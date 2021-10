Efemérides del 27 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En 2005 la Conferencia General de la Unesco, aprobó una Resolución por la que se proclamó el 27 de octubre Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para conmemorar la aprobación en su 21ª reunión (1980), de la Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento.

Día del Corrector de Textos. El 28 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional del Corrector de Textos, como un merecido homenaje para quienes tienen la importante labor de revisar detenidamente los textos y así comprobar que estén debidamente escritos.

En 1492 Cristóbal Colón llegaba la isla de Cuba, a la que llamaba “Juana” y después “Fernandina”. Fondeaba sus naves en una zona de la costa norte de la antigua provincia de Camagüey. Colón en un inicio pensaba que Cuba, descrita por los aborígenes como una isla grande a la que ellos llamaban Colba, era la que Marco Polo había denominado Cipango (Japón) en sus crónicas sobre archipiélago asiático. A la mañana siguiente Colón decidía no desembarcar en esa zona, y después de esperar un tiempo, tomaba rumbo oeste llegando en pocas horas a un "río caudaloso", y que escribió en su bitácora con el nombre de "Río de los Mares". La isla fue bautizada por los europeos con el nombre de Juana, en honor al príncipe Juan, primogénito de los Reyes Católicos, y allí Colón afirmó que estaba a tan solo 10 días de viaje de la costa de Cathay (China).

En 1811 nacía Issac Merrit Singer. Fue un inventor estadounidense, actor y empresario. Realizó importantes mejoras en el diseño de la máquina de coser y fue el fundador de Singer Sewing Machine Company (Compañía de máquinas de coser Singer). Varios inventores patentaron máquinas de coser antes que él, pero su éxito se basó en la practicidad de su máquina, y en la facilidad con la que podía ser adaptada para uso doméstico.

En 1858 nacía Theodore Roosevelt. Fue un militar, escritor y político estadounidense que ejerció como vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos (1901-1909). Fue líder del Partido Republicano y fundador del efímero Partido Progresista en 1912. La Guerra Hispano-Estadounidense estalló cuando Roosevelt estaba dirigiendo el Departamento de la Armada, cargo al que renunció de inmediato para liderar en Cuba un pequeño regimiento conocido como Rough Riders, que obtuvo una nominación para la Medalla de Honor y que le fue entregada de forma póstuma en 2001. Tras la guerra volvió a Nueva York y fue nombrado gobernador en una reñida elección. En el plazo de dos años fue elegido vicepresidente de los Estados Unidos. En 1901 el presidente William McKinley fue asesinado y lo sucedió Roosevelt, que entonces contaba 42 años y se convertía así en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. Trató de virar el Partido Republicano hacia el progresismo, incluyendo la lucha contra los monopolios y la regulación de las empresas. Acuñó la frase "Square Deal" para describir su política interna, haciendo hincapié en que el ciudadano de a pie tendría su justa parte bajo sus políticas. Como amante de la naturaleza, promovió la conservación ambiental. En el escenario internacional las políticas de Roosevelt estuvieron caracterizadas por la doctrina del Gran Garrote (Big Stick). Promovió la terminación del Canal de Panamá, envió la Gran Flota Blanca a circunnavegar el mundo para demostrar el poder de su nación y negoció el fin de la Guerra Ruso-Japonesa, por lo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

En 1944 nacía Rubén Luis di Palma. Conocido como El Loco Di Palma, fue un piloto de automovilismo argentino. Fue padre de los también pilotos Marcos, Patricio y José Luis. Además de sus triunfos en las carreras nacionales, en agosto de 1969 integró el equipo argentino que intervino en las 84 Horas de Nürburgring, Alemania Federal. La Misión Argentina de los Torino tuvo a Juan Manuel Fangio como director y a Oreste Berta como jefe técnico. Fue parte de los pilotos que participaron, ocupando el Torino N° 1, junto con Galbato y Fangio. Falleció en las cercanías de Carlos Tejedor, al caer el helicóptero que piloteaba.

