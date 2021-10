Efemérides del 23 de octubre: ¿qué pasó en Argentina y el Mundo?

Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. El objetivo de esta fecha es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y madres, por causas que se pueden prevenir, como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición.

En 1817 nacía Pierre Athanase Larousse. Fue un gramático, pedagogo y lexicógrafo francés. En 1851 con Augustin Boyer, otro exprofesor desilusionado, y juntos fundaron la Librairie Larousse et Boyer (Librería de Larousse y de Boyer). Publicaron libros de textos progresivos para los niños, y manuales de instrucción para los profesores, haciendo énfasis siempre en desarrollar la creatividad y la independencia de los alumnos. El 27 de diciembre de 1863 apareció el primer volumen del gran diccionario enciclopédico, Enciclopedia Larousse.

En 1868 moría Mariquita Sánchez de Thompson. Hija única de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la época, recibió una educación con los mejores maestros de ese tiempo. Con los años, ganó cierta popularidad en los círculos intelectuales, con las tertulias que se realizaba en su casa. Allí se relacionó con representantes de la Generación del 37, el movimiento intelectual que fundó el Salón Literario en Buenos Aires. Se dice que allí mismo, en su casa, se interpretó el Himno Nacional Argentino por primera vez. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que Mariquita Sánchez no dejó ningún escrito en el que menciona ese hecho tan importante. Aún así, otros aseveran el suceso y hasta le ponen fecha: posiblemente, la interpretación de esta Marcha Patriótica pudo haber sucedido el 14 o 25 de mayo de 1813. Se trata de un momento cuando comienzan a representarse los símbolos patrios. El Triunvirato de entonces entendió que existía la necesidad de una canción oficial. En contra de lo que se esperaba, fue una mujer con gran personalidad y opinión propia. También tuvo una formada opinión sobre la situación política y económica de la región en la que le tocó vivir. Si bien forjó una relación desde niños con Juan Manuel de Rosas, a través de un conocido en común, los intelectuales con quienes se rodeaba en las tertulias de su casa fueron todos opositores. Muchos, para evitar la persecución, se exiliaron en distintas partes, incluída Mariquita, quien se estableció en Uruguay en 1837. Desde allí, nunca dejó de escribir ni de exponer su punto de vista. A su regreso continuó luchando con un espíritu independentista, feminista y liberal, en contra de muchos de los principios culturales establecidos en la región rioplatense de fines del siglo XIX.

En 1922 nacía Amilcar Brusa. Fue un entrenador de boxeo que dedicó su vida al deporte. Fue boxeador solamente en el campo amateur y en peso pesado y fue campeón de Guantes de Oro y de los Barrios en Buenos Aires con solo tres derrotas en 30 peleas. Entre sus dirigidos estuvieron los campeones mundiales argentinos Miguel Ángel Cuello, Alejandra Oliveras, Juan Domingo Córdoba, Jorge Rodrigo Barrios, Hugo Mauricio Bidyeran y Carlos Manuel Baldomir; los colombianos Miguel Lora, Sugar Rojas, Tomás Molinares, Luis Mendoza, Rafael Pineda y Francisco Tejedor; el dominicano Francisco Quiroz, el venezolano Antonio Esparragoza y el salvadoreño Carlos "Famoso" Hernández;​ y el más conocido, Carlos Monzón con quien se vinculó en 1960 y lo acompañó en toda su carrera boxística por muchos escenarios del mundo.

