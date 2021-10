Efemérides del 28 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial de la Animación. Desde el año 2003, por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación (ASIFA), cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. Esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado.

Día Mundial del Judo. Desde el año 2011, se conmemora el Día Mundial del Judo. Esta fecha se escogió como acto de celebración al día de cumpleaños del creador de este arte marcial: Jigoro Kano.

En 1886 era inaugura la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. El monumento fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland.

En 1908 nacía Arturo Frondizi. Fue un abogado, periodista, docente y político argentino, que fue elegido presidente de Argentina y gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado. Afiliado a la Unión Cívica Radical en los años 1930, Frondizi fue uno de los líderes que renovaron esa fuerza en la década de 1940 al dar origen al Movimiento de Intransigencia y Renovación. En 1946 fue elegido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En las elecciones de 1951 integró la fórmula presidencial de la UCR como candidato a vicepresidente, junto a Ricardo Balbín, que fue derrotada por la fórmula peronista. En 1954, editó Petróleo y política, un libro-denuncia sobre la actividad de las empresas petroleras en Argentina, y propuso el monopolio de YPF sobre el sector petrolero. Durante la denominada "Revolución Libertadora", golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan D. Perón, lideró el sector del radicalismo que criticaba la dictadura, contra el sector liderado por Balbín, hecho que llevó a la división del partido y a la formación de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Frondizi y Balbín se enfrentaron en las elecciones presidenciales de 1958 con el peronismo proscripto, y Frondizi ganó ampliamente, gracias a un acuerdo que él o su entorno realizaron con Perón, en unas circunstancias que no quedaron aclaradas. Su gobierno estuvo caracterizado por un viraje ideológico, inspirado por Rogelio Frigerio, hacia un tipo de desarrollismo menos impulsado desde el Estado y más orientado al desarrollo de la industria pesada como consecuencia de la instalación de empresas multinacionales. Su política sociolaboral, petrolera y educativa tuvo picos de alta conflictividad, con grandes manifestaciones y huelgas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil. Aprobó y ejecutó el Plan CONINTES, que ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de los tribunales militares y prohibía las huelgas. La política exterior buscó acercarse a la administración demócrata de John F. Kennedy en Estados Unidos, aunque mantuvo una línea independiente. Apoyó la revolución cubana, recibió a Fidel Castro en Buenos Aires e incluso llegó a reunirse en secreto con Ernesto Guevara. En 1958, bajo su gobierno de Frondizi, fue creada la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). En 1958 mediante la ley 14 499 se dispuso que cada jubilado cobrara automáticamente un equivalente del 82 % de lo que cobraba cuando trabajaba. Se sancionó la nueva Ley Sindical n.º 14 455, estableciendo la libertad absoluta de creación de sindicatos por simple inscripción y atribución de la personería gremial, al más representativo de todos. Además de la industrialización, en la educación se multiplicaron las escuelas de educación técnica, abriendo una década (1963-1974) en la que Argentina registraría las tasas de crecimiento más altas del mundo, y se reduciría la pobreza. Durante su gestión alentó la consolidación del INTI, al INTA, al Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) con representación estatal, patronal y sindical, y al CONICET. Su administración incorporó la redenominación de la Universidad Obrera Nacional (escuela técnica inaugurada por Perón en 1948) como Universidad Tecnológica Nacional. Se aprobó por ley el Estatuto del Docente y la que habilitó a las universidades privadas a emitir títulos profesionales. Su gobierno sufrió grandes presiones del poder militar de entonces y económico, que le llegó a imponer los ministros liberales Álvaro Alsogaray y Roberto Alemann, y el retiro de Frigerio como asesor. Pese a ello, Frondizi pudo continuar con su línea desarrollista. No logró terminar su mandato presidencial, ya que fue derrocado por un golpe de Estado el 29 de marzo de 1962. Ese día fue detenido por los militares golpistas y un decreto del Poder Ejecutivo de José María Guido convalidó su detención sin juicio durante dieciocho meses, impidiéndole participar de las elecciones de 1963. Cuestionó la asunción y gobierno de Arturo Illia, quien anuló algunos de sus contratos petroleros. En 1966 apoyó el golpe militar que derrocó a Illia, pensando que la denominada "Revolución Argentina" era una oportunidad de hacer la revolución económica. Abandonaría, sin embargo, esa idea al asumir Adalbert Krieger Vasena el Ministerio de Economía y Trabajo. Desde su derrocamiento Frondizi fue partidario de formar un frente nacional que incluyera al peronismo. Esta postura lo enfrentó con el ala de la UCRI liderada por Oscar Alende y lo llevó a separarse del partido para crear el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que se mantendría desde entonces cercano al peronismo, integrando los mismos frentes electorales. En las elecciones presidenciales de marzo de 1973 y septiembre de 1973, el MID liderado por Frondizi integró el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) junto al peronismo y otras fuerzas políticas, resultando victorioso con las candidaturas presidenciales de Héctor Cámpora y Perón. Durante la dictadura de los setenta mantuvo una postura expectante, al mismo tiempo que fue crítico ante algunas de las medidas económicas que había adoptado el gobierno dictatorial, en la que el MID aportó al ministro de Relaciones Exteriores Oscar Camilión y varios intendentes. Durante la guerra de las Malvinas en 1982, Frondizi y Raúl Alfonsín fueron la excepción en el panorama político al oponerse a dicho conflicto bélico.

