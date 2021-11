Efemérides del 3 de noviembre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día del Artista Plástico Argentino. Es en conmemoración a Prilidiano Pueyrredón, quien murió el 3 de noviembre de 1870 en Buenos Aires, uno de los precursores del arte en nuestro país. Pintor y arquitecto, hijo de Juan Martín de Pueyrredón, fue el primer pintor de desnudos femeninos en Buenos Aires, de los cuales se han conservado “La Siesta” y “El Baño”. Ambas obras se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes.

En 1639 moría San Martín de Porres. Fue un fraile nacido en el Virreinato del Perú de la orden de los dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como "el santo de la escoba" por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad.

En 1903 Panamá proclamaba su independencia de Colombia. La independencia de Panamá fue un hecho histórico en el que confluyeron distintos factores, entre ellos, el interés comercial de Estados Unidos para utilizar el canal interoceánico con el fin de expandir su comercio y la conflictiva situación interna en Colombia. Para expertos colombianos, la escisión se produjo por la intervención de las potencias occidentales, como Estados Unidos en alianza con Reino Unidos y Francia, sin embargo, los investigadores panameños le dan más peso a las demandas históricas del pueblo de ese país. Desde su declaración de independencia de España, el 28 de noviembre de 1821, Panamá se había unido voluntariamente a la Gran Colombia, que se encontraba integrada por las actuales naciones de Colombia, Venezuela y Ecuador.

En 1922 nacía Charles Bronson. Su nombre real era Charles Dennis Buchinsky, más conocido artíticamente como Charles Bronson. Fue un actor estadounidense de origen lituano. Interpretó especialmente el rol en sus películas de "hombre duro". Sus personajes, generalmente, eran brutales policías, justicieros, pistoleros, vigilantes o "matones".

En 1934 se fundaba la AFA. La Asociación del Fútbol Argentino es el ente rector del fútbol argentino, encargado de organizar y regular las distintas selecciones nacionales y los campeonatos oficiales, en todas las modalidades, incluidas las ramas de futsal, playa y femenina.

En 1970 Salvador Allende asumía la presidencia de Chile. Médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado para derrocarlo del poder con Pinochet y el apoyo de los Estados Unidos. El 3 de noviembre, había asumido la presidencia en el Congreso Nacional. Después se dirigió a la catedral para asistir al Te Deum ecuménico celebrado por todas las iglesias de Chile.

En 1979 nacía Pablo Aimar. Nacido en Río Cuarto, es exfutbolista y actual entrenador argentino. Dirige a la Selección Argentina Sub-17 y es parte del Cuerpo Técnico en la que es Entrenador Asistente de la Selección Mayor. Enganche, técnicamente dotado, con un gran repertorio de habilidades y buen ojo para el gol. Lionel Messi declaró en 2002 que Aimar era su ídolo y una de sus influencias más grandes como jugador.

En 1992 moría Armando Tejada Gómez. Fue un poeta, letrista, escritor y locutor argentino, relacionado con la música folklórica. Es el autor de la letra de "Canción con todos", considerado Himno de América Latina. Incluido entre las cinco máximas figuras autorales del folklore argentino por la Fundación Konex. Nació en Mendoza en el seno de una familia de descendientes de huarpes,2​ de trabajadores rurales de muy escasos recursos. Fue el anteúltimo de 24 hermanos.Su padre falleció cuando él tenía cuatro años. Fue criado por su tía, quien le enseñó a leer. Prácticamente no fue a la escuela y comenzó a trabajar a los 6 años,​ como canillita (vendedor callejero de diarios), y luego lustrabotas. A los quince años se compró un ejemplar del "Martín Fierro" que le despertó la pasión por la lectura y la poesía. En 1950 comenzó a desempeñarse como locutor en LV10 Radio de Cuyo, oficio que alternó con su trabajo como obrero de la construcción. Comenzó a componer canciones junto al músico Oscar Matus, también mendocino y quien fuera luego esposo de la cantante Mercedes Sosa, en lo que sería una larga sociedad y con quien escribiría canciones como "Los hombres del río", "Coplera del viento", "Tropero padre" (inspirada en su padre), entre muchas otras. En 1954, obtuvo el segundo premio en V Concurso Literario Municipal de Mendoza, por su primer libro de poemas Pachamama: poemas de la tierra y el origen, dedicada a su madre, e inspirada en la cultura huarpe de sus ancestros. En 1955, escribió su segundo libro Tonadas de la piel. En 1964 se mudó a Buenos Aires, donde presentó en el Teatro IFT, junto a Mercedes Sosa, Oscar Matus y Tito Francia, su primer espactáculo literario-musical en el marco de los lineamientos del Nuevo Cancionero. En 1968 publicó Profeta en su tierra, una selección de los primeros libros.

