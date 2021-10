Macri visitó Río Tercero y brindó una conferencia de prensa (Video)

El expresidente Mauricio Macri, visitó Río Tercero en la jornada del viernes. Brindó una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el intendente, Marcos Ferrer; y quienes integran las listas para las elecciones legislativas, Luis Juez; Rodrigo de Loredo; Gustavo Santos; Gabriela Brouwer de Koning; y Laura Rodríguez Machado. La conferencia se desarrolló en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya.

Ferrer, agradeció la presencia de Macri y del resto de los candidatos por Córdoba de Juntos por el Cambio. Macri, en tanto, expresó que "para muchos fue muy duro lo que nos tocó vivir en el '19, pensando que este era un viaje sin escalas, pero hoy nos damos cuenta de que -según consideró- lo que vivimos entre el `15 y el '19, fue el prólogo del cambio". "Ahora va a venir una etapa de cambio definitivo", aseguró.

Recibimos a @mauriciomacri en nuestra ciudad para compartir una jornada de trabajo junto a nuestros candidatos @rodrigodeloredo@ljuez .#EsJuntos pic.twitter.com/mwTzz1VCkb — Marcos Ferrer (@ferrermarcos) October 29, 2021

Las respuestas

Además de la prensa, en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya, se encontraban algunos intendentes radicales y de JxC de la zona, además de referentes del espacio. La conferencia pudo seguirse por Youtube y Facebook. El exmandatario, dijo que una vez que pasen las elecciones, deberán "seguir más unidos que nunca". Con poca autocrítica de su paso por el Gobierno, fue recibiendo las distintas preguntas.

Consultado si lo de Dolores, en Buenos Aires, adonde había sido citado a indagatoria en la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que fue suspendida, representó un lanzamiento para el 2023, ya que se organizó un acto en su apoyo, señaló que "no fue ningún lanzamiento".

"Yo estoy comprometido de verdad con ese 41 por ciento de argentinos y mucho más de cordobeses a cumplir con lo que les prometí aquel 7 de diciembre". Recordó que había manifestado que "jamás iba a dejar de estar al lado" de quienes lo acompañaron con el voto "para defender su futuro, su libertad", dijo.

Calificó de "maldición" y "mito" a la idea -según Macri- de que sólo el peronismo puede gobernar. "De entrada, sabíamos que nuestra primer tarea, nuestro primer compromiso con la patria, era terminar y romper una de las maldiciones o de los mitos, de que solamente el peronismo podía gobernar; nosotros pudimos demostrar que éramos capaces de hacerlo y mantener la paz social hasta el último día", dijo.

Manifestó que el hecho de perder las elecciones en 2015, fue "muy traumático y requería un esfuerzo adicional para garantizar el punto base necesario, aunque no suficiente, que era mantener la unidad" del espacio que representó. Una vez más, el exmandatario, trazó un paralelismo apuntando a Venezuela.

"Hoy (Nicolás) Maduro está destruyendo a los venezolanos todos los días, porque se quedó con la suma del poder absoluto, porque se pelearon los candidatos venezolanos (de la oposición), sino la historia hubiera sido otra. Viendo ese modelo, dije 'acá no puede pasar lo mismo', y creí, estoy convencido, de que funcionó, de que la mejor manera era dar el mayor espacio posible a todos los valiosos dirigentes que tiene Juntos por el Cambio, que como todos los seres humanos, es lógico que tienen ambiciones de liderar".

Aseguró que trabaja por la "unidad". Consideró que el actual Gobierno ha hecho "una destrucción del valor de la palabra". Dijo, en una de las pocas autocríticas sobre su gestión, aludiendo a la inflación, que "claramente fue una asignatura pendiente, lamentablemente, tarde logramos que el programa de estabilización funcione".

Una vez más, atribuyó lo sucedido, cuando se devaluó el dolar, a las PASO, cuando perdió en primera vuelta. Recordó que desde marzo de 2019 a "ese día traumático, que fue ese 11 de agosto", la inflación venía bajando "contundentemente, como lo había hecho en 2017, y se descontroló en el '18 por las razones que ya sabemos". Si bien no precisó cuáles, indicó que para agosto se preveía que fuera de poco más de un dígito.

"Después de perder las PASO, en donde se invirtieron las expectativas, tuvimos esa devaluación, todo ese desastre y terminamos en seis, perdiéndose el esfuerzo que se había hecho", indicó, agregando que sigue considerando que contener la inflación es "la pieza fundamental". "Si Argentina no recupera la moneda, no va a poder crecer, no se va a poder desarrollar, tenemos que salir de la inflación", manifestó el expresidente.

Indicó que la misma no se está pudiendo contener por "más cepos que le ponen al cepo, y al cepo del recepo (Sic) y controles de precios que sabemos que son una mentira y nunca funcionaron".

Las indemnizaciones

Sobre el acampe que los damnificados realizan como reclamo por las indemnizaciones por lo sucedido en 1995, en la Plaza San Martín, a metros de donde brindaba la conferencia Macri, recordó que en su gobierno pusieron en marcha la recuperación de los expedientes, digitalizándolos, "que fue algo muy bueno porque ya nadie más tenía que ir a Buenos Aires". Fue uno de los pocos temas abordados sobre la ciudad.

En ese sentido, aseguró que comenzaron a "pagar" las indemnizaciones. Debe recordarse que las mismas están establecidas por ley. La norma fue aprobada en 2015, y promulgada antes de dejar el mandato quien le precedió a Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kichner. Restaba la reglamentación. Se cumplió con ese paso en 2018, tres años después, luego de que se filtrara un borrador de decreto para ello, en donde se imponía el concepto de "causa vigente", con lo cual los damnificados al desistir de la acción judicial, no podrían cobrar. Una publicación periodística colocó el tema en agenda, generando un reclamo inclusive de la legislatura provincial, que le reclamó al presidente que se reglamentara correctamente la ley.

Tras los reclamos, finalmente, ese decreto de reglamentación fue corregido y se inició el proceso administrativo. Según Macri, al asumir la actual administración, se discontinuó el proceso de pagos. "Ahora me enteré que lamentablemente también a esto lo discontinuaron", aseguró el expresidente.

Antes de dejar el mandato la gestión que encabezó el expresidente, publicó en el Boletín Oficial un listado de beneficiarios, con sus nombres y los montos que percibirían, en bonos del Estado, algo que la Comisión de Damnificados aclaró que no era así, como lo publicaron diferentes medios, de que cobrarían después de años. El abogado Mario Ponce, que patrocina a más de 12 mil personas, dijo hace poco que nadie cobró.

En su momento, se cuestionó que se publicaran no sólo nombres, sino los montos que hipotéticamente percibirían los demandantes. Ponce, aclaró que la protesta, es tanto para la actual gestión, que comenzó con la certificación para los pagos pero eso se detuvo, hasta la pasada semana, que llegaron algunos certificados, como para el anterior gobierno, ya que nadie hasta ahora cobró lo establecido por la ley.

Comunicados

Con la llegada de Macri, surgieron comunicados repudiando la visita. Uno, fue firmado por organizaciones políticas y agrupaciones que acompañan al actual Gobierno Nacional. En el mismo se recordaba, por caso, los despidos en su gestión de más de 100 trabajadores de la Fábrica Militar Río Tercero.

Otro comunicado, correspondió a la CORREDMA (Comisión de Despedidos de la Era Macri). En el mismo, además de recordar los despidos en la industria riotercerense, también lo hacía mencionando situaciones similares en la Fábrica Militar de Villa María, la FADEA en Córdoba, y otros organismos del Estado.