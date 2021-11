Ferrer anunció que no será obligatorio el barbijo al aire libre en Río Tercero (Video)

Ferrer, anunció que al aire libre no será obligatorio el barbijo en Río Tercero

El intendente Marcos Ferrer, en una conferencia de prensa, anunció el martes que el uso de barbijo dejará de ser obligatorio al aire libre en Río Tercero. Lo hizo en el contexto del descenso sostenido de contagios. Al momento de la conferencia, no quedaba ningún caso activo de Covid-19 en la ciudad. Para ello, indicó que se enviará un proyecto al Concejo Deliberante, en donde se establece que no habrá sanciones.

El jefe comunal, en tanto, señaló los motivos por los que se decidió aceptar el ofrecimiento de la familia Domínguez, propietaria del salón de eventos 1929, para disponer allí el vacunatorio desde este miércoles.

Agradeció al personal que estuvo trabajando durante todo este tiempo, enviando, por otra parte, un saludo a las familias que perdieron a un ser querido por las complicaciones que genera el coronavirus. Agregó que, en su momento, superada la pandemia, se realizará un homenaje en recuerdo de quienes fallecieron.

Sin barbijos al aire libre

Ferrer, que estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Silvina Cisneros, y el secretario de Seguridad, Miguel Canuto, indicó que considerando la actual situación epidemiológica se decidió que el municipio no sancionará a las personas que circulen sin barbijo al aire libre, el que deja de ser obligatorio.

Aclaró que en lugares cerrados deberá llevarse dicho elemento de protección. Expresó que adoptó la decisión de enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza "para dejar sin efectos las sanciones por el no uso del barbijo al aire libre".

"Al aire libre conocemos que hay que tener distancia y cada uno es responsable y sabe lo que tiene que hacer", expresó. Prosiguió considerando que "este estado persecutorio de estar permanentemente atrás de las personas en algo tan simple como lo es la utilización de un barbijo ya no es necesario".

Continuará siendo "obligatorio en lugares cerrados, pero al aire libre -reiteró- el municipio no va a aplicar ningún tipo de sanción". "Obviamente, será optativo", señaló el jefe comunal. Por otra parte, aclaró que "hay una exigencia, en este sentido, del Gobierno Provincial". "Veremos si el Centro Cívico, que se ha creado, o la policía hará los controles en la vía pública, pero el municipio", dejará de exigirlo. Manifestó que en lugares cerrados, seguirá siendo de uso obligatorio, y allí sí habrá controles.

La vacunación

Ferrer, señaló que se está muy cerca del 70 por ciento de la población vacunada. Destacó el trabajo de quienes vienen trabajando en el vacunatorio. "Nos pone contentos, porque tomaron esto con una enorme responsabilidad y un enorme compromiso, han estado en algunos días 15 horas vacunando", indicó sobre el personal que está a cargo del operativo.

Aludió a lo sucedido con el Salón Mariano Moreno de barrio Escuela, en donde se había anunciado que se trasladaba el vacunatorio. El presidente de la Asociacíón propietaria del mismo señaló que no se había solicitado desde el municipio para disponer del lugar, hasta ahora centro de febriles, como vacunatorio. "El proceso del vacunatorio en Río Tercero ha sido fantástico", manifestó el intendente. Y agregó: "No voy a dejar que nadie lo politice, que nadie lo manosee y que se tome atribuciones, con la consecuencia de que unos 500 chicos notificados no se hayan podido vacunar en estos dos días", expresó el jefe comunal.

Dijo que fue "una barbaridad". Recordó que con el presidente de la Asociación existía "una audiencia pendiente conmigo para ayer (por el lunes), por lo tanto todas las dificultades que hubiera las íbamos a saldar". Y prosiguió: "Previamente decidió hablar con un medio de comunicación, y decir que el municipio no había informado que el vacunatorio iba ahí, cuando todos conocen que hace muchos días se sabía que estaría en ese salón". Agregó que existieron "muchas oportunidades para que planteara cualquier inconveniente".

En ese sentido, confirmó que el mismo funcionará desde el miércoles en el Salón de Eventos 1929. "Por eso quiero agradecerle el gesto de Marcelo Domínguez, el jefe del cuerpo activo de Bomberos de Río Tercero, que puso a disposición su salón, sólo cubriendo los costos operativos que tiene", expresó. "La verdad que eso habla bien de las personas, porque incluso hoy, en este contexto, en donde se pueden hacer fiestas y él podría alquilarlo, ha decidido ponerlo al servicio de la ciudad de Río Tercero", manifestó el intendente.

La vacunación en las escuelas

Ferrer, indicó que la decisión de comenzar a vacunar en las escuelas se debe a que es "más fácil para los padres y vamos a tener una mayor población de niños vacunados". Agregó que concurrir a los vacunatorios con los menores, se torna más complejo por distintas razones.

Si bien, señaló que seguramente se vacunarán después "tratamos de que se haga lo más rápido posible". "Vamos a vacunar en las escuelas, utilizando todos los mecanismos que correspondan". Agradeció, la colaboración de las inspectoras de zona. Será en escuelas de nivel primario y secundario, para llegar a toda la población de niños y jóvenes, se detalló.

Por su parte, la secretaria de Salud, Silvina Cisneros, con respecto al proceso de inoculación en el vacunatorio, indicó que el horario continuará siendo de 8 a 13. No obstante, agregó, si debe ampliarse el horario, se hará.

Desmentida

Con respecto a la versión que circuló de que la secretaria de Salud había puesto a disposición su renuncia, Ferrer lo desmintió. "En ningún momento me presentó la renuncia, más allá de que todos los funcionarios desde el día en que asumimos pusieron a disposición sus renuncias, porque esa fue una condición para formar parte de este equipo", indicó.

"Tampoco, no es que no tengamos discusiones o miradas distintas sobre algunos temas (...) como sucede en todos los equipos, pero Silvina está ratificada en este equipo", indicó.