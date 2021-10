Efemérides del 25 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Un 25 de octubre nacía el pintor español, Pablo Picasso. En la misma fecha, pero de 1938, moría en Mar del Plata, quien es considerada la máxima poetiza argentina, Alfonsina Storni. En 1997, Diego Armando Maradona, jugaba su último partido en el fútbol profesional, entre otras efemérides.

En 1647 moría Evangelista Torricelli. Fue un físico Italiano. Inventó el barómetro de mercurio en 1643. Fue alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer el aire.​​

En 1837 ejecutaban a quienes habían dado muerte a Facundo Quiroga. El exgobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato en barranca Yaco del general Juan Facundo Quiroga eran ejecutados en Buenos Aires. El 27 de mayo de 1837 se conocieron las sentencias a muerte y el 25 de octubre fueron fusilados los Reinafé junto a Santos Pérez.

En 1881 nacía Pablo Picasso. Due un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque, del cubismo. onsiderado desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria. En lo político, se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte, en 1973 a los 90 años, en su casa llamada "Notre-Dame-de-Vie"​ de la localidad francesa de Mougins. Está enterrado en el parque del castillo de Vauvenargues (Bouches-du-Rhone). Teniendo Las señoritas de Aviñón como punto de partida, Braque y Picasso acabaron formulando el cubismo en 1908. El cubismo fue un punto de inflexión en la historia del arte que inspiró al resto de vanguardias artísticas el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la descripción naturalista en beneficio de composiciones de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. Esta técnica, iniciada por Picasso y Braque, tuvo muchos seguidores.

En 1915 nacía José Pepe Marrone. Reconocido humorista y actor argentino. Fue plomero, carnicero, albañil y levantador de quiniela, antes de sumergirse en cafetines marginales, para rodearse de bataclanas. A este tipo de trabajos, señalaba en una entrevista, se los denominaba en el ambiente artístico como "la rascada". Comenzó trabajando como cómico en el teatro de revistas y en la radio. Más tarde fue la figura estelar de diversos programas televisivos orientados al público infantil, como El circo de Marrone, interpretando al payaso Pepitito. Sus muletillas eran "¡Che...!", "¡Mamita querida!" y "Me saco el saco y me pongo el pongo". Una sus frases populares fue: "Palabras más, palabras menos, un tanto en broma y mucho en serio". Falleció el 27 de junio de 1990 en su casa de Buenos Aires.

En 1938 moría Alfonsina Storni. Nacida el 29 de mayo de 1892, en el pueblo suizo de Capriasca, llegó a nuestro país a los cuatro años: Argentina, ese lugar lejano que encarnó con puño y letra, y desde donde formó parte de un grupo de literatas latinoamericanas que lucharon no solo por el reconocimiento artístico, sino también por un lugar, como mujeres, en la sociedad que les tocó vivir. Entre ellas, la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarbourou, recuerda la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Vivió en San Juan, Santa Fe y Buenos Aires. Atravesó una infancia con pocos recursos económicos, lo que la obligó a dejar sus estudios para ponerse a trabajar. Primero como ayudante de su madre modista, y tras la muerte de su padre, como obrera en una fábrica de gorras. Sin embargo, nunca abandonó su deseo de estudiar. Ya en Buenos Aires, egresó como maestra y fue docente en el Teatro Infantil Lavardén y en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. En 1917, llegó a ser directora en un colegio de Marcos Paz. Pero fue un año antes cuando publicó su primer libro, La inquietud del rosal, con el que comenzó a forjar su faceta más profunda, viva y con la que sería recordada en la historia de la literatura argentina. comenzó a frecuentar algunos círculos literarios, como el grupo Anaconda, con Horacio Quiroga y Enrique Amorín; o el grupo Signos, con Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna, y a publicar poemas en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Colaboró también en las publicaciones Caras y Caretas; Nosotros; Atlántida; La Nota, y en el diario La Nación, desde donde alzó la voz a favor de la igualdad y los derechos de la mujer. Storni también incursionó en la dramaturgia y en el teatro para niños. En 1927, estrenó El amo del mundo, en el Teatro Nacional Cervantes, y en 1931, Dos farsas pirotécnicas. Fue madre soltera en una época que socialmente era inaceptable o reprochable. Ella no se dejó avasallar y puso a relucir su espíritu feminista, también expresada en su lírica. Sus poemas “Tú me quieres blanca”, “Así”, o “La loba” son ejemplos de ello. Algunos expertos de la obra de Storni dividen su producción en dos etapas: una muy influenciada por el romanticismo y un modernismo más refinado y estetizante, cuyos ecos pueden leerse en La inquietud del rosal (1916), El dulce daño (1918) o Irremediablemente (1919), y otra caracterizada por un tenor más oscuro y nostálgico, con una construcción de versos distinta e innovadora, como en sus libros Mundo de siete pozos (1934) y Mascarilla y trébol (1938). Luego llegó la vanguardia y, con ella, su creatividad y fuerza poéticas se transformaron en una voz más personal. En su libro Languidez (1920) comenzó a quebrar cierta métrica y a utilizar términos que vienen de la oralidad más cotidiana. Así, empoderó una primera persona mucho más intimidante, intensa y reveladora. Víctima de una enfermedad terminal, se quitó la vida el 25 de octubre de 1938 en la ciudad de Mar del Plata. “Soy un alma desnuda en estos versos,/ Alma desnuda, que angustiada y sola,/ Va dejando sus pétalos dispersos”. Así se definía en uno de sus poemas, quizá la poeta más famosa que dio la literatura argentina.