En 1941 nacía Pacho O’Donnell. Mario Ernesto O'Donnell, más conocido como Pacho O'Donnell, es un escritor, médico especializado en psiquiatría y psicoanálisis, político e historiador argentino. Su producción es considerada dentro del revisionismo histórico. Dentro de la serie La historia argentina que no nos contaron publicó El grito sagrado, El águila guerrera, El Rey Blanco y Los héroes malditos, todos ellos con importante repercusión. O’Donnell se volcó asimismo al género biográfico con Juana Azurduy, la teniente coronela; Monteagudo, la pasión revolucionaria, que reescribió años después subtitulándolo Pionero y mártir de la Unión Americana; Juan Manuel de Rosas, el maldito de la historia oficial, Che, la vida por un mundo mejor, también base del documental Che, el hombre, el final, de vasta difusión mundial.

En 1951 Juan Manuel Fangio ganaba su primer título mundial de F1. En el año 1947 viajó a Europa con apoyo del Automóvil Club Argentino. Ese año y el siguiente, Fangio participó en pocas competencias. En 1949 ganó cinco Grandes Premios de los seis en los que estuvo presente. Cuando se creó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950, ingresó al equipo oficial de Alfa Romeo junto a Giuseppe Farina y Luigi Fagioli. Logró su primer triunfo puntuable en Mónaco mientras que obtuvo otra victoria en el Circuit des Remparts de Angulema con Maserati. Se convirtió en subcampeón mundial de Fórmula 1 detrás de Farina al ganar el GP de Bélgica en Spa-Francorchams el 18 de junio, el de Reims el 2 de julio, el GP des Nations de Ginebra el 30 de julio y el GP de Pescara el 15 de agosto. Regresó a la Argentina y triunfó en el GP Ciudad de Paraná el 12 de noviembre y en el GP Presidente Alessandri Palma en Chile el 17 de diciembre, ambas con el Ferrari 125. Su última presentación del año ocurrió en la temporada navideña cuando intervino en las "500 Millas Argentinas" en Rafaela con Talbot-Lago. En total, obtuvo 11 victorias durante 1950 en las distintas competiciones en que participó. En 1951, Fangio obtuvo su primer título mundial de F1​ conduciendo un Alfa Romeo 159 Alfetta y disputó 14 competencias en total. Al comienzo de la temporada, corrió para el equipo Mercedes-Benz en Argentina con el modelo W163 de preguerra y participó en dos pruebas europeas por invitación de Ferrari en Monza, de Gordini en París y en las "24 horas de Le Mans" con Talbot. Sus mayores rivales de esa temporada fueron José Froilán González y Alberto Ascari.​ Fangio, Farina y Fagioli integraron el equipo oficial de Alfa Romeo durante el Campeonato Mundial de F1 aunque eventualmente se incorporó a Piero Taruffi, Reg Parnell y Consalvo Sanesi. En Silverstone, Farina logró la victoria mientras que Fangio triunfó en Montecarlo, Bélgica y Francia.