En 1940 nacía Edson Arantes do Nascimento "Pelé". Exfutbolista brasileño que jugó como delantero y ha sido reconocido por muchos especialistas, exfutbolistas y aficionados internacionales como el mejor jugador de todos los tiempos, algo que siempre se colocó en discusión al ser comparado con Diego Armando Maradona, quien también es considerado como tal. Pelé, durante su carrera, fundó el estilo "jogo bonito" en 1956. Ganó con Brasil las Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970, siendo quien más veces y más joven la ha obtenido con 17 años, y participó en cuatro —también en 1966—, en las cuales anotó, siendo quien lo ha hecho en más ediciones. Fue subcampeón y el «mejor jugador» en la Copa América de 1959. Debutó como profesional con el Santos en 1956, en el que militó hasta 1974 y fue el "club campeón del mundo" en 1962 y 1963, consiguiendo un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, dos de la Copa Intercontinental, y dos de la Copa Libertadores de América. Fue nombrado Ciudadano del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977. En 1958 fue convocado a la selección brasileña para la Copa del Mundo que se celebraría en Suecia. La final fue ante la Suecia de Nils Liedholm, Gustavsson, Agne Simonsson, Kalle Svensson y Gunnar Gren. Después del gol inicial de Liedholm, Vavá anotó un gol a pase de Garrincha. Pelé estrelló un balón en el palo y de nuevo anotó Vavá a pase de Garrincha para terminar la primera parte 2-1. En el complemento Pelé hizo su famoso globo a Gustavsson y golpea la pelota sin dejarla caer para convertir el 3-1. El gol de Pelé, fruto de su gran capacidad y talento individual, fue clave para definir el partido que estaba parejo en su desarrollo. Había debutado en 1956 con la selección de Brasil en el Estadio Maracaná con 16 años de edad ante la selección Argentina. El domingo 18 de julio de 1971, Pelé jugó su último encuentro competitivo con la selección tras 15 años. Pese a ello, en 1973 y 1976 disputó dos encuentros con el combinado nacional no reconocidos a nivel FIFA. El primero fue un partido homenaje a la despedida de su excompañero Garrincha frente a un combinado FIFA, mientras que el segundo fue un homenaje póstumo a Geraldo Dias frente al Clube de Regatas do Flamengo tras el fallecimiento del jugador.

En 1943 nacía Carlos Ulanovsky. Periodista, docente, crítico e historiador argentino. Es autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina y uno de los principales referentes del periodismo y la comunicación social.

En 1947 Bernardo Houssay recibía el Premio Nobel de Medicina. Fue un médico, catedrático y farmacéutico argentino. Por sus descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre (glucosa), ​fue galardonado con el Premio Nobel en Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano laureado en Ciencias (Carlos Saavedra Lamas, también argentino, había ganado el Premio Nobel de la Paz en 1936). Gracias a su trabajo, la fisiología fue la disciplina médica que mayor vigor y desarrollo tuvo en Argentina. En 1945 publicó el tratado Fisiología humana, que sería traducido a las principales lenguas. Gracias a la publicación de este tratado Houssay recibió la consagración internacional a través de importantes premios: de la Universidad de Toronto (Canadá), del Royal College of Physicians (Inglaterra), de la Royal Society of New South Wales (Australia) y finalmente, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947, por su trabajo de la influencia del lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la glucosa en el cuerpo, de importancia para el desarrollo de la diabetes. Houssay fue presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Argentina de Biología y de la Federación Internacional de Diabetes. Debido a su importancia en este campo de la medicina, también tuvo la oportunidad de dictar cursos en las instituciones más importantes del mundo y recibió condecoraciones por parte de los gobiernos de Francia, Bélgica y Chile. Promovió activamente la creación del CONICET en 1958 del que fue su primer presidente, ocupando ese puesto hasta su fallecimiento en el año 1971.

En 1949 nacía Oscar Martínez. Es un actor, autor y director de teatro argentino. Recibió el Premio Konex de Platino en 2001 por su trayectoria como actor de teatro en la última década y en 1991 como actor de comedia de cine y teatro. En septiembre de 2016, con ocasión del 73.° Festival Internacional de Cine de Venecia, fue galardonado con la Copa Volpi al Mejor Actor por su interpretación en la película El ciudadano ilustre. El 23 de noviembre de 2017 fue elegido académico de número de la Academia Argentina de Letras, con recepción pública celebrada el 6 de junio de 2019. Escribió varias obras teatrales: Ella en mi cabeza, que fue publicada, prologada por Santiago Kovadloff, recibió el premio ACE a la mejor comedia en 2005 y fue estrenada en diversos países; Días contados, que tiene prólogo de Carlos Ulanovsky y Pura ficción. También escribió el libro Ensayo general. Apuntes sobre el trabajo del actor, que es de carácter teórico.

