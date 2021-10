Efemérides del 24 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día de las Naciones Unidas. Marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. "Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor”.

Día internacional de las Bibliotecas. Desde el año 1997 cada 24 de octubre se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas. Una efeméride que busca resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos, de sus creencias.

Día del Diseño Gráfico. A pesar de que el Día Internacional del Diseñador Gráfico se celebra el 27 de abril, fecha en la que se constituyó en Londres el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, cada 24 de octubre, en Argentina se homenajea a los diseñadores gráficos. Es que el 24 de octubre de 1966 se graduó la primera diseñadora gráfica de Argentina, Haydée Stritmatter, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.

Día de la Astronomía. El día 24 de octubre se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Astronomía, en conmemoración de la fundación en Córdoba del Observatorio Nacional Argentino—el primer observatorio astronómico del país—en el año 1871.

En 1842 moría Bernardo O’Higgins. Fue un militar y político chileno reconocido como uno de los "padres de la Patria", por su participación crucial en el proceso de independencia del imperio Español, tanto en la respectiva guerra como en el cargo de director supremo entre 1817 y 1823. Fue una de las figuras determinantes en el proceso independentista en Sudamérica. Formó parte del Ejército de los Andes, al mando de José de San Martín. La primera tarea que le asignó a O'Higgins fue alistar la localidad de El Plumerillo, en Mendoza, para trasladar ahí el campamento de sus tropas. El campamento estuvo listo y recibió al ejército a fines de septiembre. El 21 de enero de 1817, O'Higgins, al mando de la segunda división integrada por mil hombres, emprendió la marcha desde Mendoza hacia la cordillera rumbo a Chile. Adelante marchaba la primera división al mando del brigadier Estanislao Soler y en la retaguardia el cuartel general, la maestranza y el hospital. El Ejército de los Andes combatió bajo la bandera con los colores celeste y blanco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego sería la Argentina. Luego de la batalla de Chacabuco, el Cabildo de Chile le ofreció la dirección del país al general San Martín pero este se negó a aceptar el cargo. Al día siguiente los vecinos de Santiago proclamaron a Bernardo O'Higgins Director Supremo de la joven nación. El 5 de abril las tropas bajo el mando de José de San Martín arrollaron a las realistas y cuando Bernardo O'Higgins llegó hasta el campo de batalla ya la victoria era completa. San Martín y O'Higgins se fundieron en un fuerte abrazo. Esta batalla aseguró la independencia de Chile.

En 1871 se inauguraba el Observatorio Astronómico de Córdoba. El Observatorio Nacional Argentino fue fundado en la ciudad de Córdoba en 1871, recuerda el sitio web del mismo. Fue por iniciativa del Presidente Domingo F. Sarmiento y las gestiones de su Ministro Nicolás Avellaneda. Como primer director de esta institución fue designado el astrónomo norteamericano Dr. Benjamín A. Gould, quien llega a la Argentina junto a su familia y los asistentes contratados, a fines de 1870. Durante la construcción del primer edificio ubicado en “Los Altos” – hoy “Barrio Observatorio”, donde actualmente se encuentra el Observatorio -; el Director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esta obra a la que se denominó Uranometría Argentina vio la luz en 1877. En forma inmediata fue aclamada por el mundo científico. Instalados los principales instrumentos, en 1872 se inicia la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10, realizándose más de un millón de observaciones, las que formaron los famosos catálogos de Zona y el Gran Catálogo Argentino. En forma simultánea con el “Gran Ecuatorial”, telescopio refractor de 28 cm de diámetro, se llevó a cabo el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía, denomino Fotografía Cordobesas, publicado en 1896. El Observatorio Nacional, no solo realizó una larga serie de contribuciones a la ciencia, sino que colaboró en un gran número de trabajos que aunque no directamente relacionados a la astronomía, eran de gran interés y necesidad para la naciente nación. Ejemplo de los mismos son: la creación de la Oficina Meteorológica Nacional, de evidente importancia para un país agrícolo – ganadero, la colaboración para la unificación de los patrones de medidas, las primeras determinaciones precisas de las longitudes geográficas de las más importantes ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. También el Observatorio fue encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el territorio. Cuando en 1885 el Dr. Gould regresa a su patria, se designa a uno de los primeros asistentes, el Dr. John Thome, como segundo director. El Dr. Thome continúa la línea de trabajos iniciada, tanto en la determinación de posiciones estelares, como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa fueron: la Córdoba Durchmusterung, famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar estrellas; la Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico, proyecto internacional para el registro fotográfico de todo el cielo. El Dr. Thome encara la renovación instrumental con la compra de un nuevo y más poderoso Círculo Meridiano, que lamentablemente no pudo utilizar pues lo sorprende la muerte en 1908. Para reemplazar al fallecido director, el Gobierno Nacional designa en ese puesto a mediados de 1909 al Dr. Charles Dillon Perrine, que moderniza la institución orientando sus estudios a la astrofísica. Hasta su asunción, ocupa interinamente el cargo, el Ing. Eleodoro Sarmiento, primer director argentino. Durante la larga gestión del Dr. Perrine, se terminan los importantes trabajos astrométricos iniciados por su antecesor y se inician los primeros catálogos fundamentales. Se realizan también importantes estudios sobre objetos nebulares australes, los primeros intentos para verificar la teoría de la relatividad y una extensa serie de observaciones del cometa Halley. Se inicia la escuela de óptica, construyéndose y poniéndose en funcionamiento un gran reflector de 76 cm de diámetro. También se da comienzo a la construcción de un telescopio reflector gigante, de 1,5 metros de abertura, que pone a la institución a la vanguardia en instrumental astronómico. Lamentablemente la primera Guerra Mundial y los problemas económicos entre muchos otros, impiden que este instrumento, montado en las sierras chicas en la estancia Bosque Alegre, sea terminado antes de la jubilación del Dr. Perrine. Habrá que esperar a la Dirección del Dr. Enrique Gaviola, el primer astrofísico argentino, para que la Estación Astrofísica de Bosque Alegre sea inaugurada en el año 1942. Tan importante fue este instrumento que en gran medida la actividad del Observatorio se centró en él, realizándose un gran número de trabajos trascendentes tanto por parte de astrónomos argentinos como extranjeros. Como ejemplo de éstos, baste la mención del Atlas de Galaxias Australes del Dr. Luis Sersic.