​ A lo largo de toda la competencia el automovilista obtuvo el primer puesto en el GP de Suiza en Berna el 27 de mayo, el GP de Europa en Reims el 1 de julio y el GP de España en el Circuito de Pedralbes de Barcelona el 28 de octubre. El 13 de enero de 1952 triunfó en el GP de Interlagos y el 3 de febrero, en el GP "Quinta da Boa Vista" (ambos en Brasil). Tras correr en Irlanda el 7 de junio con BRM, debió viajar a Italia para disputar una competencia en Monza al día siguiente con Maserati. En el tercer giro durante la curva de Lesmo, sufrió un grave accidente y debió permanecer internado casi cuatro meses, lo que generó rumores de que su carrera había llegado a un fin.​ En Argentina, por su parte, tuvo la victoria el 9 de marzo de 1952 del Premio Presidente Perón y del Premio Eva Perón el 16 de marzo. En Uruguay triunfó en dos carreras corridas en el Circuito de Piriápolis el 23 y 30 de marzo, ambas con un Ferrari 125.​ Restablecido de su accidente, ganó una trepada de montaña en la Vue des Alpes en Suiza y el GP Supercortemaggiore de Merano con un Alfa Romeo. Poco después, integrando el equipo Maserati, superó en Monza a Ascari y Farina en la última curva, lo que lo convirtió en subcampeón del mundo en 1953. Luego de obtener el primer lugar en la IV Carrera Panamericana con Lancia D24, a principios de la temporada de 1954 corrió en dos carreras puntables con el Maserati 250F debido a que el Mercedes-Benz W196 aún no había sido terminado. Fue así como sumó sus primeros puntos para el Campeonato Mundial de F1 al ganar el 17 de enero el GP de la República Argentina en el Autódromo de Buenos Aires y el 20 de junio el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.24​ Fangio firmó contrato con Mercedes-Benz a mediados de año al igual que Karl Kling, Hans Herrmann y Hermann Lang. A bordo de una flecha plateada, continuó sumando puntos durante el Campeonato del Mundo al debutar con un triunfo en el GP de Francia en Reims el 4 de julio y continuar en el GP de Europa en Nürburgring el 1 de agosto, el GP de Suiza en Berna el 22 de agosto y el GP de Italia en Monza el 5 de septiembre. Logró su segundo título de Campeón del Mundo en 1954 luego de participar en ocho carreras puntables, de las cuales ganó seis (tres de ellas con la vuelta más rápida). En total, obtuvo 57 de los 72 puntos en juego y aventajó a su escolta por 30 puntos. Fangio lograría consagrarse en otros tres campeonatos mundiales, siendo considerado uno de los mejores pilotos de la historia.

En 1955 nacía Bill Gates. Es un empresario informático estadounidense, conocido por haber creado y fundado junto con Paul Allen, la empresa Microsoft. De igual forma es conocido por haber creado, también con Paul Allen, el sistema operativo para computadoras Windows. Su fortuna se calcula en 96.6 mil millones de dólares (2019) según la revista Forbes, hecho que le coloca como el cuarto hombre más rico del mundo.3​ Antes del estallido de la burbuja de las punto com, su patrimonio neto ascendió a 114.100 millones de dólares, lo que lo convirtió en la décima persona más rica en toda la historia de la humanidad.