En 1995 se producía el atentado en la Fábrica Militar Río Tercero. A las 9 de la mañana del 3 de noviembre una potente explosión, devastaba la planta de carga de la Fábrica Militar Río Tercero. La onda expansiva afectaba en mayor medida a las viviendas más cercanas, conmocionando a toda la comunidad, entonces de 44 mil habitantes. A las 9:15 y 9:30, se produjeron otras dos explosiones, aún más potentes que la primera. Además de las ondas expansivas, volaron miles de proyectiles de guerra y esquirlas sobre la ciudad. Decenas de viviendas quedaban totalmente destruidas en los barrios más cercanos a la fábrica. Mientras continuaban las explosiones menores, durante toda la jornada, con fuerzas de seguridad provinciales y federales, además de bomberos de distintos cuarteles que trabajaban para mitigar los efectos de lo sucedido, el presidente Carlos Menem llegaba a la ciudad en horas de la tarde. Brindaba una conferencia de prensa. Tanto el exmandatario, como el entonces gobernador, Ramón Mestre, que había arribado en horas de la mañana, aseguraban ante la prensa que se había tratado de un "lamentable accidente". Menem, reiterando que era un hecho fortuito le señalaba a los periodistas: "Ustedes tienen la obligación de difundir estas palabras”. Murieron siete personas de manera directa: Aldo Aguirre, Laura Muñoz, Leonardo Solleveld, Romina Torres, José Varela, Hoder Dalmasso, y Elena Rivas de Quiroga. Más de 300 habitantes sufrieron heridas de diferente consideración. Miles de personas, en medio de los estallidos, escapaban con lo puesto de la ciudad hacia poblaciones vecinas y campos cercanos. Lo que había estallado era la planta de carga y los depósitos de expedición y suministros, que se encontraban repletos de proyectiles de guerra. Los polvorines, a diferencia de lo que suele señalarse, no explotaron. Se estima que más de 26 mil proyectiles volaron sobre la ciudad. Los mismos, dispersos en el predio y en el sector urbano, comenzaban a ser recogidos. Muchos eran acumulados en la parte posterior de la fábrica, junto al río. Otros eran detonados en canteras ubicadas al oeste. Se anunciaba el horario en que se producían los estallidos programados. El viernes 24 de noviembre, las detonaciones no cumplían con ese cronograma. Comenzaba a observarse humo sobre la industria. Los proyectiles apilados en la misma habían tomado fuego. Se producía una explosión, con un hongo de humo similar a las de hacía apenas dos semanas. Miles volvían a escapar de la ciudad. En los días posteriores el sector era limpiado y los proyectiles trasladados al predio de José de la Quintana, en las sierras. El primer juez, Luis Rodolfo Martínez, magistrado de la Justicia Federal en Río Cuarto, sostenía la teoría del accidente, consecuente con el discurso oficial. En 1998 la querellante penal, Ana Gritti, solicitaba una pericia para dilucidar si el trotyl que había tomado fuego en el primer tambor y que, supuestamente, había originado la cadena de explosiones, podía encenderse sin un iniciador. Se realizaba la prueba en Serrezuela, al norte de Córdoba. Se descartaba esa hipótesis. En 2003 se realizaba una segunda pericia, con especialistas universitarios de Córdoba. Volvía a descartarse. El juez Martínez se inhibía en la causa al ser denunciado por el exjefe de la Planta de Carga, Omar Gaviglio, quien siempre había sostenido que se trataba de un hecho intencional. Un conjuez, Diego Estévez, sin experiencia en materia penal, por sorteo, quedaba a cargo del expediente. En su resolución, no sólo aseguraba que se había tratado de un accidente. Además sobreseía a los exmilitares procesados, que habían tenido cargos jerárquicos tanto en la industria como en la entonces Dirección General de Fabricaciones Militares. Simultáneamente avanzaba en Buenos Aires la causa por contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Estévez era convocado por el Consejo de la