En 1956 Juan Ramón Jiménez recibía el Nobel de Literatura. Fue un poeta español. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956 por el conjunto de su obra, entre la que destaca la obra lírica en prosa Platero y yo. La crítica suele dividir su trayectoria poética en tres etapas: sensitiva, intelectual, suficiente o verdadera. Platero y yo, fechada por su autor en 1914, se convirtió en la obra más popular del poeta. Así lo presentaba: Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. En escuelas de diferentes países, como Argentina, esta obra de Jiménez quedaría en el recuerdo de miles de estudiantes.

En 1977 se firmaba en España el Pacto de la Moncloa. Los Pactos de la Moncloa (formalmente fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) fueron aquellos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977, tomando conocimiento y comprometiéndose a su desarrollo el Congreso de los Diputados dos días después, y el Senado el 11 de noviembre, entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo de la Unión General de Trabajadores (que finalmente lo firmaría) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la gran inflación.

En 1984 era inaugurada la central hidroeléctrica de Itaipú. Es una represa binacional de Paraguay y Brasil, en su frontera sobre el río Paraná. Itaipú ha sido por mucho tiempo la Central hidroeléctrica más grande del mundo, hasta 2011 cuando fue superada por la Presa de las Tres Gargantas en China. Sin embargo, sigue siendo actualmente la central hidroeléctrica con la más alta producción de energía eléctrica del mundo. Es la central hidroeléctrica más grande de los hemisferios Sur y Occidental. Está ubicada entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Hernandarias (Paraguay), cercana a Ciudad del Este (Paraguay), segunda ciudad en importancia del país; y Puerto Iguazú (Argentina), lugar donde se encuentran las Cataratas del Iguazú. Si bien la Central empezó a generar energía eléctrica el 5 de mayo de 1984, el 25 de octubre, los presidentes Alfredo Stroessner (Paraguay) y Joao Baptista de Oliveira Figueiredo (Brasil), realizaron la inauguración oficial.

En 1997 Diego Armando Maradona jugaba su último partido en el fútbol profesional. En el Estadio Monumental disputó sus últimos minutos como futbolista profesional el 25 de octubre 1997. Su equipo, Boca Juniors, se impuso por dos a uno a River Plate y el 10 estuvo en el campo durante la primera parte. Había regresado al cuadro xeneize hacía dos años. Fue el 30 de octubre, coincidiendo con su cumpleaños número 37, cuando anunciaba que se retiraba. “Se terminó el jugador de fútbol. Nadie está más triste que yo”, afirmaba. Había comenzado su carrera en las categorías inferiores de Argentinos Juniors en la década de los 70. En 1976 debutó con el primer equipo a poco de cumplir 16 años. Llegó a Boca en 1981 y luego llegó el traspaso al Barcelona. Dos temporadas más tarde fue fichado por el Napoli. Allí, en Italia, llevó al equipo a conseguir el primer campeonato del equipo en su historia. También estuvo en el Sevilla y Newell’s Old Boys pero su consagración llegó con la selección argentina y el Mundial obtenido en 1986. Considerado el mejor jugador de todos los tiempos, había dejado su marca imborrable en las canchas del fútbol mundial.

En 2020 Chile tenía el Plebiscito Constitucional. Denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020,​ fue un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre debido a la pandemia de COVID-19, con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso para redactar una nueva Constitución, y determinar el mecanismo. Fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos, anunciado el 15 de noviembre de 2019, tras un mes de protestas en todo el país. Ha sido el proceso electoral con la mayor cantidad de votos emitidos en la historia del país. Las opciones "Apruebo" y "Convención Constitucional" fueron las ganadoras por un amplio margen, con 78 % y 79 %.