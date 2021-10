Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial del Ahorro. Se celebra recordando cuando el año 1924, se realizó el Primer Congreso del Ahorro en Milán (Italia). Allí se reunieron delegados de diversos países para tratar temas relacionados con la organización y legislación de las Cajas de Ahorro. Las sesiones finalizaron el 31 de octubre, día en que el profesor Filippo Ravizza decidió instituir como el Día Universal del Ahorro.

Día Mundial de las Ciudades. El 27 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 68/239 "decide designar el 31 de octubre de cada año, a partir de 2014, Día Mundial de las Ciudades, invita a los Estados, al sistema de las Naciones Unidas, en especial al ONU-Hábitat, las organizaciones internacionales correspondientes, la sociedad civil y los demás interesados pertinentes a celebrar el Día y fomentar la sensibilización al respecto, y destaca que los costos de todas las actividades que pudieran derivarse de la celebración del Día deben sufragarse con cargo a contribuciones voluntarias".

Halloween (Noche de brujas). Se festeja internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en Canadá, Estados Unidos, Irlanda o el Reino Unido, y, en menor medida, en otros lugares. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosecha celtas, particularmente el festival gaélico Samhain, con raíces paganas. Otros académicos creen, sin embargo, que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del Día de Todos los Santos.

En 1517 se iniciaba la Reforma Protestante. Fue cuando Martín Lutero fijaba sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Se trata del movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo. La Reforma protestante dependió del apoyo político de algunos príncipes y monarcas para poder formar iglesias cristianas de ámbito estatal (posteriormente iglesias nacionales). Los principales exponentes fueron Lutero y Juan Calvino. Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la Reforma. La reacción de la Iglesia Católica fue la Contrarreforma.

En 1541 Miguel Ángel terminaba el mural "El Juicio Final" en la Capilla Sixtina. Fue el mural realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina, ubicada en la Ciudad del Vaticano, Roma. Como todas las obras de Miguel Ángel, sus personajes manifiestan la típica terribilitá o fuerza sobrehumana muy visible en la figura de Cristo. Fue el papa Paulo III quien encargó al artista, el más grande fresco jamás pintado que trataría sobre el Juicio Final y que se ubicaría en la pared del altar de la Capilla Sixtina. El tema estaba relacionado con lo que había sucedido en la Iglesia en los años precedentes: la Reforma Protestante y el saqueo de Roma. Por eso se intentaba representar a la humanidad haciendo frente a su salvación. Una vez terminada, en 1541, la pintura provocó el escándalo y las críticas más violentas, pues se consideraba vergonzoso que en tan sagrado lugar se hubiesen representado tantas figuras desnudas, especialmente algunas parejas cuyas posturas podían parecer comprometidas. Se acusó a Miguel Ángel de herejía y se intentó destruir el fresco, aunque el papa Julio III era tolerante y no se preocupó de los desnudos. El papa Sixto IV, ordenó su restauración entre 1477 y 1480. Desde entonces la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales. Actualmente es la sede del cónclave, la reunión en la que los cardenales electores del Colegio Cardenalicio eligen a un nuevo papa.

En 1794 se descubría el daltonismo. Es una alteración de origen genético que afecta a la capacidad de distinguir los colores. El "daltonismo", proviene del químico y matemático John Dalton, que lo estudió. Fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Entre sus trabajos están el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a sentar las bases de la química moderna.