Magistratura. Era anulada su resolución, la que, entre otras cosas, al aludir a las propiedades del trotyl, se conocía, había recurrido al sitio "Rincón del Vago", en donde estudiantes comparten monografías sobre distintos temas, copiando textualmente un párrafo que fue trasladado a la misma. Llegaba un juez subrogante a Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi. Procesaba nuevamente a los exmilitares, y citaba a indagatoria a Menem. Fue el primer magistrado en sostener la hipótesis del "atentado". Era designado como juez titular, Carlos Ochoa. Mantenía los procesamientos, por "estrago doloso agravado por la muerte de personas". Los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, solicitaban la elevación a juicio en 2011. Se desarrollaba en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba, pero sin el expresidente, beneficiado por una falta de mérito dictada por una Cámara de Apelaciones. En 2014 eran sentenciados Edberto González de la Vega, exdirector de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; Carlos Franke, exdirector de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; Jorge Antonio Cornejo Torino, exdirector de Fábrica Militar Río Tercero, a 13 años; y Marcelo Gatto, exjefe de la División de Producción Mecánica a 10 años. La condena quedaba finalmente firme. Una Cámara de Apelaciones de Córdoba anulaba años después la falta de mérito de Menem. El juez Ochoa lo procesaba nuevamente como "autor mediato". Para febrero de 2021 estaba fijada la primera audiencia en la continuidad del juicio, ya con el expresidente como acusado. Fallecía antes de esa fecha. La Justicia había determinado que el atentado se había perpetrado para disimular el faltante de proyectiles que viajaron a Croacia y Ecuador. La fábrica, había sido el centro operativo del contrabando. En los fundamentos del juicio de 2014, el tribunal señalaba, entre otras cosas: (...) podemos afirmar con total y absoluta certeza que alguien colocó o hizo colocar aquella sustancia que produjo la temperatura que necesita el trotyl para generar llama, como así también el detonador y el reforzador necesarios para que explote; de ello se deduce claramente la intencionalidad en tales acontecimientos (...) valorando la totalidad de los elementos probatorios arrimados a este proceso y los obrantes en la denominada causa “Armas” o “Sarlenga”, también incorporados a este juicio, hemos arribado a un juicio de certeza plena que el atentado intencional contra las instalaciones de la FMRT el 3/11/95 estuvo motivado por el propósito de ocultar importante prueba –especialmente faltantes de materiales bélicos- que obraba en la FMRT –verdadero centro neurálgico de las operaciones de reacondicionamiento y maquillaje de las armas, municiones y explosivos que se obtenían por medio del operativo “Ejército Argentino”- para luego ser exportados ilegalmente a Croacia y Ecuador. Quienes investigaron en profundidad el contrabando ilegal de armamentos, señalan que tanto dicho operativo, como el atentado contra la industria y Río Tercero, respondieron a una cuestión geopolítica, en donde se persiguió armar a los croatas, logrando un equilibrio bélico en la guerra de Los Balcanes. En conclusión, aseveran, lo ocurrido en los `90, trascendió largamente, en sus intereses internacionales, las fronteras de la Argentina.

En 2020 Joe Biden ganaba las elecciones de los Estados Unidos. Abogado y político estadounidense que ejerce como el 46 º presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021. Ejerció como el 47.º vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017, durante la administración de Barack Obama. Además, fue senador por Delaware entre 1973 y 2009. Ganó las elecciones presidenciales de 2020, venciendo al entonces presidente Donald Trump, que buscaba la reelección. Llegado el 14 de diciembre, fue confirmado por el Colegio Electoral como presidente electo.