En 1951 nacía Charly García. Carlos Alberto García mejor conocido por su nombre artístico, Charly García, es un cantautor, vocalista, multinstrumentista, y productor discográfico argentino. Es considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia de la música popular argentina y latinoaméricana. Siendo un adolescente, Charly fundó Sui Generis, una banda de folk rock, junto a Nito Mestre en los inicios de los años 70. Luego de la separación del grupo, García tocaría en las bandas PorSuiGieco y La Máquina de Hacer Pájaros. Entre 1978 y 1982 formó parte de la superbanda de rock Serú Girán, uno de los grupos más importantes y revolucionadores durante el período de la dictadura. Luego de componer la banda sonora de la película Pubis Angelical, y a la vez su propio disco, Yendo de la cama al living (1982), que le traerían excelentes críticas, se embarcaría en una prolífica carrera como solista, donde compondría varias canciones generacionales de la música latina, a la par que buscaría expandir las barreras de la música pop, junto a su rol como músico. Su álbum Clics modernos (1983) fue considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor de la historia del rock argentino.​ Además, otros siete de sus discos fueron incluidos también en dicha lista: Vida (1972), Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974), PorSuiGieco (1976), Películas (1977), La grasa de las capitales (1979), Bicicleta (1980) y Piano bar (1984). Su canción "Rasguña las piedras" fue considerada en 2002 como la tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino, y la 53a. del rock hispanoamericano. Las siguientes canciones de su autoría también han sido consideradas entre las 100 mejores del rock argentino: "Seminare", "Canción para mi muerte", "Demoliendo hoteles", "Los dinosaurios", "Yo no quiero volverme tan loco", "No llores por mi, Argentina", "Chipi chipi" y "Cerca de la revolución". En 2009 recibió el Premio Grammy a la Excelencia Musical.​ En 1985 obtuvo el Premio Konex de Platino, como mejor Instrumentista de rock de la década.​ Ganó tres veces el Gardel de Oro (2002, 2003 y 2018). Desde niño fue un virtuoso de la música. Se dice que una noche, Mercedes Sosa fue a cenar a su casa. Al escucharlo tocar el piano, le comentó a Ariel Ramírez: "Este chico es como Chopin". Charly amaba la música clásica. Se pasaba días enteros interpretando a Chopin y a Mozart. The Beatles constituyeron un cambio radical para su vida. Llegaron también los Rolling Stones, Bob Dylan, The Byrds y The Who, entre otros. Allí acabó su carrera de músico clásico. Charly asistió al Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, un colegio del barrio Caballito. Desde los primeros años solía escapar de las clases para ir a tocar el piano al salón de actos.​ Allí formó su primera banda, To Walk Spanish, junto a Juan Carlos Bellia, en la que hacían versiones de Jimi Hendrix, The Byrds y Rolling Stones, entre otros. Luego, en la escuela secundaria, conoció a Nito Mestre, que también tenía una banda junto a Carlos Piégari llamada The Century Indignation. Allí se unieron Nito y Charly y formaron Sui Géneris. Nunca, durante su extensa carrera, perdió vigencia en la música nacional.

