Efemérides del 30 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

En 1960 nacía Diego Armando Maradona, considerado el mejor jugador de todos los tiempos. En 1983, Argentina recuperaba el estado de derecho y la democracia. Después de años, el país volvía a elegir a sus autoridades. Raúl Alfonsín era elegido presidente.

En 1882 Tegucigalpa se convertía en la capital de Honduras. Aunque ya desde 1536 se le conocía al pequeño poblado a las orillas de la cuenca del río Choluteca por el peculiar nombre de Taguzgalpa, con la llegada de los españoles a la región en busca de minerales que se reconoce el 29 de septiembre de 1578 como el día que marca su fundación bajo el nombre de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa. Tres siglos después, el 30 de octubre de 1880 se convertía en la capital del país, durante la presidencia de Marco Aurelio Soto.

En 1921 Argentina ganaba por primera vez el Campeonato Sudamericano de Fútbol. La hoy conocida como Copa América, hasta 1975 se llamaba Campeonato Sudamericano. Fueron sólo tres partidos ya que participaron cuatro selecciones y todos fueron triunfos para la Selección Argentina: 1-0 vs. Brasil, 3-0 a Paraguay y 1-0 vs. Uruguay en el duelo clave. Julio Libonatti, delantero de Newell's, fue el más destacado anotando en todos los partidos.

En 1938 nacía Héctor Larrea. Actor, periodista y locutor de radio y televisión de Argentina con más de medio siglo de trayectoria. Debutó en la adolescencia en los escenarios de su pueblo. Cuando terminó la secundaria viajó a Buenos Aires, y completó sus estudios en el ISER hacia 1962. Su inicio fue en Radio Argentina. Su carrera televisiva como actor fue en Cuatro hombres para Eva, por canal 13. Luego encontró su vocación en el programa La campana de cristal, junto a Nelly Raymond. En la década de 1960 era el presentador oficial del show de Sandro. Durante ese período también lo hizo con prestigiosas orquestas de tango. Fue uno de los primeros presentadores argentinos que permitió la participación de los oyentes con mensajes telefónicos.

En 1938 la emisión radiofónica de "La guerra de los mundos" provocaba pánico en Estados Unidos. La batalla de los mundos es una novela de ciencia ficción escrita por H. G. Wells. Fue publicada por primera vez en 1898. Describe una invasión marciana a la Tierra. Fue adaptada por Orson Welles, en octubre de 1938 para crear un serial radiofónico que en su momento creó gran alarma social. Se emitió con el formato de noticiario de carácter urgente (aunque hubo un aviso al principio sobre su carácter ficticio, pero muchos oyentes se incorporaron con la narración ya iniciada, por lo que se perdieron el aviso y creyeron que era real). Esto provocó escenas de pánico entre ciudadanos de Nueva Jersey y Nueva York, que creyeron que se estaba produciendo una verdadera invasión alienígena de la Tierra.

En 1941 nacía Leonor Benedetto. Es una actriz argentina, que incursionó también en la conducción de televisión y en la dirección cinematográfica. Su papel más recordado es el de Rosa en la telenovela Rosa... de lejos (1980). Con la misma logró su éxito como artista. Esta novela fue coprotagonizada junto a Juan Carlos Dual y Pablo Alarcón, siendo emitida en muchos países de América y en Italia.

En 1946 nacía Horacio Fontova. Humorista, cantautor, actor, dibujante y escritor argentino. Apodado "el Negro", nació el 30 de octubre en Buenos Aires. Su padre Horacio González Alisedo era cantante lírico y productor cinematográfico, y su madre María Fontova, concertista de piano. Era nieto del violinista catalán León Fontova y bisnieto del actor catalán Lleó Fontova. Fue director de arte, diseñador gráfico e ilustrador de la emblemática revista El Expreso Imaginario en 1976, entre otras publicaciones, además de incursionar en la actuación en recordados ciclos y en la música. Falleció el 20 de abril de 2020. Tenía 73 años.

En 1947 nacía Raúl Carnota. Cantautor argentino de amplia trayectoria en el folclore .Cantor, guitarrista, compositor, autor de letras y percusionista. Reunió la cualidad de ser un músico completo con la del letrista que ha sabido recoger con sensibilidad y expresar con hondura el sentir de una gran parte de su pueblo.