En 1945 nacía Luis Ignacio "Lula" da Silva. Expresidente de la República Federativa del Brasil entre 2003 y 2010. De origen humilde, Lula fue obrero metalúrgico y sindicalista, y a mediados de la década de los 80 ocupó la presidencia del sindicato de los obreros de la metalurgia. Fue uno de los principales organizadores de las mayores huelgas durante la dictadura militar, que pusieron en jaque al régimen y aceleraron su caída. Candidato a la presidencia de Brasil en varias ocasiones (1989, 1994 y 1998), no fue hasta 2002 cuando logró obtener la victoria. Durante sus ocho años como presidente, hizo reformas y radicales cambios que produjeron la transformación social y económica de Brasil. Triplicó su PIB per cápita según el Banco Mundial, al punto de convertir a la República en una potencia. Su gobierno fue clave para los éxitos económicos de su país, en particular en materia de reducción de la pobreza, con programas sociales como Hambre Cero o Bolsa Familia, que contribuyeron a sacar de la pobreza a unas 30 millones de personas en menos de una década. En el plano internacional, jugó un papel destacado en asuntos como el programa nuclear de Irán y los debates sobre el cambio climático. Cuando llegó el gobierno, las cuentas bancarias rondaban en los 70 mil millones, para pasar ocho años después a 115 mil. Fortaleció el mercado interno por medio del aumento en los salarios, la diversificación de los créditos, y facilidades para que la clase media pudiera acceder a los mismos. Logró alcanzar fuertes niveles de escolarización en todos los ámbitos, tanto universitarios como primarios. En solo 36 meses la población no escolarizada fue reducida entre 18 % y 29 %, considerando el grupo de cuatro a diecisiete años de edad. Con la creación del FUNDEB pudo atender a 47 millones de estudiantes, con inversiones anuales de hasta 7,3 billones de Reales. En el área de educación superior, el PROUNI se destacó como el mayor programa de becas de estudio de la historia de la educación brasileña, posibilitando el acceso de millares de jóvenes a la educación. El gobierno invirtió en la creación de 11 nuevas Universidades públicas federales y gratuitas. Entre 2003 y 2010, los ingresos del 10 % de la población más pobre crecieron un 8 % anual, mucho más rápido que la economía y que los ingresos del 10 % de la población más rica. En enero de 2002, al asumir Lula, Brasil tenía un PIB anual de 0,50 billones de dólares, que lo ubicaba en el lugar 13.º en la lista de países. En enero de 2011 se ubicaba sexto. En el plano internacional su Gobierno intentó buscar el liderazgo entre los países en desarrollo más importantes y hacer frente a los más ricos. La tasa de mortalidad infantil bajó de 35,87 por mil al 21,17 por mil en 2011. A través del Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo fueron liberados más de 13 mil trabajadores en estado de esclavitud o trabajo degradante. Se consiguió una subida del 20 % en el salario mínimo nacional. Su pujante ascenso político y su gobierno, respetado nacional e internacionalmente, se vio salpicado por escándalos de corrupción de su partido en 2005. Realizó una importante tarea para disminuir la deforestación, de 34.700 km² por año (2004) a 4.500 km² por año (2011). Tuvo relevancia en la integración de América del Sur a través del Mercosur, siendo uno de los principales promotores de la inclusión de Venezuela. Se mostró partidario de una América Latina más independiente, marcando distancia de la expansión estadounidense. Trabajó conjuntamente con presidentes de la región, como Néstor Kirchner. Acordaron una estrategia común frente a organismos como el FMI. El 12 de julio de 2017, ya no siendo presidente, fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por el juez Sérgio Moro, por corrupción pasiva. Se entregó el 7 de abril de 2018 y estuvo 580 días encarcelado e imposibilitado de presentarse a las elecciones presidenciales, que ganó el derechista y ferviente opositor Jair Bolsonaro, quien, nombró al juez Moro como ministro de Justicia. En 2019 tras cumplir su sentencia, fue liberado. En 2021 uno de los jueces de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas contra Lula, debido a que Moro carecía de competencia para entender en los supuestos delitos que le imputó y se inició una investigación en contra del magistrado. Se conoció a través de una investigación de la revista The Intercept la filtración de documentos, conversaciones e intercambio de opiniones entre Moro y los fiscales de las causas que se le armaron a Lula. En esas conversaciones, Moro ordenaba a los fiscales que encarcelaran a Lula Da Silva mediante su incriminación en el escándalo Lava Jato. Se recuerda, especialmente, su asunción en la primera presidencia, cuando rompió en llanto tras recibir el diploma. Tras recordar que un tornero mecánico llegaba a ser mandatario, señalaba: "Y yo, que tantas veces, fui acusado de no poseer un diploma de curso superior, gano, como primer diploma, el diploma de presidente de la República de mi país".