En 1967 nacía Julia Roberts. Actriz de cine y televisión estadounidense, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz, así como de tres Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama, mejor actriz en comedia o musical y mejor actriz de reparto. Conocida por sus interpretaciones en películas como Magnolias de acero (1989), Pretty Woman (1990), El informe Pelícano (1993), La boda de mi mejor amigo (1997), Notting Hill (1999), Runaway Bride (1999), Ocean's Eleven (2001) y La Mexicana (2001) se convirtió en la actriz mejor pagada en el año 2000, cuando protagonizó la película Erin Brockovich y por la que cobró 20 millones de dólares. Es considerada una de las mujeres con mayor poder adquisitivo del cine estadounidense.

En 1974 nacía Joaquín Phoenix. Actor estadounidense, nacido en Puerto Rico, ganador del Oscar y nominado en 4 ocasiones a la estatuilla,​ ganador de dos Globos de Oro, de un Grammy, un SAG, un BAFTA, dos Critics Choice Awards, de la Copa Volpi en el Festival Internacional de Cine de Venecia y del premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes. Obtuvo gran reconocimiento por interpretar a un asesino en You Were Never Really Here (2017), por el que ganó el premio del Festival de Cine de Cannes al mejor actor, y el personaje principal en Joker, de 2019, que le valió su segundo Globo de Oro y su primer Oscar. En su discurso de aceptación del galardón, habló sobre la desconexion con la naturaleza, la crueldad hacia los animales, de la industria láctea y recordó a su hermano fallecido, River Phoenix.

En 1999 moría Rafael Alberti. Fue un escritor español, especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española.1​ Cuenta en su haber con numerosos premios y reconocimientos. Miembro activo del Partido Comunista de España, se exilió tras la Guerra Civil. Vuelto a España tras la instauración de la democracia, fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 1983 y doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz en 1985. Publicó sus memorias bajo el título de La arboleda perdida. Tras la derrota republicana, Alberti y María Teresa León optaron por el exilio. Se trasladaron a París hasta que las autoridades francesas les retiraron el permiso de trabajo por ser considerados "comunistas peligrosos". En 1940 y ante la amenaza alemana, se embarcaron en Marsella a bordo del "Mendoza" rumbo a Buenos Aires, adonde llegaron el 2 de marzo de 1940. Vivieron en la capital de Argentina y en El Totoral, provincia de Córdoba. Allí nació su hija Aitana. En Chile fueron acompañados por Pablo Neruda. Vivieron también en Punta del Este, Uruguay. En 1963, se trasladó a vivir a Roma, en donde residió hasta su vuelta a España en 1977, allí escribió su obra Roma, peligro para caminantes, publicada en 1968 y Canciones del alto valle del Aniene (1972).

En 2007 era electa como presidenta Cristina Fernández de Kichner. El domingo 28 de octubre de 2007 junto a las elecciones legislativas. Se eligió presidenta de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner y vicepresidente a Julio Cobos, con un 45,29 % de los votos según el escrutinio definitivo. Era la primera ocasión en que una mujer era elegida presidenta en el país. Además fue la primera vez a nivel mundial en que tanto el primero como el segundo puesto en la elección presidencial quedó en manos de candidatas mujeres, ya que Elisa Carrió lograba el segundo puesto, con el 23,04 % de los sufragios emitidos.

En 2020 moría Miguel Ángel Castellini. Fue un boxeador profesional argentino que llegó a consagrarse campeón del mundo de los pesos superwélter. El 8 de octubre de 1976 se enfrentó al campeón mundial superwélter, el español José Durán Pérez en el Palacio de Deportes de Madrid. Ganó por decisión dividida en quince asaltos y se convirtió en el sexto argentino en consagrase campeón del mundo. Miguel Ángel Castellini falleció el 28 de octubre de 2020 a los 73 años por COVID-19 tras haber permanecido internado en el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.