos Paz.

En 2010 moría Emilio Eduardo Massera. Entre 1976 y 1978 formó parte, junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, de la Junta que usurpó el poder durante la dictadura cívico-militar. Durante el Juicio a las Juntas, fue destituido y condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad calificada por violencia, tormentos reiterados y robo. Falleció a los 85 años sin haberse arrepentido de ninguno de sus crímenes.