En 1952 nacía Roberto Benigni. Es un actor, humorista, guionista y director italiano de cine y televisión. Ganó un Oscar al mejor actor por protagonizar La vida es bella (1997). Con Johnny Palillo (1991) y El monstruo (1994) obtuvo una gran popularidad. El reconocimiento le llegó en 1997, con su versión sobre el holocausto judío en La vida es bella (1997). Ganó tres Oscar y el Gran premio del Jurado en el Festival de Cannes.

En 1970 Federico Leloir era reconocido con el Premio Nobel de Química. Nacido en París, Francia, desde los 2 años vivió en la Argentina. Con 26 años se recibió de médico en la UBA. Trabajó en el Hospital de Clínicas durante dos años. En 1947 se volcaba a la ciencia básica y realizaba su tesis de doctorado con quien sería el primer Nobel de ciencia argentino, Bernardo Houssay.​ Ese mismo año, proponía a Leloir como director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas-Fundación Campomar (en la actualidad, Fundación Instituto Leloir). Ahí, Leloir y sus colaboradores comenzaban a realizar los primeros hallazgos que permitían aclarar el mecanismo de la biosíntesis de polisacáridos (unión de azúcares), especialmente del glucógeno y del almidón. En 1970, recibía el Nobel de Química por el descubrimiento de procesos bioquímicos básicos para la vida que fueron de gran importancia para el campo de la medicina y la química biológica. En esa fecha la ciencia argentina fue noticia a nivel mundial. ”Sentimos el orgullo de ser argentinos”, tituló entonces un periodista que cubrió la ceremonia. Leloir obtuvo el máximo galardón de la ciencia por describir por primera vez los nucleótidos azúcares y su papel en la formación de hidratos de carbono (azúcares). Los hallazgos de Leloir sirvieron para entender en profundidad la galactosemia, una enfermedad hereditaria que provoca que quienes la padecen estén impedidos de asimilar el azúcar de la leche y que de no ser tratada produce lesiones en el hígado, riñones y en el sistema nervioso central. Dentro de sus principales descubrimientos figura el llamado “camino de Leloir”: esa ruta bioquímica a través de la cual el organismo aprovecha la energía de los azúcares para poder vivir. Leloir definía a la investigación como una “aventura atractiva”. Recuerda el sitio de la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, que a las 8 de la mañana del 27 de octubre de 1970 llegaba a la casa del Doctor L. F. Leloir la noticia de que había sido distinguido con el Premio Nobel de Química. Sus parientes estaban excitados, pero el doctor Leloir no cambio la rutina: se vistió con calma, desayuno con los suyos y condujo el automóvil hasta el laboratorio. Allí lo aguardaban numerosos colegas y un cerco periodístico del cual emergió, con bastante dificultad, un señor muy pulcro que con acento extranjero le dijo: '"Yo debería haber sido el primero en darle la noticia, soy el embajador de Suecia". El doctor Leloir aceptó los saludos y parecía tranquilo, pero su forma de hablar denotaba la emoción que lo embargaba. Poco después, el 10 de diciembre, en la sala de conciertos de la Real Academia de Ciencias de Suecia, el Rey Gustavo Adolfo le entregaba la medalla y el diploma. En varios reportajes recordó la figura señera del Dr. Houssay. Se recuerda, por ejemplo, que al conocer la noticia, señalaba: "Gané algo muy importante, pero perdí mucho: la tranquilidad. Hoy, por ejemplo, no pude trabajar". Sus hábitos eran modestos, recuerda el sitio del diario El Tiempo que su automóvil era un Fiat 600, un Fitito turquesa que pocas veces lograba llevarlo a dónde él quería. Su rutina de trabajo se repitió a lo largo de cuatro décadas. Llegaba a las 9 en punto al Instituto Campomar y se retiraba a las 18. La entrada y la salida eran puntuales. Pero el trabajo seguía en su casa y los fines de semana. Estudiaba, leía todo lo que salía, corregía las investigaciones de sus colegas y discípulos. En el Instituto todo era frugal. Había poco espacio, los equipos no eran los más modernos, cuando eran muy caros ellos mismos los replicaban caseramente, la distancia entre las mesas de trabajo era escasa y las sillas, se sabe, estaban atadas con alambre. La exuberancia estaba reservada para la biblioteca. Por iniciativa de Jaime Campomar, propietario de una importante industria textil, se había fundado un instituto de investigación especializado en bioquímica que Leloir dirigiría desde su creación en 1947 y por 40 años. Este organismo empezó a funcionar en una pequeña casa de cuatro habitaciones separada sólo por una pared medianera del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Como se trataba de una casa antigua y en mal estado, durante los días de lluvia, caía abundante agua en su interior, pero nada de esto desanimaba a Leloir. Poco tiempo después la sede del instituto se trasladó a un edificio mejor, naciendo así el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, Fundación Campomar. Con la puesta en marcha de este Instituto se inició el capítulo más importante de la obra científica del doctor Leloir, que culminaría con la obtención del Premio Nobel de Química en 1970. La resonancia que provocó en nuestro país la adjudicación del Premio Nobel a Leloir despertó el interés de las autoridades que dotaron a su laboratorio con los elementos y el equipamiento necesario para que pudiera continuar su labor científica y transmitir su saber a un importante grupo de colaboradores y discípulos. "Los que no son científicos no entienden a lo que me dedico de la misma manera que yo no entiendo de tantas otras cosas. Es muy difícil de explicar. Tiene que ver con el metabolismo, con el comportamiento de las células, con complejas estructuras químicas... Mire, es sólo parte de un camino hacia lo más importante: saber más", decía en aquel 27 de octubre de 1970.