En 1951 nacía Federico Moura. Fue un músico, cantautor, compositor, productor discográfico y diseñador de ropa argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano. Líder de Virus, banda de rock fundamental dentro del estilo musical new wave de los años 1980 en Sudamérica.​ Tuvo un rol importante dentro de la música popular, ya que su banda dio una apertura a otros estilos e incorporó la electrónica y letras camufladas en sus canciones de rock. Era el cuarto de seis hermanos. Nació en La Plata.​ El mayor de los hermanos, Jorge, era miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo y fue secuestrado durante la dictadura militar en 1977. Desde entonces se encuentra desaparecido. Militó en el siloísmo, corriente político filosófica fundada por Mario Rodríguez Cobos, alias Silo, origen de lo que hoy es el Movimiento Humanista. La banda Virus tuvo su debut oficial el 11 de enero de 1981. Federico lideró esa formación musical en los discos tales como Wadu Wadu (1981), Recrudece (1982), Agujero interior (1983), Relax (1984),9​ Locura (1985), Virus Vivo (1986) y Superficies de placer (1987), en una carrera ascendente, signada por el éxito en Argentina, Chile, Paraguay y Perú, alcanzando más de cuatrocientas mil copias vendidas, sin incluir posteriores reediciones digitales. También tuvo una participación decisiva en la profesionalización del grupo Soda Stereo, al cual le produjo su disco debut en 1984. En los '80, fue una de las voces más reconocidas y particulares, que se diferenciaba del resto, y que sigue diferenciándose del resto. A principios de 1987, en el mejor momento de su carrera musical, recibió la noticia de que tenía VIH. Tras un último concierto en el Teatro Fénix del barrio porteño de Flores, el 21 de mayo de 1988, optó por alejarse de los medios. Murió en la madrugada del 21 de diciembre de ese año, como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria en su departamento del barrio de San Telmo en Buenos Aires.

En 1977 se ratificaba el Tratado Carter-Torrijos del Canal de Panamá. Después de arduas negociaciones, el 7 de septiembre de 1977 tuvo lugar en la OEA la firma del Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados Torrijos-Carter, llevada a cabo entre los presidentes de ambos países.El 14 de diciembre de 1999, Jimmy Carter firmó la nota de transferencia del canal y la entregó a la presidente panameña Mireya Moscoso. La transferencia definitiva de soberanía a Panamá, se llevó a cabo el 31 de ese mes al mediodía, hora panameña. En Estados Unidos, a pesar de una intensa oposición (principalmente de conservadores), el senado aprobó el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá el 16 de marzo y el Tratado del Canal de Panamá el 18 de abril. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 16 de junio en Panamá y los tratados entraron en vigor el 1° de octubre de 1979. De regreso en Panamá, Torrijos convocó un plebiscito para ratificar los tratados, a realizarse el 23 de octubre. Fueron 506.805 panameños quienes concurrieron a votar. El 67% votó por el sí, con lo cual fueron ratificados los tratados por parte de Panamá.

En 2002 detenían al sacerdote Grassi por abuso. Sacerdote, fundador de la Fundación Felices los Niños, fue condenado por la Justicia a 15 años de cárcel por abuso sexual infantil y corrupción de menores. Se lo conocía por ser un cura mediático que solía aparecer mucho en programas de televisión para recaudar fondos para la Fundación. El 23 de octubre de 2002 el programa televisivo Telenoche Investiga revelaba en un informe titulado "Con los chicos, no" denuncias contra el sacerdote por abuso sexual a jóvenes internados en la Fundación Felices los Niños. En el programa, un chico al que apodaron "Gabriel" relataba cómo había sido obligado a mantener relaciones con el cura. Al momento del abuso tenía 15 años. La primera reacción de Grassi al enterarse fue escaparse, siendo declarado prófugo de la justicia. Le dictaban la captura y, evadiendo la Justicia, llegó a Canal 9, apareciendo en varios programas declarando su inocencia. Finalmente se presentó con un equipo de abogados de uno de los estudios más caros del país.

En 2002 un grupo de separatistas chechenos tomaban un teatro de Moscú. Se trató de la toma del Teatro Dubrovka. Fueron tomados 850 rehenes. Perdieron la vida al menos 170 personas. Los chechenos exigían la retirada de las fuerzas rusas de Chechenia. Cuando las fuerzas especiales ingresaban al lugar, se desató la tragedia. Los terroristas tenían numerosos explosivos, con los más poderosos en el centro del auditorio. Después del asesinato de dos rehenes, los operativos de las fuerzas especiales enviaron un agente químico no revelado en el sistema de ventilación del edificio y comenzó la operación de rescate. Cerca de 130 rehenes murieron, incluyendo nueve extranjeros, debido a reacciones adversas a dicho gas.

En 2011 Cristina Fernández de Kirchner era reelegida presidenta. El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección. Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas en el período 2009-2011.​ En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo a un segundo mandato presidencial en el período 2011-2015.