En 1917 durante el proceso de la Revolución Rusa, se formaba un gobierno bolchevique. Entre febrero y octubre de 1917, se produjo el proceso que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un Gobierno Provisional tras la primera Revolución de Febrero de 1917. En la Revolución de Octubre (noviembre en el calendario gregoriano), el Partido bolchevique, dirigido por Vladímir Lenin, los trabajadores y soldados de Petrogrado, derrocaron al gobierno provisional, formándose el del Sovnarkom. Posteriormente estalló una guerra civil entre la facción "roja" (bolchevique) y "blanca" (antibolcheviques). La última contó con el apoyo de las grandes potencias. Los bolcheviques, en última instancia, salieron victoriosos. Fue el camino que se abrió para la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en el año 1922. La Revolución Rusa, es considerado como un acontecimiento decisivo y fundador del denominado "corto siglo XX",​ abierto por el estallido del macroconflicto europeo en 1914 y cerrado en 1991 con la disolución de la Unión Soviética.

En 1929 se producía el llamado "Crack" en la Bolsa de Nueva York. Fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas y que dio lugar a la crisis de 1929 también conocida como la Gran Depresión. La caída inicial ocurrió el Jueves Negro (24 de octubre de 1929), pero fue el catastrófico deterioro del Lunes Negro y el Martes Negro (28 y 29 de octubre de 1929) el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y a largo plazo para los Estados Unidos con extensión a todo el mundo.

En 1945 se fundaba la Organización de las Naciones Unidas. La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio del mismo año en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países. Fue pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial.​ En el preámbulo de la Carta se mencionan explícitamente las dos guerras mundiales. Es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Tiene 193 Estados miembros.

En 1945 Alexander Fleming recibía el Premio Nobel de Medicina. Fue un médico y científico nacido en Escocia, reconocido por ser el descubridor de la penicilina, al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano, fue obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Fue un cambio drástico para la medicina moderna iniciando la llamada "Era de los antibióticos". Otros investigadores, luego, aportaron nuevos antibióticos, como la estreptomicina utilizada para el tratamiento de la tuberculosis, la que pudo salvar millones de vidas.

En 1957 moría Christian Dior. Fue un influyente diseñador de moda, fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de artículos de lujo más representativas del último siglo.

En 1964 Zambia se independendizaba del Imperio británico. Zambia, país de África, proclamó su independencia del Reino Unido el 24 de octubre de 1964, con Kenneth Kaunda como su primer presidente a través del Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP), que se mantuvo el poder de 1964 a 1991.

En 1970 Salvador Allende era proclamado presidente constitucional de Chile. Fue elegido presidente de Chile por el Congreso Pleno en su cuarta postulación a la presidencia. Debido a que ninguno de los candidatos había obtenido la mayoría absoluta en las elecciones de 1970, la constitución vigente establecía que la elección debía ser realizada entre los dos candidatos que obtuvieran las más altas votaciones Eran Allende, con el 36,37 %, y Jorge Alessandri Rodríguez, con el 34,40 %. El Congreso Pleno lo proclamaba presidente de Chile, con 153 sufragios, contra 35 de Alessandri y 7 en blanco. El 4 de noviembre, asumía la presidencia. Fue derrocado por un golpe de estado encabezado por el dictador Augusto Pinochet.