En 2010 moría Néstor Kirchner. Abogado y político, presidente de la Nación entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, gobernador de la provincia de Santa Cruz entre el 10 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 2003, diputado por la provincia de Buenos Aires desde 2009 hasta el 27 de octubre de 2010. Realizó sus estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde en 1974 conoció a Cristina Fernández, con quien se casó en 1975. De ideología peronista, militó durante sus años de estudiante en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional y en la Juventud Universitaria Peronista. A mediados de 1976, en el contexto de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), se trasladaron a vivir a Río Gallegos, donde abrió junto a su esposa un estudio jurídico propio. En 1987 ganó las elecciones a intendente encabezando la lista del Frente para la Victoria Santacruceña, lo que le granjeó suficiente apoyo para ser electo en 1991 gobernador de su provincia por el 61% de los votos. En los 90, se convirtió en uno de sus principales opositores dentro del justicialismo al menemismo. Con su esposa pertenecían al Peronismo Renovador, cuyo referente nacional era Antonio Cafiero. Se opusieron al proyecto relacionado al litigio por los Hielos Continentales, a la privatización de Aerolíneas Argentinas, al Pacto Fiscal II, a la Reforma Laboral y a la Ley de Hidrocarburos, entre otras. En las elecciones presidenciales de 2003 encabezó la lista del Frente para la Victoria. Obtuvo el segundo lugar con el 22,24% de los votos. Accedió a la presidencia luego de que su oponente Carlos Menem renunciara a la segunda vuelta electoral. En los meses siguientes buscó consenso con los partidos políticos opositores a nivel nacional. Entre las medidas de su gobierno se destacan: la reducción a la mitad en los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, los juicios por delitos de lesa humanidad, la recomposición de las relaciones con los países de Latinoamérica, principalmente Brasil y Venezuela, el rechazo en conjunto con otros países de la región al ALCA y el pago total de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el principio de su gobierno, el papel del Estado en la economía se amplió en relación al que tenía durante el Gobierno de Menem. Esto se vio en la estatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Astillero Río Santiago, la reactivación del complejo de Fabricaciones Militares, la creación de ENARSA y de Agua y Saneamientos Argentinos. Desde 2003 a 2007 el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaron en torno al 9% (8.8% en 2003, 9% en 2004, 9.2% en 2005, 8.5% en 2006, 8.7% en 2007, 6.8% en 2008. Las reservas internacionales pasaron de U$S 14.000 millones en el 2003 a más de U$S 47.000 millones en el 2007. El salario mínimo que era en 2003 de $ 360 se elevó a $1.240 en el 2007. En el período 2003–2007, la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3% en términos del Índice de Volumen Físico (IVF).90​ Los bancos otra vez ganaron depósitos: pasaron de 114.462 millones de dólares en diciembre de 2004 a 169 729 millones en diciembre de 2006, lo que implica un crecimiento de más del 48%. En las elecciones de 2009 obtuvo una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Ese año también fue elegido presidente del Partido Justicialista. Durante la primera presidencia de su esposa acompañó como legislador y referente político sus decisiones de Gobierno. En tanto, fue elegido secretario general de la Unasur. Durante 2010 su salud se debilitó seriamente. En febrero de ese mismo año fue operado de la carótida y en septiembre fue sometido a una angioplastia. Sus médicos le recomendaron que cambiara su estilo de vida debido al estrés. Luego de unas semanas de reposo, volvió a la actividad política. Falleció el 27 de octubre a los 60 años. Desde su fallecimiento, diferentes dirigentes que formaron parte de su gobierno y que luego fueron opositores al gobierno de Cristina Fernández, como Roberto Lavagna, Martín Lousteau, Alberto Fernández, o Martín Redrado, coincidieron en que hasta 2007 se produjo en Argentina un proceso económico positivo con aumento del salario real, crecimiento en la calidad y cantidad de empleo, crecimiento de la construcción y la industria por sustitución de importaciones, así como disminución de la pobreza y mejoras en la distribución del ingreso. Sin embargo, otros dirigentes, como el caso de Miguel Peirano y Amado Boudou, sostuvieron que el modelo de gobierno de Kirchner y el de Cristina Fernández fueron iguales. Diversos economistas internacionales, como el Nobel Joseph Stiglitz y Michel Camdessus, hablaron del "modelo argentino". En la política de Derechos Humanos, impulsó el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años setenta, realizados por la Triple A y por dictadura cívico-militar. El Congreso Nacional, por caso, anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El 24 de marzo de 2004, en el marco del primer aniversario del golpe de Estado de 1976 que le tocaba vivir como presidente, ordenó descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que aún exhibían las paredes del Colegio Militar. En un acto que encabezó luego en la ex ESMA, Kirchner pidió perdón por parte del Estado y firmó su traspaso a los organismos de derechos humanos. En un acto por el Día del Ejército, dijo en su discurso: "Quiero que quede claro: como Presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Que queremos el Ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio. Y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Bignone".