En 1958 nacía Julia Zenko. Es una cantante y actriz argentina. En 1977 empezó a cantar en boliches y pubs. Cantó en los grupos Trío Sol y sus Amigos, Scat Singer y en el grupo Amalgama, donde fue la vocalista, junto a Pedro Aznar en el bajo, Eddie Sierra en guitarra y Ricardo ''Topo'' Carbone en la batería, hacía covers y distintos géneros, como baladas, boleros, canciones en portugués. Grabó recordados jingles comerciales. En 1995 ganó el Premio Konex a la mejor Cantante Femenina de Pop y Balada.

En 1960 nacía Diego Armando Maradona. Futbolista y entrenador argentino. Es reconocido por numerosos especialistas,​ exfutbolistas y personalidades internacionales como el mejor jugador en la historia. También ha sido considerado por diferentes medios como el "mejor jugador en la historia de la Copa Mundial". En 1986 fue elegido como el mejor de México 86, mundial en el que descolló, especialmente con los dos goles marcados a Inglaterra en instancias decisivas. Uno de esos goles, es considerado como el mejor en la historia de los mundiales. En los premios a Jugador del Siglo de la FIFA, si bien los denominados "expertos" lo eligieron como el tercero, fue seleccionado como el "mejor del siglo 20" en la votación popular. En conclusión, aficionados de todo el mundo determinaron que era el mejor futbolista de todos los tiempos. En la edición de los Premios Globe Soccer 2012 fue distinguido como el mejor "Jugador del Siglo 20". Por su legendaria figura en el deporte, fue denominado el Pibe de Oro y D10S, así como por su personalidad. Es considerado una de las figuras más importantes de la historia de la República Argentina, y uno de sus mayores representantes en el resto del mundo, que lo lloró cuando falleció, generándose, por ejemplo, que en distintos estadios del planeta, se guardara un minuto de silencio, inclusive en Inglaterra, en donde por las pantallas gigantes se reproducía el segundo gol a la selección de ese país en México, que una torre en China se iluminara con su figura, que el estadio del Nápoles, en donde fue ídolo indiscutido, se rebautizara con su nombre, que el mejor equipo de Rugby del mundo, los All Blacks, depositaran como reconocimiento a su figura, una casaca negra con el número 10 en su espalda, en un partido frente a Los Pumas, o que un artista callejero en Siria, pintara su figura en las paredes derruidas por los bombardeos. Criado en el barrio de Villa Fiorito, fue fichado para las divisiones juveniles de Argentinos Juniors, en donde pasó cinco temporadas, obteniendo el récord de ser el máximo goleador del campeonato argentino cinco veces consecutivas. En 1981, fue traspasado a Boca Juniors, en​ donde obtuvo el Campeonato Metropolitano, su único título en Argentina. Tras el Mundial de España de 1982, se convirtió en el primer futbolista en lograr el récord de ser el traspaso más caro del mundo en dos ocasiones: al ser transferido al Barcelona por 7,30 millones de euros, y luego al Napoli de Italia por 12 millones de euros.​ En España, Diego obtendría tres títulos nacionales. Allí, se convirtió en una de las figuras públicas más importantes de Nápoles,​ al llevar al equipo a lograr el scudetto en dos oportunidades (1987, 1990) y la Copa de la UEFA, el único título internacional de la institución. Luego de siete temporadas como napolitano, en la que acabó como el máximo goleador histórico, abandonó Italia luego de detectarse su primer positivo por dopaje en la temporada 1990-91. En la etapa final de su carrera, jugó en Sevilla y Newell's Old Boys para acabar regresando a Boca Juniors en 1995 y terminar de retirarse en 1997. "Yo me equivoqué, y lo pagué", señaló llorando en su despedida. Nunca ocultó su problema de adicción a las drogas. "¿Sabes qué jugador hubiera sido yo sino hubiera tomado cocaína?", le indicaba al director serbio Kusturica, en una película documental sobre su vida. Con la Selección Argentina, fue campeón del Mundial Juvenil de 1979, y con los mayores del Mundial de México de 1986 como capitán del equipo, en la que protagonizaría una de las actuaciones individuales más destacadas de la historia del deporte. Fue subcampeón en Italia '90. Argentina casi repetiría la misma gesta, pero acabaría como subcampeón. Después de tres años de ausencia por sus problemas de dopaje, Maradona regresó para ayudar en la clasificación de la selección para el Mundial de Estados Unidos de 1994, torneo en el que Diego volvería a dar positivo al encontrarse efedrina en sus muestras, siendo expulsado de la competición, lo que contribuyó a la posterior eliminación de Argentina en octavos