En 1994 moría Raúl Juliá. Fue un actor puertorriqueño que vivió y desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y obtuvo un Globo de Oro. Realizó trabajos en el teatro, cine y televisión tanto en papeles dramáticos, cómicos como en musicales. En 1985 Juliá actuó en El beso de la mujer araña, alcanzando su mayor éxito para los críticos. Fue nominado al Globo de Oro como mejor actor y el coprotagonista William Hurt ganó el Oscar. Juliá actuó en una película filmada en Argentina, Tango Bar. Fue una coproducción argentina-puertorriqueña de drama musical de 1988 dirigida por Marcos Zurinaga, y coescrita en colaboración con Juan Carlos Codazzi y José Pablo Feinmann. Es recordado como un hombre comprometido y no sólo en el terreno profesional, sino por su alto sentido de la justicia hacia los pueblos latinoamericanos.

En 1999 Fernando de la Rúa era elegido presidente de Argentina. Asumió el 10 de diciembre de 1999, presentándose con la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, denominada simplemente como "La Alianza". Se comprometió a mantener el sistema monetario imperante desde 1991 surgido por la Ley de Convertibilidad aprobada con Carlos Menem. El agravamiento de la crisis económica iniciada en 1998, la creciente insostenibilidad de la convertibilidad a largo plazo y las medidas económicas procíclicas tomadas al inicio de su gobierno, llevaron al mismo a depender cada vez más de la toma de deuda externa a fin de sustentar el cambio fijo. Estas medidas provocaron un deterioro rápido y persistente de la economía y los indicadores sociales. El anuncio del primer plan económico que incluyó la célebre "Tablita de Machinea" y un sonado escándalo por posibles sobornos en el Senado de la Nación para lograr la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, motivó la renuncia de su vicepresidente, Carlos Álvarez, en octubre del 2000. Por un breve periodo fue ministro de Economía, Ricardo López Murphy, quien llevó a cabo un severo programa de ajuste fiscal por 2.500 millones de dólares. De los mismos, 1.100 millones correspondían al área educativa. Las medidas, además, incluían el aumento del IVA del 15 al 21 % para espectáculos culturales, fútbol, teatro y cine, la eliminación de ayuda a productores rurales de siete provincias por 180 millones, y el despido inmediato de 40 mil empleados públicos. En medio de una crisis económica y política, designó como ministro de Economía a Domingo Cavallo, el mismo que había ocupado dicho cargo durante el gobierno de Carlos Menem y que fue quien diseñó la Ley de convertibilidad. En ese lapso, también generó una fuerte protesta el "Decreto de Necesidad y Urgencia", propuesto por la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Reducía las jubilaciones, por caso, en un 13 por ciento. La situación empeoró en 2001, agravándose la crisis económica y social, hasta convertirse en una crisis política e institucional. El 2 de diciembre, una disposición denominada "Corralito", restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos. La misma terminó provocando un estallido social generalizado, con manifestaciones, bloqueos de rutas y calles, ataques a bancos y saqueos a supermercados en las principales ciudades del país. El 19 de diciembre, anunció el Estado de sitio. Apenas finalizado el anuncio miles de personas salieron a la calle con el lema "Que se vayan todos". Al día siguiente las manifestaciones continuaban y fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad con un saldo de 39 víctimas fatales. Esa tarde presentaba su renuncia. Se retiró de la política y evitó emitir declaraciones públicas después de su dimisión. Falleció en 2019 a los 81 años.

En 2016 moría Jorge Batlle. Abogado, periodista y político uruguayo, ejerció como presidente de su país entre el 1 de marzo de 2000 y el 1 de marzo de 2005. Fue el primer presidente del siglo XXI y el cuarto integrante de la familia Batlle en ocupar la presidencia de la República. Miembro del histórico Partido Colorado, del sector batllista. Se autodefinía conceptualmente como un liberal. Las relaciones con Argentina se tensaron en su mandado, por una entrevista con la cadena televisiva Bloomberg TV. Fue el 3 de junio de 2002. El periodista le preguntaba si el Uruguay podía correr la misma suerte que Argentina. Cuando la entrevista terminó, las cámaras permanecieron encendidas sin que el entonces presidente uruguayo se apercibiera de ello. Pensando que las cámaras ya estaban apagadas exclamó indignado: "¡Qué enfermedad tienen estos tipos! ¿Qué tengo que ver yo con la Argentina?". El periodista siguió preguntándole sobre la situación uruguaya en comparación con la argentina, cuando le contestó con duras palabras: "(...) estimado amigo, en el 2001 la situación argentina, con los problemas argentinos. ¡Una manga de ladrones del primero al último! ¿Entiende? (...) Ahora, no compare Argentina con Uruguay, ¿o usted es ignorante?". Luego continuó con palabras muy fuertes referidas a Eduardo Duhalde, quien presidía la Argentina. Cuando el periodista le nombró a Duhalde, respondió "¿Pero cómo le voy a plantear a Duhalde nada, querido? No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe adónde va". Luego sostuvo que había sido una charla informal y off the record. (fuera de grabación). Duhalde se comunicó con el embajador argentino en Montevideo y citó en su despacho al uruguayo en Buenos Aires para recibir explicaciones. Batlle lo llamó de inmediato y le pidió las disculpas. Señaló que también viajaría a Buenos Aires a pedirle disculpas públicas a él y al pueblo argentino.