En 1925 moría José Ingenieros. Fue un médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo,​ escritor y docente ítalo-argentino. Se destacó por su influencia entre los estudiantes que protagonizaron la Reforma Universitaria de 1918. Ingenieros no fue lo que actualmente se denomina «sociólogo»; más bien se podría calificarlo como un ensayista crítico. Sus ensayos acerca de la sociedad de su época ayudaron a abrir el diálogo sobre un sinnúmero de aspectos morales y éticos de la Argentina de principios del siglo XX, discusión que se originó en diversas corrientes de opinión política de la época como el socialismo, la masonería, el comunismo y el anarquismo y que derivó en la inclusión, transformada por cierto, de esos principios en vastos movimientos sociales como el radicalismo y el peronismo. Durante la Reforma Universitaria iniciada en 1918 fue elegido vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, con amplio apoyo del movimiento estudiantil. En 1919 renunció a todos los cargos docentes y hacia 1920 comenzó su etapa de lucha política, participando de manera activa en favor del grupo progresista Claridad, de tendencia comunista. En 1922 promovió, como forma de protesta contra el sistema político imperante en la provincia de Córdoba. En ese mismo año propuso la formación de la Unión Panamericana, un organismo de lucha contra el imperialismo que difundió continentalmente las ideas antimperialistas. Al paso del tiempo discrepó con las posturas del socialismo de Estado y empezó a colaborar con periódicos anarquistas, llegando a ser abiertamente un simpatizante del anarquismo. Varias de sus obras literarias reflejan este acercamiento. Fue un representante del pensamiento positivista, sobre todo en sus primeros años. También fue uno de los fundadores del socialismo en Argentina, aunque no participó orgánicamente en la actividad partidaria. A partir de la década del '10 comenzó a profundizar una línea de pensamiento más relacionada con los aspectos morales y políticos, aspectos ambos que Ingenieros veía íntimamente relacionados, inspirando a la juventud latinoamericana que realizó la Reforma Universitaria desde 1918 y lo nombró Maestro de la Juventud de América Latina. Sus desarrollos sobre la identidad argentina y el antiimperialismo tuvieron gran influencia sobre varias generaciones del continente. Murió el 31 de octubre a los 48 años.

En 1926 moría Harry Houdini. Fue un ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense. Primero llamó la atención en Vaudeville en los Estados Unidos y luego como "Harry 'Handcuff' Houdini", en una gira por Europa, donde desafió a las fuerzas policiales a mantenerlo en prisión. Pronto amplió su repertorio para incluir cadenas, cuerdas colgando de rascacielos, camisas de fuerza bajo el agua y tener que escapar y contener la respiración dentro de una lata de leche sellada con agua.

En 1937 nacía Rodolfo Ranni. Conocido como El Tano, es un primer actor y comediante italiano-argentino de extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión. Nacido en Italia, llegó a Argentina en 1947. Participó, entre otras producciones de diferentes obras, programas y películas, como Atreverse, Matrimonios y algo más, Vínculos, Hola crisis, Estado civil, Zona de riesgo y Los machos. Asimismo, hizo la remake de La nena, Archivo negro, Alas, Como vos y yo y Los buscas. En su extensa trayectoria ha realizado en televisión Nosotros y los miedos, Rugero, Hombres en pugna y Atreverse; y en cine El desquite, En retirada, No habrá más penas ni olvido, Las esclavas, El arreglo, Señora de nadie, Volver, Comodines y Los pasajeros del jardín, entre otros. Obtuvo el Premio Konex - Diploma al Mérito en tres oportunidades, en 1981, 1991 y 2001.

En 1945 nacía Berugo Carámbula. Actor, guitarrista, humorista y presentador de televisión uruguayo. Su carrera fue desempeñada en su país natal y en Argentina, en donde alcanzó una gran fama como cómico al igual que como protagonista de la saga de Brigada Z, una serie de películas dirigidas por Carlos Galettini y que estelarizó junto a Emilio Disi, Alberto Fernández de Rosa y Gino Renni. También se destacó como uno de los más divertidos conductores televisivos, aplicando su talento humorístico a los programas que presentaba. Falleció el 14 de noviembre de 2015 cuando tenía 70 años.