de final. Esta sería su última participación a nivel selecciones como jugador. "Me cortaron las piernas", señalaba entonces en una conferencia de prensa. Nunca había ahorrado críticas en contra de la FIFA, hacia los Estados Unidos, era amigo y admirador del líder cubano, Fidel Castro. Muchos intuyen que no fue una casualidad, que por primera y única ocasión en la historia de los mundiales, luego del sorteo para el dopaje, la televisión transmitiera en vivo para millones de personas cuando una mujer lo llevaba del brazo para la extracción de las muestras de orina. La selección argentina, todo indicaba era la más firme candidata al título, antes de que Diego fuera sacado de competición por el "doping positivo", pero el golpe emocional fue contundente para que la celeste y blanca terminara eliminada en instancias decisivas. Aquel mundial fue ganado por Brasil en una deslucida final con Italia. El encuentro concluyó sin tantos y se definió por penales. Tras su retirada como futbolista, inspiró la Iglesia maradoniana, fue conductor televisivo tanto en Italia como en Argentina,​ y vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors entre 2005 y 2006, antes de lanzarse en su carrera como director técnico. Tras cortas experiencias en los 90, en octubre de 2008 Maradona fue designado como entrenador de la Selección Argentina de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. Luego de una agónica clasificación en las Eliminatorias, en el torneo quedaba eliminada en cuartos de final ante Alemania. Posterior a su paso por la Selección, entrenó a los clubes árabes Al-Wasl y Al-Fujairah, al club mexicano de segunda división Dorados de Sinaloa, y desde 2019 y hasta su muerte, a Gimnasia y Esgrima La Plata, de la Primera División de Argentina. Además, fue presidente honorario del Dinamo Brest entre julio y septiembre de 2018. Si bien desarrolló su juego inicial en un potrero de Fiorito denominado "Las Siete Canchitas", su primer contacto con el mundo del fútbol se produjo en 1969, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del club Argentinos Juniors. Los Cebollitas era el nombre del equipo de la clase 1960, creado por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita del año 1973 y 1974, ya que los equipos no se podían anotar bajo el nombre de la institución. El equipo ganó ese torneo y el campeonato de la 8.ª división en 1974, y el plantel permaneció con Cornejo hasta que cumplieron los 14 años, edad en la que Argentinos podía ficharlos en la Asociación del Fútbol Argentino. Así, por ejemplo, Maradona compitió en sus inicios a través de esos juegos en Embalse, Calamuchita, perdiendo la final. "Con Los Cebollitas perdimos la final del Campeonato Nacional en Córdoba. Nos ganó un equipo de Pinto, Santiago del Estero, dirigido por Elías Ganem. Su hijo, César, me vio tan amargado, que me dijo: 'No llorés, hermano, si vos vas a ser el mejor jugador del mundo...", narró en su libro "Yo soy el Diego de la gente". Todo un presagio. Uno de los momentos, además de los partidos que se destacan de lo que generaba la presencia de Diego en un estadio, fue cuando bailó con la pelota antes de un partido, en los movimientos previos. Lo hizo con el tema de Opus, En vivo es Vida, siendo el registro fílmico de más larga duración fuera de la competencia. La particularidad, además, es que todo el estadio que esperaba por el partido, se concentró en su habilidad.

En 1983 retornaba la democracia y Raúl Alfonsín ganaba las elecciones. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín era elegido presidente tras siete años y meses de dictadura cívico-militar. En múltiples sentidos, aquella jornada marcó un antes y un después para la historia argentina y su sistema político. Por dicho motivo es que se celebra el Día de la Restauración de la Democracia, de la recuperación del Estado de Derecho y el fin definitivo de la última dictadura, que se había instaurado el 24 de marzo de 1976, y que dejó 30 mil desaparecidos. La sociedad recuperaba el derecho a votar y elegir a sus propias autoridades y gobernantes, tal como se contempla en la Constitución Nacional. En aquellos comicios de 1983 fue cuando triunfó la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR), la cual estaba conformada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. Ambos se impusieron frente al peronismo, liderado en aquel momento por Ítalo Luder y Deolindo Felipe Bittel. La UCR obtuvo casi el 52 % de los votos y ganó la presidencia, para escribir un nuevo capítulo en la historia nacional, a partir del 10 de diciembre de ese mismo año.