En 2010 se realizaba en Censo Nacional en Argentina. El Censo nacional de población y vivienda fue llevado a cabo por el INDEC. De este censo surgió la base de datos demográficos, sociales y habitacionales más actualizada y completa de la población argentina. El día del censo fue declarado feriado nacional, según lo estipulado por la Ley 24.254 del año 1993.1​ Fue el primer censo en Argentina en el cual ampliaron los datos acerca de descendientes de indígenas y afrodescendientes. El Censo arrojó una población de 40.117.096 habitantes. La provincia de Buenos Aires, en el relevamiento, fue la de mayor población con 15.625.083 personas; luego, Córdoba, con 3.308.876; posteriormente, Santa Fe, 3.194.537; y la CABA, 2.890.151 residentes. La provincia de Mendoza, fue el cuarto distrito con mayor cantidad de pobladores, siendo 1.738.929. En orden descendente, el resto de las provincias con más de un millón de habitantes: Tucumán, 1.448.188; Entre Ríos, 1.235.994; Salta, 1.214.441; Misiones, 1.101.593; y Chaco, 1.055.259. Con menos de un millón de habitantes: Corrientes, 992.595; Santiago del Estero, 874.006; San Juan, 681.055; Jujuy, 673.307; Río Negro, 638.645; Neuquén, 551.266; Formosa, 530.162; Chubut, 509.108; San Luis, 432.310; Catamarca, 367.828; La Rioja, 333.642; La Pampa, 318.951; Santa Cruz, 273.964; y Tierra del Fuego, 127.205.

En 2019 en Argentina, Alberto Fernández, era elegido presidente. Las elecciones presidenciales fueron el domingo 27 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Constitución nacional y las leyes electorales. Los candidatos surgieron de las elecciones primarias (PASO) que se realizaron el domingo 11 de agosto, donde resultaron escogidos los que superaron el 1,5 % de los votos válidos. En las primarias obligatorias de agosto, Alberto Fernández, del Partido Justicialista (PJ) y candidato por la coalición Frente de Todos, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula, había logrado una abultada victoria con el 47,79% de los votos válidos sobre el 31,80% logrado por Mauricio Macri, presidente en ejercicio del partido Propuesta Republicana (PRO) y apoyado por la alianza Juntos por el Cambio, que buscaba la reelección. En tercer lugar se ubicó Roberto Lavagna, de la alianza Consenso Federal, con un 8,15%. En las elecciones generales Fernández triunfó en primera vuelta con el 48,24% de acuerdo con el escrutinio definitivo, seguido por Macri, que logró un 40,28%. En tercer lugar se ubicó Lavagna con el 6,15% y el resto de los votos se distribuyó entre otros tres candidatos.