En 1968 moría Lola Membrives. Actriz argentina, afincada en España. Debutó en Madrid en 1904. Acompañada al piano por Enrique Granados, en 1913, estrenó las Tonadillas en estilo antiguo de Granados y Fernando Periquet en el Ateneo de Madrid. Logró el éxito en América con obras de José Padilla. Gracias al enorme éxito cosechado, pudo comenzar a interpretar papeles dramáticos y cómicos de obras de los más variados autores, con las que realizó giras triunfales por España y Latinoamérica. Su trayectoria abarca también obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega, José Zorrilla (Don Juan Tenorio), Pedro Muñoz Seca, Alfonso Paso, Alejandro Casona, Enrique Jardiel Poncela, Eduardo Marquina, José María Pemán, Luigi Pirandello (La vida que te di), Oscar Wilde (El abanico de Lady Windermere) y Eugene O'Neill (Anna Christie).

En 1984 asesinaban a Indira Gandhi. Ejerció como primera ministra de su país entre 1966 y 1977 y desde 1980 hasta su muerte en 1984. Se casó con Feroze Gandhi, de quien tomó el apellido y quien no tiene parentesco alguno con el Mahatma Gandhi. Fue asesinada el 31 de octubre de 1984 en su residencia en Safdarjung Road en Nueva Delhi, por dos de sus guardaespaldas, en el marco de la Operación Estrella Azul. La Operación Estrella Azul tuvo un gran impacto en la política de la India. Muchos jóvenes sijs se unieron al movimiento de Jalistán (un grupo separatista). Indira Gandhi era impopular entre los sijs debido a que había destruido y dañado partes del Akal Takht y causado la muerte a muchos peregrinos sikhs. La sensibilidad sij se ofendió por la supuesta entrada del personal del ejército con botas en el complejo del templo y la supuesta destrucción de las escrituras y manuscritos sij en la biblioteca del templo que se incendió debido a los explosivos utilizados durante la operación. Estas afirmaciones y otros rumores provocaron una atmósfera de desconfianza hacia el gobierno y terminaron en una conspiración para asesinar a Gandhi.

En 1988 eran condenados a 12 años militares que dirigieron la guerra de las Malvinas. La Cámara Federal de Buenos Aires condenaba a Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, los tres miembros de la junta militar que condujeron entre mayo y junio de 1982 la guerra de Malvinas. El tribunal basó su fallo en la responsabilidad conjunta que le cabía a los tres miembros de la Junta, que integraban además el Comité Militar. Los encontró culpables de no prever la reacción del Gobierno británico después de la invasión de las islas el 2 de abril de 1982. Descartó otros cargos que la fiscalía no pudo probar, pero les consideró responsables por mantener en combate a las tropas después de disminuir "por negligencia" su capacidad. Y, además, de no disponer de unidad de comando para integrar las fuerzas y planificar la acción.

En 1992 Juan Pablo II reconocía que la Iglesia se había equivocado al condenar a Galileo Galilei. El reconocimiento sucedía 359 años, 4 meses y 9 días después de la sentencia de la Inquisición, pidiendo perdón por la condena injusta de Galileo Galilei, rehabilitará al filósofo y matemático de Pisa, presentando el libro Copérnico, Galileo y la Iglesia: fin de la controversia (1820), en el que se establecía que afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol no era blasfemia. Llegó a abjurar de sus ideas y pese a ello fue condenado.

En 1993 moría Federico Fellini. Fue un director de cine y guionista italiano; considerado el cineasta de la posguerra más importante de su país a nivel mundial.​​ Ganador de cuatro premios Oscar a la mejor película extranjera, en 1993 fue galardonado con un Óscar honorífico por su carrera.​

En 2020 moría Sean Connery. Fue un actor y productor de cine británico, que ganó, entre otros premios, un Óscar, dos premios BAFTA, y tres Globo de Oro. Gran parte de su fama fue gracias a su personaje de James Bond, que interpretó en siete películas entre 1962 y 1983. Desde su juventud, Connery fue simpatizante del independentismo escocés. En reiteradas ocasiones, se manifestó partidario de la independencia política de Escocia. Falleció el 30 de octubre de 2020 a los 90 años en Nasáu, Bahamas, donde residía desde 2003.